„Die Zeit, die vergeht und die Wahrheit, die leider verschwindet“: Maza Márquez vor dem JEP

Am 31. März hörte das GEP General Miguel Maza Márquez über den Fall des Verschwindens und des Völkermords an der Partei der Patriotischen Union. Auf der Bühne bestand Maza darauf, dass er nichts über DAS-Follow-ups der linken Bewegung wisse. Er sagte auch, dass er sich nicht an einige Dokumente erinnere, die der Richter des Übergangsfriedensgerichts Gustavo Salazar vorgelegt hatte und die Nachverfolgung verschiedener politischer Führer anordnete.

Maza sagte, dass diese Ereignisse vor fast 40 Jahren stattgefunden hätten, daher könne er sich nicht an jedes Detail erinnern und benutzte einen Satz, der unter den Opfern nicht gut lief.

Nach der Intervention des ehemaligen Direktors von DAS versicherte der Generalstaatsanwalt des GEP, Alonso Pio Fernández, dass Maza Márquez die Fragen nicht beantwortete und unvollständige Antworten gab.

„Sie möchten die respektvolle Einladung wiederholen und sagten: „Die Zeit vergeht und die Wahrheit verschwindet“, aber die Idee ist, dass die Wahrheit nicht verschwindet „, sagte der Staatsanwalt, der argumentierte, dass die Aussagen des ehemaligen Direktors von DAS von entscheidender Bedeutung sind, um die Wahrheit des bewaffneten Konflikts zu erfahren.

Martha Murillo, Vertreterin der Opfer, gab ihrerseits an, dass Maza Márquez bei der eigentlichen Aussage nicht genügend Fortschritte erzielt habe.

In Bezug auf die Verbrechen bestand Maza Márquez darauf, dass die Sicherheit der Präsidentschaftskandidaten Bernardo Jaramillo und Carlos Pizarro - die von Paramilitärs getötet wurden - nicht in seiner Verantwortung liege, sondern in der anderer DAS-Mitglieder

Salazar erinnerte Herrn Maza daran, dass er nicht nur wegen seiner möglichen Verantwortung, sondern auch wegen der seiner Untergebenen als DAS-Direktor auftritt.

Vor Abschluss des Verfahrens legte Richter Salazar mehrere nachrichtendienstliche Dokumente aus den Jahren 1986 und 1987 vor, in denen die UP-Führer mit spezifischen Daten zu ihrem Hauptsitz und ihren Aktivitäten in der politischen Bewegung aufgeführt sind, die später getötet oder bedroht wurden.

Schließlich versicherte Maza, dass das DAS „ein hungernder Organismus“ sei, ohne solche Folgemaßnahmen durchführen zu können. Er wies darauf hin, dass Institutionen mit größerer Kapazität wie die Polizei und die Armee an diesen Orten operierten. Er sagte, er habe den Befehl für diese Follow-ups nicht gegeben.

Die Anwältin des ehemaligen Direktors von DAS, Victoria Grillo, erklärte, dass Maza sich dem JEP verpflichtet habe und die Wahrheit bringe, dass er jedoch aufgrund seines Alters und seines Gesundheitszustands Schwierigkeiten habe, die Rede zu drehen und einige Fragen zu Fakten zu beantworten, an die er sich nicht erinnern kann, betonte jedoch dass sein Engagement für die Wahrheit gilt.

Nach den Interventionen des Delegierten des Anwalts beim GEP und der Vertreter der Opfer, die Maza Márquez aufforderten, sich zu bemühen, um sicherzustellen, dass dieser Prozess zur Klärung der Fakten und zur Kenntnis der Wahrheit beiträgt, wurde das vorliegende Verfahren abgeschlossen.

Bei der Vertagung der Anhörung setzte Richter Gustavo Salazar den 22. April für die Fortsetzung der Version von Miguel Maza Márquez von Fall 06 ein, in der die Viktimisierung von Mitgliedern der Patriotischen Union untersucht wird.

