OECD hebt den Umsetzungsprozess der künstlichen Intelligenz in Kolumbien hervor

Für die Implementierung der künstlichen Intelligenz (KI), insbesondere zur Rationalisierung von Prozessen in Einheiten des öffentlichen Sektors, hob die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Kolumbien hervor. In einem am 27. März von der internationalen Gruppe veröffentlichten Bericht wird das Land als Maßstab für diese Technologie identifiziert, da es die Schaffung rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen, automatisierte Entscheidungsfindung, Förderung von Unparteilichkeit und Sicherheit im öffentlichen Sektor gefördert hat.

Es wurde festgestellt, dass Kolumbien in diesem Bericht die ersten Orte der Erhöhung mit Ländern wie Chile, Mexiko und Uruguay teilt. Ihnen folgten Argentinien, Brasilien, Costa Rica und Peru, je nach Kategorie.

Darüber hinaus wurde das Land als regionaler Marktführer für die Förderung der Rechenschaftspflicht im öffentlichen Sektor und die Schaffung multidisziplinärer Teams anerkannt, die zu KI-Initiativen beitragen.

Der Bericht erinnert daran, dass Kolumbien das erste Land war, das die Vorschriften veröffentlicht hat, um Kommentare zu erhalten und damit die Grundsätze für die Umsetzung von Instrumenten im öffentlichen und privaten Sektor zu konsolidieren. Die Regierung sagt, dass Aspekte wie Transparenz, Datenschutz, menschliche Kontrolle, Sicherheit, Rechenschaftspflicht, Nichtdiskriminierung und Inklusion dabei berücksichtigt wurden.

Darüber hinaus wurde das Management auf Landesebene gerettet, um die Mission der Experten für künstliche Intelligenz (KI) zu bilden. Dies ist eine Multi-Stakeholder-Gruppe, die sich aus zehn nationalen und internationalen Experten zusammensetzt, die sich regelmäßig treffen, um die verschiedenen Dimensionen der KI im Land zu bewerten. Darüber hinaus konzentriert sich das Management darauf, kurz-, mittel- und langfristig konkrete Empfehlungen zu geben.

Es ist erwähnenswert, dass diese Prozesse in Kolumbien von der Verwaltungsabteilung der Präsidentschaft der Republik und vom Ministerium für Informations- und Kommunikationstechnologien (MinTic) geleitet werden. Es wird auch von der Entwicklungsbank of Latin America (CAF), der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) und der Weltbank unterstützt.

So wurden die Nachrichten von der Regierung gefeiert, die versicherte, dass diese Erhöhung eine Anerkennung der Arbeit und des Talents ist, die im Technologiesektor im Land existieren. Darüber hinaus wurde versprochen, weiter an der Verbesserung dieser Branche zu arbeiten.

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Anerkennung der OECD für die Implementierung künstlicher Intelligenz zusätzlich zu den Glückwünschen erfolgt, die dieselbe Einrichtung an den Bildungssektor des Landes gerichtet hat. Am 24. März bezeichneten internationale Vertreter der Organisation das Management als „erfolgreich und effektiv“, da es ihm gelang, seine Prozesse in digitalen Medien zu unterstützen.

Es wurde detailliert beschrieben, dass in dieser Zeit die relevanten Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt gestärkt wurden, um Kinder und Jugendliche in den Bereichen maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Quellcode-Programmierung, Kreativwirtschaft und digitale Animation auszubilden. Darüber hinaus wurden Kurse zu integrierten Diensten und relationalen Datenbanken angeboten.

