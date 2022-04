Sergio Fajardo bestritt jede Möglichkeit, mit Federico Gutiérrez Kaffee zu trinken

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Es dauert weniger als zwei Monate, bis Kolumbien wieder an den Wahlwahlen, in diesem Fall den Präsidentschaftswahlen, teilnimmt. Aus diesem Grund verwalten mehrere Kandidaten weiterhin ihre Strategien und suchen Ansätze mit unterschiedlichen politischen Fronten, um die Wahlen am 29. Mai stark erreichen zu können. Sergio Fajardo war in den letzten Tagen einer der aktivsten Kandidaten in der kolumbianischen Hauptstadt und hat seine Position gegenüber einigen anderen Kandidaten wie Federico Gutiérrez deutlich gemacht.

Der Kandidat des kolumbianischen Teams, Federico Gutiérrez, eröffnete kürzlich die Möglichkeit, mit den Präsidentschaftskandidaten Sergio Fajardo und Ingrid Betancourt einen Kaffee zu trinken, und machte ihnen klar, dass „auch sie willkommen sind“ in der Koalition. Angesichts dessen reagierte der Kandidat des Esperanza-Zentrums energisch und versicherte, dass er Gutiérrez nicht unterstützen werde, da er die politische Schule des ehemaligen Präsidenten und Führers des Demokratischen Zentrums, Álvaro Uribe Vélex, vertritt.

„Ich werde Federico Gutiérrez nicht unterstützen, weil es die Kontinuität von Präsident Iván Duque darstellt, der politischen Schule des ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe, die 2022 endet. Das bedeutet nicht, dass ich ihn nicht als Person mag, dass ich ihn nicht mag, dass es kein persönliches Problem ist, es ist ein politisches Problem. Kolumbien wird sich nicht ändern, egal wie viel Make-up sie für die Kandidatur von Fico Gutiérrez und die Kandidatur von Rodrigo Lara setzen „, sagte Kandidat Sergio Fajardo.

Und er machte deutlich: „Ich wiederhole, es ist kein persönliches Problem, es ist politisch und dieser Weg wurde bereits von Kolumbien zurückgelegt. Kolumbien wird sich ändern und ich vertrete diese Veränderung.“ Laut den jüngsten Umfragen leitet der Kandidat des Historischen Pakts, Gustavo Petro, die Abstimmungsabsicht, gefolgt von Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández und Sergio Fajardo, sodass jede politische Bewegung angesichts der Wahlen der Schlüssel sein könnte.

In Bezug auf die Möglichkeit, mit Federico Gutiérrez einen Kaffee zu trinken, sagte Sergio Fajardo nachdrücklich, dass sie zwischen den beiden Kandidaten nicht viel gemeinsam haben, da „Nein. Wir werden im Leben genügend Zeit haben, um viel Kaffee zu trinken. Wir befinden uns in politischen Momenten. Er trinkt Kaffee mit César Gaviria, mit Radical Change, mit der U, mit der Konservativen Partei, und das sind nicht die Kaffees, die ich trinke.“

Auf der anderen Seite sprach Ingrid Betancourt auch über diese Möglichkeit und stellte fest: „Er hat mich noch nicht eingeladen. Wir in Kolumbien müssen aus der Polarisierung herauskommen, und das ist keine persönliche Debatte. Wir können uns zwischen Kolumbianern vereinigen, die gegen Korruption sind und keine Maschinen zulassen werden. Jedes Treffen muss diesen Willen als Prämisse haben.“

Die Kandidatin der Green Oxygen Party erklärte auch, dass sie im Moment keine Annäherung an den Kandidaten des Teams für Kolumbien haben würde, „er hat Maschinen. Sie sind gut zwischen ihm und Petro aufgeteilt. Das heißt, wir könnten reden, aber offensichtlich werden in diesem Zusammenhang keine Allianzen geschlossen, es sei denn, er ändert sich. Jeder kann sich ändern.“

