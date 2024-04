Guía de Arte y Cultura: semana del 19 al 26 de abril

MUESTRAS

Multi/medium, de Ramuntcho Matta

Fundación Cazadores presenta, por primera vez en Argentina, al artista francés Ramuntcho Matta, con su exposición Multi/medium. La muestra inaugura el viernes 26 de abril a las 18 y se podrá visitar hasta el 8 de junio en con entrada gratuita.

Bajo la curaduría de Eduardo Stupía y Virginia Fabri, la obra de Matta dialoga con piezas de cinco artistas locales: María Marta Fasoli, Florencia Walfisch, Anna-Lisa Marjak, Sofía Mastai y Alec Franco –estos últimos dos artistas transitaron el programa Clínica Cazadores en la Fundación–, para establecer cruces dinámicos y experimentales, y una amalgama de lenguajes visuales.

Multi/medium se puede visitar del 26 de abril al 8 de junio, de miércoles a domingos, de 16 a 20.

* Fundación Cazadores, en Villarroel 1440, C.A.B.A.

————

Planeta Gasalla

Por primera vez, un espacio expositivo rinde homenaje a Antonio Gasalla para explorar los trazos más visuales de su humor tan gracioso como oscuro. La muestra recorre los grandes éxitos de sus entrañables y, recupera momentos poco conocidos de un Gasalla que transitó por el off, el pop art y el Di Tella. El desafío fue perderse en la parábola del artista de sótano que alcanzó el mayor éxito en el Maipo y luego en la televisión, recogiendo su lenguaje repleto de texturas, de maquillaje y de estereotipos propios y extravagantes de nuestra cultura argentina.

El resultado es una muestra nada lineal ni biográfica con Gasalla como epicentro. A través de un variado repertorio de obras de artistas contemporáneos como Flavia Da Rin, Zoe di Rienzo, Edgardo Giménez y Sofía Torres Kosiba, y con archivos, fotografías inéditas, videos y escenografías de sus programas más recordados, daremos cuenta del legado que Antonio Gasalla dejó en las nuevas generaciones de artistas.

Esta exhibición es posible gracias a la colaboración con instituciones públicas como El Museo del Cine, El Museo de Arte Moderno y la TV Pública, así como también por la generosidad de archivos privados.

Desde el 22 de abril en el sexto piso

De miércoles a domingos de 14 a 20h

*CCK. Sarmiento 151

__________________

Trama en América II. Artistas tejedoras anónimas del Norte Argentino

La galería Herlitzka & Co. inaugura una reconfiguración de la muestra Trama en América, que integra obras de arte contemporáneo latinoamericano con piezas textiles de la ex colección García Uriburu realizadas por artistas tejedoras anónimas de mediados del siglo XX en la región centro-norte de Argentina.

A las obras de Marcela Astorga, Andrés Bedoya, Carla Beretta, Gerardo Goldwasser, Juan José Olavarría, Teresa Pereda y Candelaria Traverso que integran la exhibición se suman las de destacados artistas: Herbert Rodríguez, Venuca Evanán y Zinny-Maidagan.

La colección recupera en sus motivos esta tradición americana, así como una influencia europea que postuló al nuevo mundo como un paraíso terrenal. Las mantas de lana realizadas por artistas tejedoras anónimas contienen representaciones de elementos naturales como flores y plantas, composiciones geométricas, figuras ornamentales y elementos del repertorio originario americano como chakanas o cruces andinas. Se trata de textiles que no se encuentran tensados sobre soportes rígidos, recordando su uso funcional original.

En la sala E, la galería inauguró además Unfold, un sector dinámico donde se despliega una selección de obras de artistas de la galería e invitados. Es una trastienda activa que hoy reúne piezas de Clorindo Testa, Noemí Gerstein, Karina Peisajovich, Alicia Herrero y Margarita Paksa.

Hasta el 30 de abril de 2024. Días y horarios: lunes a viernes de 11:30 a 19 hs.

* Herlitzka & Co. Libertad 1630

_______

Muestra homenaje a Cortázar en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso inaugura una muestra homenaje a Julio Cortázar, a 40 años de su fallecimiento.

La exposición que tendrá lugar en el Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad de Buenos Aires, presenta una selección de ilustraciones y cuenta con la participación de la Asociación de Dibujantes Argentinos (ADA) e invitados especiales como Istvansch, Juan Lima, Isol, María Verónica Ramírez y la editorial Libros del Zorro Rojo.

También se pueden ver y recorrer instalaciones lúdicas y participativas en base a relatos del autor, como Historias de Cronopios y de Famas y Manual de Instrucciones, desde una impronta surrealista y poética.

La propuesta integral incluye las ilustraciones, exposición de objetos y una instalación sonora donde se pueden escuchar letras de Cortázar musicalizadas por el Cuarteto Cedrón. Además, la BCN propone durante los martes de abril el ciclo “Cortázar. Películas para un cuento” y el taller de lectura “Cortázar. Aspectos íntimos de un cronopio”, a cargo de la profesora Ariana Santa.

El autor siempre parte de la literatura, pero con la literatura hace montajes. Siguiendo las recetas del surrealismo y a través de su experiencia personal del mundo, mezcla, corta, pega, sueña, suelta y abre mundos nuevos.

La muestra puede visitarse hasta el 2 de agosto, de lunes a viernes de 8 a 20 h, en el Espacio Cultural BCN (Alsina 1835, CABA). También se proyectan visitas guiadas especialmente dirigidas a escolares.

Más información en www.bcn.gob.ar

________________

Artesanas originarias. Retratos de tres comunidades: pilagá, mocoví y selk’nam

El fotógrafo Diego Chiari da a conocer en esta muestra, y a través de sus retratos, a las artesanas de las comunidades originarias pilagá en Formosa, moqoit en Chaco y selk’nam en Tierra del Fuego, junto a su gente, los entornos, las realidades y los paisajes naturales.

La exhibición está acompañada por piezas de la colección del Museo y podcast documentales acerca de estos pueblos originarios. Las piezas sonoras se realizaron en 2023 como parte de un proyecto institucional de dicho espacio, puerta abierta a las artesanías y artesanos del país.

Chiari ha recorrido Argentina desde la Patagonia hasta la puna, desde los Andes hasta el litoral. En la actualidad lleva adelante el Proyecto Colores Originarios junto a la artista plástica Carolina Ortiz Maldonado, brindando talleres de arte para niños de comunidades autóctonas, y el colectivo de fotógrafos Diez en Foco .

“Entre palabras y artesanías, en las voces de las comunidades indígenas” es un ciclo de podcast documentales, disponible gratis en Spotify, en el que los propios integrantes de las comunidades indígenas narran sus historias. Los podcast se elaboraron durante 2023 a partir de viajes que realizó el Museo de Arte Popular a tres comunidades ligadas a la artesanía: pilagá (Formosa), que trabajan en fibra de carandillo, mocoví (Chaco), que se dedican a la alfarería, y selk’nam (Tierra del Fuego), idóneos en cestería de juncos.

La exposición será acompañada por una programación de actividades públicas y gratuitas especiales. Habrá visitas guiadas todos los miércoles a las 12:30 h, mientras que el 19 de abril se realizarán actividades en conmemoración del Día del Aborigen Americano, con un recorrido especial a cargo del fotógrafo Diego Chiari.

La muestra, que permanecerá hasta el 13 de mayo, cuenta con el apoyo de Mecenazgo BA y del Taller Animal.

*Museo de Arte Popular José Hernández. Av. del Libertador 2373. De miércoles a viernes de 11 a 19 h. Sábados y domingos de 11 a 20 h. Lunes de 11 a 19 h. Martes cerrado. Entrada al Museo: Público General, $500. Extranjeros no residentes, $2.000. Miércoles gratis. Jubilados, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo.

______________________

El Secreto de los Seres Pájaro - Arte plumario del Gran Chaco

Del 7 de marzo al 27 de mayo, el Museo de Arte Popular José Hernández se convertirá en el escenario de un diálogo cultural entre cuatro naciones unidas por el Gran Chaco. “El secreto de los seres pájaro - Arte plumario del Gran Chaco” ofrecerá más de 25 obras del siglo XX provenientes de la colección Ortiz Aramburu, Luisa Valenzuela, Jessica Trosman, Fundación Nicolás García Uriburu, Confines de Paraguay y la propia del Museo de Arte Popular.

En la curaduría de Javier Ortiz Aramburu se podrán observar distintos objetos, confeccionados con plumas de aves autóctonas, de relevante contenido espiritual y simbólico en las culturas originarias. Las piezas corresponden a los actuales territorios de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Son el medio a través del cual chiriguanos, ayoreo, ishir, guaraníes y otras culturas del Gran Chaco manifiestan su sentido espiritual.

La muestra concentrará diversos objetos relacionados con el arte plumario como tocados, brazaletes, fotografías y dibujos. Asimismo, habrá una sala de proyección de videos de distintos realizadores de Argentina y Paraguay.

*Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373). De miércoles a viernes de 11 a 19 h. Sábados y domingos de 11 a 20 h. Lunes de 11 a 19 h. Martes cerrado

______________

ALCÓN Y EL SAN MARTÍN

Muestra fotográfica sobre Alfredo Alcón con imágenes de las obras que interpretó en las salas del Teatro San Martín. Con entrada libre

Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín

_______________________

Cartografías emocionales

Tramo se complace en presentar CARTOGRAFÍAS EMOCIONALES, exposición individual del artista Ignacio de Lucca, en la que presentará sus trabajos más recientes.

La curadora Laura Batkis fue testigo y acompañó el proceso de cambio y transformación en la nueva pincelada del artista. A continuación, un extracto de su texto de sala, en el cual adelanta algo de esta nueva versión de De Lucca y que vamos a poder disfrutar en Tramo hasta fines de mayo en Av. Alvear 1580, PB.

__________________________

Ir y venir

Elisa y Agustina obtuvieron el Premio Argentino a las Artes Visuales en 2005 y 2006, respectivamente. Las obras ganadoras, que pertenecen a la Colección de Fundación OSDE, fueron el puntapié inicial para dar vida a esta exposición.

Nunca habían trabajado juntas pero, ante la propuesta de esta exhibición, un sinfín de pensamientos compartidos, formas de abordaje, búsquedas y materialidades desplegaron en el espacio una creación unísona, colaborativa y complementaria; algo que nos es ajeno a su producción, ya que ambas se expanden y comparten sus experiencias a través del ejercicio de la docencia. Además, se desempeñan colectivamente con otras y otros artistas.

Agustina y Elisa abrazan el mundo que las rodea, el más íntimo y el más público. Acumulan, clasifican, ordenan, simplifican o complejizan tipografías, palabras, masas, formas, texturas, carteles y objetos cotidianos que están en la calle o dentro del universo doméstico y familiar. Reflexionan acerca de la identidad individual y colectiva mediante diversas técnicas, materiales y procedimientos gráficos: se encuentran y encuentran a los otros en la ciudad y en sus experiencias íntimas. Las artistas realizaron dos instalaciones colectivas, especialmente pensadas para esta exhibición, y generaron otros espacios personales en donde se tienden formas, colores o palabras que muestran contraposiciones y encuentros entre sus obras. Elisa y Agustina proponen ir y venir, entrar y salir, recorrer, interactuar, sentir y atravesar sus obras, trabajos que se resignifican con la compañía de una con la otra, con una nueva mirada compartida que nos invita a una generosa, intensa y vital experiencia colectiva.

Curaduría: Micaela Bianco, Agustina Girardi, Nadina Maggi, Elisa Strada

Hasta el 11 de mayo. Lunes a sábado de 12 a 20 h.

*Fundación OSDE. Arroyo 807

______________

Bobe: fragmentos familiares que se unen a través del arte

La artista argentina-estadounidense Marcela Hoffer se presenta con la muestra Bobe en el Museo Judío de Buenos Aires. La expo recupera elementos vitales de Rushke, su abuela paterna, para reflexionar sobre las heridas del pasado que abren la posibilidad de reconfigurar el presente.

La artista Marcela Hoffer es la autora de sutiles collages e instalaciones que integran la expo curada por Laura Szames. En esta puesta en escena, recupera fragmentos del viaje que trajo a su abuela de Polonia a Buenos Aires.

A través del collage Hoffer se dedica a hilvanar historias de mujeres; con esta técnica también expuso Libertas, junto a Martina Charaf, en el Museo de la Legislatura, visibilizando a aquellas mujeres que hicieron historia en la lucha por el sufragio femenino.

Retazos y recortes que a pura memoria emotiva condensan historias de vida como la de Rushke, que escapó de la Europa de entreguerras o de sus Libertas, quienes jugaron roles clave en la ampliación de los derechos de la mujer.

Encajes, documentos y pasaportes, vajilla, manteles bordados y algunos otros objetos conforman el GPS de este homenaje a su abuela Rushke, y a través de ella a todas las mujeres migrantes que llegaron con sus saberes, que fueron “pegando” para componer --y reparar-- una nueva vida.

*Museo Judío. Libertad 769. De lunes a viernes, de 10 a 18 hs. (Se requiere DNI para el ingreso).

_________________

Recartografiar el mundo

La Casa Nacional del Bicentenario inaugura Recartografiar el mundo, una exposición de obras de Fernanda Rege. Más de veinte trabajos realizados a partir de costuras de filtros de té, pigmentos, pinturas y bordado a mano alzada.

Un recorrido por una producción artística que se apoya en motivos como el mapa, lo cotidiano, lo natural, lo desechable, el artificio, lo duradero, la mirada, la fragilidad, el movimiento, el horizonte. Una idea espacial del tiempo como una piel que recubre, que envejece, que recoge momentos, que acumula huellas. Que provoca mareas. De la naturaleza como un paño. Y de los colores como un reflejo y un potencial.

Inaugura: jueves 11 Abril Hasta el 2 Junio (De miércoles a domingos de 15 a 20 hs)

*CNB. Riobamba 985. Gratis

________________

Abril en el Bellas Artes

Este mes continúan las propuestas para disfrutar de la colección permanente y de las muestras temporarias y regresan las funciones de Bellas Artes Cine.

El Museo Nacional de Bellas Artes ofrece en abril, con entrada gratuita, una variada agenda de actividades que incluye recorridos inclusivos, propuestas participativas para familias, talleres de escritura y pintura para adolescentes y adultos, visitas guiadas por la colección permanente y el regreso de Bellas Artes Cine con un ciclo dedicado a Alfred Hitchcock.

Además, continúan las exposiciones temporarias “Prilidiano Pueyrredón. Un pintor en los orígenes del arte argentino” –que presenta hasta el 14 de abril en la planta baja del Museo más de 40 obras del artista para celebrar el bicentenario de su nacimiento–, mientras que en la sala 33 del primer piso se exhibe “Gerstein. Heras Velasco. Simon. Artífices del metal”, con tres esculturas de grandes dimensiones creadas por estas destacadas artistas argentinas.

Todas las actividades

En abril, continúa el ciclo de visitas guiadas “Obras destacadas”, destinado a analizar detalles de piezas emblemáticas de la colección: los martes a las 18 será el turno de “Le Moulin de la Galette”, de Vincent van Gogh, mientras que los miércoles a la misma hora se estudiarán pinturas de Emilio Pettoruti de distintos períodos de su trayectoria.

También prosigue “De colección”, que indaga los orígenes del patrimonio del Museo en recorridos por las salas que albergan el legado de María Luisa Bemberg (martes a las 13) y la familia Hirsch (jueves a las 13); y las visitas guiadas “Imperdibles, increíbles e inolvidables” (martes y miércoles a las 16) dedicadas a las obras maestras del Bellas Artes.

Los miércoles a las 13, “Detrás de la superficie: Historias de mujeres expuestas” propone un acercamiento a las obras de artistas como Berthe Morisot, Juana Romani, Norah Borges y Cecilia Marcovich. Y los sábados a las 16 se realizan encuentros de la actividad con perspectiva de género “Ni ninfas ni sorprendidas: cuerpos en la mira”.

Este mes también habrá nuevos encuentros del taller de dibujo y pintura en sala “Bocetos guiados”, que en esta oportunidad invita a recrear las obras de Pedro Figari de la colección. Esta actividad, destinada a adolescentes y adultos, se realizará todos los jueves a las 18.

Como parte de las actividades accesibles que el Museo brinda todos los meses, el jueves 18, a las 17, y el sábado 20 de abril, a las 14, se ofrecen recorridos para personas ciegas o con baja visión, dedicados a las esculturas de la colección. Además, para la comunidad sorda habrá visitas guiadas en Lengua de Señas Argentina (LSA) los domingos 7 y 21 de abril, a las 18.

Para acercar a los más chicos al Bellas Artes, los sábados y domingos a las 17, continúan “¿Dónde viven las historias?”, con narraciones de cuentos a partir de obras de la colección; “Una aventura en color: rojos extremos”, un recorrido participativo por diferentes salas; y “El misterio del salón geométrico”, para descubrir el arte argentino del siglo XX.

Por otra parte, en abril regresan las funciones gratuitas de Bellas Artes Cine, que comienza su programación anual con el ciclo “Alfred Hitchcock: El nacimiento de un maestro”, dedicado a celebrar la obra del director británico con siete películas en pantalla grande de sus primeras épocas.

PROGRAMACIÓN DE ABRIL

Todas las actividades, día por día, en www.bellasartes.gob.ar/agenda/

Entrada libre y gratuita.

Punto de encuentro: hall central.

_____________________

¿Cuánto pesa el amor?

El jueves 18 de abril a las 18 h inaugura la muestra colectiva “¿Cuánto pesa el amor?”, con la curaduría de Daniel Fischer. Podrá visitarse en la sala Cronopios, J y C del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

Luego de “Breve historia de la eternidad”, realizada en estas mismas salas en 2023, Fischer presenta “¿Cuánto pesa el amor?”, una exhibición que ocupa 1500 metros cuadrados donde se podrá disfrutar de las obras de más de 60 artistas nacionales e internacionales, de todos los tiempos y en todos los formatos: fotografías, instalaciones, pinturas, esculturas, videos y fragmentos textuales provenientes de la ciencia ficción o que surgen de conceptos filosóficos y comparten tópicos, mitos y relatos sobre el amor.

Podrá visitarse de martes a viernes de 13.30 a 22 h y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 h, con entrada libre y gratuita. http:/www.centroculturalrecoleta.org.

____________________________

El mar que nos une

La exhibición está integrada por dos muestras que indagan en los profundos vínculos entre la Argentina e Italia: Amerigo Vespucci. La nave più bella del mondo, que presenta cuarenta obras de los fotógrafos Maki Galimberti y Massimo Sestini; y la experiencia inmersiva Mis raíces están aquí, centrada en uno de los aspectos más significativos de la migración italiana en Argentina: el deporte.

*CCK, salas 606 y 607.Sarmiento 151

_________________

El universo fantástico de Benito Laren en Witcomb

El Giocondo

En Galerías Witcomb se inaugurará el miércoles 3 de abril la muestra “El Giocondo”, de Benito Laren, famoso por sus obras en brillantina y creador de su propio mundo: Larenland.

El artista presentará sus trabajos más recientes: la exhibición estará compuesta por una obra central, El Giocondo, y variaciones de la misma a través de 2 lenticulares, 20 digitales y 20 litografías, todas en un mismo tamaño, que se expondrán en la prestigiosa galería.

Benito Laren ha participado de ferias y muestras en los EEUU, Casa Faena y Sope Art durante “Miami Art Week” y “Scope Art NY”, en el marco de Armony Show.

Del 4 al 30 de abril, entre las 11 y las 19 horas

Galería Witcomb, Avda. Santa Fe 1161 CABA

Ingreso gratuito

__________________________

The Rooftop Sessions, muestra de fotografía

Inge Tuijnman (1985 Groningen, Países Bajos) se muda a Amsterdam, luego a Sydney, a México y de allí a Barcelona donde se vincula con el mundo del arte.

El proyecto The Rooftop Sessions. Comienza en el año 2016 al 2023, donde se dedica a tomar fotografías de los artistas de Barcelona, en diferentes tejados de la ciudad. La idea era muy simple, dejar que la persona frente a la cámara hiciera lo que quisiera y capturar momentos en los que se sintieran realmente libres o simplemente como sí mismos. The Rooftop Sessions se convirtió en una serie de fotografías con muchas historias diferentes y momentos íntimos compartidos, algunos poéticos, otros surrealistas, cómicos, profundos, y siempre personales.

Durante este proyecto, Inge descubre su estilo de fotografía y lo que le interesa capturar en una imagen. En lugar de controlar la luz, aprende a trabajar con ella, a encontrar el significado del blanco y negro y a través de ella a utilizarla. En lugar de poses, acompaña el movimiento del artista a retratar, su postura, su respiración, observa y escuchar su historia, ya sea contada en voz alta o a través de sus ojos y movimiento.

*Ramírez de Velazco 556 PB CABA

_____________________

Ciudades de Lucía Pacenza

Ciudades se presenta como una síntesis de la visión urbanista que ha acompañado a Pacenza a través del tiempo. Mediante una operatoria artística que conjuga diferentes materialidades y tamaños nos propone un recorrido por sus enigmáticas ciudades. Todas se presentan inhóspitas, inhabitadas y evocan la incomunicación y el aislamiento. El itinerario urbano propuesto por la artista no se detiene en las urbes devenidas maqueta, sino que además explora posibilidades en cajas y espacios contenidos tomando al fragmento como aspecto constitutivo de un todo. Captura una porción de la realidad para encerrarla y nos invita a mirar de cerca una escena posible.

Curaduría: Cecilia Escalante y Rocío Genovese. Colaboradora artística: Claudia Nayar

Abierto: de lunes a sábados de 10 a 20 h (hasta el 30 de mayo). Entrada: gratuita

*Espacio de Arte y Fotogalería del Centro Cultural Rojas UBA: Av. Corrientes 2038/2040

___________________

Muestra Malvinas en la Sala Pública de Lectura de la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación presenta la muestra Malvinas, al cumplirse 42 años de la gesta de recuperación de las islas en el Atlántico Sur, considerada un punto de inflexión para la historia argentina.

Desde el próximo lunes 25 de marzo hasta el viernes 26 de abril la muestra se podrá visitar en la Sala Pública de Lectura, ubicada en Hipólito Yirgoyen 1750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (se requiere presentar documento de identidad).

La muestra Malvinas expone sobre la vida diaria dentro del conflicto, cómo habitaban los soldados y qué conversaciones tenían con sus familiares. Así como también, en relación a una mirada histórica, sobre el contexto previo, con el gobierno de facto muy debilitado, las posturas diplomáticas de los países del mundo y las consecuencias que tuvo la guerra en las islas del sur.

Por un lado, se realiza un recorrido historiográfico sobre el conflicto, con material perteneciente a la Hemeroteca Diarios y a la Hemeroteca Revistas de la BCN. Por el otro, gracias al aporte del Centro de Documentación Epistolar, se pueden leer extractos de las cartas que viajaban desde diferentes puntos de nuestro país hacia las islas.

Las cartas de los soldados muestran la parte más profunda de la guerra, los detalles del día a día, el desasosiego de madres y padres, las promesas de encuentros con amigos, las encomiendas que no llegaban, las palabras de aliento y los deseos infinitos de volver a encontrarse.

Visitas libres:

La muestra puede visitarse desde el lunes 25 de marzo hasta el viernes 26 de abril, de lunes a viernes, de 8 a 23 h, sábados y domingos, de 10 a 20 h, en la Sala Pública de Lectura (H. Yrigoyen 1750, CABA).

_______________

El canon Billiken

Una importante exhibición cuyo recurso expositivo radica en convertir en un pequeño museo histórico la galería Quimera. La muestra de Franco Fasoli, con curaduría de Joaquín Barrera, incluye obras de reconocidos artistas invitados: Adriana Bustos, Alberto Passolini, Ariel Cusnir, Constanza Chiappini, Diego Figueroa, Damián Santa Cruz, Daniel Santoro, Fátima Pecci Carou, Jesu Antuña, Luis Pazos, Martín Kazanietz, Laura Códega, Laura Ojeda Bar, Ricardo Carpani y Tobías Dirty. Las piezas iluminan los últimos 200 años de historia argentina.

La muestra incluye pinturas nunca antes exhibidas de Fasoli y Trampa, una escultura efímera hecha con maderas y poliestireno expandido, que ponen el foco en las guerras civiles y en los caudillos. Los artistas invitados presentan, en algunos casos, piezas ya exhibidas en museos o galerías, y, además, obras nunca antes vistas, producidas especialmente para esta muestra.

Galería quimera

Güemes 4474

Martes a Viernes de 15 a 20 h.

Sábados con cita previa

La muestra se puede visitar hasta fin de junio

_______________________

2 de abril: Exhibición - homenaje del Congreso a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas en el subte

En el marco del ciclo “Los Albores de la Patria”, organizado por las direcciones de Cultura del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, se brindará un homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

Quienes transiten por la línea del Subte A (Estación “Congreso”) podrán observar una gigantografía con una imagen satelital de las Islas Malvinas, y participar de una experiencia inmersiva y de reflexión a través de un QR que nos conectará con distintas emociones relacionadas con esta herida aún abierta.

A partir del 2 de abril y hasta 30 de abril.

Vitrina del Congreso de la Nación (Estación “Congreso” del subte A –dirección San Pedrito).

____________

En el Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA), dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, inaugura de forma simultánea seis nuevas propuestas, recuperando así el protagonismo de las artes visuales en este espacio icónico de la Ciudad.

Durante esta gran apertura podrás visitarse la nueva sala 1, que llevará el nombre de Sala Histórica , destinada a narrar la historia de la institución y que a su vez albergará un homenaje a los artistas míticos en la vida de la Recoleta. El primero de ellos será León Ferrari, que regresa al Centro Cultural después de 20 años con la exposición de dos de sus obras originales: Rosas y una segunda pieza sin título (caja collage con mariposas) , en colaboración con la Fundación Augusto y León Ferrari. . Arte y Acervo.

A continuación se desplegará en la sala 3, llamada Sala Abierta, la exhibición “Nueva edición Argentina. 1999-2024, 25 años de edición independiente” curada por Damián Tabarovsky con una mirada sobre la producción de libros, el papel de las editoriales independientes y la exhibición de primeras ediciones con más de 50 tapas de libros.

