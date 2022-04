Checo Pérez"Aufregung, als der neue Grand Prix von Las Vegas enthüllt wurde

In der Formel 1 wurde ab 2023 eine neue Stadt offiziell in den Kalender aufgenommen. Dies ist Las Vegas, Nevada in den Vereinigten Staaten, eine Stadt, die als eines der beliebtesten Unterhaltungs- und Wettzentren der Welt bekannt ist.

Im Rahmen der Präsentationsveranstaltung wurde Checo Pérez mit anderen Fahrern interviewt, um ihnen die Neuigkeiten mitzuteilen und ihre Reaktionen zu dokumentieren. Dabei zeigten mehrere ihre Begeisterung für diesen neuen Grand Prix, zumal es sich um einen Straßenkurs handelt, auf dem mehrere ikonische Sehenswürdigkeiten zu sehen sein werden Orte in Las Vegas, wie das MGM Grand Hotel oder die Nachbildung des Eiffelturms.

Der Mexikaner war einer der Protagonisten des Videos, denn er trat nicht nur am Anfang auf, sondern war auch einer von denen, die die größte Überraschung vor den Kameras zeigten und als Spiegelbild seiner Aufregung sogar die Faust hoben, da er zuvor erwähnt hatte, dass er gerne dorthin laufen würde.

„Auf keinen Fall! Gehen wir da hin?“ , fragte der 32-Jährige, wann ihm eine Postkarte aus Las Vegas überreicht wurde. Nachdem ihm die Nachricht bestätigt worden war, wiederholte er: „Auf keinen Fall!“ und dann ist es sehr positiv für die Formel 1.

Auf diese Weise rühmte sich der Tapatio mit seiner Begeisterung für den Grand Prix von Las Vegas, einem Rennen, das im selben Jahr für die USA das dritte Rennen sein wird und ab der für November geplanten Saison 2023 im letzten Abschnitt des Jahres verfügbar sein wird.

Ebenso wurde die Reaktion von Daniel Ricciardo in sozialen Netzwerken viral, der sogar erwähnte, dass er sich vom Rennen zurückziehen würde, um alle Attraktionen der amerikanischen Stadt genießen zu können.

Das Layout des neuen Formel 1 GP von Las Vegas ab 2023 (Foto: Formel 1)





*Informationen in der Entwicklung