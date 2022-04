Kultureller Wochenendplan: Filmvorführung zum Verständnis des bewaffneten Konflikts

Die Wahrheitskommission wird am Samstag, den 2. und 9. April, in der Bogotá Cinematheque, zwei Dokumentarfilme präsentieren, die historische Meilensteine der Kriegsjahre im Land erzählen.

Die zu präsentierenden Werke sind: „Black Boxes of Forced Disappearance“, die einen Teil dessen enthüllt, was mit den verhafteten Geiseln passiert ist, als sie den Justizpalast verlassen haben, und „Enteignung und Erinnerung an das Land in Antioquias Urabá“. Beide Untersuchungen sind durch Fäden des Verschwindens, der Abwesenheit und des Verlusts verbunden, die dank einer Untersuchung der räumlichen Analyse, des Data-Mining und der 3D-Rekonstruktion enthüllt wurden. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist für alle Altersgruppen kostenlos.

Am kommenden Samstag, dem 2. April, wird ab 6:00 Uhr nachmittags der Dokumentarfilm über die Eroberung des Justizpalastes präsentiert.

Diese Arbeit zeigt, wie einige dieser Geiseln verhaftet, hingerichtet und verschwunden wurden, und hebt die Auswirkungen hervor, die sie auf Opfer und Überlebende hatten.

Die Zuschauer können die architektonische Rekonstruktion der Orte und der Infrastruktur sehen, an denen Häftlinge befragt, gefoltert und in einigen Fällen nach der Wiederübernahme des Palastes durch die Nationalarmee als „besonders“ verschwanden.

Es könnte Sie interessieren: Opfer des erzwungenen Verschwindens bitten die Wahrheitskommission um Anhörung eines Raums

Nach der Vorführung wird es eine Diskussion zwischen Hannah Meszaros Martin, Forscherin bei Forensic Architecture, und Oscar Pedraza, Forscher bei der Wahrheitskommission, geben. Darüber hinaus werden Alejandra Rodríguez Cabrera und Sandra Beltrán Hernández, Angehörige von Opfern des Verschwindens nach den Ereignissen des Justizpalastes, besonders teilnehmen.

Während am Samstag, den 9. April um 18.00 Uhr, ebenfalls in der Cinemathek, wird das Projekt Dispossession and Memory of the Earth in Antioquias Urabá präsentiert. Diese Forschung erzählt ausführlich Episoden politischer Gewalt durch eine ästhetische und eingehende Analyse, die uns anschaulich an die Stelle von Ereignissen setzt. Die Ergebnisse würden zeigen, wie die Enteignung von Land im Schatten bewaffneter Repression, Massaker und Terror stattfand.

Hier werden drei Massaker erzählt. Der erste ist der des Coquitos-Pfades aus dem Jahr 1988, der jetzt unter Wasser getaucht ist. Die zweite ereignete sich am 4. März 1988, als eine paramilitärische Gruppe die Farmen Honduras und La Negra betrat, die Tore der Lager zwang und die Arbeiter tötete. Und das letzte, das des kalifornischen Dorfes, ein verlassenes Land, das 1984 von mehreren Bauernfamilien übernommen wurde und seit 2003 der Enteignung unterliegt.

Es könnte Sie interessieren: Die Wahrheitskommission hat 2021 einen Bericht zur Rechenschaftspflicht über ihre Arbeit erstellt

Im Anschluss an diese Präsentation werden Hannah Meszaros Martin, Óscar Pedraza und Folco Zaffalon, Koordinator des Projekts der Wahrheitskommission, die Ergebnisse mit Joiber Berrío Gómez, Bauer aus Coquitos, Nueva Colonia, Turbo, Antioquia, und John Jairo Pérez Negrete, Landwirt aus Kalifornien, Nueva Colonia, diskutieren. aus derselben Gemeinde.

An diesem zweiten Tag können die Zuschauer in eine 3D-Modellierungssoftware eintauchen, mit der zusammen mit den Bauern von Urabá, die entkleidet wurden oder von der Enteignung bedroht waren, die Eigenschaften reproduziert werden, wie sie vor ihrem Verschwinden waren.

LESEN SIE WEITER: