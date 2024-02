La musa de los músicos Pattie Boyd subasta cartas de amor de Eric Clapton y George Harrison

Pattie Boyd, modelo, escritora, fotógrafa y ex esposa de los músicos George Harrison y Eric Clapton, poseedora de cartas de amor tanto de George Harrison como de Eric Clapton, las pondrá a la venta en la casa de subastas Christie's, junto con ropa, joyas y otros recuerdos de la conocida modelo y musa de los músicos

La casa de subastas Christie’s pondrá a la venta cartas de amor de George Harrison y Eric Clapton a Pattie Boyd, junto con ropa, joyas y otros objetos de la famosa modelo y musa de los músicos.

Boyd, que estuvo casada con el beatle Harrison y con el legendario guitarrista Clapton, pondrá a la venta un conjunto de objetos de su época en el epicentro de la contracultura de los años 60 y 70, según anunció Christie’s el lunes.

Para Boyd, Harrison escribió “Something”, uno de los temas más versionados de los Fab Four. La pasión de Clapton por la mujer de su amigo inspiró la abrasadora “Layla”. Más tarde, cuando Boyd dejó a Harrison y se casó con Clapton, éste le dedicó una serenata con “Wonderful Tonight”.

La subasta incluye dos cartas de amor de Clapton, escritas mientras Boyd estaba casada con Harrison, y la portada original del álbum de 1970 de Derek and The Dominos Layla and Other Assorted Love Songs, un cuadro de una modelo rubia que a Clapton le recordaba a Boyd. Se estima que se venderá por entre 40.000 y 60.000 libras (51.000 y 76.000 dólares).

George Harrison en el mar con su novia, la ex modelo Pattie Boyd, el 12 de febrero de 1966

También hay cartas y notas de Harrison, y su letra manuscrita para la canción “Mystical One”, cuyo precio se estima entre 30.000 y 50.000 libras (38.000 y 63.000 dólares).

El jefe de ventas de Christie’s, Adrian Hume-Sayer, dijo que la vida y la carrera de Boyd “trazan algunos de los momentos clave de la revolución cultural que cambió el mundo en la década de 1960″, y que la subasta ofrece a coleccionistas y aficionados “una oportunidad sin igual de ver y poseer un pedazo de la historia cultural”.

La estrella de rock británica Eric Clapton y su novia, Pattie Boyd Harrison, salen de una iglesia de Tucson tras su boda, el 27 de marzo de 1979

Los más de 100 lotes incluyen fotos tomadas por Boyd, que llegó a ser un fotógrafa consumada, entre ellas imágenes de la estancia de Los Beatles en 1968 en el ashram de Maharishi Mahesh Yogi en la India.

“Me alegra desprenderme de estas cosas que he atesorado y amado durante tantos años”, dijo Boyd, de 79 años. “Estos objetos representan momentos especiales de mi vida, pero ahora creo que es el momento de seguir adelante y compartir lo que tengo con los demás”.

Los objetos podrán pujarse en línea entre el 8 y el 22 de marzo, y se expondrán en la sede londinense de Christie’s del 15 al 21 de marzo.

Fuente: AP.

Fotos: AP Photo (Ron Harris, Archivo); AP Photo, archivo.