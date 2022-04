„Plasma im aktuellen Kontext der Pandemie wird nicht benötigt“, sagte der Infektiologe Fernando Polack über Hyperimmunserum

Wissenschaft im Allgemeinen und wissenschaftliche Erkenntnisse im Besonderen müssen entsprechend ihrem sozio-historischen Entstehungskontext analysiert werden . Diese Innovationskette wird relevanter, wenn der Rahmen dieser Meilensteine durch eine globale Pandemie gebildet wird, die der angewandten Wissenschaft eine ungewöhnliche Geschwindigkeit verlieh.

Nach zwei Jahren, in denen die Welt mit dem SARS-CoV-2-Coronavirus gelebt hat, analysiert und perfektioniert die Wissenschaft die verschiedenen Behandlungen, die auf den Tisch gelegt wurden, um mit COVID-19 umzugehen, das bereits mehr als 493 Millionen Infektionen und mehr verursacht hat als 6 Millionen Todesfälle, und die sich immer noch widersetzen, hinter neuen Varianten umgewandelt zu werden.

Eine brandneue Studie, die im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht wurde, hat die Debatte erneut angefacht zur Plasmaintervention von Rekonvaleszenten bei COVID-Infizierten. Diese wissenschaftliche Zeitschrift, die als die wichtigste der Welt gilt, kam zu dem gleichen Schluss wie der argentinische Kinderarzt und Infektiologe Fernando Polack und seine Teams im Jahr 2020, als er die Anwendung dieser frühen Plasmatherapie in Argentinien untersuchte, ohne dass Impfstoffe noch verfügbar waren, oder zugelassen, um die durch das neue Virus nachgewiesene Letalität und hohe Ansteckungsfähigkeit zu kontrollieren.

Untersuchungen, die in mehr als tausend Fällen durchgeführt wurden, die unter anderem von der Bloomberg School of Public Health an der Johns Hopkins University und der Mayo Clinic durchgeführt wurden, untersuchten die Wirksamkeit von Rekonvaleszenzplasma bei Patienten in frühen Stadien von die Krankheit und ohne Faktoren oder gesundheitliche Begleiterkrankungen und zeigte, dass es sich um eine wirksame und sichere Option als frühzeitige ambulante Behandlung der Krankheit handelt.

Er kam zu dem Schluss, dass Hyperimmunplasma das Risiko einer Krankenhauseinweisung um die Hälfte reduzieren würde, wenn es innerhalb von 9 Tagen nach Auftreten der COVID-19-Symptome verabreicht wird, und zitierte und sammelte Studien, die von Polack und den Teams im Rahmen der Beweise.

Während seiner Forschung mit Plasma im Jahr 2020 - zu Beginn der Pandemie - behauptete Polack immer: „Aufgrund der Funktionsweise von Antikörpern im Körper hat die Anwendung von Plasma eine bessere theoretische Chance, zu Beginn des Krankheit. Denn wenn Sie Plasma mit Antikörpern erhalten und sie einem neu infizierten Körper leihen, sollten sie das Virus immobilisieren.“

Wie also in der aktuellen Pandemiezeit effektiv durch COVID-Impfstoffe mit einer sicheren, verfügbaren und vielfältigen Gesundheitsaktionsstrategie (über mehrere Plattformen hinweg) kontrolliert wird - und trotz der Tatsache, dass es auf der Welt immer noch Ungerechtigkeiten gibt - diese Studie rettet die Verwendung von Plasmahyperimmun als Option gegen COVID?

Infobae sprach mit dem Infektiologen und Kinderarzt Fernando Polack, um die im NEJM veröffentlichten Arbeiten zu analysieren. in seiner als führender Forscher bei der Untersuchung von Rekonvaleszenzplasma in Argentinien durchgeführt .

