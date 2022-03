Gruppe von Davis-Cup-Gastgebern in Malaga, Bologna, Glasgow und Hamburg

Malaga (Spanien), Bologna (Italien), Glasgow (Vereinigtes Königreich) und Hamburg (Deutschland) werden vom 14. bis 18. September das Davis-Cup-Finale 2022 ausrichten, das am Donnerstag vom Internationalen Tennisverband (ITF) angekündigt wurde.

Jede dieser vier Städte wird eine Gruppe mit einer Nationalmannschaft und drei weiteren Formationen beherbergen, die am 31. März um 14:00 Uhr GMT in London per Lotterie entschieden werden.

Kanada, das im März aus der Qualifikationsrunde ausschied, erhielt eine Einladung zum Finale.

Obwohl diese Einladung ursprünglich für Serbien gedacht war, nahm das Team von Novak Djokovic einen Platz für Russland (den aktuellen Meister) ein, das ursprünglich aufgrund des Einmarsches in die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen war.

Die 16 Teams, die in der Gruppenphase spielen werden, sind daher Kroatien (Finalisten des letzten Jahres), Serbien, Großbritannien (Gast), Kanada (Gast), Deutschland, Argentinien, Australien, Belgien, Südkorea, Spanien, die Vereinigten Staaten, Frankreich, Italien, Kasachstan, die Niederlande und Schweden.

Die ersten beiden Spieler jeder Gruppe kommen ins Viertelfinale.

Das Viertelfinale, Halbfinale und Finale finden vom 23. bis 27. November an einer Auswahl von Austragungsorten statt. „Sie können Abu Dhabi sein“, sagte Gilles Moretton, Präsident des französischen Tennisverbandes (FTT).

Liga/PhD