Luego podemos encontrar cuatro muestras de arte contemporáneo argentino propuestas por el nuevo equipo de programación de Visuales del Recoleta, integrado por los curadores Carla Barbero y Javier Villa, con la producción de Verónica Otero.

Con curaduría de Barbero llegan las exhibiciones “Centinelas” de la artista Victoria Liguori (sala 4) y “La multitud agazapada” de El Pelele (sala 10). Liguori presenta una serie de dibujos que abordan la relación entre cuerpo y tecnología desde la ciencia ficción. El Pelele dará a conocer diez obras, entre pinturas e instalaciones, desde una narrativa que oscila entre lo monstruoso y lo romántico.

Con curaduría de Villa inauguran “Función privada” de Bruno Gruppalli (sala 6) con pinturas de gran formato protagonizadas por personajes solitarios sentados a la mesa de algún café concert , donde experimenta con nuevos protocolos de uso y percepción del espacio pictórico y “Odaraia” de Jazmín Berakha (sala 5), una de las artistas pioneras en la reelaboración contemporánea de disciplinas como el bordado, el tapiz o el pachtwork , técnicas que habían sido relegadas al ámbito doméstico.

__________________

The Buenos Aires Affair: 50 años

En el Museo del libro y de la lengua (Av. Gral. Las Heras 2555) se inauguró la muestra The Buenos Aires Affair: 50 años, que celebra a Manuel Puig cuando se cumplen 50 años de la publicación del libro The Buenos Aires Affair.

En abril de 1973, Manuel Puig publicó The Buenos Aires Affair, su tercera novela, la primera que tendría como escenario principal la ciudad de Buenos Aires. Escrita a lo largo de cuatro años, probó ser uno de los proyectos más ambiciosos y esperados de su carrera, especialmente luego del enorme éxito de crítica y comercial obtenido por Boquitas pintadas (1969). En sus páginas, Puig narra la antesala del Cordobazo a través de la historia de sus dos protagonistas, una artista plástica y un crítico de arte reprimidos sexual y políticamente.

A pesar de agotar 15 mil ejemplares en sus primeras tres semanas a la venta, el libro recibió mayormente reseñas negativas. La cruda representación de la sexualidad y la crítica a la represión del primer peronismo a sus opositores provocaron antipatía en el gobierno recientemente electo. La inestabilidad política, el creciente clima de censura y persecución que siguieron a la Masacre de Ezeiza y el regreso de Perón a la Argentina hicieron que Puig saliera del país. En enero de 1974, la División Moralidad de la Policía Federal secuestró todas las copias de The Buenos Aires Affair. A continuación, el libro fue prohibido como pornografía y en diciembre del mismo año, mientras Puig permanecía en México, su familia recibió una amenaza telefónica de la Triple A dirigida a él que selló su destino de exilio definitivo.

En la exposición, se podrán encontrar exhibidas todas las ediciones del libro The Buenos Aires Affair, hojas mecanografiadas que muestran el trabajo de Puig sobre la novela, las ediciones de la publicación traducidas a otros idiomas, libros pertenecientes a la biblioteca del escritor, fotos del autor, afiches de sus películas llevadas al cine, noticias y recortes periodísticos mostrando la recepción de la crítica. Además, habrá una representación espacial de la novela.

Hasta el 31 de julio de 2024 de martes a domingos de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

_____________________

Circuito Textil Nono

Un espacio amoroso donde nos sumergimos en el vibrante universo del arte textil contemporáneo de nuestro país. Ubicado en el corazón de Nono y con el apoyo de la Municipalidad de Nono este proyecto nace como un tejido de sueños que anhela convertirse en una nueva tradición en el hermoso Valle.

56 Artistas Textiles + 63 Obras de Arte Textil Contemporáneo Federal 3 Performances en ámbito natural + Un recorrido de 12 Estaciones

Únete a nosotros en este viaje único, donde el arte y la tradición se entrelazan para crear un tejido que conecta el pasado, el presente y el futuro.

Proyecto y curaduría: Sarana Juárez Estrada

Blog del Circuito: nonocircuitotextil.blogspot.com / Instagram del Circuito: instagram.com/nonocircuitotextil

____________________

Mujeres que inspiran: Deportistas argentinas en acción, por Martín Waichman

Exposición fotográfica que destaca a deportistas argentinas de élite en momentos cruciales de sus carreras profesionales, abarcando disciplinas desde la natación sincronizada hasta el hockey. El autor de estas instantáneas ha configurado un itinerario que resalta la dedicación y excelencia del deporte femenino en Argentina. Algunos de los nombres destacados: Celeste D’Arcángelo, Paula Pareto, Valentina Raposo, Brenda Rojas, Julia Sebastián, Luciana Moyano, María Belén Succi, Agustina Cavalli, entre otras. Algunas de las deportistas protagonistas asistirán a la inauguración.

Entrada: Gratuita

* Delegació del Govern de la Generalitat en el Cono Sur (Zabala 2034) CABA

__________________

Exposición L’influenza italiana nel patrimonio architettonico di Buenos Aires

Los máximos exponentes de la arquitectura italiana en los edificios que habitan la ciudad de Buenos Aires. Curador: Enrico Fantoni.

Entrada libre y gratuita en el IIC - M.T. de Alvear 1119

Del 25 de marzo al 21 junio

Horarios: lunes a jueves de 09:00 a 17:00 h y viernes de 09:00 a 14:00 h.

_______________

Conversación sin fecha, exposición fotográfica

ArtexArte, los invita a la inauguración de la exposición Conversación sin fecha, que pone en diálogo fotografías de Bernard Plossu (Francia) y Marcos Adandía (Argentina).

Este proyecto además se ha materializado en un maravilloso libro, coeditado por Ediciones ArtexArte y Dulce Equis Negra.

Horarios: martes a viernes 14 a 20h y sábados de 15 a 20h. Domingos y feriados cerrado al público

Hasta el 24 de mayo

*ArtexArte, Lavalleja 1062, Villa Crespo, CABA. Entrada libre y gratuita.

_________________

“Una trama llamada Evita”: Bordadoras en el Museo Evita

El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y la Asociación Museo Evita, junto al Museo de Bellas Artes Evita- Palacio Ferreyra y el Colectivo Bordadoras en el Museo presentan la muestra colectiva “Una trama llamada Evita” que recoge los bordados realizados por 25 mujeres inspiradas en la figura de Evita.

A partir del viernes 1 de diciembre, en la sala temporaria se exhibirán los bordados seleccionados y objetos utilizados para esta labor, con la curaduría de Leonardo Casado. La exposición agrupa las biografías de estas bordadoras en cuatro binomios fundamentales: ideales- convicciones, adversidad- desafíos, amor- gratitud y pueblo- unión. Estas categorías no solo evidencian el trabajo de manos habilidosas plasmado sobre telas, si no que resignifican el legado de Eva Perón.

El colectivo Bordadoras en el Museo está integrado por mujeres cordobesas de diferentes ámbitos (amas de casa, artistas, estudiantes) que se reúnen a bordar todos los sábados en el Museo Evita de Córdoba desde el año 2016.

*Museo Evita. Lafinur 2988, en el barrio de Palermo, CABA. La muestra podrá visitarse durante todo el verano, de martes a domingos, de 11 a 19 hs

____________________

Los pliegues del pasado. Crónica fotográfica de un adolescente en los 70

Fotografías de José Broide. Curador: Eduardo Gil

Hasta el 28 de julio de 2024

“Estas fotos fueron tomadas entre 1973 y 1978 por mí , siendo un adolescente que llevaba la cámara casi como una parte indivisa de su ser. Un adolescente fotografiando a otros adolescentes, cuando la selfie solo era un recuerdo de un futuro invisible. Una adolescencia compartida, enamorada, politizada, dolorida. Una adolescencia En ese momento solo se trataba de compartir y llevar un registro no metódico, desprolijo, descontracturado de las vivencias adolescentes.

Hoy es una memoria recreada, trastocada por un registro fotográfico. Registros que a algunos familiares les permitieron recuperar aunque sea fotos de sus seres queridos, ya que los cuerpos muchas veces no aparecieron. Registros que a muchos nos permitieron conectarnos con historias que habían sido olvidadas. Un adolescente fotografiando a los mismos adolescentes que luego la realidad política , la represión llevaría a una adultez adelantada”.

*El Conti. Av. Libertador 8151

___________________

Fredy Heer presenta retratos de destacados fotógrafos argentinos tomados con una cámara Holga

El Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, informa que el martes 26 de marzo a las 18 horas se inaugurará, en la FotoGalería del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530), la exposición “Fotógrafos contemporáneos”, de Fredy Heer. Se podrá visitar de martes a domingos de 14 a 20 horas hasta el domingo 26 de mayo. El curador de la muestra es Andy Godstein.

“En el 97 compré una cámara Holga en Nueva York”, cuenta Fredy Heer. “Pensé que quedaría muy bien como decoración, pero al año siguiente una amiga me entusiasmó para que sacara fotos con ella. La Holga es una cámara analógica que se caracteriza por la simpleza de un juguete de plástico a la vez que ofrece una gran posibilidad de intervención por parte del fotógrafo y un gran margen para la contingencia y el juego. Es una maravilla esperar el resultado, que nunca es igual”.

Con la muestra “Fotógrafos contemporáneos” de Fredy Heer se inicia una nueva etapa de la FotoGalería del Teatro San Martín, que estará dirigida por el fotógrafo Claudio Larrea.

_____________________________

Nosotrxs con otrxs

Se exhibe en la vidriera de la Casa Nacional del Bicentenario Nosotrxs con otrxs, una instalación audiovisual que reúne trabajos de los participantes del taller CNB en el territorio. Esta acción se lleva adelante en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida y en diálogo con el ciclo de exposiciones 1983-1989. Imágenes de una democracia en construcción, muestra de obras de Marcos López, Adriana Miranda, Res, Alejandro Kuropatwa y Mónica Hasenberg, con imágenes de los primeros años de la recuperación democrática, que se exhibieron entre septiembre y diciembre de este año en la Casa.

La pieza audiovisual reproducirá fotografías que retratan diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, tomadas por integrantes de la organización comunitaria, social y política Vientos de Libertad, que brinda un acompañamiento integral a jóvenes del barrio con problemáticas de consumo. El taller está a cargo de Diana Hoffmann, Malena Garrido y Bárbara Eguidin.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_____________________

Desafío al silencio. MUJERES, TRABAJO Y MEMORIA

Fotografías de Graciela Calabrese Curadora: Verónica Mastrosimone

Hasta el 24 de julio de 2024

La aparente pulsión de olvido se contrapone con la fuerza de la memoria. Es necesario abrir los archivos y que nos lleven a recuperar la huella hacia lo urgente. La fotógrafa Graciela Calabrese expone aquí parte de lo que vio durante cinco años, cuando los devastadores acontecimientos políticos, sociales y económicos asolaron al país durante la década de los 90 y de donde surgen las luchas de las trabajadoras y los trabajadores de las fábricas recuperadas. La muestra se completa con cada elemento gráfico, objeto y palabras de las protagonistas que la autora ha resguardado como gesto que garantiza lo que fue, para reflexionar sobre la relación entre pasado y presente.

*El Conti. Av. Libertador 8151

__________________________________

El Museo de Esculturas Luis Perlotti celebra el rol de la mujer en el arte

El Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644) inaugura “De musa a creadora. El rol de la mujer en el arte”, una selección de obras provenientes del acervo patrimonial del museo que se centran en la evolución del papel de la mujer en el mundo del arte. La muestra se presentará hasta el 25 de mayo.

Horario:

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado.

Público general: $500

Extranjeros no residentes: $2.000

Miércoles gratis. Jubilados, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo

______________

En el Museo de la Historia del Traje

El Museo invita a participar de las actividades del mes orientadas a conocer acerca de la historia y el presente en la confección de textiles teniendo en cuenta su contexto social, cultural y político. Además, podés recorrer MODALIA, una plataforma virtual que pone en diálogo los accesorios y las piezas textiles que se encuentran en los museos argentinos.

El Museo de la Historia del Traje está conformado por más de 9000 piezas -entre vestidos, pantalones, calzados, objetos de uso cotidiano, fotografías, molderías y otros materiales gráficos vinculados a la moda- que van desde el siglo XVIII hasta la década de 1980.

___________________

Exposición colectiva “De aquí y de allá”, de la galería de arte Casa Equis

Casa Equis es una fusión entre espacio independiente y galería tradicional, con sedes desde 2018 en la Ciudad de México y desde 2023 en la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja principalmente con artistas jóvenes y con un lenguaje visual cálido y descontracturado, busca acercar a nuevos públicos y compradores, así como a coleccionistas que quieran apostar por artistas emergentes.

Inaugura: 17 de abril

*Embajada de México: Arcos 1650, Belgrano, CABA

____________

Formas de lo femenino

Curaduría Sylvie Nante

Horario de visitas: Lunes a Miércoles de 12:30 a 17:00 hasta el 31 de Mayo (por otros horarios consultar en Secretaría)

Fecha: Inauguración: Jueves 18 de Abril a las 19:00

Arancel: Entrada libre y gratuita

* Fundación Vocación Humana, Aráoz 1942, Palermo, CABA.

____

Las marcas de la Frontera

Más de la mitad del espacio que hoy integra Argentina nunca fue conquistado por los españoles. Distintos pueblos indígenas mantuvieron su soberanía sobre grandes extensiones en el Chaco, sur de Cuyo y en Pampa-Patagonia hasta que el Estado argentino ocupó esos territorios por la fuerza en las últimas décadas del siglo XIX. Las fronteras fueron entonces una presencia fundamental en la historia nacional. El museo cuenta con piezas valiosísimas que hablan de las relaciones, violentas y pacíficas, que se dieron en ellas.

Las marcas de la Frontera se suma como un nuevo eje a la exhibición Grandes Éxitos con una serie de objetos de origen indígena, otros relacionados con su conquista y representaciones artísticas que se han hecho sobre ellos.

La curaduría de este eje se hizo a partir del proyecto interdisciplinario “De los ex territorios al Museo Histórico Nacional: abordajes provinciales y valorización de colecciones con foco en el proceso de expansión estatal” entre el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) y el MHN.

La exhibición es uno de los primeros resultados de ese proyecto CONICET. El trabajo implicó una revisión y enriquecimiento del inventario, la digitalización 3D de algunas piezas de la colección del museo y el montaje.

*Museo Histórico Nacional - Defensa 1600 – CABA. Entrada libre y gratuita

::::::::::::::::::::

DANZA

Algo inútil, de Gustavo Lesgart

Danza en el Borges.

“La danza es de la materia. El cuerpo escucha. Y baila”, dice el texto inspirador e inspirado en esta obra super moderna del coreógrafo Gustavo Lesgart.

Domingo 21 de abril, a las 18 h, con entrada gratuita.

Idea y dirección: Gustavo Lesgart. Música: Erico Schick; diseño de luces: Paula Fraga; diseño de vestuario: Jorge López; realización de vestuario: Rosa Lafuente y Patricia Martínez (Staff de la CNDC); diseño de escenografía: Gustavo Lesgart; realización de escenografía: Amadeo Chaar, Andriy Atamanyuk y Lautaro Kippes (Staff de la CNDC). Asistentes: Agustina Sario y Ramiro Soñez (Staff de la CNDC). Intérpretes: Yésica Alonso, Ernesto Chacón Oribe, María del Mar Codazzi, Victoria Delfino, Magalí Del Hoyo, Pablo Fermani, Diego Franco, Liber Franco, Leonardo Gatto, Juan Pablo González, Yamila Guillermo, Victoria Hidalgo, Juan Salvador Giménez Farfán, Virginia López, Inés Maas, Nicolás Miranda, Rafael Peralta, Mauro Podesta, Bettina Quintá, Candela Rodríguez, Victoria Viberti.

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C.A.B.A.

————

Nereides

Una obra de danza de Anabella Ablanedo, inspirada en La Fuente de las Nereidas de Lola Mora.

FUNCIONES: DOMINGOS 21 y 28 de Abril, 20 hs.

*Hasta Trilce, Maza 177 (Almagro)

________________

Arranca la programación 2024 de la sala _lado b en Fundación Cazadores

A partir de abril, Fundación Cazadores presenta todos los viernes y sábados, en su sala _lado b, propuestas escénicas inéditas de teatro y danza, seleccionadas mediante convocatoria abierta. Todos los meses se irán renovando las propuestas, que realizarán cuatro funciones cada una.

Las obras en abrir la cartelera serán “Patricio y Julieta (esto no es Romero y Julieta)”, de Toto Castiñeiras, que tendrá funciones los sábados 6, 13 y 20 y el domingo 21 de abril; y “Maniobra Temporal”, de Mariana Montepagano, Alina Marinelli, Margarita Molfino y Natali Falloni, que se presentará el domingo 14 y el viernes 19 de abril.

“Maniobra temporal” es un estudio coreográfico de las fuerzas que generan impacto de un cuerpo sobre otro, considerando el contacto como tecnología para la transformación. La obra indaga en la técnica de reanimación/resucitación descrita en los libros de osteopatía. “Si la muerte no es un asunto de todo o nada, nos inventamos rituales para conectar con la muerte-vida, detectar los poderes que circulan a nuestro alrededor y conducirlos para activar su expresión”, sostienen sus intérpretes.

En “Patricio y Julieta”, dos amantes, dos cuerpos, una máquina verborrágica y un poema imposible están en el centro de la escena. La obra materializa lo efímero del enamoramiento y proyecta un juego amoroso de juventud. Como si ser joven no fuese algo irrepresentablemente eterno, como si el plan del amor pudiera desplegarse en un tiempo finito de representación secuenciada. Si Patricio es un espejo donde reflejar una artificiosa alegría de la humanidad, Julieta es un revólver de disparo certero en ese espejo.

“Patricio y Julieta” es una creación performática en diálogo con el clásico. Una artesanía que copia algunas partes de la obra original. Las junta con silicona a la luz de un foquito. Observa el cuento de los amantes, se reaviva en él, lo cuestiona, lo descompone, lo olvida y lo vuelve un instante. Un instante ruidoso, deportivo, que intenta ser virtuoso, lisérgico, atemporal.

Las entradas para las obras se pueden adquirir por Alternativa Teatral e incluyen una consumición en el patio de Cazadores post función.

Programación Sala _lado b

Patricio y Julieta (esto no es Romeo y Julieta)

Intérpretes: Julieta Raponi y Patricio Penna

Diseño de iluminación y vestuario: Toto Castiñeiras

Asesoramiento en iluminación: Alejandro Le Roux

Asesoramiento en vestuario: Daniela Taiana

Realizadora de luces: Valeria Junquera

Mantenimiento técnico: Charo Cottier

Fotografías: Bernabé Rivarola

Asistencia de dirección y técnica: Ian Martín

Autoría y dirección: Toto Castiñeiras

Sábados 6, 13 y 20 de abril, a las 20:30 hs.

Domingo 21 de abril, a las 20:30 hs.

Maniobra Temporal

Creación colectiva: Mariana Montepagano, Alina Marinelli, Margarita Molfino, Natalí Faloni

Composición sonora: Aylin Grad

Colaboración artística: Barbara Hang

Concepto: Mariana Montepagano

Duración: 45 minutos

Este proyecto cuenta con el acompañamiento de Fundación Santander a través del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo (Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires).

Viernes 19 de abril, a las 20 y 22 hs.

Entradas a $8.000; $6.500 para estudiantes y jubilados (incluyen una consumición) por Alternativa Teatral

______________________

Buenos Aires Ballet

El Buenos Aires Ballet, que dirige el primer bailarín del Teatro Colón Federico Fernández, anuncia una serie de fechas en las cuales presentará la Suite del 3er. acto de El Lago de los Cisnes y estrenará una coreografía llamada Piazzolla Tangos.

Todo comienza el 13 de abril en el Teatro del Fuerte, Tandil y continúa, al día siguiente en el Teatro Don Bosco de Bahía Blanca.

El 20 de ese mes, la compañía, que conforman Fernández junto a figuras del Teatro Colón y del Teatro Argentino como Camila Bocca, Rocío Agüero, Lola Mugica, Beatriz Boos, Julieta Lerda, Romina Panelo, Aldana Jimenez, Aldana Percivatti, Melisa Heredia, Jiva Velazquez, David Goméz, Facundo Luqui, Emanuel Goméz y Miguel Klug, llega al Teatro Avenida de la ciudad de Buenos Aires.

________________

Jam del Conti

Organiza: Área Danza del Conti

Viernes 12 y 26 de abril / de 18 a 22 HS

*AV. Libertador 8151. Entrada gratuita sin inscripción

_______________

Ballet Contemporáneo: Duggan + Berrueta

La compañía de danza del San Martín presenta por primera vez un programa doble en la sala del barrio de Colegiales.

El Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, informa que el jueves 11 de abril a las 20 horas el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín –que dirige Andrea Chinetti y codirige Diego Poblete– estrenará un nuevo programa de coreografías, y lo hará por primera vez en el Teatro Regio (Avda. Córdoba 6056). Se trata de las obras Los gestos de la sal de Teresa Duggan y El eco de las manos de Nicolás Berrueta.

Las funciones se ofrecerán hasta el domingo 28 de abril, de jueves a domingos a las 20 horas.

::::::::::

TEATRO

Dos intérpretes bajo la luna de Eros

Por tres únicas funciones, se presenta la segunda temporada de esta obra los sábados 13, 20 y 27 de abril en La Maza Teatro.

Dos actrices del teatro independiente porteño incursionan en el armado de una nueva obra para postularse en un festival europeo de dudosas condiciones. Como sus bisabuelos pero escapando de otras guerras, buscarán su pasaje hacia “la tierra dorada”, intentando quedar seleccionadas entre miles. Inspiradas en las pautas del festival escribirán una historia acerca de la construcción del erotismo y sus estereotipos. Sobreviviendo y mostrándonos la locura de su vida cotidiana, sus desamores y la multiplicidad de trabajos que tienen para poder vivir su carrera artística y además pagar el alquiler, se transformarán en dos intérpretes en busca de Eros, o en su defecto, en búsqueda de una oportunidad que les dé un poco de sentido.

Esta obra cuenta con apoyo de Proteatro y de las Becas Creación 2023 del Fondo nacional de las Artes.

Sábados 13 y 27 de abril las 20:30, sábado 20 de abril a las 20. Entradas por Alternativa.

Actúan: Vera Rotman y Rocío Maruenda; audiovisuales: Emanuel Heredia Vouillat; música: Tomás Buccella; diseño de luces: Martin Antuña; vestuario: Ángeles Fernández; producción: Compañía Intérpretes de Eros, La Maza Teatro; asistencia de dirección: Flor Cosentino; dramaturgia: Rocío Maruenda y Dalma Portero; dirección: Rocío Maruenda.

* La Maza Teatro, en Maza 908, C.A.B.A.

—–––

El diccionario

En esta obra, dirigida por Barney Finn, María Moliner, la autora del Diccionario de uso del español, visita a un neurólogo aduciendo problemas de memoria. El médico está a punto de derivarla, pero, poco a poco, el relato de la paciente lo va fascinando. María Moliner recuerda su trabajo como bibliotecaria, su Plan de Bibliotecas para la República, el enfrentamiento con los franquistas y, sobre todo, la realización artesanal de su diccionario, que resultó uno de los más importantes de la lengua castellana.

El diccionario, del español Manuel Calzada Pérez, con puesta y dirección de Barney Finn, llega al Borges para inaugurar la temporada teatral 2024.

Entrada gratuita, por orden de llegada.

Actúan: Marta Lubos, Roberto Mosca y Pablo Flores Maini; voz en off: Osmar Nuñez; vestuario: Isabel Zuccheri; escenografía: Eduardo Spindola; iluminación: Leandra Rodríguez -Adea-; realización de escenografía: Eduardo Spindola; fotografía: Lucas Suryano; asistencia de dirección: Florencia Laval, Lucas Suryano; producción ejecutiva: Mauro J. Pérez, Alberto Teper; dirección: Oscar Barney Finn

Funciones, desde el 19 de abril, a las 19; sábado 20 de abril, a las 19; viernes 26 de abril, a las 19; sábado 27 de abril, a las 19.

* Sala Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C.A.B.A.

————

Habitación Macbeth

(Bernabé Rivarola)

La obra de Pompeyo Audivert, tras tres temporadas a sala llena en el Centro Cultural de la Cooperación, comienza una nueva etapa en el Teatro Metropolitan.

La obra, que ya fue vista por más de 100 mil espectadores, se presentará los martes y miércoles a las 20.

Habitación Macbeth (Versión para un actor)

De Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare. Actuación y dirección Pompeyo Audivert // Música original de Claudio Peña.

* Metropolitan, Sala 1, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

———

La Madonnita

LA MADONNITA transcurre a principios del siglo XX en un altillo caluroso de Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. La obra pone en primer plano la fricción entre deseo, sexo y poesía con todo el talento de la pluma de Kartun.

Dirección de Malena Miramontes Boim

Funciones los domingos a las 19.30h

*Itaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA).

_____________________

Avenida Libertad. Una historia, infinitos colores

Un viaje inmersivo al universo de la diversidad y disidencia sexual en las décadas del 80 y 90 en Buenos Aires.

Un recorrido a pie por la Avenida Santa Fe que cuenta, mediante una narración en off transmitida por auriculares, la historia de vida de José María Di Bello: un referente por el reconocimiento de derechos que se crió y creció en esa zona, transitando sus descubrimientos identitarios y sexuales y sus primeros amoríos.

Su voz y una ambientación sonora inmersiva, nos guiarán a través de estas calles y su historia, sus personajes, sus códigos y su música; rindiendo un homenaje a la zona que fue, durante las décadas de los 80 y 90, emblema, hogar y refugio de una parte del colectivo de la diversidad y disidencia sexuales de Buenos Aires.

Días y horario: Sábados 19 h

Lugar de Encuentro: Av Santa Fe 1350

Lugar de Finalización: Beruti y Coronel Díaz

Las entradas en https://www.alternativateatral.com/obra85757-avenida-libertad-una-historia-infinitos-colores

Precios: General: $6.000 Jubilados y estudiantes: $5.000

No se suspende por lluvia. Concurrir con paraguas. Se recomienda concurrir con calzado cómodo. El recorrido incluye subidas y bajadas de escaleras

__________________

La última sesión de Freud

La obra se centra en el legendario psicoanalista Dr. Sigmud Freud (Luis Machín) que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis (Javier Lorenzo) a su casa en Londres. Ese día Inglaterra entra en la segunda guerra mundial y ellos discuten sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida.