El plasma es el líquido de la sangre que tiene más anticuerpos, rico en anticuerpos, que son defensas importantes contra el virus de los que ya tuvieron la enfermedad COVID. La mejor estrategia es usar el plasma lo antes posible para bloquear la progresión del virus, sostiene la evidencia (EFE/Enric Fontcuberta/Archivo)

—Die Plasmabehandlung von Rekonvaleszenten zur Verlangsamung der Ausbreitung von COVID-19 spielte zu Beginn der Pandemie eine sehr wichtige Rolle. Heute - zwei Jahre später - und mit einem leistungsstarken Portfolio von Impfstoffen gegen COVID, die von verschiedenen Plattformen für die ganze Welt zugelassen wurden, veröffentlichte diese Studie im NEJM das behauptet, Serum scheint hyperimmun gegen Rekonvaleszenten zu sein. Was ist der Ort dieser Intervention heute angesichts von COVID?

—Fernando Polack: Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, mit Krankheiten umzugehen, um sie zu lösen: Eine besteht darin, sie zu verhindern und die andere besteht darin, sie zu behandeln, sobald sie auftreten. Um eine Krankheit zu verhindern, müssen wir natürlich so früh wie möglich handeln und sie auch im Rahmen derselben Logik behandeln . Im Allgemeinen sind Sie, wann immer Sie den Fortschritt eines Problems vorhersehen können, besser positioniert als wenn Sie etwas lösen, das bereits passiert ist und das Auswirkungen hat, die vom ursprünglichen Problem abweichen, das es verursacht hat.

Bei COVID passiert das; Impfstoffe, und wir Forscher wissen dies aus Erfahrung. Sie verlangsamen das Fortschreiten der Infektion und stoppen sie, bevor sie zu einer Krankheit oder einer schweren Krankheit wird. Das Dilemma ist jedoch, sobald die Krankheit installiert ist, wie weit Sie sie stoppen können und wo Sie sich bereits mit den Folgen auseinandersetzen müssen, die über die Infektion selbst hinausgehen.

Plasmaähnliche monoklonale Antikörper sollten immer sehr früh verwendet werden, insbesondere unter dem Gesichtspunkt ihrer Wirkungsweise; da sie es genauso tun wie Impfstoffe.

Der Unterschied besteht darin, dass Impfstoffe Antikörper sind, die im Körper erzeugt werden, um das Fortschreiten des Virus zu blockieren, und die vor dem Auftreten einer Infektion erzeugt werden. Da die Bildung dieser Antikörper einige Wochen dauert, bis diese Antikörper gebildet sind, bleibt keine wesentliche Zeit für die Wirkung der Impfstoffe, wenn sie nach der Infektion verabreicht, und Plasma verkürzt diese Zeiten, indem es so bald wie möglich nach Auftreten der Infektion verabreicht wird. Das ist der zentrale Unterschied.

El estudio desarrollado por científicos de la Universidad Johns Hopkins y de la Clinica Mayo entre otros, fue financiado por el gobierno de Estados Unidos y publicado en el NEJM. Analizó la evolución de pacientes ambulatorios de COVID-19 tratados con plasma de convalecientes dentro de los 9 días posteriores a la prueba positiva

—Fernando Polack: Monoklonale Antikörper Man könnte in einer sehr vereinfachten Ansicht sagen, dass es sich um eine Art „synthetisches Plasma“ von außerhalb des Körpers hergestellten Antikörpern handelt, die mit einer Injektion verabreicht werden.

Mehrere monoklonale Antikörper haben mit derselben Logik gearbeitet, mit der wir den ersten Plasmatest durchgeführt haben, den wir vor zwei Jahren vorgestellt haben, und es war offensichtlich, dass das früh intelligent verwendete Plasma aufgrund einer biologischen Substanz dasselbe Ergebnis erzielen musste. Die in Argentinien durchgeführte Studie war gut durchdacht und gut gestaltet, wie wir sie mit der Provinz Buenos Aires, der Stadt Buenos Aires, PAMI, Swiss Medical, OSDE, OSECAC und vielen anderen Akteuren der Infant Foundation durchgeführt haben; und jetzt diese Studie des National Institute of Health der Vereinigten Staaten hat es und demonstriert diese Studie des National Institute of Health der Vereinigten Staaten mit den amerikanischen Universitäten - Hopkins und Mayo unter anderem - im ganzen Land mit mehr als tausend Freiwilligen.

Was retten Sie aus dieser im NEJM veröffentlichten Studie, die die Plasmatherapie von Rekonvaleszenten in einem frühen Krankheitsstadium, insbesondere innerhalb von neun Tagen nach dem positiven Test, abwägt? Denken Sie auch, dass Plasma im Laufe der Zeit unter den Behandlungsmöglichkeiten gegen COVID derzeit nicht ausreichend genutzt wird?

—Polack: Was mich über diese im NEJM veröffentlichte Studie freut, ist, dass sie bestätigt, dass Plasma sinnvoll und nützlich ist . In der Wissenschaft ist es immer notwendig, die Ergebnisse, die die Wissenschaft in einem durchdachten und gut durchdachten ausgeführte Weise. Ein weiteres Dilemma der Pandemie bestand darin, dass, als alle nach Lösungen suchten, manchmal Lösungen bewertet wurden, ohne genau zu verstehen, wie sich die Variablen, die den Erfolg dieser Lösungen bestimmen würden, verhielten.

In Argentinien waren die diesbezüglich mit Plasma durchgeführten Studien ziemlich gut durchdacht und gut konzipiert. Und nichts, was wir und andere Gruppen zu Beginn der Pandemie gesagt haben, stimmte zwei Jahre später nicht mehr. Und das ist wirklich interessant und wichtig. Durchdachte, gut durchdachte, gut bewaffnete Wissenschaft bietet Lösungen. Ob Impfstoffe, Antikörperinterventionen oder alles, was eine solide biologische Logik hat. Am Ende dieser Geschichten gibt es keine Chance, man muss studieren, arbeiten und nachdenken.

Plasma ist heute in diesem Zusammenhang der Pandemie von nahezu null oder sehr geringem Nutzen . Zum Zeitpunkt der Übermittlung der Daten im Dezember 2020 war dies jedoch sehr nützlich . Da sich diese Ergebnisse nicht geändert haben und die Möglichkeit einer Verringerung um fast die Hälfte oder vielleicht ein Drittel besteht, ist die Entwicklung einer schweren COVID-19-Erkrankung bei älteren Menschen ein sehr wertvolles Instrument.

Polack trabajó liderando equipos en los trials de Fase III de las vacunas más innovadoras que arrojó esta pandemia: las de plataforma genética de ARN mensajero que creó Pfizer-Biontech. Y además emprendió con grupo multidisciplinares y mucha convicción el tratamiento con plasma de convalecientes cuando aún no había vacunas disponibles

—Polack: Vielleicht bedeutete die Komplexität seiner Verwendung (von Plasma), vielleicht ein geringeres Verständnis in vielen Teilen der Welt, was Intervention bedeutete, dass wir es nicht erfunden haben, noch war es gestern, es existiert seit einem Jahrhundert, dass alles, was hätte verwendet werden können, nicht verwendet wird verwendet werden.

Und dann das Glück, mit Impfstoffen so erfolgreich gewesen zu sein, dass jede andere vorbeugende Strategie wirklich unnötig wird. Jede Intervention gegen ein Virus konzentriert sich jedoch auf das, was ich zu Beginn gesagt habe: die frühe Zeit, in der Sie sich nur mit der Blockierung des Virus befassen müssen, und nicht zu spät, wenn Sie sich mit allen Folgen befassen müssen, die das Virus für die Gesundheit des Patienten hatte.

Die Referenz ist es wert: Es ist, als würde man sich ein Pferd schnappen, bevor es einen Basar betritt - und alles zerbricht - oder man sucht es, wenn es zwanzig Minuten lang durch den Basar gelaufen ist und kaum noch ein gesundes Gericht übrig ist. Das ist im Wesentlichen die zentrale Idee.

Und aus Sicht der Teams multidisziplinärer Forscher in Argentinien waren die Anstrengungen, die wir unternommen haben, enorm. Eine Anstrengung vieler Gruppen von Ärzten, Forschern, auch der Gesellschaft und Teams, die sich mit der öffentlichen Gesundheit befassen. Und aus Sicht des Teams ist es sehr gut und beruhigend, zu bekräftigen, dass die Bemühungen Sinn gemacht haben und dass das, was wir gesagt haben, richtig war, denn dafür arbeiten wir .

