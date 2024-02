La escultura argentina que compite por un lugar en una famosa plaza de Londres

La escultura 'Hornero' del argentino Gabriel Chaile, candidata a un plinto de la londinense plaza de Trafalgar

La escultura Hornero del argentino Gabriel Chaile, inspirada en los nidos de barro que construye el pájaro de ese nombre, común en Argentina y Uruguay, opta a ocupar en 2026 o 2028 el llamado Cuarto Plinto de la londinense plaza de Trafalgar, el único sin un monumento permanente. El Ayuntamiento de Londres desveló este lunes en un acto en la National Gallery, ubicada en esa misma plaza, las obras de los siete finalistas, entre los cuales el público elegirá en una votación popular a dos de ellos, que colocarán sus esculturas en el icónico pedestal empezando, respectivamente, en 2026 y 2028.

Chaile, nacido en 1985 en Tucumán, es uno de los candidatos preseleccionados por la organización, junto con los británicos Chila Kumari Singh Burman, Ruth Ewan y Thomas J Price; la antillana Veronica Ryan; la estadounidense Tschabalala Self y la rumana Andra Ursuţa. El argentino, que desde la pandemia reside en Portugal, dijo que se sintió encantado cuando el panel organizador le planteó entrar en la competición. “Justo estaba en Londres en ese momento y pasé por aquí, por Trafalgar, que es un sitio histórico. Y la verdad es que me gustó cuando me convocaron para el inicio de esta selección”, afirmó.

Chaile explica que, basado en su propia práctica artística, en la que trabaja con barro inspirado por las tradiciones de comunidades indígenas, propuso Hornero, que reproduce el nido con una cámara interior –como un pequeño horno– que construye el Rufous hornero, a menudo sobre estatuas y monumentos. “Lo que más me llama la atención de ese pájaro es que monta su casa en cualquier lado, sobre todo en esculturas ecuestres, o de batallas Y es raro eso”, declaró.

Gabriel Chaile, en el centro de esta imagen, posee una carrera con amplia proyección. En 2023 expuso en Nueva York

“Y lo que hice fue imitar ese gesto, quería levantar esta escultura, que se remite a una cerámica indígena del norte de Argentina, de donde yo soy, y desplazarla un poco del centro del pedestal, como que parece que se está cayendo, pero en realidad no”, dijo. A Chaile le atrajo ese juego de equilibrio y desequilibrio que tienen los nidos así como el contraste de materiales, barro y piedra en este caso. “Y también una cuestión poética, que a mí me parece que es interesante, porque tengo la sensación de que los pájaros podrían meterse” en su escultura, añadió.

En caso de ser elegido para hacer compañía en Trafalgar a la columna de Nelson, Chaile protegería el barro de su obra para que no se deshiciera y cayera sobre los transeúntes, puntualizó. En el 25 aniversario del proyecto para ocupar el plinto vacío de la plaza londinense, que se inició en 1999 con una obra del inglés Mark Wallinger, el próximo septiembre lo ocupará una pieza de la mexicana Teresa Margolles.

Improntas, la obra seleccionada para 2024, dispone los moldes de 850 personas trans de Londres y el extranjero al estilo de un Tzompantli o altar de cráneos de las civilizaciones mesoamericanas. La escultura de Chaile compite en el concurso con la furgoneta de helados con influencia india de Burman (The Smile You Send Returns To You); el gato negro de Ewan (Believe in Discontent) y el rostro femenino en bronce dorado de Price (Ancient Feelings). También optan el boniato con brotes de Ryan (Sweet Potatoes and Yams are Not the Same); la mujer negra con vestido azul de Self (Lady in Blue) y la escultura hueca en resina verde de una persona sobre un caballo cubierta con un sudario (Untitled).

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ EPA (Andy Rain) y Télam S. E.