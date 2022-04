Das Konzert von Kimberly Loaiza und Juan de Dios Pantoja hat mehr als 600 Fans für über Ticketverkäufe ausgelassen

An diesem Freitag, dem 1. April, wurden Hunderte von Fans von Kimberly Loaiza und Juan de Dios Pantoja von dem Konzert ausgeschlossen, das das Paar in Querétaro anbot. Der Katastrophenschutz gab am 2. April bekannt, dass mehr als 600 Personen den Veranstaltungsort nicht betreten konnten und Influencer ihnen eine neue Show anbieten müssen.

Ohne eine konkrete Erklärung darüber zu geben, was passiert ist, wurden am Freitagabend, dem 1. April, 624 Fans von Kimberly und Juan de Dios aus dem Josefa Ortiz Auditorium ausgeschlossen, wo sich die Ersteller der Inhalte präsentierten.

Bis zu diesem Samstagnachmittag veröffentlichte die Zivilschutzkoordination Querétaro eine Erklärung, in der er erklärte, dass das 13.13-Konzert von Kim Loaiza & JD Pantoja auf ihrer Tour 2022 überverkauft sei, weshalb die Organisatoren die Verantwortung übernehmen müssen Leute, die die Show nicht genießen konnten.

Und es ist so, dass am Freitagabend, als der Eingang zum Konzert der Interpreten von Unconditional begann, nicht jeder das Auditorium betreten konnte. Hunderte von Menschen demonstrierten außerhalb des Geländes und argumentierten, dass sie ihr Ticket hatten, aber ohne Erklärung der Zugang verweigert worden war.

En su momento, cientos de fanáticos y padres se mostraron molestos y desilusionados de la organización (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Nach Angaben der Verantwortlichen für das Auditorium zu der Zeit außerhalb des Veranstaltungsortes gab es eine Überfüllung, sodass der Zivilschutz feststellte, dass einige Teilnehmer das Konzert nicht betreten würden und keine sichere Lösung hatten, da dies unvorhergesehen geschehen wäre.

Es wurde als Möglichkeit angesehen, am 2. April eine neue Präsentation zu halten, aber viele der Leute, die draußen blieben, waren anderer Meinung, genauso wie nicht bekannt war, ob die Künstler Platz in ihrer Agenda haben würden, um eine weitere Show zu geben.

Aus diesem Grund veröffentlichte der Zivilschutz die Erklärung, in der sie bestätigten, dass sie definiert hätten, dass nicht mehr Personen das Auditorium betreten dürfen. Als sie bemerkten, dass mehr Menschen anwesend waren, als der Ort mit den jeweiligen Protokollen im Inneren bleiben konnte, um die Sicherheit aller zu gewährleisten.





Trotz der unterschiedlichen Forderungen derjenigen, die nicht an der Show teilnehmen konnten, berichtete der Zivilschutz, dass die Organisatoren eine neue Show in Querétaro abhalten werden, „um ihren Verpflichtungen nachzukommen“, heißt es in dem Brief.

Los cantantes tiene previsto otro show este domingo en Monterrey (Foto: Boletia)

Bisher haben Boletia (die Firma, die die Tickets für die Show verkauft hat), weder Kimberly Loaiza noch Juan de Dios Pantoja, eine Erklärung darüber abgegeben, was passiert ist, und es wurde auch nicht festgelegt, wann das Konzert für Fans stattfinden wird, die nicht teilnehmen konnten.

Fans des Paares feierten, dass die Sänger so erfolgreich waren, dass sie sogar eine weitere Veranstaltung für diejenigen geben müssen, die nicht teilnehmen konnten. „Juan & Kims Demut und Größe, wenn sie ein zweites Konzert in Querétaro für seine Leute aufführen, ist bewundernswert“, heißt es in einem Tweet eines Fans von Loaiza und Pantoja.

Es gab jedoch auch Internetnutzer, die ihre Wut zum Ausdruck brachten. „Die Organisation des gestrigen Queretaro-Konzerts ist fatal. Wie traurig ist es, dass sie die Leute, die ihnen folgen, so behandeln, die Kinder desillusioniert weinten, die Eltern wütend waren und viele Leute draußen gelassen haben“, teilte ein anderer Benutzer mit.