Unsere Verpflichtung bestand darin, zu dieser Zeit eine Lösung für Argentinien für ein Problem zu suchen, das keine Lösung im Blick hatte. Und dann machten Impfstoffe diese Strategien offensichtlich viel weniger notwendig.

Según datos de Our World in Data, el 64,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19. Entre las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la OMS que ya alcanzaron el gold standard figuran: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen y las producidas en China, Sinopharm y Sinovac. Aún aguarda los últimos sellos, la Sputnik V producida por el instituto científico ruso Gamaleya (EFE/ Carlos Ortega)

— Wie stellen Sie sich die Zukunft der Rekonvaleszenz-Plasmatherapie gegen dieses und andere Viren vor? Sollte es immer zur Hand sein? Denken Sie nicht, dass sich eine Behörde wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Dezember 2021 gemeldet hat, indem sie von der Verwendung von Rekonvaleszenzplasma bei Patienten mit COVID abgeraten hat?

—Polack: Heute wird das Plasma von Rekonvaleszenten nicht benötigt. Das heißt, die wichtige Idee wäre, dass Sie kein Plasma verwenden sollten, sondern sich impfen lassen müssen. Die Lösung ist der Impfstoff.

Aber für eine lange Zeit, als es keinen Impfstoff gab, war dieses (Rekonvaleszenzplasma) eine Zwischenlösung, die funktionierte. Und wir müssen es berücksichtigen, denn wenn wir jemals mit einem anderen Keim konfrontiert werden, hat diese Lösung nicht zum ersten Mal mit COVID funktioniert, sondern in der Vergangenheit mit mehr als zehn verschiedenen Krankheiten funktioniert. Es gab keinen Grund, warum ich es nicht mit diesem machen sollte.

Plasma hat heute keinen Platz in der therapeutischen Strategie gegen COVID; aber es zeigt, dass vor 16 oder 18 Monaten argentinische Forscher und viele Gruppen von Ärzten, sozialen Akteuren und Akteuren des öffentlichen Gesundheitswesens antworteten, was wir als Brücke nutzen könnten, bis Impfstoffe eintrafen Wir kamen zu zwei Schlussfolgerungen: Spätes Plasma ist bei schweren Patienten nutzlos und Plasma bei leichten Patienten ist ein sehr wertvolles Instrument, bis es eine bessere Lösung namens Impfstoff gibt.

Wissenschaft hergestellt in Argentinien

Polack leitete auch die weltweit größte Phase-III-Studie, um die Wirksamkeit und Sicherheit der genetischen Plattform COVID-Impfstoff -Messenger-RNA- hergestellt vom wissenschaftlichen Binomial Pfizer-Biontech, hergestellt im Militärkrankenhaus der Stadt Buenos Aires. Die Ergebnisse - bekannt im Jahr 2020 - wurden auch in der renommierten Fachzeitschrift NEJM veröffentlicht.

Polack gilt als einer der führenden internationalen Experten für Atemwegserkrankungen und leitet die Infant Foundation, die derzeit mit einer Gruppe multidisziplinärer Wissenschaftler an einem internationalen Projekt zusammenarbeitet, das darauf abzielt, einen dreifachen Virusimpfstoff bei Erwachsenen zu erreichen. Studie mit mehr oder weniger tausend Menschen und derzeit ist Phase II. „Wir untersuchen das Ziel der Migration auf einen Impfstoff, den dreifachen Virusimpfstoff für Erwachsene, der gegen Coronavirus, Influenza und das Respiratory Syncytial Virus (RSV) gerichtet ist“, sagte der Infektiologe gegenüber Infobae.

A través del método denominado de aféresis se realiza la extracción de plasma - REUTERS/Lindsey Wasson

Die Studie, die 2020 von der Infant Foundation unter dem Vorsitz von Polack in Argentinien durchgeführt wurde, zeigte Hinweise auf die frühe Anwendung von Rekonvaleszenzplasma bei Erwachsenen über 65 Jahren mit leichtem COVID-19: Dies zeigte eine Wirksamkeit von 61% bei der Verhinderung der Entwicklung des Coronavirus in einem schwere Krankheit und entwickelt sich nur, nach den Worten des Spezialisten, in „eine schlimme Erkältung“

Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium der Provinz Buenos Aires in den Einrichtungen der öffentlichen Krankenhäuser San Juan de Dios, Simplemente Evita, Dr. Carlos Bocalandro und Evita Pueblo durchgeführt. In der Hauptstadt nahmen das Central Military Hospital, das Los Arcos Sanatorium, CEMIC, das Gesundheitsministerium der Stadt Buenos Aires, die soziale Arbeit der Handelsangestellten (OSECAC) und das Finochietto Sanatorium teil.

