HRW prangert Gewalt gegen die LGBT-Community im Irak an

BAGDAD (AP) - Eine transsexuelle Frau sagte, dass mehrere Männer sie geschlagen, in einen Müllcontainer geworfen, sie geschnitten und in Brand gesteckt hätten, bevor sie gerettet wurde. Ein homosexueller Mann erzählte, dass sein Freund vor seinen Augen ermordet wurde. Eine lesbische Frau wurde ins Bein gestochen und davor gewarnt, ihr „unmoralisches Verhalten“ zu beenden.

Diese Geschichten sind Teil eines Human Rights Watch-Berichts, der bewaffnete Gruppen im Irak beschuldigt, Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle ungestraft entführt, vergewaltigt, gefoltert und getötet zu haben. Die irakische Regierung, fügte er hinzu, habe die Verantwortlichen nicht vor Gericht gestellt.

Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht der in New York ansässigen Gruppe in Zusammenarbeit mit der irakischen LGBT-Rechteorganisation Iraqueer beschuldigt Polizei und Sicherheitskräfte, häufig an der Verschärfung der Gewalt gegen die Gemeinschaft und der Verhaftung von Menschen „wegen ihres nicht normativen Aussehens“ beteiligt zu sein.

Der Bericht präsentiert ein Bild, in dem LGBT-Menschen an mehreren Fronten belästigt werden, darunter „extreme Gewalt“ durch Familienmitglieder, Belästigung auf der Straße sowie digitale Verfolgung und Belästigung durch bewaffnete Gruppen in sozialen Medien und Dating-Apps, fügte er hinzu.

„Die Angriffe auf LGBT-Iraker sind multifrontal geworden und die Angriffsmethoden haben sich ausgeweitet“, sagte Rasha Younes, LGBT-Rechteforscherin im Nahen Osten und Nordafrika für HRW und einer der Autoren des Berichts, als Antwort auf Fragen, die per E-Mail gesendet wurden.

Laut dem Bericht „fühlen sich viele LGBT-Leute gezwungen, zu verbergen, wer sie sind, um am Leben zu bleiben.“

In weiten Teilen des Nahen Ostens und Nordafrikas sind LGBT-Menschen und Rechtsgruppen Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt, und die meisten Länder der Region haben Gesetze, die gleichgeschlechtliche Beziehungen kriminalisieren, sagte Younes und fügte hinzu, dass, wo dies nicht geschieht, andere Gesetze angewendet werden, um die Gemeinschaft anzugreifen.

Speziell im Irak „ermöglicht die Kultur der Straflosigkeit und das relative Fehlen von Rechtsstaatlichkeit (...) bewaffneten Gruppen, Bestrafungen für Gewalt gegen gewöhnliche Iraker, einschließlich LGBT-Menschen, zu vermeiden“, sagte er.

Laut dem Bericht befinden sich bewaffnete Gruppen, die des Missbrauchs in der Gemeinde verdächtigt werden, größtenteils innerhalb der People's Mobilization Forces, einer Gruppe von staatlich sanktionierten Milizen, von denen die vom Iran unterstützten Schiiten die mächtigsten sind.

Der Sprecher des Innenministeriums, Generalmajor Khaled al-Muhanna, bestritt Angriffe der Sicherheitskräfte auf Homosexuelle. Ein mittlerer Kommandeur einer mächtigen Fraktion der FMP, die von The Associated Press kontaktiert wurde, wies die Vorwürfe ebenfalls zurück und wies darauf hin, dass die Gewalt wahrscheinlich von ihren Familien stammte.

Die extremistische Gruppe Islamischer Staat, die auf dem Höhepunkt ihrer Macht weite Teile Syriens und des Irak kontrollierte, behielt eine ihrer brutalsten Mordmethoden für diejenigen vor, die im Verdacht stehen, homosexuell zu sein: sie von Dächern ins Leere zu werfen.

Der Bericht basierte teilweise auf 54 Interviews mit LGBT-Irakern. Human Rights Watch führte seine Untersuchungen zwischen Juni und November 2021 durch.

Fam berichtete aus Kairo. Der Associated Press-Journalist Qassim Abdul-Zahra in Bagdad trug zu diesem Büro bei.

Die religiöse Berichterstattung über The Associated Press wird durch eine Zusammenarbeit mit The Conversation US unterstützt, die von Lilly Endowment Inc. finanziert wird. Der AP ist allein für den Inhalt verantwortlich.