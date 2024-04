La argentina Selva Almada ya está entre los finalistas del Booker Prize

La escritora argentina Selva Almada, en una imagen de archivo. EFE/ Carlos Ortega

No es un río –Not a river–, de la escritora entrerriana Selva Almada es parte de la lista corta del International Booker Prize 2024. La shortlist fue anunciada este martes 9 de abril a las 10 de Argentina, 14 de Gran Bretaña. Y el ganador o ganadora será anunciado el próximo 21 de mayo en Londres.

El Booker Prize, después del Nobel, es el reconocimiento literario internacional más destacado. No es un río, de Selva Almada fue publicado en 2020 por Random House y, años después, se editó en inglés como Not a River por Charco Press y traducida por Annie McDermot. El premio distingue obras traducidas al inglés y reconoce tanto al autor como al traductor.

Además de Almada, entre los elegidos hay otro sudamericano, el brasileño Itamar Vieira Junior (Salvador, 1979), con Arado torcido –Crooked Plow– traducido del portugués por Johnny Lorenz.

Los otros autores pertenecen a las lenguas alemana –Kairos, de Jenny Erpenbeck, traducida por Michael Hofmann–; sueca –The Details, de Ia Genberg, traducida por Kira Josefsson–; coreana –Mater 2-10, de Hwang Sok-yong, traducida por Sora Kim-Russell y Youngjae Josephine Bae–, y holandesa –What I’d Rather Not Think About, de Jente Posthuma, traducida por Sarah Timmer Harvey–.

La versión en inglés de "No es un río", al borde de un gran premio

Ubicada en la Argentina rural, No es un río indaga en la crueldad y la violencia del universo masculino a través de los pactos y las alianzas secretas entre hombres.

Enero y el Negro llevan de pesca a Tilo, hijo adolescente de Eusebio, el amigo muerto. Mientras beben y cocinan y hablan y bailan, lidian con los fantasmas del pasado y con los del presente, que se confunden en el ánimo alterado por el vino y el sopor.

Una red mezcla realidad y sueño, hechos y conjeturas, isleños, agua, noche, fuego, peces, bichos. Humana, pero a la vez animal y vegetal, esta novela fluye como un cauce, una larga conversación o el afecto entre seres que se quieren: madres, hijos, hermanos, amantes, ahijados.

Con No es un río, Selva Almada completa su “trilogía de varones”, inaugurada con El viento que arrasa y seguida por Ladrilleros.

Noticia en desarrollo