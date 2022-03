Peru gegen Uruguay: Juan Pablo Varsky will die „Bicolor“ bei der Weltmeisterschaft und sprach vom Trainerwechsel in „La Celeste“

Die Teams von Peru und Uruguay werden an diesem Donnerstag, dem 24. März, im Centenario-Stadion in Montevideo ein enges Spiel abhalten, das für das 17. Datum der südamerikanischen Qualifikation gültig ist. Das Ziel des „Bicolor“ ist nichts anderes als sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren, daher würde ihn ein Besuchssieg mit anderthalb Fuß nach innen bringen. In dieser Hinsicht äußerte der renommierte Journalist Juan Pablo Varsky seinen Wunsch, dass die Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilnehmen würde. Darüber hinaus sprach er auch über den Befehlswechsel in „La Celeste“.

„Unabhängig davon, was passieren wird (an den verbleibenden zwei Terminen), möchte ich wirklich, dass Peru eine weitere Weltmeisterschaft spielt . Es wären 40 Jahre von dem, was 82 'war und was war die 78"-Saga. Ich möchte, dass Ricardo (Gareca) es noch einmal macht , also weiß ich nicht, was passieren wird, aber ich weiß, was ich will „, sagte der argentinische Journalist in einem Interview mit Diego Rebagliati für Movistar Deportes.

Und es ist so, dass der „Bicolor“ die einmalige Gelegenheit hat, zurückzukehren, um die lang erwartete Quote für die Weltmeisterschaft zu erreichen. Er konnte es in der letzten Ausgabe für Russland 2018 erreichen, wo sie nach dem fünften Platz in den Qualifikationsspielen ankamen. Daher musste er das Playoff gegen Neuseeland spielen und erzielte ein Gesamtergebnis in 2:0 mit Toren von Jefferson Farfan und Christian Ramos. Dies ermöglichte es ihm, sich nach 36 Jahren Abwesenheit wieder mit den größten Teams zu treffen.

Genau vor 2018 hatte die peruanische Nationalmannschaft die Qualifikation zum letzten Mal für Spanien 1982 und auch für Argentinien 1978 gewonnen. In diesen beiden Ausgaben gab es in Peru mehrere nationale Fußballlegenden wie Teófilo Cubillas, Cesar Cueto, José Velásquez, Julio Cesar Uribe und Ramón Quiroga sowie andere großartige Spieler, die ihre Spuren hinterlassen und die Welt mit ihrem attraktiven Spiel beeindruckten.

Feier der peruanischen Nationalmannschaft, als sie sich nach dem Sieg gegen Neuseeland für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifizierte. | Foto: AFP

ENTSCHEIDENDES DOPPELDATE

Als Varsky zum Spiel mit den „Charrúas“ zurückkehrte, hielt Varsky auch die Begegnung mit Paraguay für wichtig. Und obwohl der Fan oder Journalist mit dem Taschenrechner in der Hand sein könnte, ändert sich das Bild für den Fußballer. „ Ohne Uruguay gibt es kein Paraguay. Das Problem ist auch, was mit Chile passiert, das ein sehr mutiges Brasilien ist. Sie werden sich den Taschenrechner ansehen. Ich denke, es besteht eine gute Chance, dass er im schlimmsten Fall unter die Top Fünf kommt. Dann musst du sehen, was du in der Hoffnungsreihe bekommst, aber bis auf ein Hekatomb kannst du eintreten. Wir (die Journalisten) schauen fern, den Taschenrechner und wir addieren uns, aber die Spieler auf dem Platz müssen sich verpflichten und sich so verhalten, als gäbe es kein anderes Spiel „, sagte er.

NEUE VERSION VON URUGUAY MIT ALONSO

Schließlich, Er hatte auch Worte über den Trainerwechsel beim Uruguayischen Fußballverband (AUF) mit der Entlassung von Oscar Washington Tabárez in Gunst von Diego Alonso. „ Sie sagen immer, dass Verträge eingehalten werden müssen, aber Uruguay brauchte eine Änderung. Es scheint mir, dass der „Maestro“ einer der fünf einflussreichsten Personen im uruguayischen Fußball ist. Bei allem Respekt vor dem, was offensichtlich mit Obdulio Varela auf der Liste steht. Aber de Tabárez zum Beispiel gewann die Copa America mit Uruguay, die Libertadores mit Peñarol in 87 ', er machte eine großartige Karriere als Trainer im Ausland, in Argentinien, in Italien leitete er den AC Milan, das heißt, wir sprechen über eine andere Liga „, fügte er hinzu.

Mit der Änderung der Übernahme der uruguayischen Mannschaft gewannen sie zwei wichtige Siege gegen Paraguay in Asunción (1-0) und Venezuela in Montevideo (4-1), wodurch sie zurückkehren konnten in den Kampf um eine Quote für die Weltmeisterschaft. Alles wird in den nächsten Tagen definiert.

LESEN SIE WEITER