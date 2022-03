Jair Bolsonaro entließ den Präsidenten von Petrobras nach wiederkehrenden Anstiegen der Kraftstoffpreise

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro beschloss am Montag, den Präsidenten der staatlichen Petrobras, Joaquim Silva e Luna, unter dem starken Druck der wiederkehrenden Anstiege der Kraftstoffpreise zu wechseln.

Die von der brasilianischen Presse durchgesickerten Informationen wurden am Abend vom Ministerium für Bergbau und Energie bestätigt, das den Ökonomen Adriano Pires mit mehr als drei Jahrzehnten im Energiesektor als Kandidaten für seine Ersetzung vorschlug.

Die Ernennung müsse am 13. April vom Verwaltungsrat des staatlichen Unternehmens genehmigt werden, teilte das Ministerium mit.

Das Ministerium schlug außerdem vor, den Geschäftsmann und Ingenieur Rodolfo Landim, der mehr als zwei Jahrzehnte in der staatlichen Ölgesellschaft tätig war, den Vorsitz des Verwaltungsrats des Unternehmens zu führen. Landim ist Präsident von Flamengo, dem beliebtesten Fußballverein in Brasilien.

Bolsonaro hatte Silva e Luna, einen General der Armeereserve, im Februar letzten Jahres ernannt, der ebenfalls unzufrieden mit den ständigen Preiserhöhungen der staatlichen Gesellschaft unter dem Vorsitz des angesehenen Ökonomen Roberto Castello Branco war.

Der Präsident kritisiert seit langem die Preispolitik der staatlichen Gesellschaft, die nach dem internationalen Rohölpreis stark gestiegen ist, was zu einer Inflation geführt hat, die ihrer Popularität vor der Wiederwahl im Oktober sehr nachteilig ist.

Anfang März verzeichnete Petrobras angesichts des „weltweiten Anstiegs der Öl- und Ölpreise infolge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine“ einen Anstieg des Benzinpreises um 18,8% und den Dieselpreis um 24,9% gegenüber dem Dieselpreis.

Die Petrobras-Aktie fiel am Montag zum Schluss der San Pablo Stock Exchange um 2,63%.

Menschen gehen vor dem Hauptsitz der brasilianischen staatlichen Ölgesellschaft Petrobras in Rio de Janeiro, Brasilien (Reuters/Sergio Moraes/Archiv)

„Es wird sich nicht viel ändern“

Für den Ökonomen Alex Agostini vom Beratungsunternehmen Austin Rating „sind diese Änderungen in der Unternehmensführung nicht gut. Es ist ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt.“

„Aber für den Markt wird sich nicht viel ändern. Wenn bestätigt wird, dass der neue Präsident Adriano Pires sein wird, ein Spezialist auf dem Gebiet Öl und Gas, wird dies dem Finanzmarkt Stabilität bringen „, weil er kaum in die Preispolitik von Petrobras eingreifen wird, sagte Agostini der AFP-Nachrichtenagentur.

Er promovierte in Industrieökonomie an der Universität Paris XIII und war unter anderem Berater des Generaldirektors der Nationalen Agentur für Öl, Erdgas und Biokraftstoffe und ist Gründer und Direktor des Brazilian Center for Infrastructure (CBIE), eines auf Energie spezialisierten Beratungsunternehmens.

Pires hat sich für die von der staatlichen Gesellschaft verfolgte Preispolitik ausgesprochen.

In einem Interview mit CNN Brazil nach dem Anstieg Anfang März sagte er, dass „Petrobras die Preise auf keinen Fall erhöhen würde, weil die Preislücke zwischen den inländischen und ausländischen Märkten zu groß sei“.

„Dieser Unterschied führte in Brasilien zu einem Risiko von Engpässen. Das Land importiert 30% dessen, was in Erdölprodukten verbraucht wird. Wenn die Lücke zu groß ist, spielt niemand eine Rolle und die Aktien gingen bereits zur Neige „, sagte er.

Petrobras, dessen Mehrheitsaktionär der Staat ist, schloss 2021 mit einem Rekordgewinn von 19.875 Millionen Dollar (106,668 Millionen R $).

Laut der jüngsten Umfrage des Beratungsunternehmens Datafolha im März glauben 75% der Brasilianer, dass die Regierung „viel“ oder „etwas“ für die Inflation verantwortlich ist, die die Tasche der Familien betrifft.

Dieselbe Umfrage zeigt, dass der rechtsextreme Präsident in einer möglichen zweiten Runde gegen den ehemaligen linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) um einen Unterschied von 21 Punkten (55% bis 34%) verlieren würde.

(Mit Informationen von AFP)

