Efecto streaming: los álbumes de grandes éxitos han perdido su atractivo

Las tiendas de discos sobreviven pero los discos de grandes éxitos dejaron de resultar atractivos para los melómanos

Al observar la lista de discos más vendidos, uno podría pensar fácilmente que los álbumes de grandes éxitos están más firmes que nunca. Hasta septiembre, dos docenas han llegado a la lista de los 200 más vendidos de la industria musical este año, en comparación con sólo 10 en 2010.

En realidad, el poder cultural y económico de colecciones como Their Greatest Hits (1971-1975) de Eagles, el más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos, ha disminuido dramáticamente en los últimos años. Las compras han caído en picada a medida que el streaming reemplazó a los CD y las compras digitales se convirtieron en la principal forma en que las personas consumen música. Estos lanzamientos, que alguna vez fueron convencionales, ahora son vistos principalmente como un artículo de novedad, diseñado para superfans y sus colecciones de vinilos o CD, a menudo con un empaque elegante y un precio que puede superar los 100 dólares.

Estos discos son para “alguien que quiere poseer un producto y apoyar a un artista de una manera diferente al streaming”, dice Michael Kachko, vicepresidente senior de BMG, cuyos artistas incluyen Mötley Crüe y Jelly Roll. “Este es tu punto de partida”.

De izquierda a derecha: Timothy B. Schmit, Don Henley, Glenn Frey y Joe Walsh, miembros originales de Eagles, en enero de 2013 (Foto: Chris Pizzello/Invision/AP archivo)

Durante décadas, los oyentes llenaron sus estanterías con álbumes de grandes éxitos como una forma rentable de adquirir lo mejor de la música de un artista en una sola compra. Se volvieron tan frecuentes que, incluso hoy, dos de los 10 álbumes más vendidos en Estados Unidos son compilaciones de grandes éxitos. Además de la colección de Los Eagles, Greatest Hits Volume I & Volume II de Billy Joel se encuentra entre los más comprados de todos los tiempos.

En el apogeo de la industria musical, de 1994 a 2000, las compilaciones podían vender millones de copias. Garth Brooks, por ejemplo, vendió 5,49 millones de copias de The Hits de 1994 en su primer año, según Luminate, la empresa de datos detrás de las listas de Billboard. 1 de The Beatles, de 2000, vendió 7,69 millones en 12 meses, y compañías discográficas como Universal Music Group NV y Sony Music Entertainment llegaron a depender de tales compilaciones para obtener ingresos y beneficios, especialmente a medida que la gente transformaba sus colecciones de vinilos y casetes al creciente formato del CD.

“La era del CD, con la llegada del formato, nos dio a todos un impulso”, dijo Sig Sigworth, presidente de Craft Recordings, que forma parte de Concord. El catálogo de Craft incluye a Bush y Alice in Chains.

Ahora, sin embargo, los fans ya no necesitan comprar álbumes para seleccionar éxitos. Servicios de streaming como Spotify crean listas de reproducción o reproducen automáticamente las canciones más populares de un grupo. El resultado es que las compras de álbumes recopilatorios el año pasado en Estados Unidos, según los que aparecen en la lista de los 200 principales, cayeron a 1,3 millones, desde un reciente pico de 3,7 millones en 2011, según Luminate.

En 2019, Tom Petty & The Heartbreakers vendieron solo 78.000 copias (digitales y físicas) de The Best Of Everything (The Definitive Career Spanning Hits Collection 1976-2016), que lanzaron ese año. The Highlights de The Weeknd, la segunda compilación del artista, vendió 94.000 copias en 2021.

La aparición de álbumes de grandes éxitos en el Billboard 200 hoy en día es esencialmente el resultado de una decisión contable de esa empresa, que hace que las colecciones parezcan vender mejor de lo que realmente están haciendo.

Cuando un oyente reproduce en streaming una canción de un grupo, como “Take It to the Limit” de Eagles, cuenta para el álbum de esa banda que tuvo más ventas físicas esa semana. Especialmente con artistas mayores, eso suele ser una recopilación de grandes éxitos, ya que la industria discográfica las promueve fuertemente a los clientes de vinilos y CD.

Como resultado de la popularidad del streaming, la industria musical está repensando cómo comercializa tales álbumes. Donde antes las colecciones de grandes éxitos convertían a los oyentes casuales en fanáticos ávidos, las discográficas ahora los ven como una parte de una estrategia más amplia. Lanzar un álbum de grandes éxitos en 2024 podría ayudar a un artista a promover otros negocios, como un libro, biografía, nuevo sencillo o gira. Que una compilación de un artista mayor de repente aparezca en el Billboard 200 ayuda en ese esfuerzo.

Sony Music, por ejemplo, lanzó una especie de recopilación de grandes éxitos – Evergreens celebrating six decades on Columbia Records– con las canciones favoritas de Barbra Streisand, previo a la publicación de sus memorias en 2023. Esto también implica un mayor enfoque en productos físicos, como vinilos y cajas recopilatorias, tratando de promocionarlos como artículos de colección.“Muchas de las grandes éxitos en el lado físico son autorizadas por la banda”, informa Kachko de BMG. “Muchas de las listas de reproducción de streaming son hechas por algoritmos”.

Las discográficas también podrían usar un disco de grandes éxitos para promocionar una nueva canción y comercializar álbumes a superfans a precios más altos. Universal reeditó los álbumes Rojo y Azul de The Beatles el año pasado para incluir su última canción juntos, “Now and Then”, y nuevas mezclas. El conjunto de vinilos de seis discos cuesta 174,98 dólares. Un conjunto de cuatro LP de Aerosmith cuesta 150 dólares, mientras que la colección de cuatro LP de Abba, The Singles: The First Fifty Years, se vende por 140 dólares.

“En los años 80 y 90, [estábamos] tratando de llegar a ese consumidor casual que literalmente gastaba 20 dólares al año en música”, dice Richard Story, presidente del grupo de música comercial de Sony. “Ahora, porque todo es accesible en los servicios de streaming, estás sirviendo a los fanáticos”.