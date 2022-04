Alejandra Azcárate und ihr Ehemann Miguel Jaramillo sprechen zum ersten Mal über den Fall eines Drogenflugzeugs

Die Komikerin Alejandra Azcárate und ihr Ehemann Miguel Jaramillo waren in einem Interview in RCN News zum ersten Mal über den Fall des mit Kokain beladenen Flugzeugs, das das Paar letztes Jahr ins Rampenlicht der Medien rückte.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Kontroverse begann, nachdem die Behörden in einem Flugzeug fast 500 Kilo Kokain und mehr als 100 Millionen Pesos in bar nach der Landung auf Providencia Island gefunden hatten. Zu dieser Zeit gaben mehrere Medien an, dass das Lufttransportmittel Teil des Unternehmens Interandes Helicopteros S.A.S. war, dessen Partner Jaramillo war.

Obwohl Azcárate in seinen sozialen Netzwerken auf das Thema Bezug genommen hatte, aber nicht ausführlich, hatte ihr Mann der öffentlichen Meinung bis heute keine Erklärung abgegeben. Jaramillo erklärte zuerst, dass er das Flugzeug nie besessen habe.

„Der eigentliche Besitzer ist Herr Fernando Escobar, der zu dieser Zeit mein Partner in der Firma Interandes war“, sagte der Geschäftsmann. Leider nannte die Ausübung der Medien dieses Flugzeug auf unverantwortliche Weise „das Drogenflugzeug von Azcárates Ehemann“, und so ist es geblieben.“

Der Direktor von RCN News, José Manuel Acevedo, wies darauf hin, dass es zwar einige Papiere gab, die belegen, dass Jaramillo ein Partner des Unternehmens war, dem das Flugzeug gehört. „Zu dieser Zeit war ich Aktionär dieses Unternehmens“, sagte der Ehemann von Azcárate. Er stellte jedoch klar, dass er der Generalstaatsanwaltschaft Dokumente vorlegte, aus denen hervorging, dass er fünf Monate vor der Kontroverse nicht mehr der gesetzliche Vertreter und Aktionär des Unternehmens war. „Mein einziger Fehler bestand darin, nicht sicherzustellen, dass mein Konto diese Minuten aufgezeichnet hat“, fügte er hinzu.

Alejandra Azcárates Viralität in sozialen Netzwerken

„Wir sind an einem Sonntag als Publizist und Künstler ins Bett gegangen und sind am Montag in der Kategorie Gangster aufgewacht“, sagte die Schauspielerin auch dem Medienunternehmen. Azcárate erwähnte, dass er „viel Wut und Empörung darüber empfand, was diese Leute uns angetan haben“ und versicherte, dass Fernando Escobar, der der eigentliche Besitzer des Flugzeugs sein würde, „seine Verantwortung weder öffentlich noch privat übernahm“.

Es ist wichtig anzumerken, dass Alejandra Azcárate der Situation im Mai 2021 besondere Aufmerksamkeit schenkte und sogar erwähnte, dass aufgrund des sarkastischen Tons, mit dem sie normalerweise an ihrem Arbeitsplatz umgeht, „dieses Gefühl von Karma“ angesichts der Situation herrschte; „aber ich habe meinen Sarkasmus oder meine Arbeit nie zum Schießen benutzt. jemand in persönlicher Eigenschaft „, sagte sie.

Tatsächlich gab ihr Mann im Interview an, dass 87% der Angriffe, die die Schauspielerin erhielt, von Männern stammten - eine Statistik, die das Paar nach der Analyse seiner Netzwerke erhielt. „Wir sind ein Land der Sexisten und können es nicht ertragen, wenn eine Frau mit Haltung und Mut die Dinge wirklich so sagt, wie sie sind“, sagte Jaramillo.

Das Interview sprach auch über den viralen Satz, den die Moderatorin in einem ihrer Videos sagte: „Ich bin gekommen, weil ich die Keller der Hölle ausprobiert habe“ und sie sagte, dass sie es nicht bereue, es gesagt zu haben: „Ich liebe meinen Satz, er fasziniert mich. Das heißt, es ist so mächtig, dass es zu einem populären Ausdruck wurde und ich es genossen habe, verspottet zu werden, denn dafür ist Unglück, wenn man versucht, das Trinkgeld herauszuholen, wenn nicht, wie überlebt man“.

