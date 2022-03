Una mujer usa un tapabocas en una calle del centro de Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Das Gesundheitsministerium meldete an diesem Sonntag, dem 27. März 2022, 352 neue Fälle von Covid-19 in Kolumbien. In den letzten 24 Stunden wurden 25.522 Tests verarbeitet, von denen 9.803 PCR und 15.719 Antigene sind.