7 NOMINACIONES PREMIOS ACE

De Mark St. Germain. Dirección: Daniel Veronesse. Con Luis Machín y Javier Lorenzo

Febrero: Viernes y sábados 21:45hs

*Teatro: Picadero – Pje Enrique S. Discépolo 1857

____________________

Avenida Q

Avenida Q cuenta la historia de Princeton y un peculiar grupo de vecinos que buscan juntos el propósito de la vida abordando de manera irreverente temas como la pornografía, la homosexualidad y los diferentes prejuicios.

FUNCIONES TODOS LOS MARTES 20.30 HS. Entradas: Plateanet

*Teatro Maipo, Esmeralda 443, CABA

___________________

Mejor no decirlo, con Mercedes Morán e Imanol Arias

+ info en www.paseolaplaza.com.ar

________________

Salvar el fuego

SALVAR EL FUEGO nos lleva al universo de ‘Las cosas que perdimos en el fuego’ de Mariana Enriquez, donde en una cruda pero cercana distopía las mujeres deciden quemarse para no ser quemadas. El material se propone el relato de esta historia desde los matices de Enriquez, que exponen diversas y complejas aristas de la violencia y las razones poéticas y políticas de la inmolación.

SALVAR EL FUEGO es una obra en formato site specific que propone un recorrido por las instalaciones de ‘De la tía’ por lo que recomendamos traer abrigo por si hace frío el día de la función ya que hay momentos a la intemperie. No se suspende por lluvia.

SÁBADOS A LAS 15.30 HORAS

*De la Tía Espacio - Ecuador 751, timbre 2

__________________

Escorpio

“Escorpio” es una comedia que nos sumerge en un vínculo dramáticamente apasionado, donde perder el amor pareciera ser la única solución para encontrarse”

De Julieta Otero. Con Sofia González Gil y Miguel Ferrería

JUEVES 20:30H –

*Espacio Callejón

_______________

Macedonio

El viernes 12 de abril se estrena en el teatro Payró Macedonio, de Enrique Papatino, con dirección de Enrique Dacal. Lejos de toda intención biográfica, el espectáculo ha elegido recrear el aroma inaudito de ese posible Macedonio oral, del que hablaba Borges. “La búsqueda de ese gesto oral – cuenta Enrique Dacal- nos ha llevado a la pieza de una pensión, que a la vez puede ser un simple baúl o el mundo entero. Allí la acción nace y se desarrolla dentro y fuera de los límites espaciales, sin proponer literatura -dice el director- sino palabra en plena faena con la música que invade la escena sin previo aviso”.

De Enrique Papatino. Dirección y puesta en escena Enrique Dacal. Con Jorge Capussotti, Marcelo Sánchez, Beatriz Dos Santos

Funciones viernes a las 20 hs

* Teatro Payró. San Martín 766 CABA

_________

Cita a ciegas

Una plaza, un banco y un famoso escritor ciego. Los caminos trazados o desdibujados por el tiempo y una cantidad infinita de ramificaciones que presentan otras posibilidades. Aquellos encuentros y desencuentros. Lo que sucedió y lo que podría haber sucedido. Hipótesis que ponen en jaque al destino de los personajes, historias que se enlazan con el amor. El amor que no siempre tiene la misma cara, el amor que sacude, el amor inevitable.

Mario Diament evoca, nada más y nada menos, que a Jorge Luis Borges y plantea la existencia de realidades paralelas. Cita a ciegas fue representada en Estados Unidos, Suecia, Australia, Italia, México, Venezuela, Perú, Uruguay, Colombia y Panamá. Y traducida a varios idiomas logrando ser un éxito en todas sus representaciones.

DOMINGOS A LAS 17 HORAS

*El Método Kairós - El Salvador 4530

_____________

Consagrada

Gabi Parigi, actual actriz, acróbata y bailarina, encarna mediante un lenguaje tragicómico, los matices de la vida de una gimnasta de élite dentro y fuera de la pista ¿Qué hay detrás del éxito y las medallas? ¿Cómo elabora una niña la presión de periodistas, entrenadores y familiares, cuando compite representando a su país? El podio – nuestro altar de sacrificio contemporáneo – será el lugar desde donde dar luz a esos interrogantes y volverlos cuerpo.

“Consagrada, el fracaso del éxito” es un biodrama que parte de la historia personal de Gabi Parigi como ex gimnasta olímpica y deportista de alto rendimiento de la Selección Nacional Argentina.

VIERNES A LAS 21 HORAS.

*El Galpón de Guevara - Guevara 326

________________

Palabras encadenadas

La verdad es falsificable. Los límites se vuelven difusos. La máscara se vuelve realidad. Locura y cordura se confunden. Igual que víctima y victimario. Con personajes con una lógica de conductas que no reflejan aparentemente conductas lógicas, pero que en el devenir de la historia van cobrando sentido y nos obliga a cambiar de opinión. Con precisión quirúrgica, Galcerán estructura su obra milimétricamente, develando paso a paso, sin anticipar, los elementos que nos llevarán a tomar partido por uno o por otro.

La verdad es falsificable. Los límites se vuelven difusos.

La máscara se vuelve realidad. Locura y cordura se confunden. Igual que víctima y victimario.

¡ESTRENO EL 13 DE ABRIL!

SÁBADOS A LAS 21 HORAS

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

__________________

Galería

La palabra día lleva implícita la palabra noche, cuando decimos que somos “débiles” estamos diciendo, en realidad, que no usamos nuestra fortaleza. Y cuando contamos quienes somos, no hacemos más que mostrar todo lo que no somos. Ocho personas contando quiénes son, dejando entrever todo lo que no son, todo lo que no se han atrevido a ser.

Una creación de Carlos Mathus. SÁBADOS A LAS 20.30 HORAS. Del 3 al 17 de mayo, viernes a las 20:30 h

*Teatro Empire - Hipólito Yrigoyen 1934

_____

LA VIS CÓMICA

La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder.

Elenco: Horacio Roca, Luis Campos, Cutuli y Stella Galazzi

Sábados a las 19.30h

* Centro Cultural de la Cooperación. AV Corrientes 1543

_______________________

La papa

Nuni y Luli son dos hermanas criadas en el seno de una familia judía en la década de los noventa. Comparten una profunda amistad y su mirada sobre el mundo. Pasarán los años y Luli eligirá hacerse ortodoxa. Este cambio se convierte en un desafío para la continuidad del vínculo entre ellas. ¿Qué hacer cuando una persona querida elige un camino que no podemos entender?

DOMINGOS A LAS 12 DEL MEDIODÍA

*Timbre 4 - Boedo 640

__________________

El hombre que se fue

Es una obra fragmentada, un Rashomon de perspectivas sobre una hipótesis: lo que no te mata te hace más débil. Los distintos personajes funcionan como boyas de dramaturgia que dibujan un mapa conceptual sobre la falta, la orfandad, la carrera de Alicia por encontrar una lógica, el deseo de Dorothy de volver a casa.

Monólogos desesperados -atravesados por el humor y el pesimismo- y canciones con piano y voz sugieren un rompecabezas de la inadecuación propia de las pesadillas, una sensación de intemperie que delinea lo visual, el trabajo vocal y la instrumentación. Esa atmósfera de anhelo e intimidad se ancla en un limbo que cruza el cabaret con la revista musical, la tragedia con el café concert, para hablar de las formas del amor, la soledad y la muerte.

Actuación, dramaturgia y dirección: Manuel Attwell

JUEVES A LAS 21.30 HORAS

*Planta Inclán - Inclán 2661

_______________

La vida animal

Un hombre es perseguido por lobos salvajes. Un grupo de duendes canta alrededor del fuego. Un Vikingo espera el tren, pajarracos bailan en un antro rockero. ¿Es la capacidad de amar lo que nos diferencia del resto de los animales? ¿O es la de sufrir? ¿Se puede escapar de la propia naturaleza? “La vida animal” es una fábula sin moraleja, una representación quebrada acerca de la amistad, el amor y la muerte.

Dramaturgia y dirección: Julián Rodriguez Rona

SÁBADOS A LAS 22 HORAS

*El Portón de Sánchez - Sánchez de Bustamante 1034

_________________

La Tempestad, de William Shakespeare

Adaptación del Primer Folio: Mónica Maffía

Miércoles 10, 17 y 24 de abril | 20 h Sala Batato Barea. Centro Cultural Rojas Entradas: $3000

Localidades en venta el mismo día de la función, en la boletería de Planta Baja, desde dos horas antes del inicio y únicamente en efectivo.

Mas info acá: https://www.rojas.uba.ar/la-tempestad

__________________

Cuando el chajá canta las horas

Tragedia rural que transcurre en la provincia de Buenos Aires, casi en el límite del llamado “nuevo sur”, antes de la llegada de Juan Manuel de Rosas a la gobernación.

Una puestera, sus dos hijos adolescentes de distinto padre, un patrón de estancia y un peón guacho son los protagonistas de esta historia de sobrevivientes, donde se manifiesta el poder, la marginalidad y el patriarcado, como así también se indaga en los vínculos filiales y el amor.

Dramaturgia y dirección: Merceditas Elordi

Sábados 20 hs.

*Teatro del Pueblo -Lavalle 3636

_________________________

Si salís con vida

¿No están cansados de obedecer?, nos pregunta ella y decide hacer algo drástico. Pero duda y una voz le avisa que, a veces, hay que detenerse. Así, entre la acción y la quietud, entre el estallido y la contemplación, ella se debate delante de nuestros ojos. “Si salís con vida” es un manifiesto teatral que nos invita a una reflexión sobre el mundo que habitamos y la realidad que venimos creando en él. ¿Quién quiere seguir viviendo así?, dice la actriz y todos entendemos de qué habla.

De Flavia Company. Con Karina Hernández. Dirección: Sebastián Suñé

MARTES 21 H

* NÜN Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419)

_________________

El emperador (tres noches)

“El emperador (tres noches)” es un unipersonal sobre el amor y el desencuentro. Entre los tangos, cervezas, fiestas, hilos de twitter y tiradas de tarot que atraviesan las conversaciones con sus amigos, Tomás cavila durante tres días y tres noches qué hacer ante la incorrespondencia de afecto de la persona que le gusta.

¿Se puede o no se puede querer en la inconstancia? Toda ausencia narra una presencia. Todo episodio amoroso comienza y termina desde el desajuste temporal entre el sujeto y el objeto de deseo.

La obra escrita y dirigida por Clara Charrúa estrena en marzo su segunda temporada. Protagonizada por Andrés Terigi

Domingos de marzo y abril a las 19h

* Teatro ÑaCa (Julián Álvarez 924, Villa Crespo)

_____________

El Che y yo

En Bolivia, La Higuera, Lari Lari, criatura mitológica de la región andina, preocupada por su pérdida de popularidad, dice haber atrapado al Che con el propósito de robar su alma y así apropiarse de la fama del guerrillero. Ese encuentro, que se produce en la escuelita de la zona entre el 8 y 9 de octubre de 1967, nos revela un Che íntimo, atosigado por los embates de ese extraño ser dispuesto a todo para recuperar el prestigio y el respeto que supo tener en otros tiempos.

Dramaturgia y dirección general: Raúl Garavaglia

LUNES A LAS 20.30 HORAS

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

________________

Un domingo. Surrealismo teatral multidisciplinario

En un domingo en familia, todos se congregan alrededor de una gran mesa, inmersos en un mundo donde la aristocracia ha perdido su brillo y la tensión reina. Objetos con vida, cuerpos acrobáticos y contorsionados proyectan emociones potentes, creando un escenario surrealista donde las reglas sociales y psíquicas oscilan entre lo inquietante y lo ridículo. Desde la mentalidad medieval hasta los impulsos de sueños americanos, romances torcidos y delirios imperiales, te sumergirás en una familia Felliniana donde el amor y el odio desbordan. Un homenaje a la teatralidad que celebra el telón rojo, con entradas, salidas, apariciones, desapariciones, pasajes y fugas. Los cuerpos comprometidos al extremo, los sentimientos crudos y las refinadas atenciones se entrelazan en una experiencia única. La danza, danza acrobática y el humor te invitan a una catarsis constante, donde la fantasía se vuelve accesible, y un invitado inicia o se ve atrapado en esta vida de familia deplorable. Los domingos, a veces, son un día de fiesta, ¡y qué fiesta!.

Las funciones son 𝐒á𝐛𝐚𝐝𝐨𝐬 𝟐𝟐.𝟑𝟎𝐡𝐬 y 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨s 𝟏𝟗𝐡𝐬 en Galpón de Guevara - Guevara 326, Chacarita.

Un Domingo es una producción de Proyecto Migra y Galpón de Guevara, dirigida por el reconocido director Frances Florent Bergal con performers argentinos y uruguayos. Lleva 6 temporadas a sala llena en Buenos Aires y giras por América Latina y Canadá.

𝗔𝗖𝗧𝗨́𝗔𝗡: 𝗚𝗮𝗯𝗶 𝗣𝗮𝗿𝗶𝗴𝗶 @gabi_parigi / 𝗧𝗼𝗺𝗶 𝗦𝗼𝗸𝗼 @tomisoko / 𝗦𝗼𝗳𝗶́𝗮 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 @galliano.sofia / 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮́𝗻𝗱𝗲𝘇 @untaljuanfernandez / 𝗧𝗮𝘁𝗼 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 @tatovillanuev / 𝗙𝗹𝗼𝗿 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶 @florenciavaleri 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗖𝗜Ó𝗡: 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗮𝗹

___________________

Othelo

Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, Othelo. En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano, el juego físico y el verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se complementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo.

Dirección: Gabriel Chamé Buendia

MIÉRCOLES A LAS 22.30 HORAS ¡11 años en cartel!

*Teatro Metropolitan - Av. Corrientes 1343. Entradas: PlateaNet

___________________

De profesión maternal

La obra presenta el reencuentro de una madre Matilde con su hija Leticia, luego de cuarenta años de abandono. Completa la escena otro personaje: la pareja de la madre, Eugenia. Entre las tres mujeres llevarán adelante una exploración de los sentimientos que va del ridículo al rencor agudo, de la empatía a la ironía.

Nos invita a revisar la idea de familia tradicional, sus mandatos y, en muchos casos, su irresponsabilidad afectiva. En esta obra entra en contradicción el llamado “instinto maternal” impuesto en el imaginario socio cultural como un deber ser que colisiona con la negación del deseo de maternar como elección. ¿Es posible tramitar la imposibilidad de vinculación amorosa entre una madre y una hija?

La obra de Griselda Gambaro vuelve a presentarse luego de la hermosa temporada que hizo el año pasado. Está dirigida por Alejandro Vizzotti y cuenta con la actuación de Sol Cintas, Cecilia Labourt y Elvira Onetto.

Funciones: domingos a las 17.30h

*El Camarín de las Musas: Mario Bravo 960 CABA

__________________

Pundonor

La profesora Claudia Pérez Espinoza ha enseñado Foucault en la universidad toda su vida profesional. En este monólogo, que constituye su mejor clase, debe enfrentarse al pensador francés para sobrevivir un día más. La clase se ve interrumpida constantemente debido a su frágil situación. En su desesperación, Claudia, se vuelve imprevisible, vulnerable. PUNDONOR es una obra hilarante y emotiva que, a través de la risa reflexiona sobre temas muy actuales como las redes sociales, el rol de la mujer, el poder y la línea de la “normalidad”, entre otros.

Escrito e interpretado por ANDREA GARROTE. Dirección RAFAEL SPREGELBURD & ANDREA GARROTE

domingos de mayo y junio, 18h.

*Teatro PICADERO. Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA.

____________

EXP (El expediente)

La acción se desarrolla en el espacio de EL EXPEDIENTE. Espacio de juego precario y en constante construcción. Lugar donde se acumulan objetos, palabras, cuerpos, voces e imágenes. En algún lugar fuera de EL EXPEDIENTE, un uniformado irradia una alarma e inicia un relato. Un hombre es detenido: EL IMPUTADO (la presa). Es necesario iniciar el juego, LA UJIER, fiel servidora, activa el cronómetro. EL ESCRIBIENTE/RELATOR comienza su trascendente tarea, debe retener al IMPUTADO en EL EXPEDIENTE. La jueza y los jueces irrumpen a través de sus voces e imágenes ordenando y sentenciando desde algún lugar misterioso. El escribiente deja constancia, reescribe y reinterpreta las versiones superpuestas del denunciante, los testigos, peritos, fiscal, etc. EL IMPUTADO, con la ayuda de una defensora y defensor distantes, reclama su inocencia. El público, testigo y juez, observa y escucha.

La obra, escrita y dirigida por Emilse Díaz, fue creada a partir de la estructura de un expediente penal real, sobre tentativa de homicidio.

Viernes de abril a las 20hs en NoAvestruz (Humboldt 1857, Palermo - CABA). 4 ÚNICAS FUNCIONES.

____________

Planeta Gasalla

Tres funciones de una obra especialmente concebida en clave musical ideada, escrita y dirigida por Diego Sebastián Oria. Con música de Federico Vilas y Mauro Frances y coreografías de Alejandro Zucchi.

Sobre la obra:

Los míticos personajes de Antonio Gasalla van en busca de su creador. Serán URDA y PILETA, dos extravagantes extraterrestres, quienes lleven adelante esta misión tan inverosímil como necesaria.

INTÉRPRETES: Julián Sierra, Walter Canella, Laura Silva, Flavia Pereda, Luis López Morera, Silvina Tordente, Ezequiel Carrone, Marcelo Amante y Claudia Lavalle.

PIANO: Santiago Vilas

PARTICIPACIÓN ESPECIAL: Carlos Perciavalle

Funciones: Sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de abril a las 20h - Auditorio Nacional

*CCK. Sarmiento 151

__________________

Tu escena no es la mía

Dos historias distintas y un final que las une. Un músico que enviudó recientemente se relaciona con una vecina que curiosea por su ventana. Un director de teatro que espera a una actriz para conversar sobre su nuevo proyecto. Planes entusiastas que proyectan un futuro próximo mientras la nostalgia del pasado asoma a cada instante. Pero la sonrisa siempre acompaña. “La sonrisa de una lágrima”, podría llamarse esta obra, dice uno de sus personajes.

De Gabriela Izcovich, nominada al Premio Trinidad Guevara como autora - 2023

Viernes 20 30 hrs

Entradas: $7000. Descuentos a estudiantes y jubilados, para alumnes de la Escuela del teatro y para sub 28

*MOSCÚ TEATRO. Ramírez de Velasco 535

__________________

Padre Carlos “El rey pescador”. Una visión sobre la vida del Padre Carlos Mugica

El Padre Carlos, en un regreso… comienza a contar su historia: desde la narración de su última misa, donde fue ametrallado. Como en instantes de su memoria, mientras revive esa última escena, la de su muerte, irá recorriendo momentos. Su infancia de chico acomodado, su pasión por el fútbol, su elección de ser cura, los días del primer peronismo, su opción por Perón, sus convicciones dentro del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, su Ser cura, su Ser hombre, los diálogos con el líder, sus contradicciones, el amor por Lucía, sus contradicciones, su temor a ser expulsado de la iglesia, su clara opción por la misión social, su polémica con la lucha armada y finalmente, hacia el final de la reconstrucción de la escena donde es ametrallado, y encarnado en la figura del mítico rey pescador herido confiesa que no ha muerto, sino que está entre nosotros y que su herida no sanará hasta que no alcance a comprender por quién resucitó el Cristo.

Pablo Razuk protagoniza la obra de Cristina Escofet, bajo la dirección de José María Paolantonio

Viernes a las 19h

*Espacio Experimental Leónidas Barletta- Sala inda Ledesma. Av. Pres. Roque Sáenz Peña 943

_____________________________

La casa del río

La casa del rio sucede en 1985, en un pueblo con río en algún lugar de la Argentina. Una familia pretende sostener el deseo de una abuela de seguir pasando los veranos ahí, como cuando eran niños. En años anteriores, durante la dictadura militar, sucedieron cosas que ninguno supo cómo enfrentar, cómo abordar o prefirieron esconder. Ahora en democracia, los adolescentes de la familia quieren saber y encontrar la verdad.

Dramaturgia y Dirección Jorge Castaño

Domingos 18 hs. (hasta 29/04)

* Timbre 4. Boedo 640 -

__________________

Fragmentos Mansfield

Una mujer transita su existencia a través de sus escritos y la deja reflejada en su diario, en sus poesías, sus cuentos, canciones, cartas y relatos. Su particular y apasionante forma de atravesarla convierte su vida en un drama poético que oscila entre el humor y la soledad, el amor y el dolor, los sentidos recuerdos de la niñez, sus romances prohibidos y su agria enfermedad. Su búsqueda y su lucha incesante por vencer su destino para por fin poder ser: Una hija del sol.

Obra basada e inspirada en la vida y escritos de Katherine Mansfield.

Dramaturgia: Sergio Catallani, Miguel Wahren y Milagros Almeida. Actuación Milagros Almeida - Dirección Miguel Wahren

Domingos a las 17 h

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759

______________________

Burguesa

El Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, informa que a partir del sábado 6 de abril volverá Burguesa, pieza escrita por Alfredo Allende y dirigida por Sebastián Bauzá, al Cine Teatro El Plata (Avda. Juan Bautista Alberdi 5765), luego de su exitoso paso por el Teatro Sarmiento y por la sala del barrio de Mataderos durante la temporada 2023.

Burguesa cuenta con la actuación de Merceditas Elordi, Patricio Paz, Bianca Vicari y Juan Pablo Carrasco. El asesoramiento actoral es de Facundo Altonaga, el diseño de pinturas es de Gonzalo Palavecino, la supervisión en clown es de Julieta Carrera, el diseño coreográfico es de Carolina Borca, el diseño de iluminación de Claudio Del Bianco, el diseño de vestuario de Alejandra Robotti, y el diseño de escenografía de Magalí Acha (con Florencia Tutusaus como diseñadora asociada).

Funciones: sábados y domingos a las 17 horas

Duración: 85 minutos

Valor de las localidades: Platea $ 5.900 Pullman $ 4.300 Estudiantes y jubilados $ 1.300

Última función: domingo 12 de mayo

____________

Y a otra cosa mariposa

Esta comedia es una incursión de cuatro actrices al mundo privado de los varones. Ellas interpretan a cuatro amigos en distintas etapas de sus vidas: la niñez, la adolescencia, la adultez y la tercera edad. Las costumbres, modismos y prácticas vinculares entre ellos y con el entorno se van afianzando y modificando con el paso del tiempo y sobre todo, se van volviendo cada vez más recalcitrantes. Y en el camino, la exageración, el tratamiento corporal y el devenir de los personajes nos sitúan en una atmósfera que, paradójicamente, permite la risa liberadora.

De Susana Torres Molina, dirigida por Federico Tombetti.

Sábados - 22 h

*Belisario Club de Cultura. Av. Corrientes 1624 - CABA

_______________

Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin

¿Cómo relatar los recuerdos sin escenificarlos? ¿Y cómo hacerlo, sin recurrir a los personajes que los encarnan? En los recuerdos de Villa del Parque, los muertos viven, y proponen la discusión sobre sus vidas. Y los vivos, envejecen, quizá sin resolver esas vidas…

Una obra de añoranzas y ausencias presentes en la que Tito Cossa invita a viajar hacia la magia, a través de la honda espesura de la memoria, ese frágil cristal, que confunde y borra los límites entre la realidad y la fantasía.

Protagonizada por Stella Matute, Amancay Espindola, Claudio Pazos, Daniel Dibiase, Leonardo Odierna y Brenda Fabregat. Dirección de Norberto Gonzalo

Sábados a las 18h

*Teatro: La Máscara. Piedras 736 (San Telmo)

__________________________

Pajaros que anidan en cualquier parte

Dorita e Inés, una anciana y una joven, se han quedado solas por distintas y desafortunadas razones. A raíz de un accidente, Inés salva la vida de Dorita, y esto genera un fuerte vínculo entre ellas. Ambas comparten sus tristes historias de vida. A partir de la poesía deciden participar juntas de un concurso, para torcer un destino adverso. Un día Dorita confiesa un secreto muy especial, que modifica su conducta extrañamente. Inés tendrá que aprender a convivir con algo que desconoce, si desea conservar la amistad.

Viernes 20h

*ITACA COMPLEJO TEATRAL – Humahuaca 4027 - CABA

_______________

Bajo terapia

Tres parejas acuden a una terapia para resolver sus conflictos, pero se encuentran con una sesión más intensa de lo esperada. La psicóloga dejó sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre que se abre propone nuevos e ingeniosos interrogantes transformando la sesión en un caos desopilante.

El mecanismo es simple y complicado a la vez. Es una olla a presión a punto de explotar. Todo va bien hasta que a este sexteto todo se le va de las manos. Una comedia para reír sin parar pero también para reflexionar.

“Bajo Terapia”, la exitosa comedia de Matías del Federico ganadora del Concurso CONTAR 1, transita su décimo mes de funciones en la cartelera porteña. La obra dirigida por Federico Jiménez superó las 50 funciones y se presenta los viernes a las 22.30h en el Teatro Buenos Aires. Además, tendrá 2 funciones especiales los domingos 21 y 28 de abril a las 20hs.

______________________________

Bela vamp

Apenas diez años después de su memorable interpretación de Drácula, el actor de origen húngaro Bela Lugosi se vio obligado a frecuentar los tugurios de la «Poverty Road», donde se reunían estudios de cine efímeros, miserables, capaces de producir en abundancia films de clase B, con presupuestos mínimos y una calidad artística que se degradaba película tras película.

En BELA VAMP, vislumbrando su patético ocaso, Bela Lugosi decide consultar a la nefasta psicoanalista Dorothy Couch, quien es famosa en Hollywood, la ciudad de los sueños: varios de sus pacientes terminaron pegándose un tiro. Bela desea terminar con sus días; ella, llegar a la pantalla grande como guionista y directora. El plan es despiadado: el gatillo decidirá el rumbo de la terapia.

