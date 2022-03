Der Nettogewinn des saudischen Ölkonzerns Aramco im Jahr 2021 übersteigt das

Der Energieriese Saudi Aramco kündigte am Sonntag eine Steigerung seines Nettogewinns um 124% im Vergleich zu 2020 an und übertraf damit das Niveau vor der Pandemie, Stunden nach weiteren Angriffen der Rebellen im Jemen auf seine Einrichtungen.

Aramco erzielte 2021 einen Nettogewinn von 412,4 Milliarden saudischen Rial (110 Milliarden US-Dollar), verglichen mit 183,8 Milliarden saudischen Rial (49 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2020, so eine Konzernerklärung.

Die Bekanntgabe der Ergebnisse von Aramco erfolgt in einem Kontext, in dem die Ölpreise nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine gestiegen sind.

Es kommt auch Stunden nach einem erneuten Angriff der Huthi-Rebellen im Jemen auf Anlagen des Energieriesen im Süden Saudi-Arabiens, des weltweit führenden Rohölexporteurs und eines Landes, das eine Militärkoalition zur Unterstützung der jemenitischen Macht gegen die vom Iran unterstützten Aufständischen anführt.

Laut dieser Koalition zerstörte die saudische Luftverteidigung eine ballistische Rakete und neun Drohnen, aber diejenigen mit Sprengfallen trafen ihre Ziele, darunter eine Aramco-Verteilungsstation im Süden und die Gasverflüssigungsanlage eines Unternehmens im Westen.

- „Außergewöhnliches Jahr“ -

Die Angriffe verursachten laut Koalition „materiellen Schaden an Einrichtungen und Häusern“. Die Houthis übernahmen die Verantwortung für die Angriffe auf „lebenswichtige und wichtige“ Einrichtungen, einschließlich der Infrastruktur von Aramco.

Im Jahr 2019 halbierten mehrere Luftangriffe auf zwei Unternehmenseinrichtungen in der östlichen Region des Landes die Rohölproduktion des Königreichs vorübergehend.

Der Golf-Kooperationsrat, eine Gruppe, die die sechs arabischen Petromonarchien unter der Führung von Saudi-Arabien zusammenbringt, hat ab dem 29. März Gespräche in Riad vorgeschlagen, um zu versuchen, den Konflikt im Jemen zu lösen.

Die Rebellen haben jedoch gewarnt, dass sie kein „feindliches“ Gebiet betreten werden, obwohl sie versichern, dass sie sich dem Beginn der Gespräche nicht widersetzen.

Aramco, der weltweit führende Ölexporteur, hatte 2019 einen Nettogewinn von 88,2 Milliarden US-Dollar angekündigt, bevor die Covid-19-Pandemie die Weltwirtschaft, insbesondere den Öl- und Luftfahrtsektor, traf.

Der CEO des Unternehmens, Amin Nasser, begrüßte diese Ergebnisse: „Ein außergewöhnliches Jahr 2021 für Aramco in Bezug auf finanzielle, operative Ergebnisse, Initiativen, Erfolge und bevorstehende Investitionen, trotz der Herausforderungen und des schwierigen globalen Kontextes aufgrund der Pandemie“, heißt es in einer Erklärung.

„Diese starken Ergebnisse zeigen unsere Haushaltsdisziplin, unsere Flexibilität angesichts sich ändernder Marktbedingungen und den Fokus auf unsere langfristige Wachstumsstrategie“, fügte er hinzu.

Nasser betonte, dass „die Aussichten aufgrund verschiedener makroökonomischer und geopolitischer Faktoren ungewiss bleiben“ und erinnerte daran, dass „Energiesicherheit für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung ist“.

Saudi-Arabien versucht, seine ölabhängige Wirtschaft mit dem Public Investment Fund (PIF), dem Staatsfonds des Königreichs, zu diversifizieren, der national und global in verschiedene Sektoren investiert.

Im Februar „übertrug“ das Königreich 4% der Aramco-Aktien im Wert von 80 Milliarden US-Dollar an den PIF, eine Operation zur „Unterstützung der Umstrukturierung der Volkswirtschaft“.

