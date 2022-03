Quartararo gewinnt seine erste Pole des Jahres beim indonesischen Motorrad-GP

Der MotoGP-Weltmeister, der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha), gewann am Samstag 2022 seine erste Pole-Position und wird am Sonntag beim Großen Preis von Indonesien vor dem Spanier Jorge Martín (Ducati-Pramac) und seinem Franzosen Johann Zarco (Ducati-Pramac) stehen.

Brad Binder (KTM), Enea Bastianini (Ducati-Gresini), überraschender Meisterschaftsführer nach seinem Sieg in Katar vor zwei Wochen, und der Vizemeister von 2021, Francesco Bagnaia (Ducati), werden in der zweiten Reihe starten.

Der sechsmalige MotoGP-Meister Marc Márquez fiel in der ersten Hälfte des Qualifyings zweimal hintereinander und startet am Sonntag um 15:00 Uhr Ortszeit (07H00 GMT) auf dem 15. Platz.

Quartararo, der seit den ersten Trainingseinheiten am Freitag in Form ist, sucht nach seinem 8. Platz bei der Eröffnungsveranstaltung in Katar mit einer Yamaha ohne Strom einen Rebound.

Auf der brandneuen Mandalika-Rennstrecke und in der tropischen Hitze der Insel Lombok gewann der Franzose den 16. Pol seiner Elite-Karriere.

Es ist das erste Mal seit Juni 2021 in Katalonien, dass es die schnellste Zeit in der Gesamtwertung erreicht hat.

„Es ist okay, wieder hier zu sein, es ist lange her! , räumte er ein Lächeln nach dem Test von dem Ort ein, der für Interviews mit den ersten drei reserviert war. „Ich bin sehr glücklich.“

Die dritte Linie wird aus Miguel Oliveira (KTM), Alex Rins (Suzuki) und Jack Miller (Ducati) bestehen.

ole/dlo/aoc/de