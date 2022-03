Russland lehnt die Abstimmung über die humanitäre Resolution bei der UNO über die Ukraine ab

Russland verzichtet auf Abstimmung über die humanitäre Resolution über die Ukraine bei den Vereinten Nationen, USA, 17 März 2022 (AFP) - Russland wurde zunehmend isoliert und hat am Freitag die Abstimmung über eine humanitäre Resolution zur Ukraine im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgegeben, weil es die Unterstützung seiner engsten Verbündeten fehlte. kündigte an diesem Donnerstag gegenüber AFP mehrere Diplomaten an, die um Anonymität baten.“ Sie griffen für ihren Text zum humanitären Aspekt auf „Co-Sponsoring“ zurück, „und es gab keine Rückkehr“, sagte ein Botschafter, der um Anonymität bat und andeutete, dass weder China noch Indien die umstrittene russische Initiative unterstützen und nicht dafür gestimmt hätten. Russland, das am Dienstag dem Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf vorgelegt hatte, rief am Mittwoch zur Abstimmung auf, bevor es seine Meinung änderte und sie auf Donnerstag und dann auf Freitag verschob. Moskau hoffte, die Unterstützung von China und Indien zu erhalten, zwei Ländern, die sich am 25. Februar bei der Abstimmung über die Resolution enthalten hatten von den Vereinigten Staaten und Albanien eingereicht wurden, um die „Aggression“ der Ukraine anzuprangern, und gegen die Russland sein Veto einlegte.“ Diese Woche hat Russland perverserweise eine Resolution eingebracht, in der unter anderem der Schutz von Zivilisten, einschließlich Frauen und Kindern, gefordert wurde. Es ist ein zynisches Spiel angesichts extremer menschlicher Leiden „, sagte die britische Botschafterin Barbara Woodward am Donnerstag auf der fünften Sitzung des Sicherheitsrats, die der Ukraine seit der russischen Invasion am 24. Februar gewidmet ist.“ Gerade als russische Streitkräfte Mariupol angriffen „, erinnerte sich der britische Diplomat, insbesondere ein Theater, in dem Hunderte von Menschen und Kindern untergebracht waren.“ Die Ukraine wird niemals ein Sieg für Putin sein. Unabhängig von den Fortschritten, den Menschen, die es tötet, oder von den Städten, die es zerstört „, warnte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Linda Thomas-Greenfield.prh-AF/DGA