Autor y director: Alfredo Arias. Intérprete: Marcos Montes

Funciones: Domingos 20h

*Teatro El Extranjero – Valentín Gómez 3378 – CABA

_____________

Ciclo de unipersonales en Fundación SAGAI

Durante cuatro lunes consecutivos se realizará en la sala de la Fundación Sagai un ciclo conformado por cuatro unipersonales que se presentarán en una única oportunidad con entrada libre y gratuita.

Los lunes 15 - 22 - 29 de abril y 6 de mayo a las 20h se llevará a cabo este ciclo que cuenta con la curaduría de Lorena Vega.

Sala HUGO ARANA de la Fundación SAGAI - 25 de Mayo 586 (CABA)

Las obras que forman parte de esta nueva propuesta son: LA VERGÜENZA DE HABER SIDO Y EL DÓLAR DE YA NO SER de Alberto Ajaka - TÁCITO IMPERFECTO de Enrique Federman - TODO VERDE de Santiago Loza y ROTA de Natalia Villamil.

Las entradas se habilitan el martes anterior a cada función y quedan disponibles hasta agotar la capacidad de la sala. Se adquieren a través de: Alternativa Teatral o de la web www.fundacionsagai.org/agenda-cultural/

_____________

Después del ensayo

Es el mejor homenaje a los actores y directores de teatro, en este caso, tal como le sucediera al propio Bergman, a las actrices: su musa durante años y su hija. El paso inexorable del tiempo, la decadencia del cuerpo enfrentada a la pulsión de los deseos, la necesidad de actuar por encima de todo y en todos los ámbitos de la vida, los fantasmas de personas y personajes que albergan las paredes del teatro, las relaciones íntimas (incluso familiares) que acaban invadiendo a esos seres que se atreven a representar las emociones y los dilemas humanos frente a otros seres que los observan, empatizan o juzgan.

Del autor y director sueco Ingmar Bergman. El elenco está integrado por Osmar Núñez, Vanesa González y Silvina Sabater con la dirección de Daniel Fanego.

Lunes a las 20 hs.

* Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857 -CABA

____________________

Pajarita

Una mujer muere víctima de la indiferencia. Sueña que gana una fortuna y vive la vida de una gran señora. Es como Dorothy en el “Mago de Oz”, como Alicia en “El país de las maravillas”. La acción se da entre el sueño, la vigilia, la vida y la muerte.

Pajarita se atreve a soñar de nuevo, sumergiéndose desde una mirada actual, en el mundo y la poética de Roberto Arlt. Se pregunta por el amor y homenajea al teatro argentino.

La pieza es una versión de 300 millones reescrita y dirigida por Guillermo Parodi que explora el puente entre el mundo retratado por Arlt y el presente. Lorena Szekely encarna a Sofía y recorre el universo de personajes de humo interpretados por Pablo Mariuzzi. El equipo es el que originó el proyecto Mandinga (La Capilla del Diablo) y que se está presentando ahora con un elenco ampliado.

Funciones: domingos 7,14,21 y 28 de abril a las 19h

*ANDAMIO ´90: Paraná 660

____________________

El presente de Eduardo

Después de haber trabajado durante ocho años en una empresa, Eduardo decide dar un paso al costado. Toma valor, se pone su mejor traje y renuncia. Ahora se siente dueño de su vida como un perro que duerme en el medio de la calle. Ahora tiene el valor entre sus manos. ¿Un cheque por los días trabajados? Eduardo tiene la esperanza de vivir una vida diferente.

De Felipe Villanueva

- MIÉRCOLES DE ABRIL - 21 H.

*Teatro El Grito - Costa Rica 5459, CABA.

____________________

GABY GAVILA presenta IMPRO PARA TODO EL MUNDO

Un ciclo en el que cada domingo se presentará un formato distinto de impro teatral con la participación de profesionales del arte de lo efímero, pasando por periodistas, músicos, actores y también artistas de diversas disciplinas

Todos los domingos a las 20 hs

*ESPACIO ARTÍSTICO LA SODERÍA. Vidal 2549 CABA

____

Gaslight. La manipulación sutil

Estrenada en 1938, esta obra del novelista y dramaturgo británico Patrick Hamilton instala la acción en una mansión habitada por un matrimonio y sus dos mucamas. Allí, desde hace algún tiempo, suceden acontecimientos extraños y confusos. Esto será hasta la intromisión de un policía retirado que llega con intenciones de aclarar la situación, pero no sospecha que la luz será su mejor testigo.

Dirección: Carolina Perrotta

Funciones: lunes 20.30 hs

*Sala: Hasta Trilce (Maza 177, CABA)

________________

Viñeta de un mundo roto

Un escritor y un dibujante trabajan en la escritura de una historieta mientras se ven obligados a garantizar su sustento económico por medio de la venta callejera de linternas. Las dificultades para comer y una deuda abultada con la pensión que habitan, aumenta en ellos el deseo de evadirse y buscar refugio en sus páginas hasta confundirlas por completo con su vida real.

De Pablo Quiroga

Domingos a las 19 hs

*Beckett Teatro. Guardia vieja 3556, CABA

__________________

Mandinga (La capilla del Diablo...)

La pieza reflexiona sobre el engaño, la traición y el miedo. Lo hace a partir de una historia real. En medio de una plantación de naranjos, una cúpula negra asoma su aguja en el campo de la provincia de Corrientes: La Capilla del Diablo. Un pacto y el tiempo sin tiempo que abre sus puertas y desata el infierno en la tierra y lo infernal en nosotros.

La obra, escrita y dirigida por Guillermo Parodi cuenta con un maravilloso elenco integrado por Lorena Szekely, Marcelo Rodríguez, Lucía Palacios, Camilo Parodi, Julia Funari, Natalia Rey y Lucas Soriano. Los músicos: Juan Pablo Martini y Nahuel del Valle.

Sábados a las 22h. Descuentos para jubilados, estudiantes y vecinos.

*Sala Somigliana del Teatro del Pueblo (Lavalle 3636)

_____________________

El cazador y el buen nazi

Un día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón Wiesenthal recibió una inesperada visita en su oficina del Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada menos que Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué diálogo era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto?

En “El cazador y el buen nazi”, Mario Diament se vale de abundante documentación para dramatizar este extraordinario encuentro. Dos notables actores, Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio dan vida a los personajes bajo la dirección de Daniel Marcove.

DOMINGOS A LAS 17 HORAS

*Teatro Metropolitan - Av. Corrientes 1343

________________

El regreso de Saturno

La historia de una familia a lo largo de 30 años. Conformada por Valentina, Sergio, y el hijo de ambos: Rafael. La obra inicia en la década de los 90, retratará los altibajos de la familia, mostrando todas sus luces y sombras. En esta trama habrá risas, mateadas, fiestas, emociones y secretos. ¿En qué momento se deja de amar y se empieza a padecer? ¿En qué momento se deja de construir un hogar para pasar a construir una cárcel?

Por la compañía Instinto Raiz, con dramaturgia y dirección de Guido Inaui Vega y 9 artistas en escena

Sábados a las 14:00 horas

* Inboccalupo Teatro (Virrey Arredondo 2495, CABA).

_____________

Estoy acá sin fin

Estoy acá sin fin se propone abrir la escena real de vivir de una madre y su hija para estar más cerca de los movimientos internos que hacen a una maternidad desesperada, excesiva, apasionada, caótica y moldeada por la actuación. Y así tratar de entender qué hace el amor con el crecimiento de las personas que se quieren y se tienen cerca. La madre querrá todo, la hija querrá poco. Esta combinación trazará diálogos, cartas, desencuentros y caminatas como si en el cielo la vida fuese sólo una película.

Escrita y dirigida por Leticia Coronel. La obra resultó ganadora del segundo premio Germán Rozenmacher XV a la nueva dramaturgia y el texto fue publicado en 2023 por la Editorial Eudeba en edición trilingüe.

Funciones domingo 19h desde el 5 de mayo. Hasta el domingo 30 de junio. Duración: 60 minutos Reservas: estoyacasinfinobra@gmail.com

*Estudio Los Vidrios: Donado 2348 (Villa Urquiza)

_________________________

REVERSO ¿Qué es real y qué no?

Una mujer y su familia reciben la inesperada visita de los ex socios de su Galería de Arte. Se pondrán al día, recordarán aventuras, discutirán, reirán y también seguirán ocultando sus amores prohibidos. Pero las cosas no son lo que aparentan ser. Lo real se vuelve difuso. Lo que vemos tiene su indefectible reverso. ¿Estaremos en el mundo real o en el mundo virtual?

REVERSO ¿Qué es real y qué no?, no solo es una obra sobre el Metaverso y las nuevas tecnologías, sino que también es una obra acerca de los duelos. Nos habla de cómo vivimos las pérdidas, y en este tiempo que nos toca vivir, cómo es el rol que juega la tecnología como plataforma donde exorcizamos nuestros dolores.

Escrita y dirigida por Matías Feldman

Funciones los viernes 21.30 hs, sábados 19.30 hs y domingos 21 hs

*Paseo La Plaza. Corrientes 1660

_______________________

Exit

En su primer día de trabajo como directora de Recursos Humanos, Lidia (Nancy Dupláa) enfrenta un enorme desafío, del que depende su futuro profesional. Manu (Juan Pablo Geretto) y Maite (Fernanda Metilli) son dos empleados de la compañía que llegan dispuestos a ayudarla… o a complicarle las cosas. Bajo la dirección de Corina Fiorillo, Exit es una comedia disparatada para reír durante 80 minutos sin parar.

FUNCIONES: Miércoles a viernes 20.30 hs / Sábado 20 hs y 22 hs / Domingos 20 hs

*Multiteatro

_________________

Los invisibles

En Los Invisibles, Laferrere aborda con lúcido sarcasmo la práctica del espiritismo. Se vale para ello de un drama familiar en donde todos sus integrantes se someten con docilidad al padre de familia, quien resulta ser el legítimo intermediario con los espíritus que vagan por esta vida. Esa ceguera colectiva trae aparejada la ruina económica de la familia y la definitiva pérdida de la cordura. La sinrazón se apodera sin piedad de todos los personajes, y los hechos de carácter fantástico se suceden sin continencia alguna.

Autor: Gregorio De Laferrere. Dirección: Eleonora Maristany

Funciones sábados 20:30 hs. Entradas: $5000 – Jubilados y estudiantes $3000 – Pase vecino $2500

*Teatro el Popular: Chile 2080, Balvanera, CABA

____________________

Babel cocina

Con su numeroso elenco, la obra presenta veinte personajes singulares y sus pequeñas vidas privadas, retratados en un momento político único, en la Buenos Aires de fines del siglo diecinueve, “con mucha música, risa, emoción y abundante magia”.

Diseñada como un relato dentro de otro en distintos planos narrativos, BABEL COCINA superpone el hecho histórico real, el devenir de los personajes de ficción y la realidad de un elenco que los recrea desde el siglo veintiuno, varias tramas que se reunirán y resolverán en un final sorprendente.

Dirección: Rita Terranova. BABEL COCINA recibió el Premio Banco Ciudad 2021 -otorgado por esa entidad bancaria y el Complejo Teatral de Buenos Aires-, fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, participó del ciclo Abasto Invierno, recibió dos nominaciones al Premio ACE y también el más unánime elogio de la crítica.

Sábados a las 22:30 h

* El Tinglado, Mario Bravo 948

______________________

Vincent, el loco rojo

Vincent, el loco rojo, plantea un Van Gogh que irrumpe en la escena teatral moderna. Aparece para sumar a su extensa y reconocida obra, al hombre que fue Vincent, descarnado, frágil, sensible, violento y lleno de ilusiónes, para contar sus desamores, su pasión por la pintura, sus traumas de infancia y la frustración por no haber podido vender en vida, viendo que hoy es uno de los artistas más reconocidos de la historia.

Un unipersonal con Joaquin Berthold. Dramaturgia y dirección: Flor Berthold

SÁBADOS 20:30 HORAS

* Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Palermo)

______________

La vida no viene sola

Comedia tipo café concert. Es la historia de una desilusión de amor que se transforma en una conquista de vida. ¿Como hacer para pasar de ser una idiota sumisa a dueña de la propia vida (y menos estúpida)?

Con dramaturgia e interpretación de Alex Pandev, bajo la mirada de Lía Jelín

Jueves a las 20:30

*Tinglado Teatro. Mario Bravo 948

_____________

En el Teatro del Pueblo

- TODXS SALTAN / ESTÁN BIEN / NADIE MEJORA

Funciones: sábados 20h

Autoría, dramaturgia y dirección: Andrés Binetti

- LA GALERA DEL MAGO (EN EL RECUERDO)

Funciones: domingos 20h

Autoría: Jorge Palant

Dirección: Jorge Diez

- OLVIDATE DEL MATADERO -

Funciones: lunes 18h.

Autoría: Pablo Finamore, Claudio Martinez Bel

Dirección: Claudio Martinez Bel

- UNA VIDA EN OTRA PARTE -

Funciones: viernes 22:30h

Autoría: Sebastián Suñé

Dirección: Rodrigo Rivero

- VIDA Y MILAGROS DE NINÍ MARSHALL Funciones: sábados 17h

Texto: Niní Marshall

Dirección: Ana Padovani

- CUANDO EL CHAJÁ CANTA LAS HORAS

Funciones: sábados 20h

Autoría: Merceditas Elordi

Dirección: Merceditas Elordi

- GÁNDARA -

Funciones: sábados 22h

Dramaturgia y dirección: Marcela Arza

- MANDINGA (LA CAPILLA DEL DIABLO)

Funciones: sábados 22h

Dramaturgia y Dirección: Guillermo Parodi

- MARÍA, ES CALLAS -

Funciones: domingos 16:30h

Texto: Adriana Tursi

Dirección general: Tatiana Santana

- LAS OLVIDADAS DE JACK -

Funciones: lunes 21h

Libro: Corina Fiorillo, Rodrigo Loria, Felicitas Oliden, Juan Pablo Schapira, Sebastián Suñé.

Dirección general: Corina Fiorillo

- GALEGO

Funciones: sábados 18h

Dramaturgia: Gabriel Martín Fernandez, Julio Molina

Dirección: Julio Molina

Intérpretes: Gabriel Martín Fernandez

- MONGO Y EL ÁNGEL

Funciones: viernes 20h

Dramaturgia: Héctor Oliboni

Dirección: Marcelo Velázquez

Actúan: Silvina Katz, Bautista Duarte, Martín Urbaneja

- 600 GRAMOS DE OLVIDO

Funciones: domingos 16:30h

Autoría: Daniel Dalmaroni

Dirección: Marcelo Moncarz

Actúan: Alexia Moyano, Nelson Rueda

- NO ME LLAMES

Funciones: viernes 22h

Dramaturgia y dirección: Mariela Asensio

Actúan: Vane Butera, Maria Figueras, Paola Luttini, Federica Presa, Pablo Toporosi

- LOS PÁJAROS

Funciones: domingos 20h

Dramaturgia: Juan Ignacio Gonzalez, Ignacio Torres

Dirección: Juan Ignacio Gonzalez

Actúan: Marcelo Subiotto

- ESAS QUE NO

Funciones: lunes 20:30h

Autoría y dramaturgia: Brenda Bonotto.

Dirección: Antonela Scattolini Rossi

Intérpretes: Sol Montero, Brenda Bonotto

*Teatro del Pueblo. Lavalle 3636

___________________

El edificio

¿Qué pasó el 18 de Julio de 1994? ¿Puede explotar una bomba en democracia? ¿Qué significa lo sucedido en la AMIA en la Argentina de hoy? ¿Hay memoria sobre este tema?

Actuación Marcelo Saltal. Dramaturgia y Dirección Gustavo Moscona.

Viernes de Abril, 21 hs.

*Espacio Tole Tole Teatro, Pasteur 683 - en la cuadra de la AMIA -

________________

Descubriendo al Che

Hipótesis desordenada sobre quién fue el Che Guevara. DESCUBRIENDO AL CHE narra los últimos días de Ernesto Che Guevara en la selva boliviana. Los momentos previos a su ejecución y el vínculo que tuvo con sus captores, son el punto de partida para imaginar quiénes fueron las personas que le pasaron por su cabeza antes de morir. Una hipótesis inicial rodea toda la obra: ¿cómo se transforma una persona en mito?

A partir de esa premisa indagamos e imaginamos los últimos encuentros que tuvo con las personas más relevantes en su vida: Aleida, su esposa y compañera de lucha; Celia De La Serna, su madre; Fidel Castro su gran aliado, y Alberto Granado, su amigo incondicional.

Una puesta dinámica con características de bio-pic, en la que dos cámaras en vivo registran los costados más íntimos de las escenas además de un despliegue de proyecciones que ofrecen información documental para dialogar y enriquecer la historia.

Libro: Miguel Lozupone. Adaptación: Matías Puricelli, Francisco Ruiz Barlett

Jueves a las 21 h ENTRADAS A LA GORRA - DISPONIBLES EN ALTERNATIVA TEATRAL

*El Método Kairós Teatro - El Salvador 4530 (Palermo)

_____________________

Un cielo gris

La obra, ligada al realismo sucio, navega entre los fantasmas de aquellos padres cuyos hijos cometieron un acto de violencia de género, entre las relaciones familiares, el amor, la crueldad, la idea de justicia, los principios sociales y los límites de la moralidad.

De Miguel Forza de Paul.

Domingos de abril a las 17 hs

*El Jufré Teatro (Jufré 444, CABA).

_______________

“Rock para una abuela virgen” es una alocada comedia escrita por Rodolfo Santana, con la dirección de Pablo Ocanto, la producción de Theatron Producciones y un delumbrante elenco conformado por Agustina Tarsitano, Lau Demartino, Facundo Martinez, Carlos Quintero, Hernán Martin, Gregory Preck, Renzo Ferrari y Cesar Perez, con coreografías de Juan Damián Benitez.

Esta comedia se presentará desde el jueves 4 de abril a las 22:30 horas en el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764) y las entradas se pueden conseguir a través de Plateanet o en la boletería del Teatro.

____________________

“CABARET PORTEÑO”

ESPECTACULO DE TANGO BURLESQUE

FUNCIONES : Viernes - 21 h Teatro La Comedia Rodriguez Peña 1074 - CABA Localidades en venta:

General:$8000.- Anticipadas: $6000.-

Promos:

Entrada + Copa de vino o bebida sin alcohol $10.000.-

Entrada + copa de vino o bebida sin alcohol + 2 empanadas: $12.000.-

Venta de entradas acá

Espectaculo recomendado para mayores de 18 años.-

Cabaret porteño es un espectáculo de tango burlesque que rescata y resignifica la esencia de la noche milonguera de Buenos Aires.

Con música en vivo del grupo Siempre Tango, 12 artistas en escena y vestuarios que nos transportan a la noche del burdel, nos invita a sumergirnos en un show único.

El espectador ingresa a un mundo de delirio, risas, excesos y placeres. Más que un espectáculo es una experiencia.

En clave de humor y a través de la danza nos adentramos en un antiguo cabaret porteño. El teatro La comedia espacio ubicado en pleno barrio de Recoleta, llamada “la Paris Argentina” en la época dorada del tango, hacen de excelente locación para que el espectador viaje a través del tiempo. Un sótano será el marco ideal para zambullirse en esta experiencia de tango, cabaret, bailarines y burlesque.

______________________________

Se despide el campeón

Thriller pasional de Fernando Zabala, con dirección de Mariano Dossena | Espectáculo unipersonal protagonizado por Cristian Thorsen | Funciones: martes de abril y mayo a las 20.45 hs. | Sala: Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027 CABA | Entrada: $7000 (Est. y Jub. $6000)

Un triángulo amoroso, un encendido drama pasional. Una máscara enfrascada en la raíz de una sociedad prejuiciosa y arbitraria que reprime fácilmente lo que se sale de la norma.

Sinopsis | Luego de una confesión inevitable, el desahogo tóxico y melancólico, la jugada final de la dupla Lopecito y el Bicho González en el viejo Club Sportivo Almafuerte. Ya nada será como entonces.

_____________

Partir(se)

Ana y Marlies emprenden un viaje de múltiples partidas. La partida que da inicio es la inminencia del peligro. De ahí en más sus vidas se vuelven un continuo de ventanas. Partir las cala, las desdibuja, las cambia de forma. ¿Qué partes quedan con uno, después de tanto partir?

De Belén Galain

Sábados de abril y mayo a las 20 h (el 25 de mayo no habrá función)

* Centro Cultural Rojas (av. Corrientes 2038, CABA).

___________________

Comienzo

“Tengo 38 años y he sido sensible toda mi vida, Danny”, dice Laura. Esta noche, sin embargo, podría ser diferente. La nueva obra de David Eldridge es una meditación irónica, divertida y conmovedora sobre la soledad, esa vergüenza privada de no estar en pareja en la era de Tinder y de alardear fraudulentamente en las redes sociales. Escrita con profundidad, humor, compasión y un agudo sentido del ridículo, la pieza se desarrolla inmediatamente después de la fiesta de inauguración del departamento de Laura.

Del dramaturgo británico David Eldridge, protagonizada por Vanesa González y Gastón Cocchiarale, bajo la dirección de Daniel Veronese y producción de Sebastián Blutrach.

Sábados a las 22 hs y domingo a las 18 hs

*Teatro Picadero (Pje Enrique Santos Discépolo 1857- CABA)

____________________

El sonido

Berta, una joven trastornada, está segura de oír la voz de su madre muerta en el sótano de su casa. Sus hermanos mayores no terminan de aceptar su estado mental. Su ex niñera, una diputada de extrema derecha, una vieja leyenda del rock nacional y su coequiper completan el entorno familiar. Olaf, un sueco sin escrúpulos, llega a la Argentina con un curioso aparato con el que dice poder recuperar los sonidos producidos a lo largo de la historia de la humanidad.

Los intereses creados, las pasiones cruzadas y las ideologías trastocadas harán que todos los personajes se vean envueltos en las redes del ambicioso sueco. Una comedia trepidante que plantea los límites entre lo real y lo imaginado, y la relación que establecemos con la verdad y sus detractores: la posverdad, la negación y la manipulación.

Escrita y dirigida por Javier Daulte

Martes a las 20 h

*ESPACIO CALLEJON – Humahuaca 3759 – CABA

____________

Atte. Tus vecinos

La historia cobra vida en un colorido edificio, donde cada puerta esconde secretos, cada escalera es un camino hacia el caos controlado y cada habitante tiene su propio estribillo. Los celos, malentendidos y coincidencias imposibles se entrelazan en esta comedia musical vodevilesca, donde las canciones son la banda sonora de las locuras que suceden en cada esquina. Una celebración de enredos exagerados y melodías pegajosas que dejarán a la audiencia con una sonrisa en el rostro y tarareando las canciones mientras salen del teatro.

Vodevil Musical. Dirección general: Rubén Viani

Miércoles 20.30hs

*Galpón de Guevara. Guevara 326, CABA

_________________

En el Teatro Niní Marshall

Comienza la temporada 2024 con una amplia variedad de obras, conciertos y diversas propuestas que se podrán ver durante todo el año en el teatro ubicado en la calle Perú 1401, de la localidad de Tigre.

Sábado 5 de mayo - 21h - NICOLÁS DE TRACY “CRÓNICO”

Sábado 11 de mayo - 20h - HOLA ESTA PABLO

Sábado 18 de mayo - 20h - CONNIE BALLARINI.

Viernes 24 de mayo - 21.30h - #BASTA DE AMORES DE MIERDA. “EL PELA” ROMERO.

Entradas en www.entradauno.com ó en boletería del teatro de miércoles a domingos de 13 a 20 h.

*TEATRO NINÍ MARSHALL. PERÚ 1401 - TIGRE (entre Parque de la Costa y Casino Trillenium)

_____________________

Segunda vuelta

Es un encuentro entre dos personas que parecieran no conocerse. Aparentemente. Son un profesor de filosofía y su alumna favorita. Aparentemente. Pero nada es nunca lo que parece y esta es también la historia de dos personas que no tienen nada que esconderse, hasta el momento en que ambos empiezan a desear una alternativa a la realidad. Philip y Sofía, los dos personajes de esta obra, tienen todo que perder; sobre todo, tienen problemas pendientes entre sí y otros con la ley.

Con la presencia en Argentina de su autor, el italiano Marco Calvani, se estrena el sábado 6 de abril en Nün Teatro Bar, su galardonada obra dirigida por Dana Basso con las actuaciones de Alexia Moyano y Bautista Duarte

Sábados a las 22.30

*Nün Teatro Bar - Juan Ramírez de Velasco 419 – CABA

_______________

Saverio el cruel

Los personajes de Saverio el Cruel se encuentran habitando dos mundos que parecieran diferentes y aislados. Sin embargo, la clase alta y los suburbios porteños de 1930 se verán entrelazados a partir de la crueldad que habita tanto en los personajes como en los ambientes.

Saverio, un sencillo vendedor de manteca, llegará a ofrecer sus productos a una casa burguesa cuyos habitantes lo envolverán en una farsa que organizan para divertirse a costa del trabajador. Saverio descubrirá en este camino tanto su propia crueldad como también la de quienes lo están usando para su propio beneficio.

Algunos personajes intentarán detener la farsa denunciándola como algo degradante y perverso. A la vez aparece un personaje fantasmagórico con una relación muy cercana a todos.

Con el correr de la obra, la farsa y su crueldad envolverá no sólo a Saverio sino a cada uno de los personajes.

De Roberto Arlt. Dirección y Puesta Gabriela Villalonga

Sábados 18.30h

*TEATRO PAYRÓ. San Martín 766 – CABA

____________________

3er Cordón del Conurbano, una tragedia marrón

Una adaptación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Situada en el conurbano bonaerense durante la crisis del 2001. Dirigida por Paula Sánchez

Viernes de abril y de mayo a las 20.h

* Beckett Teatro. Guardia Vieja 3556. Almagro

_________________

Cyrano

Cyrano es un soldado poeta, valiente, orgulloso y sentimental, aunque con un gran defecto: una nariz tan enorme que roza el ridículo. Está enamorado de una mujer hermosa, su prima Roxane pero, debido a su fealdad, no espera nada de ese amor. Ella a su vez está enamorada de Cristian, un soldado guapo aunque poco locuaz, quien pide ayuda a Cyrano para escribir las cartas de amor por las que Roxana termina perdidamente enamorada de él. Gabriel Goity encabeza el numeroso elenco de esta nueva versión de la clásica pieza de Edmond Rostand que refleja a un amor que desafía las apariencias.

