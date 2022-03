Thielen passt Vertrag an die Gehaltsliste der Vikings an

MINNEAPOLIS, Minnesota, USA (AP) - Der Breitempfänger Adam Thielen strukturierte seinen Vertrag mit den Minnesota Vikings um, um dem Team Raum unter der Gehaltsobergrenze zu geben, teilte seine Agentur am Freitag mit, mit einer Vereinbarung, die ihm 18 Millionen Dollar garantierte.

In einem Video, das vom Institute for Athletes, seiner in Minneapolis ansässigen Agentur, auf Twitter gepostet wurde, schickte Thielen eine Nachricht an die Fans, in der es hieß: „Ich glaube nicht, dass ihr mich noch loswerden könnt. Ich freue mich sehr darauf, nach Lila zurückzukehren, um endlich zu versuchen, dieser Stadt, die es so sehr verdient, eine Meisterschaft zu geben. Ich freue mich sehr über die Führung und alles, was in dieser Organisation gelöst wird.“

Thielens früherer Vertrag wirkte sich auf die Gehaltsobergrenze von 2022 um mehr als 16,8 Millionen US-Dollar aus, ein Betrag, den die Wikinger senken konnten, indem sie ihr Grundgehalt reduzierten und die Zahlung ihres neuen Einstellungsbonus verlängerten.

Nachdem der Quarterback Kirk Cousins Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert wurde, ist es sinnvoll, Thielen für mindestens eine weitere Saison zu behalten. Der zweifache 31-jährige Pro Bowl verpasste 2021 vier Spiele mit einer Knöchelverletzung und verzeichnete 726 Yards und 10 Touchdowns.

Die Wikinger haben diese Woche auch den Harrison Smith Sicherheitsvertrag umstrukturiert, um Platz für die Gehaltsobergrenze zu schaffen.