Hündinnen, Wölfe und Banden „schicken ihre Babys“ in den Kindergarten

Vor vielen Jahren, insbesondere in den sehr isolierten Völkern der modernen Welt und ohne Kommunikation oder Ressourcen, konnten einige Frauen mit einem starken psychischen Eindruck des mütterlichen Verlangens eine „psychologische Schwangerschaft“ durchmachen, die auftritt, wenn diese Frau denkt, sie sei schwanger, ohne wirklich schwanger sein und Symptome und objektive Anzeichen aufweisen, die für die Schwangerschaft typisch sind.

Psychologische Schwangerschaft oder „Geisterschwangerschaft“ ist eine der am meisten diskutierten Bedingungen auf dem Gebiet der Psychologie. Es wird wegen seiner geringen Prävalenz, die etwa 0,005% der schwangeren Frauen ausmacht, als seltsames Syndrom angesehen. Derzeit kann beim Menschen eine rechtzeitige Ultraschalluntersuchung jede Schwangerschaftsvorstellung verderben.

Jeder, der mit einem Hund oder genauer mit einem Hund zusammenlebt, weiß von der Existenz eines ähnlichen Phänomens mit Anzeichen einer Schwangerschaft, das zwei Monate nach dem Ende jeder unfruchtbaren Hitze auftritt. Eine solche „psychologische Schwangerschaft“ beim Hund ist weder Schwangerschaft noch psychologisch.

Es ist keine „Schwangerschaft“, denn in der Welt der Tiere sprechen wir deutlich von Schwangerschaft, wenn wir den Schwangerschaftszustand definieren wollen. Es ist auch nicht „psychologisch“, da eine solche Qualifikation das Vorwissen des Hundes über seine Fähigkeit zur Empfängnis und Erzeugung einer Schwangerschaft implizieren würde, was rational nicht allzu möglich ist.

Die Hunde, die nichts anderes als zivilisierte Wölfe sind, raffinierte Nachkommen jener Wölfe, die einmal im Jahr in Hitze geraten und hoffentlich und in einem guten Jahr schwanger werden und einmal im Jahr eine glückliche Geburt erreichen (REUTERS)

Die Wahrheit ist, dass dieses Phänomen, das oft als Krankheit angesehen wird, keine Krankheit ist, sondern ein physiologischer Prozess, ein absolut normales Bild, das alle Hündinnen durchmachen, wenn sie nicht schwanger sind.

Die Hunde, die nichts anderes sind als zivilisierte Wölfe, kultivierte Nachkommen jener Wölfe, die einmal im Jahr in Hitze geraten und hoffentlich und in einem guten Jahr schwanger werden und einmal im Jahr eine glückliche Geburt erreichen.

Die Wölfe, die aufgrund des Herdenverhaltens durch ein Phänomen, das als biologischer Altruismus bezeichnet wird, nicht schwanger werden, leiden unter hormonellen und folglich körperlichen Veränderungen, ähnlich wie bei einer Schwangerschaft, ihr Bauch schwillt an, ihre Brüste sind voller Milch und abgesehen von kleinen Verhaltensunterschieden alles passiert so, als hätten sie Welpen gehabt, obwohl sie sie nie wirklich hatten. All dies geschieht, damit diejenigen, die aus dem einen oder anderen Grund keine Welpen haben, solidarisch handeln und echten Müttern helfen können, indem sie als Krankenschwestern bei der Aufzucht des Salats fungieren.

„Fehlschwangerschaft oder Pseudozyese“ tritt bei allen Hunden auf, die keine Nachkommen haben, und ist keine Krankheit, sondern ein physiologischer Prozess, absolut normal (REUTERS)

So entsteht eine echte „Welpenschule“, in der Babys von allen Frauen gemeinsam aufgezogen werden. Und die Hündinnen haben diese Qualität geerbt. Der Unterschied zu den Wölfen besteht darin, dass sie nicht in einer echten Hundeherde leben und außerdem ihre Fortpflanzungsfähigkeit von Menschen kontrolliert wird.

Dieses Phänomen bei Hündinnen wird als „Fehlschwangerschaft oder Pseudozyese“ bezeichnet. Es tritt bei allen weiblichen Hunden auf, die keine Nachkommen haben und keine Krankheit, sondern ein physiologischer Prozess sind, der absolut normal ist. Wenn wir es vermeiden wollen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder hat der Hund ein Kalb oder wir kastrieren sie und sie wird nicht wieder in Hitze geraten und daher kann sie nicht schwanger werden oder eine falsche Schwangerschaft haben. Eine Fehlschwangerschaft ist daher ein Prozess des biologischen Altruismus, den Menschen für eine Krankheit gehalten haben, um sie zu korrigieren, anstatt sie zu verstehen und zu bewundern...

*Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook ist Tierarzt. Spezialist für Hochschulpädagogik. Master-Abschluss in Psychoimmunoneuroendokrinologie. Ehemaliger Direktor des Small Animal School Hospital (UNLPAM). Universitätsprofessor an mehreren argentinischen Universitäten. Internationaler Dozent.

