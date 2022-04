Atletico Bucaramanga nahm das Unbesiegte von Once Caldas mit nach Hause und stieg in der Betplay League unter die Acht

Einmal war Caldas Gastgeber von Atletico Bucaramanga in Palogrande de Manizales zum 14. Date der Dimayor Betplay League. Diejenigen, die von Diego Corredor angeführt wurden, kamen aus einem Tor zur vollen Stunde mit Envigado und Ayron Del Valles Punktzahl.

Bucaramanga ihrerseits gewann einen wichtigen Sieg bei Alfonso López aufgrund des geringsten Unterschieds gegen Jaguares de Córdoba dank ihres Torschützen Dayro Moreno, der die Strafe für „Leopard“ erzielte.

Das letzte Mal, dass sich beide Teams in Manizales trafen, war am 5. September 2021, als sie mit Toren von Robert Mejia für das „Weiß-Weiß“ ein Tor erzielten, während Alvaro Melendez für die „Búcaros“ traf.

Der Copa Libertadores-Champion 2004 hat Atletico Bucaramanga seit dem 10. Oktober 2019 nicht mehr zu Hause geschlagen, als er mit Ergebnissen von Mender Garcia, Johan Carbonero und Marcelino Carreazo 3:0 gewann.

Das letzte Mal, dass Atletico Bucaramanga Once Caldas in Palogrande besiegte, war 2017, als sie mit Toren von Franco Arizala und Harlin Suarez 2:0 gewannen.

Die Initiative wurde erwartungsgemäß von Once Caldas ergriffen, der die Verteidigungsschleuse von Bucaramanga, die einen Punkt vor Manizales retten wollte, nicht durchdringen konnte. Die erste Annäherung an den Einheimischen erfolgte durch Juan David Pérez, der eine rechte Hand zeichnete, die in der Nähe von Chaverras Tor vorbeiging.

Im Laufe des Protokolls hatte das Manizalita-Team mehrere Annäherungen durch die Mitteldistanz, konnte das Ergebnis jedoch nicht eröffnen. Die klarste Wahl traf Robert Mejía, der es auf die linke Stange schlug und den Torschrei der Assistenten übertönte.

Ungefähr in der zweiten Hälfte kam Once mit dem gleichen Drehbuch heraus, aber ein gut ausgeglichener Bucaramanga enthielt die Angriffe des Corredor-Teams. Mit 52 im Spiel schoss Juan David Pérez erneut nach rechts, aber Juan Camilo Chaverra lenkte die Gefahr von seinem Tor ab.

Mit 55 Jahren hatte Bucaramanga eine enorme Angst nach einer Kreuzung von Danovi Quiñones aus dem linken Sektor, die Chaverras Händen entglitt, aber Caros Henao achtete darauf, den Ball zu räumen.

Bucaramanga gab die erste Glocke des Spiels in 63 Minuten nach einer Annäherung von Juan Marcelín, der das Feld betreten und nach links geschossen hatte, aber der Ball ging sehr nahe an der Stange von Gerardo Ortiz vorbei, der bereits geschlagen war.

Neun Minuten später kam der Kaltwasser-Baldado nach einem gefilterten Pass von Juan Marcelín selbst an, um Yeison Moreno Hand in Hand mit dem Torhüter zu lassen, der Yeison Moreno rechts definierte, um den Widerstand zu überwinden.

Einmal wandte sich Caldas auf der Suche nach einem Unentschieden dem Angriff zu und kam durch einen Eckstoß nahe, der Jorge Cardona kopfüber führte, traf Chaverra den Fußball, um den Fall seines Portals zu vermeiden.

Zum Zeitpunkt der Hinzufügung unterstützte Ayron del Valle Diego El loco Valdés, der den Ball mit dem rechten Bein erzielte, aber die Horizontale entzog Once Caldas die Auslosung, was seine erste Niederlage in der Liga als Heim hinzufügte.

Mit diesem Sieg erreichte das Team von Armando Piripi Osma acht mit 21 Punkten, während Once Caldas mit demselben starken Spieler auf den siebten Platz fiel und neun hinter dem Führenden Atlético Nacional liegt.

Das nächste Spiel findet in Monteria gegen Jaguares de Córdoba statt, während Bucaramanga Cortuluá in seinem eigenen Stadion ausrichten wird.

