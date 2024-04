Estas son las películas que competirán en el Festival de Cannes

Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos, Jacques Audiard y Kirill Serebrennikov presentarán sus nuevas películas en el Festival de Cannes

Del regreso de Francis Ford Coppola, 45 años después de su segunda Palma de Oro, hasta una película sobre un joven Donald Trump, estos son los 19 filmes en competición del 77º Festival de Cannes:

The Apprentice de Ali Abbasi

Después de Border y Holy Spider, el director danés de origen iraní cuenta la historia de un joven Donald Trump, en plena creación de su imperio inmobiliario en los años 1970-80.

Motel Destino de Karim Anouz

Tras el drama histórico británico Firebrand, en competición el año pasado en Cannes, el brasileño vuelve a rodar en su país y presenta esta “comedia sexual” que explora la cuestión del deseo en 2024, según los organizadores.

Bird de Andrea Arnold

Doble actualidad para la cineasta británica, conocida por explorar los márgenes de la sociedad: recibirá la Carroza de Oro, un prestigioso premio que entrega la Quincena de Cineastas, y competirá con su última película, protagonizada por Barry Keoghan y Franz Rogowski.

Emilia Pérez de Jacques Audiard

Palma de Oro en 2015 con Dheepan, el cineasta francés presenta un filme entre thriller y musical ambientado en pleno narcotráfico de México, con Selena Gomez, Zoe Saldaña y Edgar Ramírez en el elenco.

Anora de Sean Baker

Figura destacada del cine independiente, el realizador estadounidense de The Florida Project sigue los pasos de una trabajadora del sexo entre Nueva York y Las Vegas.

Megalópolis de Francis Ford Coppola

El filme más esperado de la competición, con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, gira en torno a la destrucción y la reconstrucción de una megalópolis. Entre las estrellas que participan en la historia figuran Adam Driver y Forest Whitaker.

The Shrouds de David Cronenberg

El canadiense, conocido por su universo gore, imagina un sistema que permite conectar con los desaparecidos, en un filme sobre la pérdida de los seres queridos, con Vincent Cassel y Diane Kruger.

The substance de Coralie Fargeat

La francesa, autora de Revenge en 2018, presenta un filme gore y que supone el regreso al primer plano de Demi Moore.

Grand tour de Miguel Gomes

El cineasta portugués, conocido por Tabú en 2012, narra la historia de un funcionario británico instalado en Birmania en 1917, que abandona a su prometida para hacer un gran viaje por Asia.

Marcello Mio de Christophe Honoré

Marcello Mastroianni, fallecido en 1996, es rememorado por su hija Chiara, junto a su madre Catherine Deneuve y otros allegados, como Benjamin Biolay y Melvil Poupaud.

Caught by the tides de Jia Zhang-Ke

El cineasta chino presenta una epopeya fílmica que atraviesa todos sus filmes y 25 años de historia de un país en plena mutación, con su musa y esposa, Zhao Tao.

All we imagine as light de Payal Kapadia

La directora filma el deseo de dos mujeres en India, una de ellas una enfermera de Bombay envuelta en una boda forzada.

Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos

El director griego vuelve a trabajar con su actriz fetiche Emma Stone, ganadora de un Óscar por Pobres criaturas. Da vida a una mujer que vuelve diferente tras desaparecer en el mar.

L’amour ouf de Gilles Lellouche

Tras el éxito de El gran baño, presentado fuera de competición, el actor francés sigue la relación improbable de una pareja, interpretada por François Civil y Adèle Exarchopoulos.

Diamant Brut de Agathe Riedinger

Ópera prima de esta directora francesa, sobre los sueños y las utopías de una adolescente y las redes sociales en el sur de Francia.

Oh Canada de Paul Schrader

Uma Thurman y Richard Gere protagonizan esta película, una adaptación de un libro de Russell Banks. Un famoso documentalista a las puertas de la muerte concede una última entrevista a uno de sus discípulos. Una confesión filmada ante los ojos de su esposa.

Limonov, the ballad of Eddie de Kirill Serebrennikov

Después de La mujer de Tchaikovsky, el cineasta ruso en exilio se centra en el escritor disidente ruso Eduard Limonov, interpretado por Ben Whishaw en esta adaptación de la novela de Emmanuel Carrère.

Parthenope de Paolo Sorrentino

El director de La grande belleza filma los amores imposibles de una joven, en una historia ambientada en Nápoles.

The girl with the Needle de Magnus Von Horn

Un filme de época sobre la historia de Dagmar Overbye, que asesinó a decenas de recién nacidos en Copenhague en los años 1910 y fue condenada a cadena perpetua.

Fuente: AFP