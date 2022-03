Pachuca steht Cruz Azul gegenüber, um an der Spitze zu bleiben

Ein umkämpftes und umstrittenes Spiel wird zwischen zwei Teams erwartet, die mit Zuversicht ankommen, da sie ihre Gegner am vorherigen Tag besiegt haben.

Pachuca besiegte Toluca FC mit 3:0 in seinem vorherigen Spiel und wird zu Hause nach einem weiteren günstigen Ergebnis suchen. In den letzten 4 gespielten Spielen gewann er in 3 Spielen und gleicht in 1 Spiel aus.

Cruz Azul kommt mit einem Geist an, nachdem er Pumas UNAM mit 2 zu 1 besiegt hat. In den letzten Terminen gewann er 1 Sieg, 2 Niederlagen und 1 Unentschieden.

Los Tuzos und La Máquina werden morgen um 00:00 Uhr (Argentinische Zeit) gemessen. Das Spiel um Mexikos 11. Liga MX - Clausura 2022 wird im Hidalgo-Stadion ausgetragen.

In der Geschichte des Turniers begünstigen die letzten 5 Duelle den Besuch, der 3 Siege hinzufügt, während die anderen 2 Spiele unentschieden waren.

Der Veranstaltungsort führt mit 22 Punkten und 7 Siegen, während der Besucher 17 Einheiten erreichte und im Turnier den fünften Platz belegte.

Brian Gonzáez Veles wird der Richter sein, der in dem Treffen für Gerechtigkeit sorgen wird.

Zeit Pachuca und Cruz Azul, je nach Land

Argentinien: 00:00 Uhr

Kolumbien, Mexiko EST und Peru: 22:00 Uhr

Mexiko CST und Nicaragua: 21:00

Uhr Mexiko MST und Mexiko PST: 20:00 Uhr

Venezuela: 23:00 Uhr

Quelle der Anmerkung und Bild: Daten-Fabrik