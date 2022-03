Das Feuer in Tepozteco wurde nach drei Tagen niedergeschlagen; Forstpolizei wird vor Ort eingesetzt

MEX0000, TEPOZTLÁN (MÉXICO), 14/04/2021.- Elementos de Protección Civil, combaten un incendio forestal, el 13 de abril de 2021, en el poblado de Tepoztlán, en el estado de Morelos (México). El incendio en el parque nacional El Tepozteco, en el estado de Morelos, vecino del la Ciudad de México, se ubica entre los 73 incendios forestales activos ubicados en 21 estados del país, informó este miércoles la Comisión Nacional Forestal (Conafor) del Gobierno mexicano. EFE/Tony Rivera

Nachdem das Feuer auf dem Tepozteco-Hügel mehr als 105 Hektar Grünflächen verzehrt hatte, gelang es den Behörden aller drei Regierungsebenen, die Flammen zu ersticken, die drei Tage lang brannten, und erforderten die Anwesenheit von knapp 400 Elementen, um den Vorfall zu bekämpfen.

Die Behörden von Morelos versicherten, dass das Feuer relativ schnell gelöscht wurde, da sie von zwei Hubschraubern der Bundesbehörden unterstützt wurden, einer von der Nationalgarde und einem anderen der mexikanischen Luftwaffe, die 83 Wassereinleitungen in das Gebiet Los Corredores beitrugen. befindet sich in der magischen Stadt Tepoztlán.

Pablo Ojeda Cárdenas, Staatssekretär der Regierung, berichtete, dass 392 Personen am Löschen des Feuers beteiligt waren, von denen 345 Schritte zu Fuß, 47 in Fahrzeugen zu Land und in der Luft und 47 in technischen Arbeiten durchführten.

Bis zum Donnerstagmittag, dem 24. März, war das Feuer an zwei Fronten „an der Südostseite des Gebiets Meztitla und nordwestlich südlich von San Juan Tlacotenco eingedämmt worden, sodass die Kampfeinsätze an diesen Stellen intensiviert werden, um so schnell wie möglich die vollständige Kontrolle zu erlangen“, sagte der Beamte.

Das Feuer verbrauchte 105 Hektar Vegetation (Foto: EFE)

Ebenso gab die Leiterin der Nationalen Katastrophenschutzkoordination, Laura Velázquez Alzúa, bekannt, dass am selben Tag die Teilnahme beider Hubschrauber an den Aufgaben des Erstickens von Flammen eingestellt wurde, sodass sie in das Biosphärenreservat El Cielo verlegt werden im Bundesstaat Tamaulipas, wo sie in das Biosphärenreservat El Cielo im Bundesstaat Tamaulipas verlegt werden. wer wird an einem weiteren Brand mit ähnlichen Dimensionen teilnehmen.

In einer Pressekonferenz kündigten Behörden aller drei Regierungsebenen an, dass in Tepoztlán eine Forstpolizei eingesetzt wird, um Unfälle wie den am Morgen des 22. Dienstags zu vermeiden. Dies wurde vom Bürgermeister des Unternehmens, David Demesa Barragán, berichtet .

„Heute haben wir ein Treffen mit den freiwilligen Brigaden, die sich um unsere Umwelt kümmern. Wir laden die Nationale Kommission für geschützte Naturgebiete, die Nationale Forstkommission, ein, sich einigen zu können, und wir werden praktisch eine Brigade bilden, auf die gleiche Weise seitens des Stadtrats, vorübergehend, Beobachten Sie von nun an bis zum Beginn des Regens alle Hügel „, berichtete der Präsident.

Behörden aller drei Regierungsebenen waren am Ersticken der Flammen beteiligt (Foto: Twitter/PattCouto)

Ebenso sagte er, dass das Klettern in die Hügel um Tepozteco während der heißen Jahreszeit nicht mehr erlaubt sei, um extreme forstwirtschaftliche Vorkehrungen zu treffen, um Brände jeglicher Größenordnung zu vermeiden, die von den Uniformierten überwacht werden, die auch sicherstellen, dass keine Brände gemacht werden oder Feuer in solchen Fällen verwendet wird ein Weg unverantwortlich.

Am Dienstagnachmittag, 22 Stunden nach Ausbruch des Feuers in Los Corredores, wurde ein als El Pipolo identifiziertes Subjekt von den örtlichen Behörden festgenommen, weil es das Feuer am Morgen desselben Tages entfacht hatte.

Nach Angaben der Stadtverwaltung war das Subjekt stark berauscht und wurde dabei erwischt, wie er die Flammen beobachtete, die er angezündet hatte: „Wir leben in einer sehr bedauerlichen Situation. Leider ist eine Person angekommen, ohne den Schaden zu sehen, den sie verursachen würde, und dieses Missgeschick ist aufgetreten „, sagte der Bürgermeister von Tepoztlán.

Nachdem El Pipolo von den Behörden zu seiner Anwesenheit in der Gegend befragt worden war, gestand er Berichten zufolge, dass er das Feuer absichtlich entfacht hatte, und wurde an die lokalen Behörden übergeben, die Untersuchungen zu den Gründen für sein Handeln und seiner Identität durchführen, da seine Identität dies nicht getan hat doch konnte er seinen Namen erhalten.

