Wüsten „leben“ und „atmen“ Wasserdampf, sagt Studie

Obwohl man glaubte, dass nur wenige Tiere in den Wüsten lebten, konnte die Wissenschaft feststellen, dass dieses Gebiet „lebendig“ ist und sogar Dampf atmet. Diese Daten wurden dank der Anwendung einer neuen Technologie im Journal of Geophysical Research: Earth Surface veröffentlicht. Diese Informationen sind das Ergebnis von mehr als 40 Jahren Forschung in unwirtlichen Gebieten und der Sammlung der genauen Menge an Feuchtigkeit und Dichte des Sandes in diesen Räumen im Millimetermaßstab.

Unter der Leitung von Michel Louge, Professor für Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, zielte dieses jahrzehntelange Projekt darauf ab, Flüssigkeiten, Gase und feste Partikel zu analysieren, die in einer Vielzahl von Gebieten vorhanden sind. In diesem Sinne stellten Wissenschaftler fest, dass Sanddünen wachsen, sich bewegen und sogar feuchte Luft atmen, da Wasserdampf in den Staub und die extrem porösen Körner dieser Landschaft eindringt.

Benannt als: „Wasserdampftransport durch eine trockene Sandoberfläche: nichtlineare thermische Kopplung, windgetriebene Porenadvektion, unterirdische Wellen und Austausch mit der atmosphärischen Grenzschicht“ versuchte diese Analyse, die am 21. März veröffentlicht wurde, die Angelegenheit mit größerer Empfindlichkeit zu bewerten, für die zusammen Louge entwickelte zusammen mit seinen Schülern ein neues Werkzeug, ähnlich einer Sonde.

Im Jahr 2000 begann der Wissenschaftler der Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineering, Cornell University, Ithaca, USA, eine Zusammenarbeit mit Ahmed Ould el-Moctar von der Universität von Nantes, Frankreich, mit dem er diese Werkzeuge verwendete, um die Feuchtigkeit in Sanddünen zu analysieren und den Prozess zu verstehen Ackerland wird zur Wüste. Eine Situation, die sich inmitten des Klimawandels als einer der wichtigsten Zweifel der Welt positioniert. „Die Zukunft der Erde ist, wenn wir so weitermachen, eine Wüste“, sagte Louge.

Dank dieser Sonden, die tiefe und detaillierte Messungen ermöglichen, konnten die Wissenschaftler auf einer Millimeterskala die genaue Menge an Feuchtigkeit und die Dichte des Sandes beurteilen. Das Ergebnis war erstaunlich. Der Sand in diesen Bereichen ist sehr porös, sodass nur sehr wenig Luft durch diese Räume sickert. „Der Wind fließt über die Düne und erzeugt infolgedessen Ungleichgewichte im lokalen Druck, wodurch die Luft buchstäblich in den und aus dem Sand gezwungen wird. Sand atmet also wie ein Organismus atmet „, erklärte Louge. Diese vermutete Atmung ermöglicht es Mikroben, tief in den Wüsten zu verbleiben, unabhängig von der Temperatur, bei der sich die Dünen befinden.

Darüber hinaus konnten Wissenschaftler feststellen, dass Wüstenoberflächen weniger Feuchtigkeit mit der Atmosphäre austauschen als bisher geschätzt, da die Verdunstung von Wasser aus Sandkörnern aus einer langsamen chemischen Reaktion besteht. „Wir hätten die Daten vor 10 Jahren veröffentlichen können, um die Richtigkeit unseres Ansatzes zu informieren, aber es war nicht zufriedenstellend, bis wir verstanden haben, was vor sich ging. Eigentlich hat noch niemand so etwas getan. Dies ist das erste Mal, dass eine so niedrige Luftfeuchtigkeit gemessen werden kann „, sagte Louge.

Über diesen Fortschritt im Verhalten von Wüsten hinaus wiesen die Wissenschaftler darauf hin, dass diese Sonde auch für andere Räume oder Forschungsarbeiten wie die Erforschung des Weltraums, die Umweltverschmutzung und sogar den Einfluss einiger Chemikalien auf das Land eingesetzt werden kann. „ Wenn Sie kontinuierlich produzieren möchten, müssen Sie über Sonden verfügen, mit denen Sie je nach Zeit und überall, wo es wichtig ist, überprüfen können, ob Sie das richtige Verhalten Ihres Prozesses haben“, sagte Louge.

