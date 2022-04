Eine „Eskorte“ zwang ein 16-jähriges Mädchen, an einem Tag Sex mit 17 Männern zu haben, um ihr eine Schuld zu bezahlen

Tyler-Jo Walker, 23, wurde vor einem britischen Gericht vor Gericht gestellt, weil er ein junges Mädchen gezwungen hatte, am selben Tag Sex mit 17 Männern zu haben, um ihr eine Schuld von 100 Pfund (131 USD) zu bezahlen.

Die Eskorte arbeitete für die Agentur Premier Escorts unter dem Namen Georgie, freundete sich mit dem gefährdeten Teenager in einem Park an und sie begannen, auf Instagram zu chatten.

Der Teenager, dem Walkers Führerschein ausgeliehen wurde, damit sie ausgehen und trinken konnte, besuchte einen Wohnblock in Sunderland, um Walker zu sehen.

Walker zahlte „ohne Grund“ 47 Pfund Sterling für die Taxifahrt der jungen Dame, Geld, das er ihr später in Rechnung stellen würde.

„Als er ankam, öffnete Tyler-Jo Walker die Tür und trug nur seine Unterwäsche. Auf die Frage, was sie mache, sagte die Angeklagte ihr, sie sei eine Eskorte „, sagte die Staatsanwaltschaft in dem Fall Sue Hirst dem Gericht.

Tyler-Jo Walker

Das Gericht hörte, dass der Teenager „schockiert“ war, aber sie blieb bei Walker in der Wohnung, der ihr bald mitteilte, dass er ihr jetzt 100 Pfund für das Taxi und andere Gegenstände schulde.

„Als sie um ihr Geld bat, sagte die Klägerin ihr, sie könne es ihr am Donnerstag zurückgeben, aber die Angeklagte sei nicht bereit zu warten“, erklärte der Staatsanwalt.

Dann nahmen die Dinge eine unheimliche Wendung, als Walker der jungen Frau sagte, dass sie Sex mit Männern haben müsse, um das Geld zu bezahlen, das sie ihr schuldete.

La escort de 23 años también tiene problemas de salud mental y se dijo que creía que estaba ayudando a una chica que estaba en su mismo trabajo

„Sie teilte der Polizei mit, dass sie das Gefühl habe, nicht nein sagen zu können, weil der Angeklagte sehr entschlossen war, dass dies passieren müsste“, fuhr der Staatsanwalt fort.

Das Gericht hörte, dass Walker den Teenager in ihrer Unterwäsche posieren ließ, damit sie Fotos machen und sie als potenzielle Arbeiterin bei der Begleitagentur präsentieren konnte, und sagte, sie sei 18 Jahre alt.

Innerhalb weniger Tage wurden Vorkehrungen getroffen, damit ein Mann die Wohnung in Sunderland besuchte.

Als der Mann ankam, bekam die junge Frau Angst und rannte weg. Sie sagte Walker, dass sie nicht mit ihm schlafen wolle, aber sie antwortete, dass sie es tun müsste, weil „wie würde ich ihn sonst bezahlen?“

Der Angeklagte führte sie nach oben, sprach mit dem Mann und fragte ihn, wie lange sie dort sein würde, und er antwortete eine halbe Stunde. Er sagte, es würde 80 Pfund Sterling (104 Dollar) kosten.

Das Gericht hörte, als der Mann ging, nahm Walker das Geld von dem Teenager, der unter die Dusche ging.

„Die Beschwerdeführerin war überrascht zu erfahren, dass die Angeklagte an diesem Tag einen anderen Mann veranlasst hatte, Sex mit ihr zu haben“, fügte der Staatsanwalt hinzu.

Dasselbe geschah mit dem zweiten Mann, einer halben Stunde Sex und weiteren 80 Pfund (104 Dollar). Die junge Frau wollte aufhören und sagte, sie sei verzweifelt. Walkers Antwort war scharf: „Es ist einfach, du wirst dich daran gewöhnen.“

An diesem Tag zwang Walker sie, nacheinander mit sieben Männern zu schlafen.

An einem anderen Tag schlief sie nacheinander mit bis zu 12 von Walkers eigenen Kunden und dann vier oder fünf weiteren Männern, die der Begleitung zugewiesen wurden, weil sie sich „nicht gut genug fühlte“, um ihnen selbst zu dienen.

Una foto de Tyler-Jo Walker en prisión

Die junge Frau blieb etwa zwei Wochen in Walkers Händen, während dieser Zeit schlief sie mit mehr als 30 Männern und verdiente etwa 3.000 Pfund (3.933$). Die Eskorte ihrerseits würde mit einem Stück 700 Pfund (917 Dollar) zurückbleiben.

Der Richter in dem Fall Robert Spragg sagte, dass Walkers Leistung einen „erheblichen Einfluss“ auf den Minderjährigen gehabt habe, und fügte hinzu, dass es ihm seit dem, was passiert ist, „schwierig war, mit seinem Leben weiterzukommen, da er oft darüber nachdenkt, sich dafür schäme und es wird zweifellos eine dauerhafte Wirkung auf ein Mädchen, das bereits in Schwierigkeiten war.“

Das Gericht hörte, dass Walker aufgrund missbräuchlicher Beziehungen in der Vergangenheit psychische Probleme und PTBS hat.

Richter Spragg sagte, seine psychischen Probleme hätten sich reduziert, aber seine Schuld für das Verbrechen nicht ausgelöscht.

Die Verteidigung der Eskorte sagte ihrerseits, dass Walker nicht wusste, dass der Teenager erst 16 Jahre alt war und dass sie für sie nur „einem Freund half, der den gleichen Job machen wollte“.

Walker wurde zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt, für zwei Jahre suspendiert, mit Rehabilitationspflichten und 120 Stunden unbezahlter Arbeit.

