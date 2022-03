So hat der Kapitalrat laut dem Bericht von „Bogotá, wie geht es uns?“

Vor kurzem wurde der erste Bericht über die Überwachung und Bewertung der institutionellen Leistung des Rates von Bogotá veröffentlicht, dessen Mitglieder im Januar 2020 sein Amt antraten. Die Ergebnisse wurden von „Bogotá how are we go“, der Bürgerübung, die die Lebensqualität der Hauptstadt überwacht, durch ihr Programm „Council How Vamos“ vorgestellt.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Überwachung des Rates in den Zeiträumen 2020-I, 2020-II und 2021-I aufgrund der von der nationalen Bezirksregierung aufgrund der Covid-19-Pandemie verordneten Isolationsmaßnahmen ausgesetzt werden musste. Daher wird der Bericht nach 3 Zeiträumen erneut mit der Analyse von 2021-II eingereicht.

Unter Berücksichtigung der neuen Dynamik, die sich aus der Pandemie ergibt, nahm „Council How Vamos“ eine methodische Anpassung vor, um die regelmäßige Überwachung, Überwachung und Bewertung der institutionellen Leistung des Bezirksrates durch die Bürger fortzusetzen. Daher konzentrierte sich das Programm auf die Leistung von Herden und Ratsmitgliedern, insbesondere auf politische Kontrolle (PC) und normative Aktivität (AN).

Das Team von „Rat wie geht es uns?“ war bei den 145 Sitzungen anwesend. Von dort aus wurde festgestellt, dass der Erste Ausschuss für Entwicklungsplan und Raumplanung mit 20 Sitzungen und in normativen Aktivitäten mit der gleichen Anzahl von Treffen die meisten Debatten zu Fragen der politischen Kontrolle führte.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wurden „70 Vorschläge der im Semester eingereichten 640 erörtert, die in 58 Ratssitzungen erörtert wurden.“ 32% der Sitzungen konzentrierten sich auf Mobilität und Verkehr in der Stadt zu Themen wie: der U-Bahn, dem Grünen Korridor des Siebten, dem Zustand des Straßennetzes und Fahrrad Gassen.

„Wenn wir die Gesamtzahl der abgehaltenen Sitzungen mit dem Umfang der besprochenen Vorschläge vergleichen, wurden im Finanzausschuss mehr Vorschläge pro Sitzung erörtert“, heißt es in dem Bericht. In Bezug auf die normative Aktivität wurden 38 Vertragsentwürfe erörtert, von denen 17 in städtische Abkommen umgewandelt wurden. „57% dieser neuen Initiativen beziehen sich auf Umwelt, Gesundheit und öffentliche Sicherheit, die alle von Stadträten verfasst wurden“, fügte er hinzu.

In Bezug auf die von der Regierung Claudia López vorgestellten Themen konzentrierten sich 32% der Cabildo-Sitzungen auf Themen wie das Bezirkshaushalt 2022, den territorialen Planungsplan (POT) und den sozialen und wirtschaftlichen Rettungsplan.

Verhalten von Bänken und Ratsmitgliedern

Der Bericht versicherte, dass das Verhalten der Bänke und Ratsmitglieder im Allgemeinen bemerkenswert war. In Bezug auf die regulatorische Tätigkeit erhielten 77% der Bänke eine Bewertung von mehr als 85%, während 35 Ratsmitglieder (77%) aufgrund der Beachtung der Methodik eine bemerkenswerte Leistung aufwiesen und vier von ihnen 90% des Ratings überstiegen.

In Bezug auf die politische Kontrolle schnitten „92% der Bänke mit Ratings über 76% deutlich ab; keiner schnitt 'schlecht' oder 'schlecht' ab (weniger als 25%).“ In diesem Fall erreichten 93% der Ratsmitglieder (42) eine höhere Punktzahl von 75% und nur einer von ihnen erreichte eine Punktzahl von über 90%.

In beiden Fällen sind die fünf wichtigsten Orte, die auffallen, die Partei der Grünen Allianz, die Partei Centro Democrático, die Colombia Humana-up Coalition und die Liberale Partei. Diese repräsentieren „die drei Kräfte des Bogotá-Rates: Opposition, Regierung und Unabhängige“, so der Bericht abschließend.

