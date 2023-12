Pirelli lanzó el calendario 2024 creado por Prince Gyasi: los protagonistas elegidos y la impronta del artista

Prince Gyasi, el artista elegido para el calendario Pirelli 2024

(Enviada especial a Londres) La empresa italiana fabricante de neumáticos Pirelli lanzó esta noche el calendario 2024 en un evento realizado en la ciudad de Londres, donde participaron los protagonistas de las fotografías realizadas, entre ellos, Amoako Boafo, Angela Bassett, Margot Lee Shetterly y Amanda Gorman. La obra realizada por Prince Gyasi cuenta con el retrato de la reconocida modelo Naomi Campbell.

La obra de Prince se titula Timeless (Intemporal) y busca reivindicar a “aquellas personas que dejaron una huella y están llamadas a inspirar a las nuevas generaciones”, según explicaron a Infobae los organizadores.

Naomi Campbell fue retratada bajo el título de “La que Detiene el Tiempo”

El artista visual ghanés retrató a todos sus protagonistas con colores vivaces y contrastes agudos, un sello que lo hizo famoso internacionalmente. “Son una especie de superhéroes, pero al mismo tiempo identificables”, describió sobre las figuras que participaron del calendario.

Gyasi es el último de los 39 artistas a cargo de la creación del Calendario Pirelli en los 60 años de historia de The Cal (1964-2024), y su obra constituye la 50ª edición. “Cuando Prince Gyasi recibió el encargo empezó de inmediato a pensar en los protagonistas de sus páginas y lo que representan para él. Ser uno de los artistas más jóvenes jamás designado para asumir la autoría de The Cal le llevó a remontarse a su infancia y a pensar en las personas que lo han inspirado a lo largo de sus 28 años de vida”, explicaron los representantes de la empresa italiana.

El ex futbolista y emprendedor Marcel Desailly es el “Foco”

Gyasi contó con la participación de la supermodelo Naomi Campbell, retratada bajo el título de “La que Detiene el Tiempo”. “Naomi es una figura que no pertenece a mi generación, pero ha sido un referente de todos mis coetáneos. Esto sólo puede suceder si estás plenamente comprometido con tu trabajo y tus creencias”, agregó Gyasi.

“Todas las personas que he fotografiado han podido reconocer sus habilidades y fijar su posición. Han encontrado su poder cambiando sus destinos. He aquí lo que significa ser intemporal. Son aquellas personas que se marcan desafíos, se rebelan contra la corriente de la sociedad, no les importa la edad, la fama o el dinero, y desarrollan su propio talento de forma auténtica. Estas personas hacen cosas que pueden parecer extraordinarias para muchos pero que son normales para todas ellas, y pueden cambiar su destino”, dijo.

La escritora Margot Lee Shetterly y la poeta Amanda Gorman son “El proyecto”

Además, el artista resaltó que “incluso sin estar en primer plano son capaces de trastocar la narrativa en sus campos o hacer algo distinto y, de paso, inspirar a los demás”. La lista de protagonistas del Calendario 2024 incluye a Otumfo Osei Tutu II, rey del histórico imperio asante de África occidental, y su corte real, retratados en el Palacio Manhyia bajo el título de “Realeza”.

La actriz Angela Bassett representa a la “Altruista”; la escritora Margot Lee Shetterly y la poeta Amanda Gorman son “El proyecto”, y el artista ghanés Amoako Boafo es “El Elegido”.

Jeymes Samuel es el “Visionario” en el calendario Pirelli

La imagen escogida para la portada –y también para uno de los meses– evoca a un “Estudioso” joven Gyasi representado por un niño, Abul Faid Yussif. Situado contra un brillante fondo de color turquesa, Yussif aparece jugando con versiones en miniatura de algunos de los elementos que aparecen en otras páginas del Calendario: la llave que sostiene Bassett; las piezas de un reloj del set de Campbell, las escaleras rosas que sube Gorman o la maleta azul que lleva el actor, director, DJ y productor Idris Elba, el “Hombre Honrado”.

La superestrella y actriz global Tiwa Savage representa “Resiliencia”; el escritor, director y productor Jeymes Samuel es el “Visionario”; el ex futbolista y emprendedor Marcel Desailly es el “Foco”, y la cantante, actriz y artista Teyana Taylor representa el “Futuro próximo”.

Esta es la fotografía elegida para la portada, que evoca a un “Estudioso” joven Gyasi representado por un niño, Abul Faid Yussif

El calendario Pirelli, también conocido como The Cal, surgió como idea de Pirelli UK Limited, la filial británica del Grupo, que trabajó en el proyecto. En 1964, los británicos, buscando una estrategia de marketing que ayudara a Pirelli a diferenciarse de la competencia nacional, designaron al director de arte Derek Forsyth y al fotógrafo británico Robert Freeman, famoso por sus retratos de los Beatles, para que realizaran lo que era un proyecto totalmente innovador en su época.

Otumfo Osei Tutu II, rey del histórico imperio asante de África occidental, y su corte real, retratados en el Palacio Manhyia bajo el título de “Realeza”

“El resultado fue un producto refinado y exclusivo, con connotaciones artísticas y culturales que desde el principio se diferenciaba del mundo de la moda y el glamour. Durante 50 años desde entonces, The Cal ha seguido marcando el paso del tiempo con imágenes de los fotógrafos más aclamados del momento, capturando e interpretando la cultura contemporánea y marcando a menudo nuevas tendencias”, resaltaron los organizadores.

Angela Bassett representa a la “Altruista”

Desde 1964 a 2024, se publicaron un total de 50 Calendarios Pirelli con la participación de 39 fotógrafos.