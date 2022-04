Gianluca Lapadulas ehemaliger DT im Tor gegen Paraguay: „Er hat ein echtes Stürmertor erzielt“

Gianluca Lapadulas Arbeit mit dem Die peruanische Nationalmannschaft war außergewöhnlich, bewundernswert und ein ganzes Land dankt ihm für jede Lieferung und jedes Ziel, das er erreicht hat als das rot-weiße Hemd getragen wurde.

Und dieser letzte Dienstag war keine Ausnahme, da die Rolle von 'Bambino de los Andes' gegen Paraguay war am letzten Tag der Qualifikation hervorragend. Nicht nur wegen des Tores, sondern auch wegen des Engagements und des Verlangens, den er in jeden Ball steckt, den ich verbinde.

Aus Italien waren ihnen nicht fremd, was Gianluca Lapadula mit Peru gemacht hat. denn es waren nicht nur die Medien, die seinen Auftritt verfolgten, sondern auch sein ehemaliger Trainer Mario Petrone ermutigte ihn trotz der kilometerlangen Entfernung.

Infobae rief erneut Mario Petrone an, um die Leistung seines ehemaligen Schülers ein wenig zu analysieren Gianluca Lapadula mit dem Trikot der peruanischen Nationalmannschaft gegen Paraguay,

„Ich freue mich sehr für Peru und was Gianluca Lapadula auf dem Spielfeld getan hat. Wir haben uns vor dem Spiel unterhalten und ich konnte mich erinnern, wie er etwas bewegen konnte. Ja, es könnte Ihrer Nation helfen, dieses Wiederholungsspiel zu spielen, und ich habe Ihnen das ohne Probleme gesagt, da Lapadula in diesen wichtigen Spielen immer auffällt. Für mich sind es keine Neuigkeiten, denn ich kenne den Charakter des Jungen und was er dem gesamten Team für die Menschen geben kann „, sagte Mario Petrone exklusiv gegenüber Infobae.

Zur gleichen Zeit sagte Petrone, dass er nicht überrascht sei, dass Gianluca Lapadula angesichts von Paraguay so definiert habe.

„Ich bin glücklich, weil Lapadula ein Tor erzielt hat, das für mich nicht neu ist, weil er angefangen hat, diese Schritte für dieses Tor zu machen, das wir in Italien „Offline-Bewegung“ nennen, das hinter den Verteidigern liegt. Es war eine sehr gute Unterstützung seines Teamkollegen, aber Gianluca suchte sehr gut nach Platz hinter der Verteidigungslinie und erzielte mit seinem rechten Bein ein echtes Stürmertor „, betonte er diese Medien.

Mario Petrone macht uns jedoch klar, dass Gianluca Lapadula in der peruanischen Nationalmannschaft noch mehr geben kann. „Er kann mehr geben, alles hängt davon ab, ob er in seinem Verein mit mehr Kontinuität spielt“, kommentierte sein ehemaliger Trainer, der sich immer auf das Talent des Benevento-Stürmers des italienischen Stürmers der Serie B verlässt.

Schließlich macht Petrone deutlich, dass die peruanische Mannschaft ein Favorit für die Weltmeisterschaft in Katar ist, da der asiatische Rivale nicht die Argumente hat, den Vertreter von Conmebol zu schlagen. „Er wird die Motivation haben, zu einer Weltmeisterschaft zu gehen. Für mich im Hoffnungslauf ist Peru ein Favorit „, verurteilte Mario Petrone ausschließlich zu Infobae.

GIANLUCA LAPADULAS ZAHLEN IN DEN PLAYOFFS

Gianluca Lapadula hat 13 Spiele für die peruanische Nationalmannschaft für die WM-Qualifikation 2022 in Katar gespielt und drei Tore erzielt.

