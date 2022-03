Extended Reality: Wie funktioniert Technologie, um Autofahrten unterhaltsamer zu gestalten

Wer fährt, ist sehr beschäftigt, wer begleitet ihn auf den Vordersitzen, wenn er nicht mit dem, wer hinter dem Lenkrad sitzt, interagiert, hat zumindest das gesamte visuelle Panorama der Vorderseite des Autos. Diejenigen, die auf den Rücksitzen reisen, sind jedoch nicht nur passive Passagiere, sondern aufgrund der gleichen Situation, in der sie nur die Seitenfenster haben, um von ihrer Position aus nach außen zu sehen, halten sie es für mühsam, zu lange im Auto zu sitzen. Und da es fast immer Kinder oder Jugendliche sind, ist die Langeweile noch größer.

Als ob das nicht genug wäre, gibt es zwei zusätzliche Variablen, die zusammenfallen, um die Fahrt auf den Rücksitzen eines Autos weniger angenehm zu machen. Das erste ist, dass sich Beschleunigungs- und Bremsbewegungen viel stärker anfühlen , was viele Fahrer nicht wissen, weil sie sich nie in diesen Bereich des Fahrgastraums begeben. Das zweite ist, dass es angesichts dieser Langeweile fast augenblicklich ist, ein Handy zu nehmen, um sich mit der Außenwelt zu verbinden oder zu spielen. Beide Situationen beschleunigen in vielen Fällen die Wirkung von Beschwerden, die oft zu Schwindel führen.

Audi nahm diese Situation einige Zeit zur Kenntnis und begann mit einem Virtual-Reality-Spezialisten namens Holoride zusammenzuarbeiten, das ihm gehört, weil es bei seiner Gründung mitgearbeitet hat. Gemeinsam gelang es ihnen, ein Extended-Reality-System zu entwickeln, um ihre Autos der Zukunft auszustatten, und an Bord thematische Umgebungen zu schaffen, auf die durch einfaches Aufsetzen einer Virtual-Reality-Brille zugegriffen werden kann. Die Zukunft ist gekommen, denn ab dem nächsten Juni, dem ersten in Europa und schnell in den USA, Japan und China, wird das System für Audi-Modelle mit modularem MIB 3-Infotainmentsystem und der neuesten aktualisierten Software in diesen Märkten verfügbar sein.

Extended Reality, erklären sie aus Holoride, umfasst viel mehr als Sehen und Hören, wie es üblich ist, über virtuelle Realität Bescheid zu wissen. Mit dieser Technologie wird Bewegung zum Star der Unterhaltung , da das Spiel mit dem Auto verbunden ist. Aus diesem Grund wird jede Bewegung des Fahrzeugs auf seinem Weg als Bewegung in Extended Reality wiedergegeben. Somit ist das Auto das perfekte Einsatzgebiet.

Dieselbe Straßenszene, die in einen 3D-Cartoon verwandelt wurde, macht die Reise zur reinen Unterhaltung

Das Szenario kann zwischen vielen Optionen wechseln, und in allen wird die Bewegung des Autos diejenige sein, die die Entwicklung des ausgewählten Spiels bewirkt. Die Alternativen sind vielfältig. Sie können durch die Zeit reisen oder einen Cartoon betreten, durch einen Dschungel voller Dinosaurier gehen oder als Besatzungsmitglieder eines intergalaktischen Schiffes im Weltraum kämpfen. In allen Fällen gibt es auch Herausforderungen, aktive Unterhaltung zu erhalten und daran teilzunehmen. Ein Druckknopf ermöglicht es Ihnen, Punkte zu sammeln, entweder um Preise zu sammeln, Feinde zu erschießen, sich gegen Raubtiere zu verteidigen oder Missionen auf einer Expedition zu erfüllen.

Das System wurde erstmals 2019 auf der CES in Las Vegas eingeführt, wo Holoride ein Spiel entwickelte, das auf dem Marvel-Universum und in Zusammenarbeit mit Disney Games und Interactive Experiences basiert. Dann, im vergangenen Jahr, auf dem Automobil-Salon München, während der IAA Mobility, waren die Besucher der Ausstellung die ersten, die Vorführungen in einem Auto erlebten. Bei den jüngsten Salzburger Festspielen wurde dem Extended-Reality-System erneut eine Zeitreise von den Rücksitzen eines Audi e-tron durch verschiedene Epochen der österreichischen Stadt auf der Suche nach nichts weniger als dem jungen Wolfgang Amadeus Mozart präsentiert.

Zusätzlich zu Virtual-Reality-Brillen und Kopfhörern können Sie mit einer Taste aktiv an jedem Spiel teilnehmen, das das System vorschlägt

Eine der größten Herausforderungen für die Entwickler des Systems besteht darin, zu überprüfen, ob Personen auf den Rücksitzen beim Aufsetzen ihrer Virtual-Reality-Brille und Kopfhörer nicht schwindelig werden. Nach drei Jahren des Experimentierens und der Anpassungen sagen sie, sie hätten ein Paradigma geändert. Wenn den Leuten vorher schwindelig werden konnte, weil sie nicht mit dem übereinstimmten, was ihr Körper anfühlte, sollte dies jetzt mit der Bewegung des Autos und im gleichen Bewegungssinn in Extended Reality verschwinden.

Das Urteil der Nutzer fehlt. Sie haben es jedoch kaum gewagt, das Produkt massiv auf den Markt zu bringen, ohne die Gewissheit einer völlig anderen Erfahrung als das, was die Fahrten auf den Rücksitzen viel unterhaltsamer machen wird.

Das reale Leben und die virtuelle Welt kommen zusammen, um Passagiere der neuesten Audi-Modelle durch Extended Reality zu unterhalten

Vielleicht ändert die berühmte Frage, die die Jungs stellen, wenn sie gerade ein paar Kilometer von einer Reise entfernt sind, irgendwann mit der massiven Einführung dieser Art von Unterhaltungslösungen für mehr Marken und Automodelle die Richtung, und die Frage, wie lange sie gehen müssen, wird Teil eines Begehrens, weil es noch lange bis zum Ziel ist. In diesem Fall hat die Technologie einen Kampf gewonnen, der bereits verloren schien.

