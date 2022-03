Die USA blockieren Russen an der Grenze, akzeptieren Ukrainer

TIJUANA, Mexiko (AP) — Etwa drei Dutzend Russen, die Asyl beantragten, konnten am Freitag nicht aus Mexiko in die Vereinigten Staaten einreisen, während eine Gruppe von Ukrainern die Grenze überquerte, nachdem sie ihre Pässe vorgelegt hatten.

Die Szene spiegelt eine stille, aber eindeutige Änderung der unterschiedlichen Behandlung von Russen und Ukrainern wider, die als Touristen nach Mexiko einreisen und nach Tijuana fliegen, in der Hoffnung, in die USA einzureisen, um Asyl zu erhalten.

Die Russen - Stand Freitag 34 - hatten mehrere Tage vor dem verkehrsreichsten US-Grenzübergang zu Mexiko gezeltet, zwei Tage nachdem die Stadtverwaltung von Tijuana sie freundlicherweise gebeten hatte, zu gehen.

Die Russen saßen auf Matten und Decken, schauten auf ihre Smartphones, unterhielten sich und aßen Snacks mit Schlafsäcken und Kinderwagen neben ihnen. Ein stetiger Strom von Passanten ging an ihm vorbei, um die Grenze zu überqueren. Fünf Mädchen saßen in einer Gruppe und unterhielten sich, einige hielten Stofftiere in der Hand.

Wenige Tage zuvor durften einige Russen am Grenzübergang San Ysidro in die Vereinigten Staaten reisen, während einige Ukrainer daran gehindert wurden. Aber am Freitag waren es die Russen, die nicht durchkamen, und die Ukrainer wurden nach kurzen Wartezeiten aufgenommen.

„Es ist sehr schwer zu verstehen, wie sie Entscheidungen treffen“, sagte Iirina Zolinka, eine 40-jährige Russin, die nach ihrer Ankunft in Tijuana am Donnerstag mit ihrer siebenköpfigen Familie über Nacht zeltete.

Erika Pinheiro, Direktorin für Rechtsstreitigkeiten und Politik der Aktivistengruppe Al Otro Lado, sagte, dass die Vereinigten Staaten am Dienstag mit einer humanitären Erlaubnis für ein Jahr alle Ukrainer aufgenommen hätten, während sie gleichzeitig alle Russen blockierten. Es gab keine offizielle Ankündigung.

In einem Memo vom 11. März, das jedoch am Donnerstag veröffentlicht wurde, teilte das Heimatschutzministerium den Grenzbehörden mit, dass die Ukrainer von breiten Asylgrenzen befreit werden könnten, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern. Er sagte, dass Entscheidungen über Ukrainer von Fall zu Fall getroffen werden, aber er erwähnte die Russen nicht.

„Das Heimatschutzministerium erkennt an, dass Russlands ungerechtfertigter Angriffskrieg gegen die Ukraine zu einer humanitären Krise geführt hat“, heißt es in dem Memorandum.

Russische Migranten in Tijuana saßen neben einer Reihe von Hunderten von Grenzbewohnern, die darauf warteten, die Grenze in Richtung San Diego zu überqueren. Die Linie bewegte sich reibungslos.

Ein 32-jähriger russischer Migrant, der seit seiner Ankunft mit seiner Frau vor fünf Tagen in Tijuana am Grenzübergang geblieben ist, wollte aus Angst, eine plötzliche Gelegenheit zu verpassen, nicht gehen.

Stunden nach seiner Ankunft sah der Migrant, der sich nur aus Angst, dass seine Familie in Russland Repressalien erleiden würde, als Mark identifizierte, dass drei Russen in die Vereinigten Staaten gehen durften. Nach sechs Stunden gaben die US-Behörden seinen Pass zurück und sagten, dass nur Ukrainer akzeptiert würden.

„Ukrainer und Russen leiden unter einem Mann“, sagte Mark und bezog sich dabei auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Mark floh kurz nachdem Russland in die Ukraine eingedrungen war.

Die US-Behörden haben Migranten seit März 2020 mehr als 1,7 Millionen Mal ausgewiesen, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, Asyl zu beantragen, gemäß einer breiten Behörde zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19. Diese öffentliche Gesundheitsversorgung, bekannt als Titel 42, wird jedoch selten auf Migranten einiger Nationalitäten angewendet, deren Ausweisung aus finanziellen oder diplomatischen Gründen schwierig ist.

Um jedoch Asyl beantragen zu können, müssen Migranten auf amerikanischem Boden gefunden werden, und die Behörden verhindern, dass sie passieren, außer denen, die dies zulassen möchten.

Schon vor der russischen Invasion hatte die Zahl der Russen und Ukrainer, die Asyl beantragen wollten, in den Vereinigten Staaten zugenommen. Die meisten von ihnen versuchten, über offizielle Grenzübergänge von San Diego einzureisen, anstatt illegal Wüsten und Berge zu überqueren.

Laut dem Zoll- und Grenzschutzamt (CBP) reisten von September bis Februar mehr als 1.500 Ukrainer über die mexikanische Grenze in die Vereinigten Staaten ein, etwa 35-mal mehr als die 45-Ukrainer, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres überquerten.

Ukrainern, die das Territorium der USA erreichen können, ist praktisch garantiert, dass sie Asyl beantragen können. Nur vier der 1.553, die in der Zeit von September bis Februar einreisten, wurden gemäß der Verordnung über die öffentliche Gesundheit ausgeschlossen, die es den Vereinigten Staaten ermöglicht, Migranten auszuweisen, ohne Zugang zu humanitärem Schutz zu haben.

Die Zahl der russischen Asylbewerber, die auf dem Landweg aus Mexiko in die Vereinigten Staaten einreisen, überstieg von September bis Februar 8.600, etwa 30-mal mehr als die 288, die dasselbe ein Jahr zuvor getan haben. Alle bis auf 23 wurden in Übereinstimmung mit Gesetzen verfolgt, die es ihnen ermöglichen, Asyl zu beantragen.

Die mexikanischen Behörden waren misstrauisch gegenüber Migranten, die an der Grenze schlafen. Letzten Monat haben sie ein riesiges Lager in Tijuana mit Zelten und Planen abgebaut, das einen Korridor blockierte, um nach San Diego zu gelangen.

Um die Bildung eines weiteren Lagers zu verhindern, verteilten die Stadtbehörden am Mittwoch einen Brief, in dem sie Migranten aufforderten, die Orte zu verlassen, an denen sie aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen gezeltet hatten, und boten ihnen kostenlosen Schutz an, wenn sie nicht das Geld hatten, um ein Hotel zu bezahlen.