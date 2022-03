Oscar 2022: Wer sind die Regisseure für die Gala nominiert und wo können sie ihre Filme sehen?

Die Oscar-Feier 2022 ist nur noch wenige Stunden entfernt und mehr als einer bereitet sich darauf vor, mit einem speziellen Marathon der für die größte Zeremonie in Hollywood. Wer tritt in der Kategorie Bester Regisseur an? Hier ist ein Rückblick auf alle Kandidaten, die dieses Jahr die Statuette aufnehmen sollen, und wo wir ihre Produktionen sehen können.

Kenneth Branagh - Belfast

Dieses Comedy-Drama zum Erwachsenwerden und Erwachsenwerden folgt einem Kind, das seine Kindheit während des Konflikts in Belfast, Nordirland, während der 1960er Jahre lebte. Laut Branagh basiert die Geschichte teilweise auf seinen eigenen Kindheitserfahrungen und qualifiziert sie als seine bisher persönlichste Arbeit. Der junge Schauspieler Jude Hill gibt sein Filmdebüt in der Rolle des Buddy und wird von Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds und Colin Morgan begleitet. Es ist auf der Mubi-Plattform zu sehen.

Jane Campion - Die Macht des Hundes

Zwei Brüder besitzen eine riesige Ranch, obwohl sie sehr unterschiedliche Rollen haben, weil sie ihr Image gegenüber der Gemeinde widerspiegeln. Einer macht dem anderen Feinde, als er offenbart, dass er plant, eine verwitwete Frau und die Mutter eines Teenagers zu heiraten, damit er dieser Familie das Leben unmöglich macht, wenn sie in sein Haus ziehen. Die Besetzung besteht aus Benedict Cumberbatch Kirsten Dunst, Jesse Plemons und Kodi Smit-McPhee und wurde von Campion (der einzigen Frau in dieser Kategorie bei den Oscars 2022) inszeniert. Auf Netflix verfügbar.

Ryusuke Hamaguchi - Fahr mein Auto

Dieser japanische Film basierte auf einer Kurzgeschichte, die der berühmte Schriftsteller Haruki Murakami in seine Sammlung von Kurzgeschichten mit dem Titel Men Without Women aufgenommen hat. Hamaguchi bringt diese Geschichte ins Kino und konzentriert sich auf die Abenteuer des Theaterregisseurs Yūsuke Kafuku, um das Stück Onkel Vania in Hiroshima zu veröffentlichen, während er um den Tod seiner Frau Oto trauert. Ohne Zweifel ist dieser Filmvorschlag einer der Favoriten, um den Preis zu gewinnen, da er während der gesamten Preisverleihungssaison hervorragend aufgenommen wurde. Derzeit ist es auf keiner Streaming-Plattform verfügbar und nur in Kinos zu sehen.

Derzeit ist „Drive My Car“ in Kinos zu sehen. (Bitters Ende)

Steven Spielberg - Die Geschichte der Westseite

Der gefeierte Oscar-prämierte Filmemacher leitet die zweite Filmversion des klassischen Broadway-Stücks, das 1957 uraufgeführt wurde. „Zwei Teenager mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen verlieben sich in New York City in den 1950er Jahren. Neue Version des legendären Musicals West Side Story über die Konfrontation zwischen zwei New Yorker Straßenbanden, eine Adaption eines berühmten Broadway-Stücks „, heißt es in der Zusammenfassung. Zu sehen auf Disney+.

Paul Thomas Anderson - Lakritz-Pizza

Der amerikanische Regisseur gehört bei der nächsten Ausgabe der Oscars zu den möglichen Gewinnern des Oscar für den besten Regisseur. Zusammen mit einer bemerkenswerten Besetzung (Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper und Benny Safdie) präsentiert er die Liebesgeschichte von Alana Kane und Dary Valentine, zwei altersdifferenzierten jungen Leuten, die beginnen, die ersten Phasen einer Romanze im San Fernando Valley, Kalifornien, zu leben. im Jahr 1973. Die romantische Komödie kam dieses Jahr in Lateinamerika in die Kinos, kann aber noch nicht digital angesehen werden.

Alana Haim und Cooper Hoffman erwecken die Hauptfiguren von „Licorice Pizza“ zum Leben. (Universelle Bilder)

