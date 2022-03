„Dieser Ball trat ein, die oberste Linie ist manipuliert“, die Aussage des Schöpfers des VAR nach der großen Kontroverse in Peru gegen Uruguay

Ein maßgebliches Wort hat gerade seine Position zu den VAR-Bildern gegeben, die Conmebol in Bezug auf das umstrittene Spiel in den letzten Minuten von Peru gegen Uruguay in Montevideo geteilt hat. Antonio Ibáñez de Alba, Schöpfer des VAR, sagte, dass der Ball vollständig eingegangen sei und dass die von der südamerikanischen Organisation geteilten Bilder manipuliert seien.

„Alle Bilder sind manipulierbar, unzuverlässig und nicht wahr. In diesem pünktlichen Spiel sieht man, dass der Torhüter den Ball in sein eigenes Tor nimmt, aber die obere Linie wird manipuliert und es scheint, dass der Ball nicht vollständig eingedrungen ist. Hier gab es Manipulationen und der Ball trat komplett ein. Wie ich wiederhole, können Bilder zwischen 4 und 5 Zentimetern manipuliert werden, was das menschliche Auge nicht sieht, weil es nicht so schnell ist „, rief der Ingenieur aus, der auch bei Radio Ovation bei der NASA gearbeitet hat.

Darüber hinaus erklärte er, wenn andere Technologien angewendet worden wären, wäre alles einfacher gelöst worden. „Wenn es einen Chip in der Torlinie und am Ball gegeben hätte, wäre das momentan kein Problem, aber weder die FIFA noch die UEFA sind daran interessiert, diese Details zu korrigieren, weil sie sie nur immer mehr verwirren wollen. Dieser Ball kam herein, überprüfe die obere Linie, die manipuliert wurde „, beendete er.