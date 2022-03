Dies ist die Millionärssumme, die Sergio Higuita erhielt, nachdem er zum Champion der Vuelta a Catalunya gekrönt wurde

Am vergangenen Sonntag, dem 27. März, gewann der Kolumbianer Sergio Higuita vom Bora-Team die Vuelta a Catalunya nach der siebten und letzten Etappe mit einem Start und Ziel in Barcelona, bei dem der Italiener Andrea Bagioli (Quick-Step) den Sprint gewann.

Der kolumbianische Meister erzielte den Sieg vor dem Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos), der in der zweiten Schublade des Podiums landete, und dem Portugiesen Joao Almeida (VAE), der Dritter wurde. Darüber hinaus folgte der Nationalfahrer dem Briten Adam Yates bei den Auszeichnungen und erzielte seinen ersten Sieg in einer Worldtour-Etappenrunde.

Higuita, der am Vortag nach einem langen 120 km langen Kurzurlaub mit Carapaz das Trikot des Anführers getragen hatte, überstand in dieser letzten Etappe, in der er vor dem Ecuadorianer Neunter wurde, um am Ende den endgültigen Sieg zu erringen. „Ich war nach der gestrigen Etappe müde, ich wusste, dass es schwierig werden würde“, sagte Higuita und fügte hinzu: „Ich habe Angriffe erwartet“.

Der junge Kolumbianer, 24, ist nach Nairo Quintana, Gewinner 2016, und Miguel Ángel „Superman“ López im Jahr 2019 der dritte Läufer aus dem südamerikanischen Land, der in der Volta-Liste steht. Der Kolumbianer beobachtete besonders Carapaz, der beim vorletzten Anstieg zum Montjuic-Hügel, den die Läufer sechsmal erklimmen mussten, anzugreifen, ohne eine Lücke öffnen zu können.

Nach seinem ersten Sieg im Jahr 2022 und seinem ersten Titel bei einem World Tour-Rennen gewann der Kolumbianer eine große Summe Geld, um zum Champion der Catalan Tour gekrönt zu werden. Der 24-jährige Fahrer wurde während des Wettbewerbs mit rund 20 Tausend Euro gewonnen, eine Summe, die an kolumbianische Pesos weitergegeben wurde, liegt bei 83 Millionen Euro.

Die Zusammenfassung dieses Hauptpreises war in Meister der Berge und der Jugend unterteilt, Titel, die ihm jeweils 1.000 Euro einbrachten. Darüber hinaus gewann der Antioquian in der ersten Etappe 400 Euro für den fünften Platz; 500 Euro für den vierten Platz in der dritten Stufe und 1.000 Euro für seinen dritten Platz in der vierten Etappe.

Allgemeine Klassifizierung:

1. Sergio Higuita (COL/BOR) 29 Uhr 53:33.

2. Richard Carapaz (ECU/INE) auf 16 Sekunden.

3. João Almeida (POR/UAE) 52 Sekunden.

4. Nairo Quintana (COL/ARK) 53 Sekunden.

5. Juan Ayuso (ESP/VAE) 1:08 Minuten.

6. Ben O’Connor (AUS/AG2) 1:10 minutos.

7. Tobias Johannessen (NOR/UXT) 1:13 Minuten.

8. Guillaume Martin (FRA/COF) 1:16 Minuten.

9. Torsteinbaum (NOR/UXT) 1:27 Minuten.

10. Sam Oomen (NED/JUM) 1:55 Minuten.