De Edmond Rostand. Traducción y adaptación: Willy Landin

Elenco:

Gabriel Goity, María Abadi, Mariano Mazzei, Mario Alarcón, Daniel Miglioranza, Iván Moschner, Larry De Clay, Fernando Lúpiz, Pacha Rosso, María Rosa Frega, María Morteo, Hernán “Curly” Jiménez, Pedro Ferraro, Ricardo Cerone, Tomás Claudio, Franco D´Aspi, Pablo Palavecino, Agustín Suárez, Horacio Vay, Tito Arrieta, Lucía Raz, Jess Rolle y Paloma Zaremba.

Jueves a sábados a las 20 horas. Domingos a las 19 horas

Funciones Teatros Accesibles: jueves 18 de abril. Viernes 10 y jueves 30 de mayo. Sábado 15 de junio.

Última función: domingo 28 de julio

Duración: 180 minutos (con intervalo)

Platea $ 6.800 Pullman $ 4.800 Jueves $ 3.900

Sala Martín Coronado

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

__________________

Ricardo III. Shakespeare otra vez

Después de 30 años de guerra civil entre los Lancaster y los York, finalmente los York ganan el trono. Los que perdieron quieren venganza y los que ganaron mantenerse en el poder. En Ricardo III. Shakespeare otra vez, cinco actores intentan contar su historia descubriendo cuánto de tragedia y de comedia pueden coexistir en este clásico universal.

Dirección de Analía Mayta.

Viernes a las 21h

* Itaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA).

____________________

Inestable

A partir del sábado 13 de Abril 2024, SUTOTTOS regresa a los escenarios de Bs As para festejar juntos a su público la 10ª temporada de INESTABLE en el Teatro Picadero (Pje Enrique S. Discépolo 1857 CABA). Las funciones serán los sábados a las 18hs con entradas a la venta en boletería del teatro o por plateanet.com

INESTABLE de SUTOTTOS es una comedia sobre los miedos. Es sábado por la noche y hay que pasarla bien, pero Cesar y León no se animan a salir a la calle. Inestable toma como eje el miedo y sus derivados; paranoias, fobias, obsesiones y ansiedades. Una puerta mal cerrada o la humedad en una pared son puntos de partida que conducen a la neurosis y que terminan atrapándonos en nuestros propios temores. Inestable es una sucesión de estados de ánimo que nos hace confundir los límites de lo real.

La obra, que estrenó en la Bienal Arte Joven 2015, está protagonizada por el dúo integrado por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, que durante casi veinte años de trabajo y con ocho espectáculos estrenados delineó una impronta personal en su modo de hacer humor.

Sutottos festeja los 10 años en cartel de INESTABLE, la obra que es suceso en España y que recorrió toda la Argentina, Uruguay, Bolivia y México

________________

Lo tejió la Juana

El Negro y el Cabezón acaban de perder a su madre y tienen que decidir qué hacer con una casa. La Gringa, una prima embarazada y llena de futuro, llega de Buenos Aires para sacudir ese presente que rebalsa de pasado.

¿Cómo funcionan los recuerdos? Es uno de los grandes disparadores de la obra que intenta tomar algunas memorias personales del autor para transformarlas y entregarlas por completo a los diferentes personajes que habitan esta pequeña/gran historia con sede en San Juan.

De Ignacio Sánchez Mestre

Viernes a las 21h desde el 22 de marzo hasta el 26 de abril.

*TIMBRE 4 (México 3554, Boedo, CABA).

__________________

Café Central

Sucede a lo largo de un día en 1913 y otro similar en 1933. Las historias se entrecruzan y las conversaciones se enlazan, empujadas por los inevitables sucesos que se avecinan. El Café Central de Viena era el lugar de encuentro clave de esta extraordinaria elite. Entre sus habitués se contaban los escritores Stefan Zweig, Franz Werfel y Karl Kraus.

En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Viena fue el centro del mundo intelectual y político europeo. La capital austríaca cobijaba simultáneamente a prominentes figuras locales y a un extraordinario grupo de refugiados de toda Europa.

El Café Central de Viena era el lugar de encuentro clave de esta extraordinaria elite. Entre sus habitués se contaban los escritores Stefan Zweig, Franz Werfel y Karl Kraus; los psicoanalistas Sigmund Freud y Alfred Adler, el filósofo Ludwig Wittgenstein, el pintor Oskar Kokoschka; Alma Mahler, la viuda del compositor y exiliados políticos como Trotsky, Stalin y el futuro mariscal Tito. También acudía ocasionalmente a vender sus acuarelas un extraño personaje llamado Adolf Hitler.

CAFÉ CENTRAL sucede a lo largo de un día en 1913 y otro similar en 1933. Las historias se entrecruzan y las conversaciones se enlazan, empujadas por los inevitables sucesos que se avecinan. Las referencias son históricas pero lo que trasuntan son presagios de asombrosa actualidad, tan válidos para la Argentina de hoy como para el mundo.

FUNCIONES: Sábados 20hs y Domingos 18hs.

El Tinglado - Mario Bravo 948

Entradas desde $10.000

En venta por Alternativa Teatral

__________________

EL RAYO, la elogiada obra protagonizada por María Ucedo reestrena el viernes 26 de abril a las 20.30h en El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034, CABA).

La actriz y bailarina, referente del mítico grupo El Descueve, conmueve la escena porteña con un biodrama íntimo y sensible que celebra una gran historia de amor.

El Rayo es un poema, dinámico y potente lanzado en un espacio atravesado por la interpretación magnética de Ucedo, su manejo del lenguaje corporal acompañado por proyecciones audiovisuales y la música original de Martín Pavlovsky (Premio Trinidad Guevara 2023 en la categoría partitura y/o banda de sonido por El Rayo). Además, la pieza cuenta con la co-dirección y colaboración dramatúrgica de Valeria Correa (grupo Piel de Lava) y asistencia de dirección de Andrea Fernández.

_________________

Suavecita funda un mito. Una fantasía marginal y pegajosa. En el hospital donde trabaja el rumor corre a sus espaldas. Erotismo, ciencia ficción y misterio se mezclan en su relato mientras descubre que su don es más grande de lo que imagina.

“Algunas escenas tienen un efecto estroboscópico que puede causar incomodidad para los espectadores fotosensibles.”

Dirección Martin Bontempo

CARAS Y CARETAS 2037

Sarmiento 2037 (mapa)

Capital Federal - Buenos Aires - Argentina

Entrada: $ 9.000,00 - Viernes y Sábado - 20:00 hs - Hasta el 04/05/2024

_________________

Modelo vivo muerto

Durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo

es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el

personal de la institución lleva adelante una investigación inmediata. Con la utilización de

técnicas poco ortodoxas, los interrogatorios avanzan demostrando que todo puede pasar.

¡DESDE EL 1o DE MARZO!

VIERNES Y SÁBADOS A LAS 22.30

Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

_______________-

Una casa llena de agua

En plena década del 90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la

casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena le irá contando a

Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el

nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto.

Milena, despliega un universo que tiñe sus formas de sentir y de pensar: el fondo del mar y los

seres que lo pueblan. La metáfora del océano como un lugar de posibilidades y también de

peligro se va volviendo cada vez más intensa a medida que Milena intenta entender su propia

búsqueda y los costos económicos, éticos y emocionales de la adultez.

JUEVES DE ABRIL Y MAYO A LAS 20 HORAS

Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

__________________

Todo lo que nombro desaparece

Es un unipersonal escrito e interpretado por Hernán Lewkowicz, quien comparte dirección con Jesi González Ajón. Cuenta la historia de La Deseo: transformista que narra su propia invención.

Es la segunda temporada en Buenos Aires de esta obra que viene de realizar funciones a sala llena en España -Teatro L’estranger (Barcelona) y La Íntegra (Madrid)- y su reestreno se realizará el domingo 14 de abril a las 18:00 horas en el Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378, CABA). Las entradas se pueden conseguir a través de la plataforma Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

SINOPSIS

La Deseo es transformista. Ni hombre ni mujer: voz que narra su propia invención. La promesa de un admirador que escribiría su biografía la mantiene en pie, pero el pasado se vuelve presente y el presente está infectado por los recuerdos. En una relación casi erótica con el lenguaje, la realidad se ficcionaliza, se maquilla para bordear algo que no se puede nombrar: una verdad que duele.

Realizado con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, PROTEATRO y el Fondo Nacional de las Artes.

___________________

MACBETH (espectáculo en total oscuridad)

Sábado 20 de Abril - 21hs

Sinopsis

“Teatro en Total Oscuridad” es una experiencia teatral innovadora que busca sumergir al público en una experiencia sensorial única. Después del éxito de producciones anteriores como “La Tempestad” y “El Escarabajo de Oro”, el equipo creativo vuelve con la adaptación de la tragedia clásica de William Shakespeare, Macbeth.

En esta ocasión, la obra te invita a “ver” con todos los sentidos. La total oscuridad en el espacio teatral es clave para esta experiencia. Al eliminar la vista como sentido dominante, se abre la puerta a una exploración más profunda de las otras facultades sensoriales. El oido, el tacto y el olfato se convierten en herramientas para experimentar la narrativa y las emociones de la obra de una manera completamente nueva.

Esta adaptación no solo desafía las convenciones tradicionales del teatro, sino que también ofrece una oportunidad única para que el público se conecte más profundamente con la historia y los personajes. “Teatro en Total Oscuridad” invita a los espectadores a sumergirse en un viaje teatral sensorial que les permite experimentar la obra de Shakespeare de una manera completamente nueva y estimulante.

En un mundo cada vez más individualista y tecnológicamente aislado, esta experiencia teatral ofrece un recordatorio poderoso de la importancia de la conexión humana.

“MACBETH, en total oscuridad” ofrece una oportunidad invaluable para reconectar con nuestra humanidad y nuestros sentidos. En un momento en el que pasamos tanto tiempo frente a pantallas y dispositivos electrónicos, esta experiencia teatral nos recuerda la importancia de desconectar de lo virtual y reconectar con lo real. Una invitación a estar completamente presentes en el aquí y ahora.

Dirección: Leonardo del Castillo @teatroydiscapacidad

Duración: una hora aprox

Edad sugerida: adultos

Comunicate con nosotros:

11 5763-5385

Informes y Consultas

Calle: 144 N° 1536, Berazategui

Tel: 15 5763 5385

--

ALFA

De Felicitas Kamien. ALFA es una distopía retro futurista con perspectiva de género que reflexiona sobre el rol de la mujer en consonancia con el panorama actual en nuestra sociedad.

Funciones: sábados, 20.15 h.

Entradas: $7000 general.

Dónde: Camarín de las Musas

Dirección: Mario Bravo 960

Duración: 1.15hs.

___________________

PAMPA ESCARLATA

Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX. Mildred Barren, una damisela de sociedad, anhela ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura, el célebre Woodcock, le da un ultimátum: si ella no abandona los paisajes, las naturalezas muertas y los utensilios de cocina en el transcurso de un mes, él no volverá a darle clase jamás. Con esta amenaza a cuestas, la joven cae en una profunda depresión.

Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, una chinita pampeana traída de Argentina, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Luego de beberla, Mildred ingresa a un intenso ardid de creación.

Dramaturgia y dirección de Julián Cnochaert

Con la actuación de Lucía Adúriz, Pablo Bronstein y Carolina Llargues

VIERNES 20 H EN EL EXTRANJERO (VALENTÍN GÓMEZ 3378).

REESTRENO 2024 VIERNES 5 DE ABRIL

____________

El tiempo que no estuvimos acá

Dos amigos. Una carrera de caracoles. El patio de una casa en la costa atlántica y un vínculo que, con sus idas y vueltas, perdura a lo largo del tiempo.

Es la segunda producción de Cráneo Teatro, productora independiente y gestionada por Ayelén del Valle y Luciana Sapia.

Domingos 20:30

*El Método Kairós - El Salvador 4530

___________________

Partir (se)

La obra obtuvo el Primer Premio Germán Rozenmacher (Rojas-FIBA). Se centra en Marlies, quien guiada por la precisa intuición de partir a tiempo, decide irse de la Argentina junto a su hija. Se despiden con urgencia y parten hacia la novedad. Al llegar, la madre se encuentra con un pueblo en ruinas y una serie de desafíos transformadores. Lejos de su hogar, descubre que la partida es una oportunidad para reinventarse. También se ocupa de lo que le ocurre a Ana -la hija- que llega a un lugar que huele distinto, con la mitad del idioma, sin saber qué historia contarles a los demás ni a sí misma.

Sábados de abril, mayo y junio | 20 h

Entradas: $3000

Estreno: sábado 6 de abril | 20 h

Funciones: sábados de abril y mayo* | 20 h

Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas - UBA | Av. Corrientes 2038

Entrada: $3000. A través de www.rojas.uba.ar y en boletería PB

*El sábado 25 de mayo no habrá función por feriado nacional.

___________

La anémona y el jabalí

comedia dramática de Mónica Maffía: La pieza parte de un poema erótico de Shakespeare que utiliza el mito de Venus y Adonis como metáfora política para denunciar los abusos de autoridad de su propia era. Debido a las similitudes con un poema de García Lorca, la autora decidió ambientar la obra en un estudio radiofónico en la España de 1936 a días de perpetrarse el golpe de Franco. Luego del estreno la pieza que recibió distinciones internacionales, tendrá varias funciones en el centro cultural de la UBA.

Funciones: jueves desde el 4/4 hasta 25/4 a las 20h

Sala Batato Barea | Av. Corrientes 2038/2040

Entrada: $3000. A través de www.rojas.uba.ar y en boletería PB

_____________________

La vergüenza de haber sido y el dólar de ya no ser

Ajaka sube al escenario para interpretar a Ajaka, el sobreviviente de una serie de hechos asombrosos que afirma lo tuvieron como protagonista entre 1997 y 2001. Acontecimientos todos de extraña naturaleza, plagados de incidentes y peripecias tan insólitas como agorero es el presagio que anticipan ( “se va todo a la mierda”), que ponen en riesgo la preciada estabilidad que supimos conseguir, y un joven Ajaka ante el peligro de perderlo todo (empresa, cordura y amor) quedará a merced de la Tragedia que ya se anuncia.

Cinco aventuras, una por año, entre La Matanza y Puerto Madero, bajo la sombra del Padre, el amor de Marcela, las garras del Diablo, mientras esquiva las balas, baila salsa, construye galpones, estrella un auto, y trabaja, trabaja, trabaja. Empecinado devoto de la industria y el progreso, se niega a otro destino que no sea el del éxito.

Por las mañanas atiende a los grandes clientes, en las noches cobra el doble y no pregunta. Se endeuda para pagar. Y paga sobornos para vender, para comprar, para construir, para habilitar, para mantener las apariencias, el emparejamiento amoroso, la paridad cambiaria.

Martes a las 20:30hs

*Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA)

_________________

Nacidas con Fórceps

La Papo, La Enana y Turbina son amigas. Hace 17 años ensayan en un garage del conurbano que ahora están a punto de perder. Para recuperarlo, arman un show a beneficio. La banda es Nacidas con Fórceps. El garage se llama El Manantial. Las vidas rockeras son frágiles como un acople. Podrán morir las personas. El rock, nunca.

Por Las Ramponi

Funciones: Viernes 22:30 hs. (Hasta el 28/06/24)

*Cultural Morán - Pedro Morán 2147 - Entrada general: $5000 online / $5800 puerta

_________________

Galego

Un hombre mayor, migrante, despliega su memoria en un presente que lo re interpela, su relación lejana con su otro espacio de origen y la referencia del construido acá. Nos habla en un gallego entre porteño, corrido hacia nuestros pagos. La memoria no es lineal, su relación con él mismo, tampoco.

Las vertientes de los textos que fueron conformando la obra son en parte biográficos, de narraciones orales, de investigación documental. Luego el proceso de ensayo generó estrategias de actuación, espacialidad, visuales, sonoras, y de ruptura lineal del relato. El espacio teatral es abierto, la actuación, una vez más, el eje primordial del sostenimiento monologado en las relaciones creativas. Desde el lenguaje se buscó que sonara un gallego entre aporteñado, ese híbrido que agrega un nuevo cruce, sin soltar lo inicial.

Dramaturgia Gabriel Fernández y Julio Molina. Actuación Gabriel Fernández - Dirección Julio Molina

Declarada de Interés Cultural por la Legislatura Porteña

Sábados 18 hs.

*Teatro del Pueblo - Lavalle 3636 -

_________

Yo soy el hombre

Una obra que muestra las situaciones cotidianas, chistosas y dramáticas que vive una pareja que están recién mudados a un modesto apartamento en la ciudad de Buenos Aires. Alberto contando con el apoyo de su amigo Yordi, hace propicia la ocasión y organiza un brindis para reencontrarse con su antiguo amigo de la universidad: Rodolfo, y su prometida Malena, a quién no ve hace 6 años.

En este encuentro de amigos se descubrirán detalles del pasado que ninguno hubiese querido revelar y en el desenlace de esta historia se pondrán en evidencia las aventuras y las mentiras más ocultas corriendo el riesgo de destruir el amor y la amistad entre ellos.

Escrita por Jeydermentt Deffitt, con la dirección de Miguel Ale Rosales

Domingos de abril y mayo a las 18:00 horas

* Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764) y las entradas se pueden conseguir a través de Plateanet o en la boletería del Teatro.

______________

El funeral de los objetos

La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. El Funeral de los Objetos cuenta la historia de un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, que se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades. El Funeral de los objetos es una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos. ¿Acaso los objetos nos constituyen? ¿Acaso podemos en este mundo capitalista y materialista ser situados como objetos? ¿Acaso yo soy un objeto para los demás?

Libro - Idea Original: Nicolás Manasseri - Fernanda Provenzano. Dirección general: Nicolás Manasseri

Miércoles a las 20:00 hs

*Sala Pablo Picasso - Paseo La Plaza. Av Corrientes 1660 – CABA

____________________

Gómez-Brothers. Vodevil en tiempos de guerra

Corren los ¨alarmantes¨ años 40´, en el momento en que Norteamérica confirma su participación en la segunda guerra mundial. José quiere sostener su legado familiar en el vaudeville ya acabado, realizando actuaciones en lugares decadentes como su propia vida... Juan, el menor, ya consciente de la situación desea un cambio drástico que logra con las tropas aliadas.

Celos, envidia, manipulación, aceptación, perdón y amor son puntos claves en esta relación.

Protagonizado por Nicolás Armengol y Diego Bros, el espectáculo dirigido por Emiliano Samar cuenta con músicos en vivo. Describe la incertidumbre vivida por dos artistas frente en un momento bisagra del mundo y del esplendor de los medios de comunicación.

Sábados, 22:30 h

*TEATRO EL EXTRANJERO Valentín Gómez 3378

__________

DORA. Un ingrediente especial

Dora es una abuela que pasa la mayor cantidad de tiempo en su cocina comedor, rodeada de sus muebles y artefactos más preciados: su horno y su mesa; el altar ideal para recibir y dar amor a cualquiera que llegue a esa casa. Todos entran y salen de su hogar, cuál puerta giratoria y Dora está allí para recibir todos los vaivenes. Su hija Marina y el hijo del encargado del edificio, Alejandro, son quienes revolucionan la rutina de Dora, cada uno a su manera. Una tarde, la visita de su nieta preferida, Carla, y una confusión propia de la vejez dan el puntapié a un sinfín de discusiones y conflictos familiares. Actúan: Cristina Maresca, Graciana Urbani, Rocío Gomez Wlosko y Braian Ross.

De: Martin Goldber

Funciones: Lunes a las 20:30hs.

Espacio Callejón. Humahuaca 3759. CABA

___________________

HUMBERTO. Detrás de los Espejos

DESDE EL 20 DE ABRIL, TODOS LOS SÁBADOS 21.30 HS

MUSEO BARBERÍA LA ÉPOCA

Neuquén 761 - CABA

Tickets $5500.-

Entradas por Alternativa Teatral

La obra nos invita a recorrer una barbería porteña desde 1930, donde los personajes desafían al tiempo que parece no darles tregua.

En el pequeño mundo de la infancia se han escondido los anhelos de Humberto.

Como en el juego de las escondidas, ¿podrá reencontrarse con ese Niño, que espera ansioso ser descubierto tras los espejos de la barbería?

Los invitamos a ver una obra de teatro dentro de un museo. Viví una experiencia diferente

¿Estás preparado para reflejarte en los espejos?

Dramaturgia: Creación Colectiva

Actúan:

Walter Bau, Constanza Magali, Lucas Mercuri, Nora Piriz, Ale Pissoni, Ángel Silvero, Diego Caruso, Natali Araneda

Dirección: Agustina Liebehenz

Duración: 50 minutos

______________

LA NOCHE NO ES AZUL

SÁBADOS DE ABRIL – 18HS EN ESPACIO CALLEJÓN (HUMAHUACA 3759)

La obra de Marina Porcelli está protagonizada por Georgina Frattini y dirigida por Valeria Roldán. Las entradas se compran por Alternativa.

Marcia González es actriz y también traductora de una compañía de pescado.

Se despierta cada día a las seis de la mañana para ensayar. Está sola en la casa, y a pesar de que no fue seleccionada en su última audición, ella se prepara como Leidi Macbeth. Así, sin público, y con una traducción absurda de Shakespeare.

______________

Santa Teresita, un lugar en construcción

Reestreno del miércoles 10/4 a las 20.30hs en Ítaca Complejo Teatral: Humahuaca 4027 de Santa Teresita, un lugar en construcción con dramaturgia y dirección de Emiliano Chiarelli. Esta obra aborda una temática sumamente interesante y problemática actual: para sus personajes el amor tal como lo conocieron parece haber desaparecido para siempre, dejándolos desorientados y en busca de nuevas formas de conexión y significado.Se dan cuenta de que la rapidez y superficialidad de la era moderna ha erosionado la profundidad y la autenticidad en sus interacciones, dejándolos a la deriva en un mar de desconexión emocional.

_________________

Las encadenadas: la revuelta. Segunda parte de LAS ENCADENADAS

(Aclaración importante: Si bien es una segunda parte, puede verse independientemente de haber visto la primera, ya que construye un relato que nos contextualiza en ciertas informaciones de la primera parte.)

Noche de verano y lluvia torrencial en el cementerio municipal del pueblo de Carhue, en el límite con Epecuén, provincia de Buenos Aires. Dos empleadas del crematorio y su jefe se debaten ante una circunstancia que podría cambiar de forma radical el destino de sus vidas. Pero la llegada inesperada de diferentes personajes a la escena en cuestión, provoca que los mismos terminen estando aún más acorralados en sus propias decisiones y acciones.

De Juan Mako

Sábados 21 hs

* Abasto Social Club (Yatay 666)

______________

Elvira Sastre inició su “Imposible Tour”

10 de mayo | Teatro Ópera, Buenos Aires

12 de mayo | Quality Espacio, Córdoba

________________

Un mar de luto

Bernarda Alba acaba de enviudar por segunda vez, e impone a sus hijas un luto riguroso y una prolongada reclusión. Cuando la hija mayor, hereda una gran fortuna, se compromete con Pepe, el romano, desatando los celos y las pasiones. Adela, la hija menor, se rebela contra la tiranía de su madre, desembocando en un trágico final.

De Alfredo Martín. Versión de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, realizada a partir de la lectura de textos de Judith Butler. La obra recibió cuatro Nominaciones de los premios “Trinidad Guevara” y tres de los “Luisa Vehil”

Domingos a las 20h

*El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034 –CABA.

_______________________

Tierra

El Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, informa que a partir del miércoles 24 de abril se presentará Tierra, pieza escrita y dirigida por Sergio Blanco, en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

Tierra cuenta con la actuación de Andrea Davidovics, Sebastián Serantes, Soledad Frugone y Tomás Piñeiro. La preparación vocal es de Sara Sabah, el diseño de sonido de Fernando Castro, el diseño de visuales de Miguel Grompone, el diseño de vestuario de Laura Leifert, el diseño de escenografía y luces de Laura Leifert y Sebastián Marrero, y la producción general es de Matilde López Espasandín.

Únicas diez funciones: desde el miércoles 24 de abril hasta el domingo 5 de mayo, miércoles a domingos a las 20.30 horas

Duración: 100 minutos

___________________

Los pájaros

La pieza se construye a partir de los pensamientos de Aldo, que se ligan con el recorrido de la ruta que fue atravesando en su moto y con el trayecto migratorio de Los Pájaros. Estas tres capas van confluyendo, y nos revelan su mundo interior, su propia experiencia, para terminar fundido en la nada, en el absoluto, en el salar.

Unipersonal dirigido por Juan Ignacio González y protagonizado por Marcelo Subiotto, con dramaturgia de Juan Ignacio González e Ignacio Torres.

Domingos a las 20 hs

* Teatro del Pueblo (Lavalle 3636)

______________________

Oh Dios mío!

Oh Dios mío! cuenta la historia de un encuentro muy particular: el de una psicóloga y un nuevo paciente que requiere una sesión de terapia con urgencia, y es nada más ni nada menos que “Dios”. Una propuesta reflexiva que habla de la fe, de sus límites, de los afectos y las necesidades de la existencia humana. Un apasionado debate entre dos modos de pensar y entender la vida. Un encuentro entre dos lógicas: la racional – científica y la teológica espiritual. Una invitación a descubrir ¿Qué pasaría si Dios acudiese a una sesión de terapia?

Una comedia dramática de la autora israelí Anat Gov. Con puesta y dirección de Carlos Kaspar. Y las actuaciones de Lili Popovich y Juan Pagliere.

Domingos a las 18 h

*Nün Teatro. Ramírez de Velasco 419

_____________________

Juramos no morir de amor

Tres mujeres, una artista conceptual, una feminista bolchevique y una mujer salida de una novela de Marguerite Duras, se despiertan en un lugar inclasificable y se ponen a conversar. Ana Mendieta, Inessa Armand y Lola V. Stein, salen una y otra vez del sueño para intercambiar palabras, para seguir pensando la condición femenina, la necesidad de amar libremente y de pisar fuerte las calles del mundo.

A partir de lo vivido buscan alumbrar nuevos modos de articular el deseo y así entran en diálogo con el presente que socava los estereotipos de género y de orientación sexual. Los relatos y las discusiones van desplegando amores, encuentros y desencuentros, rupturas y violencias y van destilando un compromiso repetido desde el título, el jurar no morir de amor.

