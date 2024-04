Un vagón del icónico Orient-Express sorprende en la Bienal de Venecia

Conocido por sus enormes collages fotográficos, el artista francés JR presenta este año un proyecto a menor escala para la Bienal de Venecia que aun así pretende “cambiar perspectivas” — esta vez a través del viaje en tren. El artista de 41 años, conocido por instalar enormes fotografías trompe l’oeil en estructuras desde el Louvre hasta las Pirámides, se ha dedicado a renovar un antiguo vagón del Venice Simplon-Orient-Express.

El vagón azul medianoche, decorado al estilo Art Déco, circulará por las vías el próximo año pero por ahora ha sido instalado en una barcaza en la laguna de Venecia como parte de la 60ª exposición de arte de la Bienal. JR admite que es un proyecto un tanto “loco”, pero desde hace tiempo se siente fascinado por los trenes, remontándose a su adolescencia como artista de graffiti, donde tomó inspiración — y practicó su arte — en el metro y los trenes suburbanos de París.

“Es uno de los vagones que ha tenido 1.000 vidas,” dijo a AFP. “Cuando lo recogimos en Bélgica, todavía estaba quemado y abollado, había sido abandonado durante mucho tiempo”. Al asomarse a través de ojos de buey, los visitantes pueden echar un vistazo dentro de varias referencias al trabajo pasado de JR. Para JR, viajar en tren es sinónimo de libertad. “Cuando tenía 16 o 17 años, las cámaras empezaron a digitalizarse. La fotografía ya no era un deporte para los ricos,” dijo.

“Entonces democratizamos el viaje, podríamos viajar por nada en tren o avión a otro extremo del mundo. “Creo que no habría sido artista si no hubiera nacido ese año,” dijo de 1983. A menudo aborda temas sociales, desde los derechos de la mujer hasta la inmigración o las armas y la violencia armada, y le gusta involucrar activamente a las comunidades en su trabajo. Pero la escala de sus proyectos no siempre es fácil de gestionar.

En noviembre en París, un espectáculo de sonido y luz en el Palais Garnier frente a 25.000 personas estuvo plagado de lluvia, preocupaciones de seguridad y temores sobre la tecnología. Admitió que él y su equipo - que habían transformado el sitio en una enorme gruta - ni siquiera sabían si lo lograrían: “Pero si funciona, de repente es algo que nunca se ha hecho”.

“Eso es todavía lo que hago hoy: viajar, exponer a la gente a imágenes, cambiar perspectivas, pero sobre todo cuestionar,” dijo el artista. “Creo que esa es la mayor fortaleza del arte.”

Fuente: EFE

(Fotos: GABRIEL BOUYS / AFP)