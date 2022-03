Palästinenser aus Gaza ändern ihre Studien für die Arbeit in Israel

Als Hussein die Erlaubnis erhielt, in Israel zur Arbeit zu gehen, zögerte dieser Palästinenser aus Gaza keine Sekunde, die teuren Studien zu unterbrechen, die er abschließen wollte, um endlich seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

In der Lage zu sein, außerhalb dieser seit 2007 von Israel blockierten Enklave zu arbeiten, ist, als ob sich „die Tore des Paradieses vor mir öffnen würden“, sagt der junge Mann, der einen Master-Abschluss in Öffentlichkeitsarbeit auf armes palästinensisches Gebiet absolvierte.

„Ich habe seit Jahren nicht gearbeitet und ich habe Schulden in Höhe von 3.500 Dollar, die ich für mein Studium bezahlen muss“, fügt dieser dreifache Vater hinzu, der es vorzieht, seinen Nachnamen zu verbergen, weil er sich wie andere schämt, kleine Jobs in Israel annehmen zu müssen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Nachdem Hussein vor einigen Monaten die Klassenzimmer der Universität in Gaza-Stadt verlassen hat, ist er Lieferbote in Yafa, einem Viertel in Tel Aviv. Für ihn ist dieser Job eine Gelegenheit, das Einkommen seiner Familie zu verbessern und später sein Studium wieder aufzunehmen.

Der Gazastreifen, ein winziges Gebiet mit mehr als 2 Millionen Einwohnern, die von Kriegen erschüttert wurden, hat eine Armutsquote von fast 60 Prozent und eine endemische Arbeitslosigkeit von rund 50 Prozent.

Das Pro-Kopf-Einkommen liegt nach offiziellen Angaben bei rund 1.400 USD pro Jahr.

Mahmud, 40, wurde in einem Restaurant in Herzliya, einer Küstenstadt nördlich von Tel Aviv, eingestellt, nachdem er jahrelang für internationale Organisationen in Gaza gearbeitet hatte, die aufgrund ihrer hohen Löhne zu den begehrtesten Arbeitgebern gehören.

- Reapertura -

Sein Abschluss in Sozialer Arbeit nützt ihm in der Einrichtung, in der er jetzt arbeitet, nichts.

Durch viele zusätzliche Stunden kann dieser dreifache Vater bis zu 550 Schekel (170 US-Dollar) pro Tag verdienen und zusätzlich Essen und Unterkunft abdecken, was weit von den Gaza-Standards entfernt ist.

In Israel verdient die Mehrheit der Arbeiter im Gazastreifen zwischen 250 und 700 Schekel (78 und 218 Dollar) in Landwirtschaft und Bauwesen, viel mehr als sie im Streifen verdienen würden, wenn auch ohne soziale Sicherheit.

Seit der israelischen Blockade des Gazastreifens, als die islamistische Hamas-Bewegung den Gazastreifen übernommen hatte, „gibt es keine Beschäftigungsmöglichkeiten mehr“, bedauert Mahmud.

Vor 2007 und der israelischen Blockade arbeiteten rund 120.000 Gazatis in Israel.

Im Jahr 2019 nahm Israel die Erteilung von Genehmigungen für verheiratete Männer über 26 Jahren wieder auf, die bestimmte Sicherheitskriterien erfüllen.

In den letzten Monaten, nach fast anderthalb Jahren der Schließung des Grenzübergangs Erez im Norden Gazas aufgrund des Coronavirus, erteilten die israelischen Behörden 12.000 Genehmigungen, die höchstens sechs Monate verlängerbar waren.

Seitdem ist der Parkplatz des Kontrollübergangs Erez zwischen Gaza und Israel voll von Taxis und Kleinbussen, die auf sie warten.

- Ohne Sozialschutz -

Der Vorsitzende der Arbeitergewerkschaft im Gazastreifen, Sami al-Amsi, sagt, dass Israel in naher Zukunft mehr Palästinensern in dieser Enklave Genehmigungen erteilen könnte. Obwohl er dies als gute Nachricht ansieht, fordert er auch, dass der Sozialschutz in Verträgen garantiert wird.

Derzeit sind die Gazaner nur dann für Unfälle versichert, wenn ihr Arbeitgeber sich bereit erklärt, eine Versicherung zu zahlen, was selten der Fall ist, sagt die israelische Organisation Kav Laoved, die dieser Gruppe hilft.

Vor einigen Wochen wurde ein Gazati bei seinem Job in Israel von einem Fahrzeug angefahren. Aber „seine Familie hat keine Entschädigung erhalten“, bedauert Al Amsi.

Dies erschreckt jedoch nicht Adham, einen 35-jährigen Mann mit drei Diplomen in öffentlicher Gesundheit und Informatik. „Ich habe keine Anforderungen, ich könnte in einem Restaurant, einem Supermarkt oder einer Fabrik arbeiten“, sagt er.

Abu Oday zweifelt auch nicht daran, wer kürzlich eine Genehmigung beantragt hat.

„Ich arbeite seit 15 Jahren als freier Journalist“, sagt dieser 38-jährige Fotojournalist, der es vorzieht, unter einem Pseudonym zu laufen. „Aber ich bekomme kein anständiges Einkommen, außer wenn es einen Krieg gibt“, fügt er hinzu.

meine-cgo/gl/awa/mav/dbh/bl