De Ana Rodríguez de Arana. Dirección general: Laura Yusem, Ana Alvarado

Domingos 18 h

* Teatro ITACA. Humahuaca 4027

__________________

Tácito imperfecto

La paradoja nos atraviesa, convivimos con ella. Somos paradoja. Desde el título mismo, “Tácito imperfecto” contiene ya las contradicciones mecánicas de lo paradójico, lo tácito, algo que por sobreentendido ya sucedió y lo imperfecto, un tiempo verbal que señala condición de futuro.

En un ámbito paradójico, una conferencia sobre el tiempo, plagada de historias, citas apócrifas y combinado con la “clownidad”.

De Enrique Federman. Supervisión de dramaturgia de Mauricio Kartun

Viernes a las 22.30h

*Beckett Teatro. Guardia Vieja 3556. Almagro

_________________

El malentendido

Madre e hija viven recluidas en un pueblo del sur regentando una pequeña pensión para viajeros de paso de la zona. La madre, en algún momento de su vida, había tomado la decisión de instalarse ahí escapando de acontecimientos oscuros a los que había sido expuesta en su pasado. Para la hija, en cambio, este pueblo es un lugar de hastío del cual sólo piensa en escapar. Para lograr este cometido necesita dinero, por lo cual decide, empujando con ella a su madre, empezar a robarles a los viajeros que se hospedan de manera circunstancial. Esta práctica se va intensificando, al punto, que algunas de sus víctimas llegan a ser asesinadas. En este marco es que llega Juan, quien, al nacer, había sido separado de su madre y criado por una familia rica en la ciudad. Cuarenta y cinco años después descubre esta realidad decidiendo ir al encuentro de su madre biológica y hermana. Con temor en torno a cómo develar su identidad, se aloja como un huésped más, esperando el momento oportuno para presentarse, aunque, antes, podría llegar a convertirse en la víctima perfecta.

De Albert Camus. Adaptación libre de Natalia Villamil. Dirigida por Mariano Stolkiner

Jueves a las 20.30

*El Extranjero – Valentín Gómez 3378 – CABA

__________________

Mariquita Sánchez de Nadie

En esta pieza se recrea, con el carisma y la entrega de Rafaela Gamba, un suceso ficcional en uno de los días claves en la historia de Mariquita Sánchez. Mientras se prepara para entonar por primera vez las estrofas del Himno Nacional recibe una visita por demás inesperada: Lucía Thompsón. El encuentro entre ambas producirá que tiemble la mismísima tierra patria, poniendo en riesgo el destino que la propia Mariquita creía tener escrito. Una experiencia intimista y audaz que nos invitará a recorrer la revolución interna del instinto y la fantasía sexual.

Espectáculo unipersonal basado en el cuento “Mariquita Sánchez” del libro “Pollera Pantalón, cuentos de género”, de Paula Jiménez España (ed. La mariposa y la iguana)–

Viernes a las 20:30 h desde el 1 de marzo. Última Función: Viernes 8 de Diciembre

* Sala: Teatro Polonia, Fitz Roy 1477

______________

Medida por medida (La culpa es tuya)

WILLIAM SHAKESPEARE

Adaptación y dirección: Gabriel Chamé Buendía

Luego de diez años de éxito con Othelo. Termina mal, Gabriel Chamé Buendia presenta junto con su equipo de actores otra obra de Shakespeare, siempre a través del humor y la lúdica del gag físico y poético. En Medida por medida se desarrolla una cuidadosa exposición dramática de la naturaleza moral del hombre en relación a la justicia humana y el vicio, y se invita a la reflexión sobre la ley, la corrupción y la religión. La obra oscila entre lo ético, lo sexual y el poder, contrastando la conciencia y el instinto. En ese sentido, la mujer ocupa un lugar central con un tema muy actual: el abuso de poder en lo político y lo sexual.

Elenco:

Matías Bassi, Nicolás Gentile, Elvira Gómez, Agustín Soler y Alejandra Álvarez

Jueves a domingos a las 20 horas

Última función: domingo 5 de mayo

Duración: 110 minutos (aproximadamente)

Platea $ 5.900 Jueves $ 3.400

Teatro Sarmiento

(Avda. Sarmiento 2715)

__________________

La tempestad de Lear

El rey, anciano, decide abdicar. Delega su poder y sus bienes a dos de sus hijas. Ellas lo traicionan. Despojado de todo, entonces, se lanza hacia un camino errante con su compañero bufón y un extraño vagabundo. Un viaje que resultará iniciático. La crueldad de la realidad lo enfrentará con sus oscuridades más inhóspitas.

Precedidos por sus extensas y prestigiosas trayectorias, Christian Forteza y Daniela Rizzo realizaron la dramaturgia de esta versión libre de El Rey Lear de William Shakespeare que pone sobre el escenario a Daniela Rizzo como única intérprete. La tempestad de Lear es el resultado de un intenso proceso de investigación basado en el cuerpo del actor como principal recurso escénico y poético.

En escena, Daniela Rizzo. Un mismo cuerpo atravesando los distintos roles de la tragedia, sus estados, sus energías. Una materia al servicio del descubrimiento de lo que hay más allá de la Tempestad.

Versión libre de El Rey Lear de William Shakespeare

Funciones: domingos a las 20 hs

*Centro Cultural de la Cooperación: Corrientes 1543. CABA

___________________

Obligada estaba la vuelta

Una comedia musical histórica para toda la familia sobre Rosas, la defensa de la soberanía y la Guerra del Paraná. Rosas, Manuelita y Mansilla enfrentan una amenaza abusiva y un combate desigual. Un brillante plan de defensa logrará la victoria final.

Por la Compañía El Museo Viajero - Dramaturgia: Raquel Prestigiacomo - Dirección: Fabián Uccello

Sábados de Marzo y Abril, 17:30 hs.

*Teatro El Tinglado - Mario Bravo 948

__________________

Vicente López en Escena

Del 12 al 21 de abril de 2024 se llevará a cabo la 9° edición del Festival Vicente López en Escena, un programa creado, producido y dirigido por la Secretaría de Cultura de Vicente López, bajo la dirección artística de Silvia Gómez Giusto.

Esta edición propone espacios que habitamos cotidianamente para encontrar otras capas de significados, corrernos de nuestras acciones habituales en la ciudad para que la poética de los artistas nos devuelva experiencias nuevas en Vicente López.

El espíritu del Festival es el de encontrarse con el arte escénico en espacios alternativos a los establecidos como circuito convencional y resignificar los sitios que se recorren por quienes transitan el Municipio.

Este año, a través de una convocatoria abierta a artistas de todo el país, luego de recibir más de 200 proyectos, fueron seleccionadas 4 obras para formar parte de la programación:

Toda la info en www.vicentelopez.gov.ar/vlee2024

-”La Invisible” de Gustavo Tarrío y Pablo Viotti, una obra de recorrido especialmente creada para ser presentada en el Instituto de Ojos, Baja Visión y Rehabilitación de Ciegos Josefina C. de Bignone, y diseñada para experimentar a partir de una práctica que indaga en un mundo no visual.

-”Les Reyes”, una obra de humor y farsa trágica de Damián Mai, Felipe Saade y Mechi Beno Mendizábal en el Colegio Michael Ham.

-”El Cuerpo Tartamudeando en la Proximidad de un Signo Futuro”, performance de danza de Valeria Polorena y Sebastián Morell que sucederá en el Paseo Costero Vicente López.

-”Daño Involuntario” una performance de Fabián Gandini interviniendo el espacio público en las cercanías de la costa de Vicente López,

Se suman a la programación 2 piezas comisionadas para presentarse en 2 lugares específicos de Vicente López. Los directores Juan Coulasso y Francisco Castro Pizzo, junto al colectivo Rosetti, indagan sobre otras formas de viajar en el Transporte Bicentenario con su performance de teatro musical “Mundo ¿Estás ahí?”. Por otra parte, la directora Monina Bonelli junto a la dramaturga Paola Traczuk, trabajan creando una trama con lanas junto a la comunidad de tejedoras de la Mercería Cocomiel del barrio de Florida, con su obra “Tejido Samurai”.

El Festival propone además un seminario a cargo de los bailarines Lucía Fernández Mouján y Martín Piliponsky, con música en vivo de Guillermo Barbuto y Juan Ignacio Ferreras.

También se brindarán 2 charlas acerca de las prácticas escénicas en espacios no convencionales moderadas por Carolina Prieto con la presencia de los directores y las directoras de todas las propuestas de esta 9° edición.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad.

PROGRAMACIÓN

-TEJIDO SAMURAI, DE MONINA BONELLI Y PAOLA TRACZUK

Viernes 19.4, 19 h - Sábado 20.4, 17 h

Mercería Cocomiel. Av. Gral. José de San Martín 2969, Florida, Vicente López.

Edad sugerida: +13 . Duración: 40 minutos.

Entradas: se entregan 1 h antes de cada función en el lugar.

-MUNDO ¿ESTÁS AHÍ?, DE JUAN COULASSO Y FRANCISCO CASTRO PIZZO

Sábado 20.4, 14 y 16 h

Recorrido en el Transporte Bicentenario. Punto de encuentro: Terminal Blanco Encalada, entre Pringles y San Martín, Florida Oeste.

Apta para todo público. Duración: 60 minutos.

Entradas: se entregan 1 h antes de cada función en el lugar.

CHARLAS ABIERTAS AL PÚBLICO

VIERNES 19.4, 21:30 h

Colegio Michael Ham - Entrada por Eduardo Madero 390, Vicente López.

Conversatorio entre Valeria Polorena, Fabián Gandini y Felipe Saade moderado por Carolina Prieto.

Duración: 50 min.

SÁBADO 20.4, 21 h

Instituto de Ojos, Baja Visión y Rehabilitación de Ciegos Josefina C. de Bignone. Martín J. Haedo 1426, Vicente López.

Conversatorio entre Juan Coulasso, Gustavo Tarrío y Monina Bonelli moderada por Carolina Prieto.

Duración: 50 minutos.

_________________________

“Secretos a la luz” es una comedia dramática, un policial paranormal con una orquesta que acompaña la pieza a cada momento, creado por Nilda Bona con dirección de Francisco Civit; se presenta todos los sábados a las 19:30 horas en Andamio 90 (Paraná 662, CABA). Las entradas se pueden adquirir en la plataforma Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

La dramaturgia de Gilda Bona es abordada nuevamente por Francisco Civit. Esta dupla vuelve a darse varios años después de su último trabajo que fue la galardonada “24 horas viraje”, que cosechó premios y nominaciones como los Trinidad Guevara, Premio Municipal, Premios Ace, Teatro Del Mundo y otros tantos.

SINOPSIS

Esteban irrumpe en plena noche en el departamento de luz y Mariano pidiendo ayuda. Tiene rastros de sangre y está golpeado. Junto a sus dos amigos desentrañarán los hechos que lo llevaron ahí. Se adentrarán en un universo de traiciones, celos, mentiras, amenazas, venganzas, armas y mucha, pero mucha pizza.

_________________

Escape Room

ESCAPE ROOM es una comedia que se desarrolla en el barrio de San Telmo. La historia comienza cuando Edu (Benja Rojas) quiere presentarle a su nueva novia Marina (Sofi Morandi) a una pareja de amigos suyos, Vicky (Brenda Gandini) y Rai (Gonzalo Suárez). Para este primer encuentro, Edu organiza algo que está muy de moda: un juego de “Escape Room”, en el que los cuatro amigos tendrán que resolver una serie de acertijos que les permitirán salir de la sala. Ellos piensan que les espera una velada muy divertida para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reírse un poco, pero nada más lejos de la realidad: en cuanto la puerta de la habitación se cierre herméticamente, empezarán a suceder cosas muy extrañas. Salir del “Escape Room” no será nada fácil, el juego pondrá a prueba la relación de los cuatro personajes y expondrá todos sus secretos. Una caja de sorpresas y giros inesperados mantendrán al espectador intrigado con momentos de comedia y suspenso.

Funciones de miércoles a domingos. Entradas disponibles únicamente por PLATEANET o en BOLETERÍA DEL TEATRO

* Multitabaris Comafi (Av. Corrientes 831)

::::::::::::::::::::

CINE

Ciclo de Cine Africano Online

Del 1 al 29 de abril

Festival internacional de Cine Africano en Argentina (FICAA) junto a Lumiton presenta una selección de cinco documentales que refleja diferentes perspectivas desde el arte cinematográfico sobre el continente africano. Películas que actúan como puentes, que entrecruzan historias y lugares comunes como el océano, las mujeres, las violencias dando paso a historias de vida. Relatos desde dentro del continente como la de la directora de “Zinder” que se interna en el corazón de un barrio en su ciudad natal en Níger. Otras que van tejiendo el hilo argumental como «H’na barra» (Nosotras, fuera) para reflexionar sobre el papel de las mujeres argelinas en los espacios públicos y los conceptos de libertad y respeto. Miradas que hacen red desde Europa, para develar los destinos de los migrantes. En “Samba, un nombre borrado” el Mediterráneo es el puente que permite develar la historia de un inmigrante senegalés que cruza a nado la frontera de El Tarajal. En “Pez dorado, pez africano” el mar también es protagonista denunciando la extracción abusiva por parte de empresas pesqueras europeas. En “Cartas para Angola” personas separadas por un océano intercambian correspondencias, trazan sus historias de vida y recuperan las raíces que vinculan Brasil, Angola y Portugal. El FICAA funciona como espacio de visibilización de las diferentes expresiones audiovisuales. Busca no solo dar a conocer el quehacer cinematográfico desde autores africanos/as, sino también, las distintas miradas de autores afrodescendientes y no afros que muestran a través de su arte la estrecha relación entre los continentes, nos acercan su visión sobre los procesos de colonización, las diferentes luchas para lograr la descolonización, nos acercan a sus culturas, colores, comidas y músicas.

_________________

Metok, de Martín Solá

se estrena el sábado 6 de abril en Malba Cine

FUNCIONES CONFIRMADAS: Sábados 6, 13, 20 y 27 de abril, a las 18hs,en Malba Cine, Av. Figueroa Alcorta 3415.Metok fue filmada en Tíbet y es la tercera parte de una trilogía que componen Hamdan, que transcurre en Palestina, y La familia chechena, en Chechenia. La tragedia en común: ninguno de los tres lugares es reconocido como un estado. SINOPSIS Metok (23), una monja tibetana de la India, estudiante de medicina, recibe una llamada telefónica de su madre que le pide que atienda a una mujer a punto de dar a luz. Durante su viaje se enfrenta a dificultades geográficas, climáticas y controles militares que debe superar. Finalmente, cruza la frontera y llega al Tíbet. Allí asiste un parto prolongado y poco tiempo después cumple uno de sus mayores deseos.

____________________

Planeta Gasalla

Sin duda, la abuela de “Esperando la Carroza” fue el gran personaje de Antonio Gasalla en el cine pero además participó en otras películas. Te invitamos a verlas en este ciclo pensando como parte de este homenaje.

Funciones

Sábado 20 de abril, 19 h: Esperando la carroza

Sábado 27 de abril, 19 h: La tregua

Explanada del CCK (al aire libre)

:______________________

Cine en el CCK

CICLO DE CINE JAPONÉS EN 16mm

Domingos de abril / Sexto piso - Sala B

El nuevo ciclo de Cine japonés –presentado por Cine en el CCK en articulación con la Embajada de Japón– ofrece una selección de películas de los siglos XX y XXI: La condición humana I, II y III (Masaki Kobayashi, 1959), Circuito (Kiyoshi Kurosawa, 2001), El traslado (Shinji Somai, 1993), Promesa (Yoshishige Yoshida, 1986) y La chica que saltaba a través del tiempo (Mamoru Hosoda, 2006).

Domingo 21

16 h - El traslado (Dir. Shinji Somai)

18 h - Circuito (Dir. Kiyoshi Kurosawa)

Domingo 28

16 h - La niña que saltaba a través del tiempo (Dir. Mamoru Hosoda)

18 h - Promesa (Dir. Yoshishige Yoshida)

CICLO CHRIS MARKER

En abril, Cine en el CCK presenta un homenaje al realizador francés Chris Marker (1921-2012), con la proyección de seis de sus trabajos: La jetée (1962), El sexto lado del pentágono (1967), Level 5 (1996), El fondo del aire es rojo (1998), Carta desde Siberia (1958) y Sans soleil (Sin sol) (1982).

Además de director, Marker fue escritor y fotógrafo. Se le atribuye la invención del documental subjetivo. Se dedicó, durante sesenta años de trabajo, a observar, con curiosidad meticulosa, con ironía cáustica y a menudo divertida, incluso con cólera, las vicisitudes de la historia mundial y también del individuo. El ciclo se realiza con el apoyo del Institute français d’Argentine y la Embajada de Francia.

Domingo 21

17 h - Sala A: El fondo del aire es rojo

Domingo 28

17 h - Sala A: Sans soleil (Sin sol)

19 h - Sala A: Carta desde Siberia

________________

La Biblioteca del Congreso presenta un ciclo de cine dedicado a Julio Cortázar durante abril

La Biblioteca del Congreso de la Nación renueva en abril su propuesta de cine con el ciclo “Cortázar. Películas para un cuento”, que se podrá disfrutar los días martes a las 18.30 horas en el auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad de Buenos Aires.

Las películas que integran el ciclo, acompañan la Muestra Cortázar que se exhibirá en el Espacio Cultural, en conmemoración por los 40 años del fallecimiento del icónico escritor argentino. El detalle de la propuesta es el siguiente:

Martes 23 - Memorias de Cortázar, de Ernesto Ardito y Virna Molina (2020).

Documental sobre la vida y obra de Julio Cortázar desde sus propios recuerdos y reflexiones. El autor, cargado de misterio, anécdotas y poesía, nos lleva a su universo interno para comprenderlo desde lo creativo y humano.

Martes 30 - Cortázar y Antín: cartas iluminadas, de Cinthia Rajschmir (2018).

El documental aborda la relación que Julio Cortázar y Manuel Antín mantuvieron a partir de las adaptaciones cinematográficas que el director hizo de los textos de Cortázar. El cinaesta dirigió, entre otras, la película Circe (1964), a partir del cuento homónimo incluido en Bestiario.Por otra parte, el ciclo de los jueves, también a las 18.30 horas, presenta durante abril “Distopías. Películas de un mundo sin tiempo”, cuya programación es la siguiente:

Jueves 25 - Hijos de los hombres, Alfonso Cuarón (2006).

Año 2027. El ser humano está al borde de la extinción, ya que hace años que no nace un bebé en la Tierra. Un hombre lucha por salvar a una joven embarazada mientras se ve inmerso en el conflicto entre el gobierno y los rebeldes.

Para más información y reserva de entradas: www.bcn.gob.ar

_________________________________

Hemshej

En 1939 Joel y Jana escapan de su pueblo en Polonia por la llegada de los nazis, convirtiéndose en los únicos sobrevivientes de su familia. En Argentina, tienen un hijo al que apodan Hemshej, una palabra que en ídish y hebreo significa continuidad. Hoy, su nieta Julieta, decide desandar sus pasos para entender qué hay detrás del silencio de su padre. Comienza a sospechar que hay una parte de su propia historia que le fue omitida.

Luego de su estreno mundial en DOC BS AS, Hemshej, ópera prima documental de la directora Julieta Lande, llega a las salas argentinas el jueves 4 de abril.

*CINE GAUMONT. Av. Rivadavia 1635

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Una Brecha publica nuevos audiocuentos

Ya está disponible la quinta edición de audiocuento.com.ar, en la que se incorporan 10 relatos nuevos. La plataforma, lanzada en 2016, contiene 115 cuentos que pueden ser leídos, escuchados y mirados gratis.

audiocuento.com.ar está dirigido a personas no videntes, a docentes y alumnos de escuelas secundarias, y a todos aquellos que disfruten de la narrativa y quieran acceder a ella por diferentes medios, de manera libre y gratuita.

Esta edición incluye textos de Daniela Alcívar Bellolio (Ecuador), Fernanda Ampuero (Ecuador), Juan Cárdenas (Colombia) y Eduardo Halfon (Guatemala). Además, hay cuentos de Matías Alinovi, Jorge Carballo (Costa Rica), Alisa Lein, Milagros Porta, Luis Federico Traverso y Mariana Viñas, que fueron seleccionados por Dainerys Machado (Cuba), Brenda Navarro (México) y Edgardo Scott (Argentina), luego de haber participado en una convocatoria a la que se presentaron 2375 autores.

Las lecturas están a cargo de Natalia Arenas, Cecilia Bona, Pablo Cecchini, Rosana Famularo, Nicolás Hochman, Laura Leibiker, Ana Negri (México), Luis Antonio Rincón García (México), Samantha Rojchman y Yamila Sar.

Las ilustraciones son de Manuel Boyero, Candela Córdova, Nicolás Lepka, Matías Moretta, María José Pita (Uruguay), Florencia Ramírez, Marcela Ribadeneira (Ecuador), Gustavo Rodríguez (Estados Unidos), Mariana Viegas Charneca y Pablo Zapata.

____________________________

DDH40: un podcast sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia

La producción, realizada por la Secretaría de Derechos Humanos junto a Gelatina, recorre en 40 episodios las luchas del movimiento de derechos humanos y las políticas de Estado que se llevaron adelante desde la vuelta de la democracia.

El proyecto busca difundir y acerca a nuevos públicos las luchas colectivas que hicieron posible construir una democracia basada en el respeto a los derechos humanos.

___________________

El malestar, en Cine.AR Play

La pesadilla del fin del mundo parece realidad cuando la derecha reaccionaria llega al poder democráticamente. Apoyado por las fuerzas de seguridad el gobierno avanza uno a uno sobre los derechos y garantías constitucionales. El Estado es ahora el garante de la precariedad que agobia al pueblo.

Gratis, por Cine.Ar

:::::::::::::::::::

MÚSICA

Argentina desde el piano: Concierto de apertura

El ciclo de jóvenes pianistas dirigido por Hilda Herrera presentará el concierto apertura de la temporada 2024. Chacareras, zambas, chamamés, tangos y milongas: los sonidos criollos brotan brillantes y rotundos en el gran piano del Borges.

Domingo 21 de abril, a las 16, con entrada gratuita con capacidad limitada.

Sobre el ciclo

Una vez por mes, Argentina desde el piano propone un recorrido por los sonidos criollos, en manos de jóvenes pianistas de todo el país. Obras de Atahualpa Yupanqui, Remo Pignoni, Albérico Mansilla, Omar Moreno Palacios y el estreno de composiciones de los pianistas. Los conciertos se realizan en el Borges desde el año pasado.

Conducción y dirección: Hilda Herrera.

* Sala Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C.A.B.A.

————

El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón trae una nueva edición de Ópera en zapatillas, la propuesta pensada para acercar los grandes compositores del género a las nuevas generaciones

El sábado 20 de abril a las 17:00 horas, cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y la Orquesta Académica del Teatro Colón bajo la dirección musical del maestro Ezequiel Silberstein presentarán una nueva edición de Ópera en zapatillas dando inicio a su ciclo 2024.

El programa musical estará compuesto por escenas y arias de las óperas populares de Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini y Giuseppe Verdi.

Las entradas podrán reservarse a partir del jueves 18 de abril desde la página web del teatro www.teatrocolon.org.ar a partir de las 10:00 horas.

Se entregarán dos localidades por persona hasta agotar la capacidad de la sala.

__________________

Ariadna en Naxos, de Richard Strauss, inaugura la temporada lírica 2024 del Teatro Colón con dirección de escena de Marcelo Lombardero

El próximo viernes 12 de abril a las 20:00 horas, la temporada lírica 2024 del Teatro Colón comenzará con Ariadna en Naxos de Richard Strauss y libreto de Hugo von Hofmannsthal. Esta reposición del Teatro Colón contará con

la dirección de escena de Marcelo Lombardero, la dirección musical de Günter Neuhold al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón, el diseño de vestuario de Luciana Gutman y el diseño de escenografía de Diego Siliano. Los principales intérpretes serán Carla Filipcic-Holm, Eiko Senda, Sergio Escobar, Fermín Prieto, Tamara Gura, Laura Grecka, Ekaterina Lekhina y Constanza Díaz Falú.

Las seis funciones programadas se llevarán a cabo los días viernes 12, martes 16, miércoles, jueves 18 y viernes 19 de abril a las 20:00 horas y domingo 14 de abril a las 17:00 horas.

La historia se desarrolla durante una gran fiesta que ofrece un rico mecenas de la ciuda, y en la cual se ofrecen dos espectáculos muy diferentes en los que se confrontan y combinan los elementos de la ópera trágica y la ópera cómica. Personajes mitológicos y de la antigua commedia dell´arte entrecruzan sus destinos en esta pieza desbordante de inspiración literaria y musical.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_________________

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires realiza el segundo concierto de su abono con la participación del maestro Marco Alibrando y el violonchelista Narek Hakhnazaryan

En el centenario de la muerte de Giacomo Puccini, el maestro Marco Alibrando, al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigirá el próximo sábado 20 de abril a las 20:00 horas su Preludio Sinfónico y Crisantemi en versión para orquesta de cuerdas. El programa incluye otra obra de autor italiano, Fontane di Roma de Ottorino Respighi; y dos composiciones de Piotr Ilich Tchaikovsky, sus Variaciones Rococó, con el cellista Narek Hakhnazaryan como solista, y el Nocturno en re menor, Op. 19 Nº 4.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar.

También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

________________

Rojazz

Los viernes a las 20 h en Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo del Centro Cultural Rojas UBA: Av. Corrientes 2038/40. Entradas $3000- Disponibles en www.rojas.uba.ar

Próximas fechas de RoJazz:

∙ Viernes 19 de abril, Pablo Tozzi Trío

∙ Viernes 3 de mayo, Oído Obsoleto (ensamble)

∙ Viernes 17 de mayo, Carolina Santos + Grupo

∙ Viernes 31 de mayo, Kai d’ Raiz

Todos los conciertos comienzan a las 20h y son propuestas seleccionadas de la convocatoria abierta que el centro cultural realizó en 2023.

