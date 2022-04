Morgan Freeman wird Gastgeber der neuen Dokumentarserie „Great Escapes“ sein

Mit der außergewöhnlichen Stimme von Morgan Freeman ist die Serie Great Escapes... präsentiert acht Fälle in seiner ersten Staffel. Von Alcatraz, Dannemora, El Chapo Guzman und den Pittsburgh Six stellt die Serie den Rahmen, den Umfang und die Entwicklung der Lecks, aber auch einen Teil ihrer Folgen im Detail nach. Basierend auf der Unreal Engine-Technologie wurde die Konstruktion jedes Falles mit dem vorhandenen audiovisuellen Material sowie Zeugenaussagen erreicht.

Der preisgekrönte und beliebte Schauspieler machte Gefängniserfahrungen sowohl in der Fiktion als auch in der Realität durch. Zum ersten Mal spielte er in The Shawshank Redemption, wo Freemans Charakter dem Protagonisten des Films bei der Flucht hilft. Im wirklichen Leben hatte der Schauspieler während seiner Zeit bei der Air Force einen kurzen Gefängnisaufenthalt in einem klaren Missverständnis. Er präsentiert jetzt die Dokumentarserie, die die am meisten erinnerten Fluchtfälle rekonstruiert.

Das Plus dieser Serie ist im Gegensatz zu den vielen anderen Dokumentarfilmen, die sich mit diesen Fällen befassen, dass Great Escapes with Morgan Freeman Nachbildungen präsentiert, die mit der Software Unreal Engine erstellt wurden, die auf historischen Bildern basiert, um sie noch realistischer zu gestalten, Karten von Fluchtwegen und Verfolgungsjagden berühmte Lecks von Alcatraz, Dannemora, Pittsburgh State Penitentiary und anderen. Die Grafik-Engine wurde nicht nur in den wichtigsten Titeln der Videospielbranche verwendet, sondern wurde kürzlich auch bei der Rekonstruktion von Star Wars-Charakteren sowohl in ihren Serien als auch in Filmen und anderen Titeln in der Filmindustrie eingesetzt.

Diese neue Technologie versetzt den Betrachter in Gefängnisse, indem sie sie mithilfe von CGI rekonstruiert und fotorealistische Bilder und immersive Erlebnisse generiert. Aus diesem Vorstoß können Zellen, Lüftungskanäle, Tunnel und Gefängnismauern rekonstruiert werden, um den Zuschauer ins Gefängnis zu bringen, sodass er die Flucht aus der Sicht der Menschen sehen kann, die gegraben oder ihren Ausstieg aus den Gefängnissen geplant haben.

„In Great Escapes hast du eine Vorstellung davon, wie engagiert, mutig und einfallsreich Menschen in verzweifelten Situationen sein können. Sobald Sie anfangen zuzuschauen, engagieren Sie sich. Das Rätsel ist, ob sie es wollen, ob sie das wirklich können. Weil es fast ein unmöglicher Versuch ist „, sagte Morgan Freeman, der 1994 für eine seiner denkwürdigsten Rollen, die des Praktikanten Ellis Redding im Klassiker Dreams of Freedom, für einen Oscar nominiert wurde. Er fügte hinzu: „Ich werde Ihnen Schritt für Schritt die Details dessen geben, was Sie von Moment zu Moment fast getan haben, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Das Verlassen eines Hochsicherheitsgefängnisses ist wahrscheinlich einer der kühnsten Versuche, die sich Menschen leisten können. Dies ist wahrscheinlich eines der faszinierendsten Dinge in der menschlichen Natur, die wir in Gefängnissen einsperren.“

Die erste Folge dieser Serie, die History in Lateinamerika ausgestrahlt wird, befasst sich mit dem Fall von Joaquín „El Chapo“ Guzmán, dem mexikanischen Drogenbaron, dem es gelungen ist, aus zwei Hochsicherheitsgefängnissen zu fliehen. Die erste Flucht aus El Chapo war 2001. Der zweite wird den Fall Alcatraz übernehmen und erinnert an einen Fluchtversuch von 1962 aus dem als technologisch sichersten Gefängnis der Vereinigten Staaten galt. Das dritte folgt dem Gefängnis Dannemora, in dem zwei Männer mit lebenslanger Haft die technische Intelligenz und psychologische Manipulation mehrerer Gefängnisangestellter nutzten, um aus dem Gefängnis zu fliehen.

Great Escapes with Morgan Freeman uraufgeführt die erste Folge am Samstag, 9. April in Argentinien und Sonntag 10 in Kolumbien, während in Mexiko jeden Montag auf Canal History and History Play zu hören ist.