Für die Argentinier hatte Plasma aufgrund seiner guten Leistung bei der Behandlung der argentinischen hämorrhagischen Fieberepidemie, die das Land vor 70 Jahren traf, bereits einen herausragenden Platz in der Geschichte der lokalen Wissenschaft. So konnte die Behandlung des Immunplasmas von Rekonvaleszenten dank der herausragenden Arbeit von Dr. Julio Maiztegui zu dieser Zeit die Letalität signifikant reduzieren.

Das Nationale Institut für humane Viruserkrankungen (INVH) in der Stadt Pergamino in der Provinz Buenos Aires, das sich durch seine Arbeit zu Hantaviren, Dengue-Fieber, Gelbfieber und anderen Arboviren auszeichnet, hat es als nationales und regionales Referenzzentrum für die Labordiagnose dieser Krankheiten positioniert und seit Jahren Es trägt den Namen des erinnerten „Dr. Julio Maiztegui“.

Schlußfolgerungen und die Härte der WHO

Der Hauptautor der Studie, David Sullivan, MD, Professor für molekulare Mikrobiologie und Immunologie an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, äußerte sich nachdrücklich über die Rolle von Rekonvaleszenzplasma in Zeiten von COVID, „wie es die sich verändernde, oft unvorhersehbare Landschaft der COVID-19-Pandemie erfordert mehrere Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, in denen Erstlinientherapien wie Impfstoffe und monoklonale Antikörper möglicherweise nicht ohne weiteres verfügbar sind, liefert unsere Studie starke Hinweise darauf, dass antikörperreiches Rekonvaleszenzplasma Teil der ambulanten Behandlung sein sollte Arsenal „, sagte er.

Die in NEJM veröffentlichte Studie kam zu dem Schluss, „dass hochtitriges (antikörperreiches) COVID-Rekonvaleszenzplasma bei ambulanter Verabreichung für COVID-19 innerhalb von 9 Tagen nach positivem Test die Notwendigkeit einer Krankenhauseinweisung für mehr als die Hälfte der ambulanten Patienten verringerte überwiegend nicht geimpft.

Una ilustración en 3D intenta mostrar cómo las células del virus SARS-COV-2 generan la infección por COVID-19 dentro del organismo

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) war hart mit Plasma als verfügbare Therapie gegen COVID: Anfang Dezember 2021 sprach sie sich stark gegen die Plasmabehandlung von Rekonvaleszenten aus, um Fälle von COVID-19, ob mittelschwer, schwer oder schwer, zu behandeln. Nach Angaben der internationalen Organisation haben die durchgeführten Untersuchungen gezeigt, dass sie weder die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen noch die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten verringern.

Es basiert auf der Analyse von 16 wissenschaftlichen Studien mit 16.236 Patienten mit COVID-19 und kam zu dem Schluss, dass die Plasmabehandlung ebenfalls sehr teuer und schwierig zu verabreichen ist. Es wurde auch auf eine Reihe praktischer Probleme hingewiesen, wie die Notwendigkeit, Spender zu identifizieren und zu testen, sowie Schwierigkeiten beim Sammeln, Lagern und Verwenden von Plasma, die allesamt zusätzliche Einschränkungen für eine praktikable Behandlung darstellen. Der einzige Fall, in dem die WHO die Möglichkeit ihrer Verwendung offen lässt, ist eine randomisierte kontrollierte Studie.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) genehmigt derzeit rekonvaleszentes Hyperimmunplasma als Behandlungsoption für ambulante Patienten mit immungeschwächten Erkrankungen oder Patienten , die immungeschwächte Medikamente erhalten, sowie für alle Patienten, die mit COVID im Frühstadium ins Krankenhaus eingeliefert wurden. 19.

