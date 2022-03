Aufruhr in Mexiko nach dem Frauenmord einer ehemaligen Schönheitskönigin in Aguascalientes

Nicht alle Bestattungen sind gleich. In einigen sind die Toten begraben und in anderen sind die Lebenden ein „wenig“ begraben. Dies ist der Fall von Joceline Quintana, 19 Jahre alt, die am 23. Januar in ihrem eigenen Haus in Aguascalientes ermordet wurde. Diejenigen, die bleiben, sterben ein wenig: ihre Mutter, ihr Vater, Freunde, weil ein Mann des Anhängerhandels sie getötet hat.

Letzten Mittwoch erzählt ein Nachbar vor dem Gefolge der jungen Dame, wie er die Leiche gefunden hat. Gegen 10:30 Uhr bemerkte er, dass Jocelines Haus in der Straße 26 de noviembre geöffnet war, also näherte er sich. Als er eintrat, sah er den Körper der Frau kopfüber blutig, mit Anzeichen von Gewalt und mehreren Verletzungen.

Der Mann gab den Behörden Bescheid und sofort wurde eine Operation ausgelöst. Joceline hatte jedoch bereits ihr Leben verloren und ihr Angreifer floh.

Die Generalstaatsanwaltschaft gab an, dass Joceline die Person kannte, die sie mit einer scharfen Waffe getötet hatte, mit der er mehrere Verletzungen verursachte und sie erwürgte. „Es gab keine romantische Beziehung, aber es gab Freundschaft, das Opfer wusste, wer sein Aggressor war, die Familie und die Opfer sammelten Geldsummen für den Feiertag eines Schutzheiligen, was die Diskussion und den anschließenden Tod des Opfers auslöste“, sagte Jesús de Figueroa Ortega, Leiter des Staatsanwaltschaft.

Joceline Quintana, 21, war letzten November Schönheitskönigin





LESEN SIE WEITER:

Feminizid in Mexiko-Stadt: Claudia Sheinbaum räumte in diesem Jahr eine Zunahme dieses Verbrechens ein