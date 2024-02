Gustavo Santaolalla: un guerrero no detiene jamás su marcha

"Coyita", del disco 'Ronroco', de Gustavo Santaolalla

La historia de Gustavo Santaolalla con el ronroco, ese instrumento de cuerda andino similar al charango, comenzó cuando era un niño, pero no la compartió con el mundo hasta que lanzó su álbum Ronroco. Ahora celebra el 25 aniversario de esa producción con toda una serie de proyectos, incluida la creación de un perfume. “Ese álbum, en realidad, contiene grabaciones que abarcan 13 años de mi vida”, dijo Santaolalla en una entrevista reciente por videollamada desde Los Ángeles.

Santaolalla creció admirando al charanguista Jaime Torres, y sus caminos se cruzaron cuando le pidieron producir un compilado en el que estaba incluido Torres. A Santaolalla le daba vergüenza mostrarle lo que estaba trabajando con el ronroco, pues lo fusionaba con música del mundo, incluyendo África, Asia, Europa del Este y la Pampa argentina. Y lo interpretaba con una técnica diferente a la de los músicos tradicionales.

A Torres le dijo que las grabaciones eran de “unos amigos”, pero el maestro se dio cuenta inmediatamente de que era él y le dijo que tenía que hacer un disco. “No hay regla de cómo se toca el instrumento y tú has encontrado el espíritu al instrumento”, recordó que le dijo.

Finalmente, el álbum fue lanzado en enero de 1998, cuando Santaolalla tenía 46 años. Incluía su característico tema “Iguazú”, que no tardó en ser empleado en la película The Insider (El dilema) con Al Pacino y Russell Crowe. “Me abrió las puertas del cine”, dijo Santaolalla, quien tras esta colaboración fue convocado por la supervisora de sonido Lynn Fainchtein para la película Amores perros, de un debutante Alejandro G. Iñárritu.

Al Pacino en una escena de "El informante" (Michael Mann, 1999)

Santaolalla nunca había leído un guion y tenía dudas porque era la primera película del director. Pero durante una noche pensó qué pasaría si era un filme increíble, así que pidió que le mostraran la película para considerarlo. “Imagínate: a los diez primeros minutos de Amores perros, dije ‘lo tengo que hacer sí o sí’”, recordó el músico galardonado con dos Oscar por su música original para Brokeback Mountain (Secreto en la montaña), de Ang Lee, y Babel, de G. Iñárritu.

Tras esto vino su colaboración con la película Diarios de motocicleta, protagonizada por Gael García Bernal, y la música que lo catapultó a la fama entre una nueva generación de fans, la del videojuego The Last of Us y la popular serie derivada, producida por HBO, los cuales tienen un tema principal compuesto e interpretado con ronroco.

“Ese álbum es como la piedra fundamental de mi historia con el instrumento y con esa música”, dijo. La versión del 25 aniversario de Ronroco, lanzada a fines de enero de este año por el sello Nonesuch Records, incluye una edición en vinilo de 180 gramos. Fue remasterizada por Bernie Grundman, que a decir de Santaolalla ha aprovechado al máximo los adelantos técnicos de la década actual.

Gustavo Santaolalla publicó originalmente "Ronroco" en 1998, ahora en 2024 reeditó una edición "aniversario"

“Ahora se ha ido puliendo más todo eso, antes había algo más harsh, áspero, y eso se ha suavizado muchísimo”, señaló. Otra de las mejoras es que “Iguazú” podrá ser escuchada en todo su esplendor. “La versión que estaba en Spotify por algún motivo... Estaba en una versión más corta, nunca supimos por qué. Ahora está la versión completa”, dijo.

Santaolalla, quien de igual manera está trabajando en un nuevo álbum de su banda Bajofondo, acompañará el lanzamiento aniversario de Ronroco con una gira que lo llevará a rincones muy diversos, que incluye Estambul, Dubai, Utrecht, Madrid, Helsinki y Oporto. Conformó una banda especialmente para esta gira.

También emprendió una colaboración con el luthier Julio Malarino para diseñar ronrocos con cuerdas de metal y otros de cuerdas de nylon. E incluso diseñar su propia línea de cuerdas de nylon y una nueva mezcla de acero y nylon con la marca Magma de Argentina. “Voy a hacer un perfume de ronroco”, reveló Santaolalla. “Lo llevamos a Milán hace unos meses, hicimos la extracción… Vamos a empezar a explorar con qué lo vamos a combinar. Obviamente que un toque de madera va a tener”. El perfume será realizado en colaboración con la marca Fueguia 1833, fundada por el argentino Julián Bedel en Milán, que ha hecho fragancias de un violín Stradivarius y una guitarra de Leonard Cohen.

El álbum "Ronroco", relanzado recientemente en su 25° aniversario

Ronroco es un álbum que ha superado la marca de los 100 millones de oyentes, lo que Santaolalla atribuye a que conecta con una búsqueda espiritual. “Estamos viviendo, creo, un momento de transición re (muy) importante y mucho más fuerte de lo que fue en aquel momento”, dijo, comparando la situación mundial con la de 1998. “Por eso pienso que también a un nivel un álbum como Ronroco se vuelve hasta más útil, porque en este momento de tanto caos, de tanta confrontación, de tanta violencia institucionalizada, una música que te invita al remanso, que te invita a mirar hacia adentro, puede ocupar un lugar importante en nuestra vida”.

Otra de sus grandes características es la atemporalidad. “Si la canción es buena, sigue siendo buena, sigue siendo aplicable y creo que Ronroco tiene eso”, dijo el músico y productor, galardonado con 17 Latin Grammy, dos Grammy y el Premio del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación. “Atemporal, pero al mismo tiempo que te remonta o te conecta con otros tiempos, con otros momentos”.

Fuente: AP.

[Fotos y video: AP (Chris Pizzello, archivo), EFE (Rafa Alcaide) y YouTube]