Die Unsicherheit besteht weiterhin aufgrund des Datums, an dem Hidroituango in Betrieb genommen wird

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Während des gestrigen EZB-Rates stellte der Bürgermeister von Medellín, Daniel Quintero, das Datum in Frage, an dem Hidroituango seine Tätigkeit aufnehmen würde. Dies würde das von der nationalen Regierung angekündigte Datum in Frage stellen, an dem Präsident Iván Duque während seines Besuchs des Projekts ankündigte, dass die Arbeiten am 26. Juli mit der Inbetriebnahme der ersten Turbine beginnen würden.

Er fügte sogar hinzu, dass, wenn dieser Zeitraum überschritten würde, dies zu einer schweren Geldstrafe von mehreren Millionen Dollar für das Land führen könnte.

Quintero schlug vor, dass sie sich nicht beeilen sollten, um zu liefern, da es besser sei, „sicher zu sein, dass alles gut verarbeitet ist“.

Was im EZB-Rat gesagt wurde, steht jedoch im Widerspruch zu dem, was vor einigen Minuten im Caracol Radio gesagt wurde, da sichergestellt wird, dass das Datum der Inbetriebnahme für den 26. Juli beibehalten wird, da es keine Rückschläge gibt, sodass das Etablierte nicht erfüllt wird: „Es geht uns sehr gut, Hidroituango geht auf Hochtouren. Wir sind Tag und Nacht. Es ist eines der komplexesten Projekte; Tunnel zum Abdecken und so weiter. Diese Energie wäre für das Land unverzichtbar, wir konzentrieren uns darauf, dass sie funktioniert.“

Er stellte klar, dass immer noch ein hohes Risiko besteht, tatsächlich gibt es Bereiche mit rotem Alarm. Eine der Ursachen ist ein Tunnel, der geschlossen werden muss, um die „volle Sicherheit“ der Bewohner zu gewährleisten. Angesichts der Mängel des Projekts sagte er: „Bis 2013 änderten sie aufgrund von Entscheidungen, die darauf abzielten, den Wert der Arbeit zu steigern und Monate zu gewinnen, die Gestaltung der Arbeit. Der dritte Tunnel wurde mit schlechtem Material und weniger Stab und Beton gebaut. Dies führte zum Zusammenbruch dieses Tunnels. Wenn dieser Tunnel zusammengebrochen wäre, aber die anderen nicht geschlossen hätten, würde der Damm heute Energie erzeugen. Es gab Kostenüberschreitungen von 12 Billionen Pesos, wir haben bereits 4,3 erholt und tun unser Bestes, um es so schnell wie möglich herauszuholen, ohne das Projekt zu riskieren.“

Er versicherte auch, dass sie alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um das Risiko nachgelagerter Gemeinden zu verringern. Dies ist einer der Punkte, die aufgrund der Eventualitäten, die die Arbeit mit sich gebracht hat, die meisten Zweifel hervorgerufen haben, hauptsächlich aufgrund der gemeldeten strukturellen Fehler.

Laut Natasha Avendaño García, Superintendentin des öffentlichen Dienstes zu Hause, beträgt der Fortschritt des Projekts offiziell mehr als 80%. Die Kontroll- und Überwachungsbehörde stellte klar, dass es geplante Folgemaßnahmen geben wird, um die Einhaltung sicherzustellen und dass ihr Betrieb ordnungsgemäß aufgenommen wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass das CCC Ituango Consortium, Betreiber der Arbeit, im Februar in einem Schreiben an die Aktiengesellschaften von Medellín, EPM, angekündigt hat, dass die angekündigten Zeitpläne nicht in die Realität passen.

Im Gegensatz dazu hält der Druck der nationalen Regierung weiterhin an, dass der 26. Juli der Tag sein wird, an dem das Megaprojekt seinen Betrieb aufnehmen wird. „Wir werden den Bundesstaat Hidroituango weiterhin überwachen, da unsere Verpflichtung und die der gesamten nationalen Regierung darin besteht, die Inbetriebnahme des wichtigsten elektrischen Infrastrukturprojekts des Landes zu unterstützen“, sagte Superintendent Avendaño.

