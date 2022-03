„Cadejo blanco“: Das Drama, ein Kind zu sein und in einer Bande in Guatemala zu sein

Malaga (Spanien), 23 Mrz Der Amerikaner Justin Lerner sagte heute, dass er, nachdem er sechs Jahre in einem Slum in Guatemala verbracht hatte, um seinen ersten Film „White Cadejo“ vorzubereiten, keinen „Unterschied“ zwischen den Kindern der Banden und den Jungen, die die Straßen von Boston bevölkern, wo ihre Eltern leben. „Das einzige, was sie unterscheidet, ist, dort geboren zu werden und Chancen zu haben oder nicht“, sagte der Regisseur, der sein Debüt beim Filmfestival in Malaga (Süden) mit seinem Debütfilm im Wettbewerb in der offiziellen Sektion gibt. In perfektem Englisch sagte Lerner, dass er mit diesem Film beabsichtigte, der so real ist, dass viele der Dinge, die er erzählt, Erfahrungen seiner Schauspieler sind - von der Straße genommen - darin besteht, „den Betrachter auf diese Reise mitzunehmen, wo sich die Banden befinden, aber auch die Bilder davon, wer diese Leute sind“. „Wir wollten die echten Menschen kennenlernen, die dort leben und die nicht so sind, wie sie normalerweise in Filmen dargestellt werden. Als ich diese Geschichte plante, nachdem ich ein paar Wochen in Puerto Barrios verbracht hatte, bemerkte ich die jungen Leute, mit denen ich nachts rumhing, einige waren in dieses Leben involviert, diese illegalen Dinge, und ich hatte ein ganz anderes Bild in meinem Kopf „, erklärt er. Es wurde noch nie in Puerto Barrios gedreht und es ist klar, „dass wir die Gewalt nicht davon abhalten konnten, so präsent zu sein, während der Dreharbeiten haben wir mehrere Mitglieder der Besetzung verloren“, verrät der Regisseur. Er verbrachte ein ganzes Jahr damit, nach den Protagonisten zu suchen und drei Jahre damit, ein Drehbuch zu schreiben, das sich mit jeder Geschichte änderte, die diese jungen Leute ihm erzählten. Am Ende sagt er: „Es gibt kein Wort von mir, alles, was sie sagen, sind ihre eigenen Worte“. Er verließ sich auf eine Handvoll professioneller Schauspieler, darunter Karen Martínez und Brandon López, die bereits mit dem Film „The Golden Cage“ in Malaga waren, der als „Trainer“ für die Neuen diente. „Das erste, was ich spielen konnte, war zu wählen und sie dann vertraut zu machen, damit sie nicht von der Kamera eingeschüchtert werden“, erklärt Martínez, der bei der Pressekonferenz anwesend war. „Wir wollten, dass sie sich wohl fühlen“, fügt er hinzu. Der Film dreht sich um Martinez Charakter Sarita, ein Mädchen, das eine gefährliche Bande junger Leute infiltriert, in der Hoffnung, ihre vermisste Schwester zu finden. Auf seiner Reise -durísmo- entdeckt er, dass „Schmerz und Tod abstoßend werden können, wenn man sich weiterentwickelt und das Gute erkennt, das Töten bewirken kann“. Obwohl sich die kolumbianische Schauspielerin auf einen „Capo“ bezieht, einen abscheulichen Charakter, der eliminiert wird, erstreckt sich die Reflexion auf viele Menschen, die Entscheidungen treffen, die für ihr Volk schmerzhaft sind. Am Ende denkt Martínez jedoch nach: „Manchmal kommt es vor, dass sie nur einen zum anderen ändern“. Die junge Schauspielerin hebt die Arbeit mit dem Schauspieler hervor, der Andrés, Rudy Wilfredo, zum Leben erweckt, einen Jungen, den sie in einer mechanischen Werkstatt gefunden haben, weil „er besonders verletzlich war“. „Er hatte viele Verluste erlitten und sehr schwierige Situationen durchlebt, und wir mussten ihn schützen, damit er keine großen Probleme hat, ihn wieder wiederzubeleben. Sie wissen nicht, wann eine Person brechen wird, und das war nicht unsere Absicht“, fügt der Regisseur hinzu. Lerner hat argumentiert, dass „diese Kinder in die Clicas, in Banden involviert sind, weil sie eine Familie, Schutz und Geld haben, nicht zum Spaß, sondern um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen.“ Schließlich erklärte Lerner, dass der weiße Cadejo, der dem Film seinen Titel gibt, eine Figur aus der guatemaltekischen Folklore ist, ein wilder Hund, der die Seele schützt, wie ein Schamane, der nur in der guatemaltekischen Vorstellungskraft existiert. „Ich dachte, es wäre eine gute Metapher für Saritas Reise.“ CHEF Wasser/ml