___________________

Maza, Jacinto, Piazzolla Trío

El trío de jazz presentará clásicos de la música argentina y uruguaya en alto grado de improvisación. Una experiencia. La cita es el jueves 25 de abril a las 19, con entrada gratuita e ingreso por orden de llegada

Daniel Maza: bajo eléctrico; Hernán Jacinto: piano acústico y teclado; Daniel Pipí Piazzolla: batería.

* Sala Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C.A.B.A.

————

Norma

Teatro Empire y Música en escena presentan “Norma”, la emblemática obra de Bel canto, por cuatro únicas funciones: sábado 4 y 25 de mayo a las 20 h, viernes 24 de mayo a las 20 h y domingo 12 de mayo a las 17 h.

La versión cuenta con un destacado elenco de voces solistas, el coro y la orquesta de la compañía “Música en escena” con becarios de la Fundación MusiZap.

En esta puesta Antonio Leiva (Regisseur) y Silvana D’Onofrio (Directora musical) proponen una mirada centrada en el deber ser de las mujeres, y la relación entre oprimidos y opresores que nos remite a temas de la más absoluta actualidad.

*TEATRO EMPIRE. Hipólito Yrigoyen 1934 – CABA. Para compra anticipada con descuento en: musicaenescena4@gmail.com

___________

Einstein on the beach, la ópera de Robert Wilson y Philip Glass, vuelve al Teatro Colón

Einstein on the beach se repone en el Teatro Colón. Contará con dirección musical del director francés Léo Warynski y dirección general de Martín Bauer. Participarán las actrices Maricel Álvarez, Analía Couceyro, el actor y cantante Iván García, el coreógrafo Carlos Casella, el cineasta Alejo Moguillansky, el iluminador Matías Sendón, la vestuarista Luciana Gutman y la escenógrafa Mariana Tirantte.

Las funciones tendrán lugar el jueves 25 y el viernes 26 de abril a las 20:00 horas. Contarán con la presencia especial de la soprano Carla Filipcic-Holm, del compositor argentino-francés Sebastián Rivas y de los bailarines Gustavo Lesgart y Marina Giancaspro, y de Matías Battiston como traductor de los textos.

Las localidades se encuentran a la venta en www.teatrocolon.org.ar y también en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

______________

Ciclo de música de cámara en la Usina del Arte

Todos los domingos de abril, a las 11 h, vuelve a la Usina del Arte (Caffarena 1) el tradicional Ciclo de Música de Cámara, con los más destacados intérpretes de la música antigua a la contemporánea, ensambles, coros y solistas con la acústica privilegiada del auditorio de la Usina.

Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad del Auditorio.

______________

Escalandrum celebra sus 25 años con doble concierto en Thelonious

La reconocida agrupación de jazz argentino que este año cumple 25 años de trayectoria, sigue presentando Escalectric, su álbum más audaz

-Viernes 19 de abril doble función 20h y 2230h, Thelonious Club, Nicaragua 5549, CABA

________________

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires presenta “Vientos de otoño”

El ciclo de conciertos que se realizará todos los jueves de abril en la Sala A del Teatro San Martín. La propuesta será con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

Jueves 25 de abril: El maestro Carlos David Jaimes presentará un programa en homenaje a Martín Darré. Serán tangos de Mariano Mores, Fresedo, De Caro, Sebastián Piana que el mismo Darré recreó y dedicó a la Banda Sinfónica.

____________

El Colón en el Anfiteatro del Parque Centenario

Inauguración de la temporada lírica del Teatro Colón. Comenzará con Ariadna en Naxos de Richard Strauss y libreto de Hugo von Hofmannsthal. Las seis funciones programadas se llevarán a cabo los días viernes 12, martes 16, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de abril a las 20 h y domingo 14 de abril a las 17 h. Entradas a la venta en la web y en la boletería del Teatro Colón (Tucuman 1171) de lunes a sábado de 9 a 20 h y domingo de 9 a 17 h.

___________

Shows en El Teatrito

ANTHRAX, jueves 25 de abril a las 19.

*El Teatrito – Sarmiento 1752. Entradas a la venta en www.passline.com

_________________

Juan Iñaki presenta Vórtice, su séptimo disco

-Sábado 27 de abril a las 21 h en Sala Platz, Maipú 350 (Córdoba Capital). Preventa $ 5000 a través de Antesala

___________________________

Ciclo “La canción es urgente”. Zitarrosa por mujeres

Lucrecia Merico, Chiqui Ledesma, Mónica Abraham y Verónica Parodi. Dirección Musical: Emilia Parodi . Percusión: Mariana Marielareña

Domingo 28 de abril 20 HS

*Pista Urbana: Chacabuco 874 – San Telmo - CABA

__________________

Shows en La Trastienda

Sábado 20 de abril a las 20:30: SANDRA MIHANOVICH.

Sábado 20 de abril a las 23:30: HERMANOS DE SANGRE.

Domingo 21 de abril, a las 20: MÁS MÚSICA, MAS ARTE, EN VIVO: RESONAR + OUT IN B.A. + MONO AL ESPACIO + SONORA SANTA LEONA.

*La Trastienda – Balcarce 460. Entradas a la venta en www.tuentrada.com

________________________

Alejo Nobili presenta Despertar en el plano en vivo en Palermo

Después de lanzar los tres primeros singles el artista anunció que ya está disponible el disco completo de Despertar en el plano en todas las plataformas digitales y lo presentará en vivo el próximo 19 de abril a las 20 en Strummer Bar ubicado en Godoy Cruz 1631, CABA. Las entradas ya se encuentran disponibles en TicketHoy .

_________

Shows en Teatro Flores

SEPULTURA, BANDAS INVITADAS: DEATH ANGEL + REINARÁ LA TEMPESTAD, domingo 21 de abril a las 19.

OVER KILL, lunes 22 de abril a las 19.

*Teatro Flores – Av. Rivadavia 7806. Entradas a la venta en www.passline.com

::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Miradores porteños

A partir del mes de abril, el equipo de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Ciudad inicia la temporada 2024 del convocante ciclo de visitas guiadas gratuitas a los miradores porteños, lugares privilegiados donde se pueden apreciar aspectos desconocidos de la arquitectura y la vasta extensión que abarca la Ciudad.

El programa de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico ofrece al público una mayor comprensión del crecimiento urbano y magnitud de la Ciudad, observándola desde lugares privilegiados que en escasas ocasiones se abren al público.

Entre los tesoros porteños destacados a visitar se encuentra el Edificio Cassará (1902) que permite contemplar, desde su terraza, el proyecto arquitectónico de la Avenida de Mayo. Las fachadas de este elegante edificio son de estilo beaux-arts y constituyen el paisaje tradicional de la avenida histórica de Montserrat. Y en Retiro, en la puerta de entrada de la Ciudad, otra joya es la Torre Monumental, que acompaña desde lo alto los movimientos urbanos desde 1916.

Programación:

Galería Güemes

Cupo 20 personas

Viernes 19 de abril, 16 h

A cargo del Lic. Leonel Contreras

Se suspende por lluvia

Inscripción: a partir del viernes 12 de abril a las 11 h

Barranca Plaza Mitre

Sin cupo – Sin inscripción

Martes 23 de abril, 16:30 h

A cargo del guía de turismo Daniel Vega

Dirección: Monumento a Mitre, Gelly y Obes y Arjonilla

Se suspende por lluvia

Edificio Miguel Bencich

Cupo 20 personas

Viernes 26 de abril, 15 h

A cargo del Lic. Leonel Contreras

Se suspende por lluvia

Inscripción: a partir del viernes 19 de abril a las 11 h

_______________

Vuelve la Feria de Mataderos con más de 300 puestos y espectáculos para toda la familia

A partir de este domingo 17 de marzo, vuelve la Feria de Mataderos con una propuesta que combina artesanías, productos gastronómicos y espectáculos artísticos. La iniciativa, que se desarrollará todos los domingos en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales de 11 a 19 h, es organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura.

La programación de la Feria de Mataderos se actualiza con distintas actividades que buscan preservar y fomentar la cultura argentina y sudamericana. Quienes se acerquen a la Feria podrán recorrer el Paseo de Artesanías y Productos Regionales para adquirir piezas manufacturadas por productores artesanales de todo el país, degustar lo mejor de la gastronomía autóctona a través en su patio gastronómico, y ver en vivo a artistas folklóricos locales y regionales.

Desde las 13 h, la jornada de apertura de la edición 2024 contará con espectáculos de los artistas Paula Suárez y el Lucero, Los López Heredia, Noelia Miranda - Mariel Olguín Dúo, Xavier Paredes, Kimba Candombe y el Ballet Folklórico Retumbo Argentino.

Nacida en 1986 y declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad por la Legislatura, la Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas es el punto de reunión de artistas orgullosos de sus orígenes. Posee más de 300 puestos ubicados frente al antiguo Mercado Nacional de Hacienda, donde se pueden encontrar artesanías de primera calidad, desde piezas de platería hasta mates, ponchos, mantas, facones y objetos de cuero.

Además, los espectáculos de canto y danza van rotando cada semana. Dentro de su programación, suele haber festivales en los que se realizan payadas, danzas típicas y conciertos folklóricos.

__________________

Martin Gurri en Argentina

El investigador estadounidense Martin Gurri, autor de La rebelión del público. La crisis de la autoridad en el nuevo milenio, un ensayo profético que sentó las bases para un renovado estudio de los impactos de las nuevas tecnologías y las redes sociales sobre la política, el Estado y la autoridad, visitará Buenos Aires

El miércoles 24 de abril a las 19:00 horas presentará su libro en diálogo con el doctor en Ciencias Sociales y editor del sello Interferencias Tomás Borovinsky en el marco del ciclo #FilbaPresenta en la librería Eterna Cadencia (Honduras 5582- CABA), con entrada libre y gratuita.

___________________

Abril en Villa Ocampo

*Walter Romero y Diego Kvitko se presentan en Villa Ocampo en una noche de cruces entre tango y literatura a propósito de sus 20 años de carrera

como dúo. Además en esta ocasión anticipan en un marco inmejorable su nuevo EP Tangoville que evoca las relaciones del tango con su segunda capital, París.

Tango y voz en una noche única.

Sábado 13 de abril. 20h.

👉Valor: $7.000 (Amigos, descuento según membresía)

📢Requiere inscripción previa por mail (asistente@avo.org.ar) o WhatsApp (1132118376).

* Volátil es una novela que recupera el valor de la identidad individual y colectiva. Valentina Vidal indaga, con una prosa precisa, las ficciones que construimos para mantenernos a salvo de los infiernos que no queremos recordar.

Valentina Vidal nació en Buenos Aires el 11 de febrero de 1969. Es escritora y bajista de rock, publicó “Fondo blanco”, su primer libro de cuentos por la editorial Llanto de mudo ediciones en el 2013, “Fuerza magnética”, su primera novela por Tusquets Editores en el 2019, “La pared”, relato intervenido por la Editorial Artesanal Omashu en el 2023, y Volátil, su segunda novela por Tusquets Editores a fines del 2023.

Viernes 19 de abril. 16h.

👉La actividad está incluida con el ingreso a la Casa. Valorde la entrada a Villa Ocampo hoy $2.000

📢Requiere inscripción previa por mail (asistente@avo.org.ar) o WhatsApp (1132118376).

*Villa Ocampo, Elortondo 1837, Béccar, Provincia de Buenos Aires.

________________

Recorridos en el CCK

-VISITAS PARA PÚBLICO GENERAL

Jueves a domingos, 16 y 18 h /Punto de encuentro: Planta baja. Hall central

De jueves a domingos se realizan visitas guiadas al CCK para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus funciones. Una invitación a descubrir la historia de este espacio que nació en el siglo XIX como un Palacio de Correos y se convirtió en 2015 en el Centro Cultural más grande de Latinoamérica.

Duración del recorrido: 60 minutos

-VISITAS NOCTURNAS

De miércoles a sábado, 20h / Punto de encuentro: Hall de los buzones

Domingos 19:30 y 20:30hs. Domingo 28 de abril no habrá recorridos.

Duración del recorrido: 50 minutos

El CCK invita a vivir una experiencia bajo las estrellas en su recorrido nocturno por el noveno piso. Durante la visita, el público tendrá la oportunidad de explorar dos imponentes espacios de nuestro Centro Cultural: los miradores y La Cúpula. Los miradores permiten contemplar la Ciudad de Buenos Aires desde nuevas perspectivas, y revelan detalles históricos y arquitectónicos que cuentan la historia del CCK y su antecedente como Palacio de Correos y Telecomunicaciones. Desde las alturas, los edificios del centro de la ciudad se convierten en narradores silenciosos de una época pasada y ofrecen una visión única de la evolución de Buenos Aires. La Cúpula, por otra parte, se ha convertido en un espacio admirado por quienes visitan cada semana el centro cultural. A través de sus amplios ventanales se puede contemplar el río, el cielo y la ciudad mientras se disfruta de diferentes eventos culturales. Un lugar donde el arte y la arquitectura se fusionan para crear una experiencia inolvidable.

-VIVA LA RISA

Viernes de abril a las 15 y a las 17 h /Punto de encuentro: Planta baja. Hall central. Duración del recorrido: 50 minutos.

Cómo vivían el humor los diferentes personajes de nuestra historia. Desde siempre el humor revela, sorprende, descomprime y desdramatiza. La historia tiene sentido del humor y la literatura ni que hablar.

Te invitamos en esta visita a conocer divertidas anécdotas de nuestros personajes históricos, irreverentes diálogos del autor argentino más reconocido y a recordar a capocómicos. Humoristas que alcanzaron la grandeza para siempre, y que nos dejaron a personajes inolvidables como “Catita” y frases célebres como “Patapúfete” o “¡Vermouth con papas fritas... y good show”. ¡Que viva la risa!

-BUENOS AIRES DESDE LA CÚPULA

Domingos de abril a las 15 y 17 h / Punto de encuentro: Planta baja. Hall central

El mirador público más alto de la ciudad abre sus puertas para conocer la historia de las otras cúpulas que aparecen en el horizonte de Buenos Aires. Un recorrido por la arquitectura, la historia, los primeros edificios y el río más ancho del mundo que enmarcan la majestuosidad del CCK que es Monumento Histórico Nacional. Una ocasión perfecta para sacar buenas fotos del paisaje de la ciudad y conocer el antes y el después de este rincón urbano .

*Cupos limitados por orden de llegada.

*CCK. Sarmiento 151

_______________

Presentación del libro Un jardín de senderos que se entrecruzan. Pensar la producción ejecutiva de las artes escénicas

Un libro que celebra la diversidad y la evolución de la producción ejecutiva en el teatro, la danza, la ópera y las artes performáticas, un engranaje fundamental en la creación y gestión de proyectos escénicos. No es un libro académico convencional, sino un compendio de experiencias, prácticas y reflexiones que ofrece a los lectores una oportunidad única para aprender de las experiencias y perspectivas de profesionales apasionados por su campo.

Es también una contribución inestimable a la profesionalización y comprensión de la producción en las artes escénicas en Argentina e Iberoamérica.

Este libro es un valioso recurso tanto para los productores ejecutivos como para quienes estén interesados en el mundo de las artes escénicas.

Sus páginas son resultado del trabajo y las redes de la Asociación Civil y Profesional de Productorxs Ejecutivxs de las Artes Escénicas (APPEAE), qué, instando a sus socixs de Iberoamérica a encontrar espacios de reflexión, construyeron este relato coral que aporta mapas para los caminos que necesita el desarrollo de la profesión.

Lunes 22 de abril a las 19.30 horas en el Teatro Payró (San Martín 766, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

__________

Visitas Guiadas al Centro de Vestuario del CTBA

Ubicado en Zabala 3654, en el barrio de Chacarita, es un espacio destinado a preservar y resguardar más de 45 mil prendas que integran el patrimonio del Complejo Teatral de Buenos Aires. Además de observar el vestuario de las más importantes producciones de su historia, los visitantes recorrerán la sala de clasificación, el espacio de fotografía, el de guarda y el depósito de escenografía, donde se podrá conocer el trabajo de creadores como Renata Schussheim, Jorge Ferrari, Eugenio Zanetti, Graciela Galán, Nene Murúa y Mini Zuccheri, entre muchos otros.

Valor de la visita $ 500. Estudiantes y jubilados: $ 300. Instituciones privadas $ 300. Universidades públicas y privadas $ 300. Instituciones públicas (únicamente educación primaria y secundaria) gratis. Los docentes no abonan entrada.

Para quienes se acerquen de forma particular, las entradas podrán adquirirse a través de www.complejoteatral.gob.ar

________________

Telescopios en el Planetario

Los sábados y domingos a las 20 h, de manera gratuita, se puede disfrutar de estas visitas únicas al Planetario. Actividad gratuita con ingreso por orden de llegada.

*Planetario Galileo Galilei. Av. Sarmiento s/n

________________

Visitas Guiadas en el Teatro San Martín

UNA APROXIMACIÓN A LA INTIMIDAD DEL GRAN TEATRO DE BUENOS AIRES

VISITA GUIADA AL “TEATRO FÁBRICA” Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires.

VISITA LÚDICA “BUSCANDO LA OBRA PERDIDA” Propone descubrir los secretos detrás de la escena del Teatro San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Se recorren los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del Teatro. En esta experiencia lúdica, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio teatro.

VISITAS GUIADAS CON LSA

En el marco del programa Teatros Accesibles, se realizan visitas guiadas con Lengua de Señas Argentina (LSA) para que todas las personas puedan disfrutar de las artes escénicas en igualdad de condiciones. El objetivo institucional del Complejo Teatral es seguir avanzando en la incorporación de herramientas de soporte para sus actividades, tanto para el público general como para las instituciones que requieran del servicio.

Lunes y viernes a las 12, 14 y 16 horas

Martes, miércoles y jueves a las 10, 12 y 14 horas

Horarios para la visita guiada lúdica y para la visita guiada teatro fábrica Únicamente para grupos

Sábados y domingos a las 10, 12, 14 y 16 horas

Visitas guiadas al teatro fábrica

Horarios para grupos y personas en forma individual.

Las entradas para personas particulares e instituciones se adquieren únicamente a través de reserva al correo electrónico: visitas@complejoteatral.gob.ar

Público general $ 2.000

Estudiantes y jubilados $ 1.500

Personas con discapacidad entradas sin cargo (presentando el CUD)

Teatro San Martín

(Avda. Corrientes 1530)

_________________

Visitas Guiadas al Teatro Colón

El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

El Sitio Arqueológico La Cisterna

En Moreno 550, en el casco histórico porteño, permite comprender la complejidad urbana y la riqueza histórica de la ciudad a través de cuatro siglos. A la muestra permanente acompañan dos muestras temporales. En estos primeros meses, la misma rinde homenaje al Dr. Mario Jorge Silveira, pionero de la arqueología urbana y zooarqueología, y de larga trayectoria pública en la cultura y la educación. La segunda muestra temporal visibiliza el ambiente y la fauna que habitó la ciudad hace 10.000 años.

Horarios de apertura marzo: Miércoles, jueves y viernes de 13 a 18 h. Feriados cerrado.

Visitas guiadas para escuelas: Las visitas para instituciones educativas están destinadas a todos los niveles. Para reservar comunicarse al mail: actividadespatrimonio@gmail.com

Visitas guiadas: Miércoles, jueves y viernes 16 h, sin inscripción previa. Con capacidad limitada. El recorrido tiene una duración aproximada de 40 minutos.

Todas las actividades son gratuitas.

________________

Milonga en El Plata

El Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia que los viernes 19 y 26 de abril desde las 19 horas tendrán lugar en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765) dos nuevos encuentros del tradicional ciclo Milonga en El Plata.

Como en tantos otros rincones de una ciudad donde brota la música más nuestra, la milonga y sus rituales tienen su lugar en el hall del Cine Teatro El Plata, donde los vecinos de Mataderos se acercan “a tirar unos pasos” en la pista con músicos en vivo, con parejas de exhibición y dj de milonga.

Con entrada libre.

_______________

Cortitos Cortázar

Un homenaje a Julio Cortázar, que se producirá en el marco de Vertientes. Lo que se escucha cuando se lee, el ciclo que cuenta con la guía de la escritora y periodista Silvia Hopenhayn. Los viernes 12, 19 y 26 de abril a las 18:30 h en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551). El acceso a cada encuentro es gratuito hasta agotar la capacidad de la sala.

___________

Visitas guiadas al Palacio Legislativo durante los fines de semana y días feriados

La Dirección de Cultura del Senado de la Nación invita a conocer, de manera libre y gratuita, el Palacio del Congreso de la Nación.

Todos los días y de manera ininterrumpida se podrá visitar este Palacio, que es una verdadera joya de la arquitectura, del diseño, las artes decorativas de cada uno de sus salones y recintos. Durante los fines de semana y feriados se ofrecen 4 visitas guiadas (a las 12, 13, 14, 15 y 16 hs), en español y en inglés. Durante los días hábiles dos: a las 12 y a las 17.

La inscripción debe hacerse ingresando a https://www.senado.gob.ar/museo.

No obstante y siempre que no se haya agotado el cupo diario, el visitante se podrá acerca por las ventanillas de Seguridad del Palacio, ingresando por la calle Hipòlito Yrigoyen 1749, con documento de identidad o pasaporte, y quince minutos antes del inicio de la visita

A su vez, continúan las visitas de colegios e instituciones públicas o privadas: deberán solicitar turno enviando un correo electrónico a museosenado@gmail.com Allí recibirán los requisitos y protocolos a cumplir.

______________________

Carol Rodrigues en la Residencia de Escritores Malba (REM)

Actividades públicas

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Diálogo de escritores latinoamericanos

Mesa redonda: “Plan de evasión. Mundos posibles ante situaciones adversas”

Martes 9 de mayo a las 18:30. Participan: Carol Rodrigues (Brasil), Juan Pablo Piñeiro (Bolivia), Alina Gadea (Perú)

Requiere inscripción previa en la web de la Feria. Lectura Historia secreta de mi biblioteca Jueves 16 de mayo a las 19:00. Biblioteca de Ampersand: Ombú 3091, Buenos Aires. ¿Qué es la lectura? ¿Cómo nos afecta a lo largo de una vida? Un encuentro con la biblioteca de la escritora Carol Rodrigues, donde la autora hará un repaso por algunos de los libros que marcaron su vida de lectora. Actividad gratuita con inscripción previa: info@edicionesampersand.com

__________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Concursos literarios del Centro Ana Frank

-16° Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días”

Convocamos a jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a escribir textos literarios. Los ganadores podrán participar de la segunda instancia, el 16° Concurso de Proyectos Educativos, que brinda la oportunidad de ganar viajes educativos a Países Bajos y a la Ciudad de Buenos Aires.

Fecha de Cierre: 17/6/2024

-12° Concurso Literario Inclusivo

Para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas de escuelas de Educación Especial. Invitamos a la producción de textos y trabajos audiovisuales que expresen sus emociones y pensamientos sobre la temática elegida. Los trabajos seleccionados son premiados en un acto de reconocimiento, y son luego publicados y difundidos masivamente.

Fecha de cierre: 2/9/2024 Bases

-3° Concurso de Ensayos para América Latina

Para jóvenes de 13 a 25 años de América Latina, para la escritura de ensayos que vinculen reflexiones con temas históricos y/o de la actualidad. Lxs ganadores expondrán su trabajo en coloquios junto con otrxs autorxs y miembros del jurado. Además, sus textos serán publicados en el libro digital Conociendo a las juventudes de América Latina.

Fecha de cierre: 1/7/2024 Bases

_________________________

La Feria de Editores y La Fuerza Vermú lanzan la convocatoria para crear el afiche oficial de la FED 2024

La iniciativa es para artistas gráficos e ilustradores de todo el país.

El premio será de 400.000 pesos.

Se pueden presentar las obras desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo.

La Feria de Editores y La Fuerza Vermú invitan a participar de la segunda convocatoria para crear el afiche oficial de la feria, que en su 13.ª edición —a realizarse entre el 8 y el 11 de agosto— reunirá a más de 300 editoriales independientes de Latinoamérica.

La convocatoria es para artistas gráficos, ilustradoras e ilustradores de todo el país. Permanecerá abierta entre el 15 de abril y el 15 de mayo.

El premio es de 400.000 pesos, y se complementa con regalos de Ediciones Godot, Tienda Moebius y botellas de vermú La Fuerza.

El jurado está compuesto por Teresita Olhaberry (ganadora de la primera edición), Gustavo Sala (Mención primera edición) y Martín Ramón (Director de Espacio Moebius, editorial y galería especializada en cómics e ilustración), quienes decidirán cuál es la obra ganadora y lo anunciarán el 1 de junio.

Quienes deseen participar, deberán enviar su obra a través del sitio de la FED:

___________________

11° Proyecto Periódicos

Lxs participantes crean artículos periodísticos en distintos tipos de formatos de texto (notas, encuestas, entrevistas, juegos, etc).

Este material es editado e impreso en formato de panel para compartir con la comunidad educativa. El proceso culmina con un importante acto de cierre y con la entrega del periódico integrado La voz de lxs chicxs.

Fecha límite de recepción de trabajos: 1 de julio

_______________

Se abrió la convocatoria al Programa Nuevos Investigadores 2024. Destinado a estudiantes de los últimos tres años de la escuela secundaria de todo el país

Con el objetivo de fomentar la investigación y los espacios de debate e intercambio, el Programa Nuevos Investigadores de la Biblioteca Nacional convoca a estudiantes de los últimos tres años de la escuela secundaria de todo el país a participar de una experiencia de formación en la investigación.

Durante el ciclo de este año se prevé un recorrido anual de aprendizaje en metodologías de la investigación mediante la realización de un trabajo grupal, haciendo uso del acervo que la Biblioteca pone a disposición. Los estudiantes inscriptos podrán elegir una temática dentro de la propuesta que actúa como disparador para realizar el abordaje a través de una serie de fondos únicos en el país tales como mapas de trenes y ciudades, diarios de colectividades en diversidad de idiomas extranjeros, fotografías de lugares emblemáticos, historietas, bibliotecas de expresidentes, archivos de grandes editoriales argentinas, audiovisuales, material en braille, material inédito de noticiarios cinematográficos, vinilos, partituras, etcétera.

A partir de la temática de interés seleccionada por cada grupo, comienza el camino que va de la reconstrucción de los hechos, la recopilación y el análisis de fuentes para terminar con la producción del escrito final y su socialización.

