Elektronische Musik im FEP: So geht die Party für die meisten „Raver“ weiter

Das Stereo Picnic Festival (FEP) findet heutzutage auf dem Golfplatz Briceño 18 in Bogotá statt. Bis zum 27. März werden die Einwohner der kolumbianischen Hauptstadt, sowohl im In- als auch im Ausland, das Comeback von „A Different World“ genießen, in dem mehr als 60 Künstler ihr Talent auf verschiedenen Bühnen einsetzen werden.

Aber es gibt einen dieser Räume, der die Aufmerksamkeit aller Teilnehmer auf sich zieht, den Dome hinter verschlossenen Türen, der Lichter nach außen blinkt, und vor allem einen kraftvollen elektronischen Beat, der selbst die Unerfahrensten des Genres anzieht.

Diese Sounds haben seit 2019 die FEP-Bühnen gewonnen, mit Präsentationen legendärer und unvergesslicher Künstler wie Justice, Disclosure oder Underworld. In diesem Jahr werden es unter anderem Dj Harvey, Martin Garrix, Ela Minus und Julio Victoria Ensamble sein.

„Der Dome ist die fünfte Stufe und die besondere unter den anderen, weil seine Infrastruktur, sein Inhalt ist. Es ist eine elektronische Party, die nicht von 2 Uhr nachmittags bis 5 Uhr morgens anhält, sodass sie für die meisten Partys bis zu zwölf Stunden dort bleiben können. Es gibt Leute, die das Festival nicht jenseits des Doms leben „, sagte Miguel Santacoloma, Chef des FEP-Damms.

Der elektronische Music Dome im Estéreo Picnic. Infobase.

Ebenso sagte er, dass „die Erfahrung darauf abzielt, jene Räume nachzuahmen, die auf anderen Festivals auf der ganzen Welt existieren, wie Coachella, Glastonbury, wo diese Räume kontinuierlicher Party liegen, weil wir wissen, dass es Raver gibt, die nicht aufhören wollen zu tanzen, und dafür ist der Budwiser Dome da.“

Tatsache ist, dass elektronische Musik seit ihrer Gründung eine führende Rolle im Festival gespielt hat. Ein Beweis dafür ist, dass an diesem Samstag einer der wichtigsten Künstler des Genres auftreten wird. Es ist Caribou oder Daniel Victor Snaith (sein richtiger Name), ein kanadischer Musiker, der mit einem Live- produzierte Soundshow, in der das Schlagzeug Protagonist ist.

„Vor allem mag ich die Melodie. Ich mache keine super stumpfe oder abstrakte Musik oder bin unmöglich zu hören. Trotzdem ist mein Lieblings-Pop derjenige, der etwas Subversives trägt. Ich versuche dasselbe: etwas, das mir bekannt vorkommt, aber plötzlich gibt es eine unerwartete Veränderung, bei der man Dinge fühlt „, erklärte der Autor von „Kann nicht ohne dich auskommen“ in einem Interview mit El Mundo.

Mit Caribou, der an diesem Samstag auftreten wird, wird Nina Kraviz am Sonntag auch auf der Bühne ausbrechen, einem russischen DJ, der zu einem der wichtigsten Vertreter der elektronischen Musik auf der internationalen Bühne geworden ist. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er in seinen Sessions Techno-Sounds zeigt, aber es ist bekannt, dass er gerne mit Trance und den klassischsten Manifestationen des Genres experimentiert.

Es wird auch die Legende des Elektrokollisches geben, The Hacker. Michel Amato ist ihr richtiger Name und zusammen mit Carolina Hervé (Miss Kittin) haben sie mit Hymnen aus der europäischen Szene wie „1982″ oder „Frank Sinatra“ ein Vermächtnis in der Geschichte der elektronischen Musik hinterlassen.

Wie vom FEP beschrieben, wurde seine Musik von Künstlern wie Duran Duran und Jeff Mills beeinflusst, die ihn mit ihrer „übernatürlichen Technik vollständig in Elektronik einhüllten“.

„Elektronische Musik sucht immer die Avantgarde, aber auch die Partei. Das Hauptmerkmal elektronischer Acts ist, dass sie Partygänger sind, dass sie sehr energisch sind. In diesem Sinne versucht der Hunger, nach dieser Art von Inhalten zu suchen, nach Profilen zu suchen, die eine Party haben Das wird das Motto von sein jetzt „, schloss er Santacoloma.

