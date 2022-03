Junge Leute aus dem Sacúdete-Programm erheben in Cartagena ihre Stimme

Im Rahmen der vierten Ausgabe des Skills Summit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben die 220 jungen Teilnehmer des Shake Up-Programms des Kolumbianischen Instituts für Familienfürsorge (ICBF) die Alarmglocken des Ring of Ideas ertönt. Sie kommen aus verschiedenen Regionen des Landes und sind bereit, ihre disruptiven Ideen zu äußern. Heute werden sie demonstrieren, wie es mit ihren Fähigkeiten möglich ist, Lösungen für die sozialen Herausforderungen zu finden, die sich derzeit ergeben.

Während des aktuellen Tages nehmen die Teilnehmer an Mentorships teil, um die besten Vorschläge zu erstellen und sie in diesem Segment vorzustellen, das Jugendlichen und jungen Menschen eine Stimme gibt, um Jurys von der Notwendigkeit zu überzeugen, ihre Ideen in Richtlinien anzuwenden, die sich an Menschen richten, insbesondere an die der am stärksten gefährdeten Gemeinschaften.

„The Ring of Ideas ist der Teil der Shake Yourself Methodik, in dem junge Menschen zeigen, wie positive Führung, vielfältige Intelligenzen und Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts Lösungen entwickeln können, die die transformative Kraft der Jugend widerspiegeln“, sagte Lina Arbeláez, ICBF-Generaldirektorin.

Auf diese Weise haben Teilnehmer, die die mehr als 10,5 Millionen jungen Menschen aus ganz Kolumbien vertreten, nicht nur bis zum Ende des Tages die Möglichkeit, Erfahrungen mit Gleichaltrigen auszutauschen, sondern auch mit der Welt zu teilen, wie sie ihre Lebensprojekte in einem legalen Bereich erstellen und stärken konnten und nachhaltige Weise.

Nach der beispiellosen Gesundheits- und Wirtschaftskrise, die durch COVID-19 verursacht wurde, hat die OECD die Länder aufgefordert, ihre Bemühungen zur Stärkung der Fähigkeiten der Menschen zu erneuern, damit die am stärksten gefährdeten Personen effektiv auf die Herausforderungen einer sich verändernden Welt reagieren und sich zu Virtualität, Nachhaltigkeit und Demografie verändern können ändern.

Vor diesem Hintergrund soll das diesjährige Thema, das von Kolumbien vorgeschlagen wurde und „Stärkung der Kapazitäten für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ genannt wurde, die Türen für eine offene und offene Debatte öffnen, die es hochrangigen Beamten der Nationen ermöglicht, Lösungen für Beschäftigung, Bildung, wirtschaftliche Entwicklung und Innovation.

Mit den Buchstaben auf dem Tisch teilen die Teilnehmer der kolumbianischen Quote, darunter Vertreter von SENA, des Arbeitsministeriums, des Bildungsministeriums, der Migrationsbehörde, der Grenzbehörde und des Außenministeriums, ihre Erfahrungen in Plenarsitzungen sowie in kleinen, interaktive Debatten, um aktive und transparente Diskussionen zu ermöglichen.

Gestern war auch der perfekte Ort für internationale Gäste wie Kate Behncken, Vizepräsidentin von Microsoft Philanthropies; Linda Darling-Hammond, Professorin an der Stanford University Graduate School in Education und Nobelpreisträger James Heckman, um die Teilnehmer durch Konferenzen zu inspirieren Ziel ist es, einen Lernaustausch zu ermöglichen, um bessere Ergebnisse im Bereich der Qualifikationspolitik zu erzielen, die Wohlstand, Gleichheit, Chancen und Wohlergehen aller fördern.

LESEN SIE WEITER: