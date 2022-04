Der „Pino“ des CJNG wurde wegen Mordes an einem Journalisten aus Veracruz verhaftet

Periodistas se manifiestan en la ciudad de Xalapa, para exigir justicia por el asesinato del periodista Julio Valdivia en el estado de Veracruz (México). EFE/Miguel Victoria

Gustavo Abigail Díaz, el Pino, Anführer des Jalisco New Generation Cartels (CJNG), wurde wegen seiner angeblichen Verantwortung für den Mord an dem Veracruz-Journalisten Julio Valdivia Rodríguez verhaftet, der Ende 2020 in der Gemeinde Tezonapa enthauptet wurde.

Die Staatsanwaltschaft von Veracruz gab an, dass der mutmaßliche kriminelle Führer in Abstimmung mit den Bundesbehörden durch ein Strafverfahren 224/2020 gesichert wurde. Während das Ministerium für Sicherheit und Bürgerschutz es als vorrangiges Ziel auf der Landenge von Tehuantepec identifizierte.

„Unter Achtung Ihrer Menschenrechte und des ordnungsgemäßen Verfahrens werden Sie bei einer ersten Anhörung vor dem Richter für mündliche Strafverfahren und -verfahren des Aufsichtsgerichts des elften Bezirks von Xalapa mit Wohnsitz in Pacho Viejo vorgestellt“, sagte die Ministerbehörde.

El Pino fiel in Amozoc, Puebla, und trotz seiner angeblichen Verbindungen zur CJNG bei verschiedenen Verbrechen steht ihm die Anklage des vorsätzlichen Mordes an dem am 9. September 2020 hingerichteten Journalisten gegenüber.

Rl periodista fue decapitado (Diario El Mundo via REUTERS)

Valdivia Rodríguez deckte den roten Notenbrunnen für El Mundo de Córdoba ab, wo er als Tezonapa-Korrespondent zusammenarbeitete. Berichten zufolge hatte er bereits Drohungen gemeldet. Er wurde der fünfundzwanzigste Journalist, der bis acht Jahre zuvor im Staat getötet wurde.

Seine sterblichen Überreste wurden in der Nähe von Eisenbahnschienen zwischen den Gemeinden Paraíso und Motzorongo aufgegeben. Das Motorrad, mit dem er zur Arbeit transportierte, wurde in der Nähe seines Körpers gefunden.

Eineinhalb Jahre nach dem Attentat wurde die Operation eingesetzt, um Gustavo Abigail Díaz, Sohn des ehemaligen lokalen Abgeordneten von Oaxaca, Gustavo Diaz Sanchez, el Gato, zu finden, der ebenfalls wegen ähnlicher Anklage wie seine Nachkommen strafrechtlich verfolgt wird.

Julio Valdivia Rodríguez war wegen eines grauen Haarbüschels, der dem eines Musikers aus einer nördlichen Gruppe ähnelte, als El Tigre del Norte bekannt. Er verdiente ein Gehalt von tausend mexikanischen Pesos pro Woche, was sein Leben für die Meldung von Sicherheitsproblemen im gewalttätigsten Staat für Journalisten in Mexiko kostete.

El presunto cabecilla criminal quedó asegurado en Amozoc (Foto: SSyPC)

Laut Bundesbehörden ist El Pino mit Erpressungsverbrechen, Huachicol, Entführung, Schmuggel von Migranten und Drogen sowie Diebstahl von Frachttransporten mit Beschwerden verschiedener nationaler Geschäftskammern und Gruppen von der Strauß.

Cuitláhuac García, Gouverneur von Veracruz, wies darauf hin, dass dieses Thema seine illegalen Aktivitäten in der Gemeinde Tezonapa fortsetzte, aber in Oaxaca wurden seine illegalen Handlungen in Cosolapa identifiziert. In dieser Abgrenzung wurden die Verbrechen des ehemaligen Stellvertreters Díaz Sánchez lokalisiert.

Der ehemalige Beamte fiel im November letzten Jahres zusammen mit seinem anderen Sohn Alberto Díaz, el Pelón und Oliver „N“ in Fortin de las Flores. Die Verhaftung erfolgte wegen Morden und Autoritätsverbrechen im Bundesstaat Golf von Mexiko. Obwohl sie in Oaxaca auch wegen anderer verwandter Anschuldigungen nach ihm suchen.

Als der Oaxacan-Mann in die Hände der Justiz fiel, demonstrierten die Bewohner der Bürgermeister, in denen er tätig war, mit der Schließung des Umlaufs und brennenden Reifen, um seine Freilassung zu fordern.

El Gato, padre del Pino, también es procesado por asesinatos (Foto: SSP-Veracruz)

„Es war merkwürdig, dass einige Leute, nachdem sie angehalten hatten, unter Schlägern anhielten und einige Leute, um Kabinen in Oaxaca und am Eingang von Tuxtepec zu blockieren, einige Fahrzeuge in Brand steckten, und das müssen wir untersuchen“, sagte Cuitláhuac García zu der Zeit.

Die Entstehung von CJNG in Oaxaca geht auf den Oktober 2017 zurück, als sie die Erweiterung durch ihre üblichen Videos ankündigten. Bei dieser Gelegenheit behaupteten bewaffnete Männer, sie gehörten der von Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, kommandierten Fraktion an und kamen an, um Rivalen auszurotten.

Zu dieser Zeit fuhr der Konvoi mit mindestens sechs Fahrzeugen in die Gemeinde Loma Bonita in der Region des Papaloapan-Beckens ein. Zuvor hatte Gouverneur Alejandro Murat die Anwesenheit krimineller Gruppen im Staat bestritten.

In seinen frühen Tagen diente CJNG in Veracruz als bewaffneter Arm des Sinaloa-Kartells, um Rivalen hinzurichten, und sie wurden als Matazetas bekannt. Anschließend konsolidierten sie sich als Organisation mit Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, und bis 2013 kündigten sie ihre Abgrenzung mit den Sinaloanern an.

