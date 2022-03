Großbritannien setzt in Polen ein Raketenabwehrsystem ein

Großbritannien wird bald Skysaber-Mittelstreckenraketensysteme in Polen einsetzen, kündigte der britische Verteidigungsminister Ben Wallis am Donnerstag in Warschau an.

Ziel sei es, Polen dabei zu helfen, seinen Luftraum vor möglichen russischen Aggressionen im Zusammenhang mit dem ukrainischen Krieg zu schützen, sagte er.

Wallis sagte der Kamera nach einem Treffen mit dem Polen Mariusz Blaszczak, dass „es möglich ist, die Entscheidung für den Einsatz des Sky Sabre, eines Flugabwehrsystems mit mittlerer Reichweite, mit etwa 100 Personen in Polen bekannt zu geben“.

Er wies auch darauf hin, dass „Polen infolge dieses Krieges viele Belastungen hat“ und sagte, dass Großbritannien „den polnischen Luftraum vor weiterer Aggression Russlands schützen werde“.

