Abreu akzeptiert Entschuldigung und möchte eine großartige Kampagne haben

GLENDALE, Arizona, USA (AP) Das erste, was Kendall Graveman tat, als er diese Woche im Chicago White Sox Camp ankam, war, sich bei José Abreu zu entschuldigen.

„Ich wollte ihn nicht schlagen. Ich weiß, dass Tony (La Russa) mir dabei geholfen hat „, sagte Graveman am Mittwoch.

Es war das achte Inning des vierten Spiels der American League Division Series. In diesem Spiel im Oktober trat Graveman für die Houston Astros an, die einen 7:1 -Vorsprung vor den White Sox hatten, und traf Abreu mit einer vollen Punktzahl.

Schließlich gewann Houston die Serie.

Abreu rückte ohne weitere Zwischenfälle zur ersten Basis vor, aber La Russa, der Manager der White Sox, kam aus der Höhle und stritten sich einige Minuten lang mit dem Plattenschiedsrichter Vic Carapazza, der überzeugt war, dass der Ball beabsichtigt war, entweder durch Gravemans Entscheidung oder auf Befehl von Houston-Manager Dusty Baker.

Es gab keine Ausweisungen.

„Ich habe mich bei Tony entschuldigt und ihm gesagt, dass ich nicht will. Er antwortete: „Das weiß ich jetzt, aber damals wusste ich es nicht“, sagte Graveman, der durch das Gespräch mit La Russa erleichtert war.

„Es war eine gute Möglichkeit, das abzukühlen.“

Jetzt haben sich beide Seiten zusammengeschlossen. Graveman unterzeichnete kurz vor der Aussperrung im vergangenen Herbst einen Dreijahresvertrag über 24 Millionen Dollar mit Chicago. Er genoss 2021 eine großartige Saison mit einer ÄRA von 1,77 und 10 Einsparungen durch die Astros und Seattle Mariners.

Er war ein Starter in seinen ersten vier Staffeln bei Oakland, bevor er sich Tommy Johns Operation unterzog.

Er gilt heute als Helfer und schließt sich einem beeindruckenden Bullpen an, zu dem Liam Hendricks, Craig Kimbrel, Jose Kelly und die Linkshänder Aaron Bummer und Garret Crochet gehören.

Wie reagierte Abreu auf Gravemans Entschuldigung?

„Er hat gelacht“, sagte der Werfer. „Er sagte: 'Ich wusste, dass du es nicht tun wolltest. '“

Es war nicht der einzige Schlag, den Abreu in der vergangenen Saison erlitten hatte. Er musste sich mit ständigen leichten Verletzungen und einer sperrigen Kollision gegen Ryan Dozier aus Kansas City auseinandersetzen, der ihn von einem Spiel ausgeschlossen hatte.

Außerdem warf ein Schiedsrichter einen Schläger, der Abreu versehentlich am Knie traf. Und der Kubaner warf sich aggressiv in einer wilden Tonhöhe auf den Teller, was zu einer Knöchelverletzung führte, die ihn drei Engagements kostete.

In der Kampagne 2020 gewann Abreu den Preis für den wertvollsten Spieler mit einem Schlag von 0,617. Obwohl er 2021 nicht so hell glänzte, nahm er an 152 Spielen teil, erreichte 30 Homeruns und produzierte 117 Runs.

In fünf von sieben vollen Saisons hat er mindestens 30 Homer und 100 RBIs erreicht.

Er war Zweiter in der Liga in Pushes, vier weniger als der venezolanische Fänger von Los Reales, Salvador Pérez. Er hatte die Americana in den letzten zwei Jahren in dieser Kategorie angeführt.