El Programa Nuevos Investigadores acompañará las producciones de los grupos con talleres, seminarios, asesorías y otros encuentros. Según la temática elegida, se podrá participar de forma virtual o presencial.

La inscripción se encuentra abierta hasta fines de mayo o hasta agotar cupos. Para consultar sobre las temáticas disponibles y los calendarios según la modalidad de trabajo, escribir a ni@bn.gob.ar

Se puede acceder al formulario de inscripción aquí.

_______________

El Centro Ana Frank lanza sus convocatorias y concursos de escritura para jóvenes y docentes: entre los premios hay viajes a Países Bajos

En su misión de promover el valor de la escritura desde el legado de Ana Frank y su famoso diario, el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA) lanza sus convocatorias de concursos de escritura 2024 y diversas propuestas para jóvenes argentinos y latinoamericanos.

1. El Premio de jóvenes para jóvenes reconoce proyectos liderados por jóvenes que contengan compromiso social y aporten a sus comunidades en Argentina y Uruguay. Convoca a agrupaciones, organizaciones y grupos de jóvenes. Se puede aplicar hasta el 10 de mayo de 2024.

2. El Concurso Literario Nacional convoca a jóvenes de entre 13 y 25 años y educadores de Argentina, en todos los niveles. La convocatoria incluye la producción propia de cuentos, ensayos, guiones, cartas, artículos y poesías. Los ganadores participan de una segunda instancia, el Concurso de Proyectos Educativos donde se desarrolla un seminario de formación. Además, ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam y como segundo premio la participación en un programa educativo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bases en este link

3. El Concurso de Ensayos está destinado a jóvenes latinoamericanos de entre 13 y 25 años. Este certamen busca incentivar la reflexión sobre temas históricos pero también de la actualidad. Quienes ganen tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otros autores y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digital Conociendo a las juventudes de América Latina.

Bases en este link

4. El Concurso Literario Inclusivo convoca a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos y Centros de Día. Está destinado a jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos o Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados se premian en un acto de reconocimiento y luego son publicados y difundidos masivamente.

Bases en este link

5. La capacitación de guías voluntarios del Centro Ana Frank se realizará en el mes de mayo de forma presencial y gratuita. Durante dos días, jóvenes de entre 15 y 25 años participan de talleres y se preparan para conocer el contenido de las visitas guiadas del Museo y luego brindarlas.

Más información en este link

6. La Red Iberoamericana de Jóvenes Ana Frank - OEI llama a jóvenes de entre 15 y 20 años a unirse a este espacio gratuito de formación virtual que representa a 23 países. Quienes integran esta comunidad iberoamericana se destacan por su sensibilidad social, su vocación de hacer oír su voz y contribuir a mejorar el mundo, además de interesarse por el legado de Ana Frank y aportar a empoderar jóvenes en Derechos Humanos.

Más información en este link

::::::::::::::::::::

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Taller Heterónimos

-TALLERES DE ESCRITURA

Se hacen todo el año, por Zoom (a veces, con algún asado o picada de por medio). No se escribe en el taller, sino antes. Luego, entre todos, se trabajan la estructura, el perfil de los personajes, los conflictos y la trama. Se comparten convocatorias y premios, y se estimula a los participantes a mandar sus textos a editoriales y revistas, y participar en ciclos y festivales.

Lunes, de 20:00 a 21:30 (hora de Argentina). Coordina Ana Negri. Costo: $15.000 por mes para residentes en Argentina, o USD30 desde el exterior.

Martes, miércoles o jueves, de 19:30 a 21:30 (hora de Argentina). Coordina Nicolás Hochman. Costo: $18.000 por mes para residentes en Argentina, o USD30 desde el exterior. El primer encuentro, de prueba, es gratis.

-CLUB DE LECTURA

Una especie de newsletter que funciona como una curaduría de cuatro lecturas actuales, breves y variadas por mes. Una oportunidad para que conozcas distintos autores contemporáneos con tus propios horarios, sin Zoom y de manera económica. Incluye sugerencias de materiales complementarios (otros libros, videos, entrevistas).

Las lecturas de marzo van a ser: Cuentos de Carlos Busqued, publicados en la revista Clarice. Un fragmento de Los anillos de Saturno, probablemente el más emblemático de los textos del alemán W. G. Sebald. Un fragmento de Cien botellas en una pared, de Ena Lucía Portela, una de las grandes autoras de la literatura cubana del siglo XXI. Un cuento de Tristeza de los cítricos, un libro perturbador de la mexicana Liliana Blum.

Costo: $6.000 por mes para residentes en Argentina, USD10 para residentes en otros países. Primera entrega, de prueba, gratis. Coordinan Ana Negri y Nicolás Hochman.

-LA NUEVA NARRATIVA DE AMÉRICA LATINA (CURSO ONLINE)

Clases grabadas que podés ver cuando quieras. Destinado a escritores, editores, libreros, docentes, investigadores, traductores, gestores culturales, estudiantes y lectores en general.

__________________

Talleres de bordado para toda la familia

Todos los sábados de marzo, y hasta el 20 de abril, a las 17 hs, el Museo Evita invita a toda la familia al taller “A bordar la pasión”, en el marco de la muestra “Una trama llamada Evita”, que reúne los bordados realizados por 25 cordobesas inspiradas por la obra de Eva.

A cargo de la escritora Flor Codagnone, el taller de bordado invita a intervenir con hilos y colores una imagen de Eva de Miguel Rep, publicada en su libro “Evita. Nacida para molestar”.

Bajo el lema “bordar es también enlazarnos y entramarnos”, la actividad sigue el ejemplo del Colectivo Bordadoras en el Museo, que se reúnen a bordar todos los sábados en el Museo Evita de Córdoba desde el año 2016, compartiendo no sólo el trabajo manual, sino sus historias y saberes.

El taller estará dirigido a público de todas las edades y no es necesario tener conocimientos previos. Se enseñarán puntos básicos y habrá materiales para el trabajo manual, incluso para las infancias que podrán bordar con agujas de plástico.

Una trama llamada Evita está organizada por el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Asociación Museo Evita, el Museo de Bellas Artes Evita- Palacio Ferreyra y el colectivo Bordadoras en el Museo, con la curaduría de Leonardo Casado; y se puede visitar de martes a domingos, de 11 a 19 hs, hasta el 20 de abril.

*El taller es libre y gratuito, con capacidad limitada por orden de llegada, en la Sala temporaria, Museo Evita (Lafinur 2988).

______________________

El realismo en la cámara de Directoras Argentinas

Dictado por María Iribarren Online 5 encuentros Cierre presencial en DAC: Entrevista a Ana Katz Días y horarios: todos los martes del 7 de mayo al 11 de junio de 18:00 a 20:00 hs. Requisito: Visualización de las películas sobre las que se va a exponer. Las mismas serán enviadas una semana antes del comienzo para su visionado. Cierre de inscripción: lunes 29 de abril Libre y gratuito para todo publico – Cupos limitados Importante: la persona inscripta se compromete a asistir a todas las clases online y la última presencial en DAC.

Ana Katz, Carmen Guarini, Lucrecia Martel, Paula Hernández, Virna Molina, Albertina Carri

______________

Las mil y una óperas. Taller sobre teatro lírico. A cargo de Enrique Sirvén

Invitamos a participar de esta actividad en torno a la historia del teatro lírico. Cuatro clases que se llevarán adelante los miércoles 10, 17 y 24 de abril y 8 de mayo a las 18.30, a cargo de Enrique Sirvén. Sin inscripción previa. Dirigido a todo tipo de público interesado en la temática.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_____________

FILBA. Taller presencial de Narrativa por Camila Fabbri “Mientras todo el mundo sigue bailando”

Miércoles de mayo, a las 19 h en librería Eterna Cadencia

Cuatro encuentros presenciales para descubrir ideas propias que antes no existían, como quitar agua de las piedras. INSCRIPCIÓN

_______________

Lo mejor de los OSCARS 2024

En este ciclo haremos un recorrido por los films más destacados de la última edición de los premios Oscars, que luego de mucho tiempo ha logrado reunir obras de singular calidad, ya sea por su contenido o su aspecto formal.

Analizaremos cuales son los elementos que se destacaron y permitieron que sean seleccionadas para tan importante premio. Examinaremos, por ejemplo: el argumento, el guión, la fotografía y las actuaciones, entre muchos otros.

Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración 4 clases, Sábados a las 16:30 hs. Comienza el sábado 27 de abril. Las clases serán los días 27 de abril, 4, 11, 18 de mayo. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $20000

Informes e Inscripción:

WhatsApp: 15 6669 1769

_______________

Entrepalabras

TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA

-Camuflajes / Taller de escritura taller de escritura para aprender a disfrazar la realidad con los ropajes de la ficción) Coordina: Gabriela Saidon

Cursada: 6 clases - tres por zoom (los viernes 12/4, 26/4 y 10/5 de 18.30 a 20.30 ARG) y tres asincrónicas con intercambios en el foro del campus virtual / inicio: 12/4

-Mano a mano, foto y relato / Taller de géneros fotográficos y escrituras narrativas Coordina: Inés Indart

Cursada: 4 clases asincrónicas (abril a junio) / inicio: 12/4

-Cazadores furtivos de la propia vida / Taller de autoficción Coordina: Natalia Zito

Cursada: 6 clases asincrónicas (de abril a junio) / inicio: 12/4

-Cómo hacer “de goma” un cuento / Taller de in(ter)vención textual Coordina: Cecilia Pisos

Cursada: un mes Cuatro clases por zoom durante el mes de mayo de 2024: 9, 16, 23 y 30/5 de 18 a 20:30 ARG. A estas clases sincrónicas se suman la lectura, escritura y comentario asincrónico, a través de la plataforma virtual.

-Taller de escritura creativa a partir de la imagen Coordina: Maru Leonhard

Cursada: 6 clases asincrónicas (de abril a junio) / inicio: 12/4

-Leo, luego escribo / Taller de escritura de narrativa breve Coordina: Inés Fernández Moreno

Está destinado al público en general, con o sin experiencia en la escritura. Cursada: 4 clases asincrónicas / inicio: 12/4

-Taller “La nouvelle: la forma de la inquietud” Coordina: Pablo De Santis

Cursada: 6 clases asincrónicas (de abril a junio) / inicio: 12/4

-Secretos familiares / Taller de lectura y escritura en torno a esta temática Coordina: Silvina Marsimian

Cursada: seis clases semanales por zoom (los martes 9/4, 16/4, 23/4, 30/4, 7/5 y 14/5 de 18 a 20 -ARG), a lo que se suma la lectura y escritura a distancia, a través de la plataforma virtual / inicio: 9/4

TALLERES DE ESCRITURA Y ENSEÑANZA

-El ensayo académico (taller de escritura académica) Coordina: Marta Marin

Cursada: 8 clases (de abril a julio) / inicio: 12/4

-Enseñar gramática y no morir en el intento / Taller de enseñanza de la gramática en la formación de escritores y lectores Coordina: Claudia Toledo

Cursada: 8 clases asincrónicas (abril a julio) / inicio: 12/4

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org / www.entrepalabras.org

____________________________

Historia de la Música Argentina

Este curso invita a explorar la rica y diversa historia de la música argentina, desde sus precursores hasta las innovaciones modernas que han dado forma al panorama musical del país. A lo largo de nuestro viaje, nos sumergiremos en los ritmos cautivadores y las melodías apasionadas que reflejan la riqueza cultural y la vibrante historia de Argentina.

Profesora: Silvana D’Onofrio. Duración: 4 clases. Lunes de 19 a 20:30hs. Comienza el 22 de abril. Las clases serán los días: 22, 29 de abril, 6, 13 de mayo. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $20000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

________________

ENSAYO INFINITO. Taller anual de experimentación artística para adolescentes

Ensayo infinito es una propuesta orientada a las y los adolescentes. Un espacio para que puedan expandir sus intereses y explorar diversos lenguajes artísticos, técnicas y disciplinas. En relación con las obras presentes en las exhibiciones temporales y la colección del museo, a lo largo del año se irá conformando un cuerpo de producciones que den cuenta de sus búsquedas personales y colectivas. Formulario de inscripción A partir del jueves 18 de abril, todos los jueves, de 17.30 a 19 h Orientado a adolescentes de 13 a 17 años Sala Supervielle - Av. San Juan 350 (CABA)

____________________________

¿Cómo aprender más sobre la vida de Ana Frank?

El curso “El Mundo de Ana Frank” es una excelente oportunidad para adentrarse en la historia de la joven escritora.

A través de tres clases escritas vas a poder aprender más sobre la familia Frank, el diario y el escondite.

____________

Talleres en La Libre

Taller literario “Palabra encendida” Días: jueves de abril - 18 hs.Modalidad: presencial. 4 encuentros.Valor: a la gorra. Coordina: Blanca Correa Taller de encuadernación e ilustración botánica Día: sábado 6/4 - 16 a 19 hs.Modalidad: presencial. 1 encuentro.Valor: $ 35.000 Coordinan: Nadu Artero y Belen Deluca Taller de handpoke tattoo Día: sábado 13/4 - 15 hs.Modalidad: presencial. 1 encuentro.Valor: $45.000 Coordina: Nadu Artero y Celina Pilloud La voz de los arcanos: poesía y tarot Días: miércoles 3 y 17/4 y 15 y 29/5 - 18 hs.Modalidad: presencial. 4 encuentros.Valor: $10.000 x mes. Coordina: Alan OjedaOficina de poesía Días: lunes 18 hs.Modalidad: presencial. 8 encuentros quincenales.Valor: $3.000 x clase. Coordina: María Cibeira Grupo de estudios: “Un frágil sudor. Sara Ahmed y nosotrxs” Días: miércoles 10 y 24 de abril - 18 hs.Modalidad: presencial. Un encuentro cada 15 días.Valor: $6.000 por mes. Coordina: fran castignani La Frontera, club de lectura Días: sábado 27/4 - 16 hs.Modalidad: presencial. Una vez al mes.Valor: $4.000 Coordina: Anita Cerrato y Estefi Giaccone

*Chacabuco 917

____________

Taller: Poéticas teatrales en Buenos Aires

El taller plantea abordar diversas poéticas teatrales que tienen lugar al interior de la escena porteña contemporánea. A través de distintas pistas, como los textos dramáticos, los programas de mano, las fotografías y trailers de las puestas en escena, los tratados teatrales y las entrevistas, entre otros registros, se buscará identificar aquellas huellas, distinguibles, solapadas y singulares, que nos dejan nuestros autores.

De esta manera, se verá, entre otros asuntos, cómo se refunda el mito nacional y de qué forma se dialoga con la literatura argentina (Mariano Tenconi Blanco); cómo se reescribe el amor y se recupera al teatro judío (Tamara Tenenbaum); cuál es el propósito de un teatro anti-histórico (Pompeyo Audivert); cómo opera el aparato perceptivo en escena y en la expectación (Compañía Buenos Aires Escénica); y de qué manera el espacio escénico determina a la estructura narrativa (Grupo Marea).

El taller se dicta los martes, de 18 a 20 h, en la librería Mandolina (Manuel Ugarte 2439, Belgrano). Son cinco encuentros en modalidad quincenal, desde el 9 de abril hasta el 4 de junio. Docente: Sol Putrino. Arancel total: $15.000. Más info: talleresenmandolina@gmail.com.

____________________

Talleres Amigos del Bellas Artes

La Asociación Amigos del Bellas Artes abrió la inscripción para sus talleres. MÁS INFORMACIÓN

________________

Un modelo para la conceptualización de las tareas de organización y administración

Conferencia – taller para introducirse en el apasionante mundo de la gestión de colecciones fotográficas que se dictará el 20 de abril a las 16h en Fundación Larivière, Caboto 564, La Boca. Distrito de la Artes. Y requiere inscripción previa a info@fundacionlariviere.org

En la conferencia –taller Un modelo para la conceptualización de las tareas de organización y administración dictado por Fernando Osorio, se abordarán los siguientes núcleos temáticos:

* El concepto de control físico de las colecciones

Se busca conocer la dinámica y estructura del modelo de gestión; adquirir el conocimiento y los alcances de las principales tareas de control físico; reflexionar, discutir y contrastar las tareas de registro de colecciones, así como de conservación, diagnóstico y preservación.

* El concepto de control intelectual de las colecciones

El objetivo es adquirir el conocimiento y el alcance de las tareas de control intelectual, tanto como reflexionar, discutir y contrastar las tareas de análisis, descripción y catalogación de imágenes y bases de datos.

* El concepto de almacenaje de la memoria analógica y preservación de la memoria digital

Se procura adquirir el conocimiento y alcance de las tareas de almacenamiento de fotografías en microclimas controlados, así como los parámetros y las políticas de almacenamiento para memoria de objetos digitales.

* El concepto de acceso a las colecciones

El fin es adquirir el conocimiento y el alcance de las tareas involucradas en el acceso a las colecciones; discutir y reflexionar sobre los conceptos de servicios al público, herramientas de difusión y consulta y catálogo de servicios al público.

Los invitamos a participar de esta actividad, que brindará los conocimientos necesarios para introducirse en el apasionante mundo de la gestión de colecciones fotográficas.

_______________________

Masterclass del director italiano Giacomo Abbruzzese

MARTES 23 DE ABRIL – 19:00 H.

En la Cátedra Libre de Cine y Diseño Audiovisual Italiano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Universidad de Buenos Aires

El Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires presenta la masterclass del director italiano Giacomo Abbruzzese, en el marco de la 25ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente, BAFICI, quien además se desempañará como miembro del jurado del Festival.

La charla, abierta al público, tendrá una duración aproximada de 2 horas, con una exposición del Director invitado, y luego la participación del público estudiantil presente.

__________________

Jorge Luis Borges. Ida y vuelta entre su vida y su obra

Con más de 60 años de producción literaria, la controvertida figura de Borges despierta interés en lectores de todo el mundo. La variada temática de su obra es posible de ser comentada y analizada desde diversas perspectivas, pero siempre se hace necesario remitirnos a un encuadre en el momento personal, histórico, estético y político que le tocó vivir.

Este curso está diseñado para cuatro encuentros de una hora y media aproximadamente cada uno, ilustrado con lecturas de fragmentos de su obra, imágenes, documentales y gráfico.

Profesor: Gabriel Cruz. 4 clases. Lunes de 16:30 a 18 hs. Comienza el lunes 15 de abril. Las clases serán los días: 15, 22, 29 de abril y 6 de mayo. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $18000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

__________________

Talleres de actuación y creación escénica a cargo de Victoria Roland

>taller anual (1° cuatrimestre abril-julio 2024). Turno Noche.

TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA

MIÉRCOLES de 19 a 22. A partir de ABRIL

arancel: $20.000

en Sala de Máquinas. Lavalle 1145 (Centro).

>taller anual (1° cuatrimestre abril-julio 2024). Turno Mañana.

TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA

JUEVES de 10.30 a 13.30. A partir de ABRIL

arancel: $20.000

en Zelaya. Zelaya 3134 (Abasto).

+ INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: vicoroland@gmail.com

::::::::::::::::::::

INFANTILES

Llega una nueva edición de Chispa, el festival para las infancias

El sábado 20 y domingo 21 de abril llega Chispa 4, una nueva edición del festival para las infancias, donde se podrá disfrutar de distintas propuestas artísticas gratuitas como talleres, música, teatro, danza, ciencia, ferias, juegos, proyecciones y exposiciones en el Multiespacio Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento (José León Suárez 1751, Los Polvorines).

Presentando distintas propuestas, este festival busca generar un espacio que asegure a las infancias su derecho a jugar, participar, interactuar, conocer, explorar, ampliar y profundizar sus experiencias, como así también, favorecer su desarrollo en las capacidades creativas, de comunicación y expresión a través de diferentes lenguajes verbales y no verbales.

Todas las actividades son gratuitas. Seguí la programación completa en: @centroculturalungs / @festival.chispa

____________________

Carcajada de vaca

La vida en el pueblo de Pasto Alegre no es aburrida, pero a la vaca Teresa algo le está faltando. Algo emocionante, cosquilloso, algo que le saque una carcajada. ¿Y si participan de un Festival de baile ? La cabra Sofia no está tan convencida, parece más bien una locura.

Carcajada de vaca es una historia disparatada que sigue las aventuras de la vaca Teresa y la cabra Sofía. Las amigas emprenden un viaje, una suerte de road movie tierno y divertido, donde conocerán personajes adorables.

La obra está creada para las infancias y sus acompañantes. Nos invita a ir en busca de nuestros sueños, compartir con amigos y nunca dejar de reír. Su creadora Mariana Trajtenberg narrará una historia en una puesta con títeres, sombras, proyecciones, música original que cautivará tanto a chiques como grandes. Unipersonal ágil, dinámico, divertido y poético

Recomendada para niñas y niños a partir de los 3 años. Duración: 45 minutos.

Sábados y domingos a las 16 h

* Centro Cultural de la Cooperación, Avda. Corrientes 1543,

______________________

Cine Niñez: Con “R” de risa y “LL” de llanto

Sábados y domingos de abril, 16:30, 17:30 y 18:30 h / Sala 307. Cine Niñez

Con el apoyo del Institute français d’Argentine y la Embajada de Francia, el área de Niñez del CCK presenta Con “R” de risa y “LL” de llanto, una selección de cortometrajes de cine francés que hablan desde la emoción. El programa muestra, a través de bellas animaciones e ideas poéticas, que no hace falta decir ni una palabra para reír, llorar y emocionarse tiernamente.

Cortometrajes:

Pollo atómico

Thibault Ermeneux, Lucie Lyfoung, Solène Polet, Capucine Prat, Morgane Siriex y Anna Uglova. Francia, 2023. 5′.

Matilda

Irène Iborra y Eduard Puertas Anfruns. Francia, 2018. 7′.

Entre dos hermanas

Clément Céard y Anne-Sophie Gousset. Francia, 2022. 7′.

Después de la lluvia

Valerian Desterne, Carlos Osmar Salazar Turner, Celine Collin, Lucile Palomino, Juan Olarte, John Paul De La Rose Zalamea y Rebecca Black. Francia, 2018. 9′.

El espectáculo del jardín de infantes

Loïc Bruyère. Francia, 2019. 8′.

Duración total: 36 minutos

Edad sugerida: a partir de tres años

*CCK. Sarmiento 151

________________

ELEGÍ!

El grupo Valor Vereda re-estrena una nueva e innovadora experiencia escénica para las infancias: Elegí!.

¿Se acuerdan de esos libros en los que uno elegía qué camino seguir? Elegí! es una experiencia de improvisación, la historia y los personajes. ¡El público es quien define el desarrollo de esta aventura!

Con la actuación de Elisa López Oroño y Diego Mazurok, Elegí! propone transitar una gran aventura basada en la improvisación y la imaginación.

El grupo Valor Vereda lleva una trayectoria de 17 años desarrollando propuestas lúdicas para infancias. El Grupo fue declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de la Nación (2013) y de Interés Educativo, Cultural y Social por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2015). Fueron Ganadores de los Premios ATINA y nominados a los Premios Hugo y a los Premios ACE.

Función: Sábado 27 de abril a las 16hs. Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565, Palermo - CABA). Entrada general: $9000 - Pre-venta: $8000 (hasta el 7-4 o hasta agotar cantidad disponibles).

Por Plateanet: https://www.plateanet.com/obra/28304?obra=ELEGI---VALOR-VEREDA&paso=inicio

_________________________

Chicas en acción

En CHICAS EN ACCIÓN se despliega una trama encantadora que va más allá de las convenciones típicas del teatro dirigido a niños. Tres heroínas nacionales emprenden un viaje único hacia la redefinición de la heroicidad, no solo enfrentando amenazas externas, sino descubriendo que la verdadera transformación comienza desde adentro. De manera ingeniosa, la escenografía física se transforma en un vibrante mundo virtual a través del animé, con ilustraciones y animaciones magistralmente creadas por Lonzo Meneghelli.

Dramaturgia y dirección general: Helena Nesis. Actúan: Lola Frangi, Julieta Brea y Treve Candia

Funciones: Domingos 17hs desde el 14 de abril. Entrada a la gorra. Para todas las edades

*Teatro El Espión: Sarandí 766 – CABA

________________

Abril en el CCK

En abril, el área de Niñez del CCK invita a niños, niñas y familias a compartir momentos de juego, baile, dibujos, lecturas y películas, a través de diversas propuestas. Por otra parte, abre sus puertas para que jardines de infantes y escuelas primarias puedan visitar y conocer el tercer piso del Centro Cultural.

La inscripción se hace a través del programa Hora Libre del área de Educación. Los esperamos para jugar, experimentar y sorprenderse con diferentes propuestas artísticas, pensadas para el nivel inicial y primer ciclo de primaria.

Dibujos y cuerpos en movimiento: taller en construcción, por Chicos al Arte

Sábados y domingos de abril, 14 a 20 h / Sala 305

¿Qué pasa con nuestro dibujo si la hoja nos queda muy lejos? ¿Y si dibujamos en movimiento? ¿Cómo dibujamos con la luz? ¿Qué pasa con nuestros dibujos cuando nuestro cuerpo entra en movimiento? Vení a experimentar y divertirte con esta interesante propuesta de Chicos al Arte, un atelier creativo en el que se fomenta la construcción de miradas flexibles, creando territorios de transformación cultural desde el arte, la creatividad, la imaginación y el juego. El espacio busca transmitir la pasión por mundos donde nace el arte, por medio de experiencias artísticas que proponen reflexionar sobre diversos temas a través de la exploración de materiales.

Edad sugerida: a partir de los cuatro años

¡A la Ronda! con ¿Qué Rompimos? / Microconcierto

Sábados de abril, 16 y 18 h / Sala 304

Te invitamos a disfrutar de un espectáculo musical con canciones y propuestas para jugar y divertirse. Vamos a viajar al espacio, hacer un campamento, conocer historias de familias muy disparatadas y presenciar el equilibrio en altura más peligroso que se pueda imaginar.

¿Qué Rompimos? recorre con humor distintos géneros musicales presentando música original y nuevas versiones de temas clásicos. Se caracteriza por presentar canciones-juego que proponen diversas actividades: adivinanzas, bailes, imitación de sonidos de animales, percusión corporal y actuación.

Edad sugerida: desde los tres años

*CCK. Sarmiento 151

_______________

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_______________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com