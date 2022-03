Spanien und Marokko beenden die diplomatischen Spannungen um die Westsahara

Spanien nahm am Freitag eine radikale Wendung, indem es seine neutrale Haltung aufgab und Marokko in Bezug auf das umstrittene Gebiet der Westsahara unterstützte, wodurch eine diplomatische Krise zwischen den beiden Ländern beendet wurde.

„Spanien ist der Ansicht, dass die 2007 [von Marokko] vorgelegte Autonomie-Initiative die schwerwiegendste, realistischste und glaubwürdigste Grundlage für die Beilegung dieses Streits ist“ zwischen Rabat und den saharauischen Unabhängigkeitsaktivisten des Frente Polisario, sagte der spanische Außenminister José Manuel Albares gegenüber dem drücken Sie in Barcelona.

Der Minister bestätigte daher eine Erklärung des marokkanischen Königshauses, in der ein Schreiben des Präsidenten der spanischen Regierung, Pedro Sánchez, an das Königreich Alawi veröffentlicht wurde.

Ohne den Brief zu zitieren oder die Sahara zu erwähnen, hatte die spanische Regierung kurz zuvor eine „neue Phase“ in den Beziehungen zum nordafrikanischen Land angekündigt.

Diese Position stellt einen radikalen Wandel dar, da Spanien bisher für eine neutrale Haltung zwischen Rabat und dem Polisario eintrat.

Der Konflikt in der Westsahara, einer ehemaligen spanischen Kolonie, die von den Vereinten Nationen als „Gebiet ohne Selbstregierung“ angesehen wurde, hat Marokko jahrzehntelang mit dem von Algerien unterstützten Frente Polisario entgegengesetzt.

Rabat, das etwa 80% dieses Territoriums kontrolliert, schlägt einen Autonomieplan unter seiner Souveränität vor. Die Unabhängigen fordern ein von der UNO organisiertes Selbstbestimmungsreferendum, das für den Waffenstillstand 1991 vorgesehen ist, der nie stattgefunden hat.

- Spanien „hat abgetreten“ -

Im Rahmen der Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern kündigte Spanien einen Besuch von Pedro Sánchez in Marokko an einem nicht festgelegten Datum an.

Der Leiter der spanischen Diplomatie, José Manuel Albares, werde Rabat „vor Ende des Monats“ besuchen, heißt es in der Erklärung der spanischen Regierung.

Für Ignacio Cembrero, einen spanischen Journalisten, der sich auf die Beziehungen zwischen den beiden Ländern spezialisiert hat, „hat die spanische Regierung der Hauptforderung Marokkos nachgegeben“, der sie aufforderte, „ihren Vorschlag für Autonomie“ aus der Westsahara zu unterstützen.

„Es ist eine wichtige Veränderung“, weil „wie Marokko es verlangt, sie veröffentlicht wird“, erklärte er. „Die spanischen Behörden hatten Marokko in den letzten Jahren immer geholfen, aber sie wollten es nie öffentlich machen“, sagte er.

In einer Erklärung begrüßte das marokkanische Außenministerium „Spaniens positive Positionen und konstruktive Verpflichtungen zur marokkanischen Sahara“.

Die Delegation Polisario in Spanien warf Madrid vor, „der Erpressung und der von Marokko verwendeten Angstpolitik nachgegeben zu haben“.

- Migrationskrise in Ceuta -

Die diplomatische Krise zwischen Marokko und Spanien begann im April 2021, als Madrid dem Führer der Polisario-Front, Brahim Ghali, einem vereidigten Feind von Rabat, erlaubte, auf die Halbinsel zu kommen, um wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Im Mai zwangen Tausende von Migranten die Einreise nach Ceuta, einer spanischen Enklave im Norden Marokkos.

Vor den Ankündigungen dieses Freitags waren die Spannungen abgeklungen, ohne zu verschwinden. Der marokkanische Botschafter in Madrid, der im Mai zu Konsultationen aufgerufen wurde, ist noch nicht nach Spanien zurückgekehrt.

Laut Bernabé López, Professor für Arabistik und Islamwissenschaft an der Autonomen Universität Madrid, besteht das Hauptziel der Geste der spanischen Regierung gegenüber der Sahara darin, die Migrationsströme aus Marokko zu steuern.

„Es geht darum, die Nüsse ein wenig festzuziehen, damit es etwas mehr Kontrolle gibt und nicht den absichtlichen Mangel an Kontrolle, den Marokko hat“, sagt er.

Die Westsahara ist ein zentrales Thema für Marokko bei allen Verhandlungen.

Im Gegenzug für die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu Israel erlangte Marokko die Anerkennung der „Lederwürdigkeit“ der ehemaligen spanischen Kolonie durch die Vereinigten Staaten, die dann von Donald Trump angeführt wurde.

